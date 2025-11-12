Милен Велчев: Това е единственият вариант за бюджет, ако сме кацнали от Луната вчера

Този бюджет е прахоснически, нереформаторски и изпуска възможности да приведе държавните финанси в ред, от което има нужда.
Това каза пред БНР Милен Велчев, министър на финансите в правителството на Симеон Сакскобургготски.
"Това не е единственият възможен бюджет. Единственият вариант за бюджет би бил, ако се направим, че кацаме от Луната вчера и всичко, което се е случвало през последните години, е заковано и зазидано - имам предвид тези грешни решения, които бяха допуснати през последните 3-4 години по отношение на несъразмерно увеличение на пенсиите, прекалена щедрост в социалната сфера, необоснована, привързването на ръста на голяма част от доходите в бюджетната сфера към произволно взети показатели, несъобразени с ръста на производителността. Всичко това води до днешната ситуация, но не е правилно да се каже, че няма какво да се направи. Могат да се направят много неща, включително да се променят тези законови разпоредби, които връзват ръцете на правителството", обясни той.
Всеки прекомерно щедър бюджет е опит за купуване на спокойствие, подчерта бившият министър на финансите:
"Ако управляващите държат повече на спокойствие от клиентелистки кръгове, които искат да продължат да се възползват от чужди пари, сигурно ще настояват на тази бюджетна политика. Ако искат да се съобразят с мнението на продуктивната част от населението, трябва да си вземат бележка".
Според Велчев, за да бъде реформаторски Бюджет 2026, трябва да се спре ръстът на разходите за бюджетни заплати и други доходи, осигурени от бюджета:
"Аз не пледирам за замразяване на заплатите. 5% не са много, но ние сме свидетели на много по-високи проценти - 40, 70, последван от 20% ръст на разходите. 5% е устойчив ръст и все пак е над инфлацията, но това трябва да бъде съчетано с реформи и намаляване на заетостта в бюджетната сфера, защото не може населението да намалява, данъкоплатците да намаляват, а броят на заетите в бюджетната сфера да расте".
Той подчерта, че и за 2026 година са заложени нереалистични ръстове в някои бюджетни приходи, каквито са заложени и в настоящия държавен бюджет.
Във връзка с двойното увеличение на данък дивидент от 5% на 10% бившият финансов министър коментира с пример:
"Ако сега сте предприемач и днес изборът ви е дали да си платите заплата или хонорар, обложени с 10%, или да реализирате печалба, която също е облагана с 10%, на което отгоре да платите 5% данък дивидент - сигурно ще изберете първото. Когато през 2026 година изборът е между това да платите 10% и вече 20% - между данък печалба и данък дивидент - то изборът ще е още по-очевиден. Очаквам дори онези, които са плащали днес 5%, ще намерят начин догодина да го избегнат".
Щом мнозинството може за 30 секунди да приеме такъв важен закон като този за особения управител, нямам съмнение, че 30 минути ще са достатъчни, за да се приеме и държавният бюджет, каза още Велчев.
"Дали ще стигнем до румънски или гръцки сценарий зависи от търпението на избирателите и от упоритостта на управляващите", посочи той.
"Не виждам как ще се избегне предвиденото увеличение на данъчно-осигурителната тежест от 2 процентни пункта, данък дивидент и прекомерното увеличение на максималния осигурителен доход. Това всичко натоварва и бизнеса, и работещите в частния сектор", уточни още Велчев, като подчерта, че ако сега беше министър на финансите не би предложил никакво увеличение на данъците, защото те и сега са достатъчно високи и осигуряват стабилни приходи в бюджета:
"Събирането при тази данъчна тежест е на добро ниво и осигуряват достатъчни постъпления в бюджета, проблемът е в това как и колко се харчи".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 борсук
Коментиран от #10, #18
15:55 12.11.2025
2 име
15:55 12.11.2025
3 муцунка
Коментиран от #16
15:56 12.11.2025
5 Дългова спирала
15:58 12.11.2025
6 Трол
15:59 12.11.2025
7 Ако се вземе
16:00 12.11.2025
8 ХЪ ХЪ ЪЪ
16:02 12.11.2025
9 Промяна
16:08 12.11.2025
10 Когато един мошеник коментира
До коментар #1 от "борсук":други мошеници по- добре го послушай . Обикновено има право.
16:09 12.11.2025
11 Горски
16:10 12.11.2025
12 Беро
ни убеждава, колко е хубаво да се стопанисват
хотели по родното ни Черноморие, за 500 млн.
лева! Управлявани от брат му! Затвор и нищо друго! Дохато спим, не си вредим!
16:10 12.11.2025
13 Този царски измамник
16:11 12.11.2025
14 ООрана държава
16:12 12.11.2025
16 Защото...!
До коментар #3 от "муцунка":Подражава на ЗеленЧука...
16:18 12.11.2025
17 пенсионер
16:23 12.11.2025
18 99%
До коментар #1 от "борсук":Тия мумии, начело със шулевица, скришом готвят поредното НДСВ, което на следващите предсрочни избори да се вмъкне в парламента и да замести сегашните патерици на ГЕРБ и ДПС, че нещо много се клатят...
16:25 12.11.2025
19 О-С-Т-А-В-К-А!
16:28 12.11.2025
20 То,
16:36 12.11.2025
21 И тоя боклук ги разбира
16:39 12.11.2025
22 Хе,хе...!
Те Американците не кацнаха на луната,а Миленчо-набързо нас прати на луната...?!
16:41 12.11.2025
23 ГЕРБ крадат НАШИТЕ ПАРИ!!!
ГЕРБ премахват правилото, което въведе гениалния финансист Асен Василев - минималната заплата да нараства спрямо средната за страната, така Асен Василев беше направил минималната заплата да се вдига овтоматично, както ДЕПУТАТСКИТЕ ЗАПЛАТИ (те също са обвързани със средната заплата!). Сега ГЕРБ като премахнат това правило - ще се молим отново на "Караля Слънце" Бойко Борисов за БЛАГОВОЛЕНИЕТО да ни вдигне минималната заплата или да ни подхвърли мизерни 5 лв. Увеличение...
16:47 12.11.2025
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ГО НАМАГНИТЯТ ... МОЖЕ И АКАУНТ МЕНИДЖЪРИТЕ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КИНГ ЧАРЛЗ
ДА СЕ НАМЕСЕЯТ
..... НЯМА СМИСЪЛ ДА ГО КОМЕНТИРАТЕ
16:48 12.11.2025
25 ГерБ са обвързани с мафията
ГЕРБ вдига ударно заплатите на МВР, ДАНС, Антикорупционната Комисия, Прокуратурата - изопщо държавни служби, които ПОДКУПВА по този начин с НАШИТЕ ПАРИ от НАШИТЕ ДАНЪЦИ!!!
16:49 12.11.2025
26 Мишо Шамара
16:49 12.11.2025