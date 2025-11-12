Новини
Милен Велчев: Това е единственият вариант за бюджет, ако сме кацнали от Луната вчера

12 Ноември, 2025 15:53 1 465 26

  • милен велчев-
  • бюджет

Могат да се направят много неща, включително да се променят тези законови разпоредби, които връзват ръцете на правителството

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Този бюджет е прахоснически, нереформаторски и изпуска възможности да приведе държавните финанси в ред, от което има нужда.

Това каза пред БНР Милен Велчев, министър на финансите в правителството на Симеон Сакскобургготски.

"Това не е единственият възможен бюджет. Единственият вариант за бюджет би бил, ако се направим, че кацаме от Луната вчера и всичко, което се е случвало през последните години, е заковано и зазидано - имам предвид тези грешни решения, които бяха допуснати през последните 3-4 години по отношение на несъразмерно увеличение на пенсиите, прекалена щедрост в социалната сфера, необоснована, привързването на ръста на голяма част от доходите в бюджетната сфера към произволно взети показатели, несъобразени с ръста на производителността. Всичко това води до днешната ситуация, но не е правилно да се каже, че няма какво да се направи. Могат да се направят много неща, включително да се променят тези законови разпоредби, които връзват ръцете на правителството", обясни той.

Всеки прекомерно щедър бюджет е опит за купуване на спокойствие, подчерта бившият министър на финансите:

"Ако управляващите държат повече на спокойствие от клиентелистки кръгове, които искат да продължат да се възползват от чужди пари, сигурно ще настояват на тази бюджетна политика. Ако искат да се съобразят с мнението на продуктивната част от населението, трябва да си вземат бележка".

Според Велчев, за да бъде реформаторски Бюджет 2026, трябва да се спре ръстът на разходите за бюджетни заплати и други доходи, осигурени от бюджета:

"Аз не пледирам за замразяване на заплатите. 5% не са много, но ние сме свидетели на много по-високи проценти - 40, 70, последван от 20% ръст на разходите. 5% е устойчив ръст и все пак е над инфлацията, но това трябва да бъде съчетано с реформи и намаляване на заетостта в бюджетната сфера, защото не може населението да намалява, данъкоплатците да намаляват, а броят на заетите в бюджетната сфера да расте".

Той подчерта, че и за 2026 година са заложени нереалистични ръстове в някои бюджетни приходи, каквито са заложени и в настоящия държавен бюджет.

Във връзка с двойното увеличение на данък дивидент от 5% на 10% бившият финансов министър коментира с пример:

"Ако сега сте предприемач и днес изборът ви е дали да си платите заплата или хонорар, обложени с 10%, или да реализирате печалба, която също е облагана с 10%, на което отгоре да платите 5% данък дивидент - сигурно ще изберете първото. Когато през 2026 година изборът е между това да платите 10% и вече 20% - между данък печалба и данък дивидент - то изборът ще е още по-очевиден. Очаквам дори онези, които са плащали днес 5%, ще намерят начин догодина да го избегнат".

Щом мнозинството може за 30 секунди да приеме такъв важен закон като този за особения управител, нямам съмнение, че 30 минути ще са достатъчни, за да се приеме и държавният бюджет, каза още Велчев.

"Дали ще стигнем до румънски или гръцки сценарий зависи от търпението на избирателите и от упоритостта на управляващите", посочи той.

"Не виждам как ще се избегне предвиденото увеличение на данъчно-осигурителната тежест от 2 процентни пункта, данък дивидент и прекомерното увеличение на максималния осигурителен доход. Това всичко натоварва и бизнеса, и работещите в частния сектор", уточни още Велчев, като подчерта, че ако сега беше министър на финансите не би предложил никакво увеличение на данъците, защото те и сега са достатъчно високи и осигуряват стабилни приходи в бюджета:

"Събирането при тази данъчна тежест е на добро ниво и осигуряват достатъчни постъпления в бюджета, проблемът е в това как и колко се харчи".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 борсук

    12 7 Отговор
    тоз отде пак го извадихте и кордисахте

    Коментиран от #10, #18

    15:55 12.11.2025

  • 2 име

    13 2 Отговор
    Дано шишо и боко по-скоро ни фалират, че поне да не плащаме дълговете на другите в ЕССР.

    15:55 12.11.2025

  • 3 муцунка

    4 5 Отговор
    Защо Милен Велчев е без вратовръзка?

    Коментиран от #16

    15:56 12.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дългова спирала

    11 3 Отговор
    Задължително вдигат заплата на чантите, такава била формулата разбийшли

    15:58 12.11.2025

  • 6 Трол

    9 3 Отговор
    Руски агент.

    15:59 12.11.2025

  • 7 Ако се вземе

    15 0 Отговор
    Окраденото от този царски бандит и от подобните му няма да има нужда от кредити.

    16:00 12.11.2025

  • 8 ХЪ ХЪ ЪЪ

    13 2 Отговор
    Винаги пенсионерите са виновни, а администрацията, полицаите, политиците не са.Социалната сфера е виновна за всичко.

    16:02 12.11.2025

  • 9 Промяна

    13 2 Отговор
    ТОЗИ ЗАБРАВИ ЧЕ ЩЕШЕ ДА ОПРАВИ БЪЛГАРИЯ С ЦАРЯ ЗА 800 ДНИТИЯ ЛЪЖЦИ ОТ НДСВ ПАК ИЗПЪЛЗЯХА ЗАЩО

    16:08 12.11.2025

  • 10 Когато един мошеник коментира

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "борсук":

    други мошеници по- добре го послушай . Обикновено има право.

    16:09 12.11.2025

  • 11 Горски

    9 2 Отговор
    Каква оценка, за радост на двамата досадници в управлението. Щом и това излезе да дава мнение, вместо да изпълнява нарежданията на бай Ставри, пиши я бегала държавата. На 25.10 Бойко който никога не лъже обяви че данъците няма да бъдат пипани.Пак излъга. Яко ще ни щавят. Сега трябва да сме им благодарни , че не ни вдигат ДДС то. После да не се чудим откъде бедни държавни плахоци изведнъжа стават собственици на огромни хотели за милиони. Спи народе. Следващите избори отиди за гъби. Теб нищо не те е..е. Ще те зае..е като ти бръкнат дълбоко в джоба. Хайде и държавните лентяи, с космическите заплати, да почнат да си внасят осигуровките! Това ли е влизането в Еврозоната,да станем не по богати,а по бедни? Така ли вдигат доходите в Бг,като режат заплатите. Защо депутатите си вдигнаха заплатите,защо в администрациите си гласуват десетки хиляди левове бонуси? ГЕРБ се дозакопа с тоя бюджет спрямо избирателите си. Долу ГЕРБ ! Долу ДПС! Никога повече глас за тях! Проклети да са от всички работещи, които си изкарваме парите с труд и пот! Всички гербаджии и депесари рак да ги хване и да харчат окраденото по болници! Все си мислех, че синдикатите трябва да защитават работниците и служителите и да се грижат да не им се намали дохода в резултат на повишена осигурителна вноска и осигурителен праг, но се оказа, че те се загрижили за ДДС. Само едно ми е интерсно - кои дебили са членове на въпросните синдикати?

    16:10 12.11.2025

  • 12 Беро

    11 0 Отговор
    Юпи за затвора, от времето на Симеончо, НДСВ
    ни убеждава, колко е хубаво да се стопанисват
    хотели по родното ни Черноморие, за 500 млн.
    лева! Управлявани от брат му! Затвор и нищо друго! Дохато спим, не си вредим!

    16:10 12.11.2025

  • 13 Този царски измамник

    11 0 Отговор
    не беше ли сниман на яхта сПепи Амигоса и Иван Тодоров-Доктора?!

    16:11 12.11.2025

  • 14 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Гербарите пак се опитват да вземат от най бедните като "развържат" минималната заплата от формулата за други плащания като социални надбавки, майчинство и др...

    16:12 12.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Защото...!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "муцунка":

    Подражава на ЗеленЧука...

    16:18 12.11.2025

  • 17 пенсионер

    5 1 Отговор
    ех миленчо още помним що управихте България юпетата ти николаи василев стоян ганев калпакова шулева идруги начело с дядо симо за 800 дни така че по полека

    16:23 12.11.2025

  • 18 99%

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "борсук":

    Тия мумии, начело със шулевица, скришом готвят поредното НДСВ, което на следващите предсрочни избори да се вмъкне в парламента и да замести сегашните патерици на ГЕРБ и ДПС, че нещо много се клатят...

    16:25 12.11.2025

  • 19 О-С-Т-А-В-К-А!

    5 1 Отговор
    Не знам дали ГЕРБ са кацнали от Луната, но скоро само там ще могат да се скрият.🤭

    16:28 12.11.2025

  • 20 То,

    3 0 Отговор
    за пенсионерите е ясно, но депутатите също от 240 на 120 депутати.

    16:36 12.11.2025

  • 21 И тоя боклук ги разбира

    3 1 Отговор
    От твоето превалутиране на дълга и комисионна, България загуби близо 2 милиарда лева.

    16:39 12.11.2025

  • 22 Хе,хе...!

    1 0 Отговор
    ,,Кацнали на луната"...как ли пък не...?!
    Те Американците не кацнаха на луната,а Миленчо-набързо нас прати на луната...?!

    16:41 12.11.2025

  • 23 ГЕРБ крадат НАШИТЕ ПАРИ!!!

    1 0 Отговор
    Този бюджет НЕ защитава интересите на работниците!!!
    ГЕРБ премахват правилото, което въведе гениалния финансист Асен Василев - минималната заплата да нараства спрямо средната за страната, така Асен Василев беше направил минималната заплата да се вдига овтоматично, както ДЕПУТАТСКИТЕ ЗАПЛАТИ (те също са обвързани със средната заплата!). Сега ГЕРБ като премахнат това правило - ще се молим отново на "Караля Слънце" Бойко Борисов за БЛАГОВОЛЕНИЕТО да ни вдигне минималната заплата или да ни подхвърли мизерни 5 лв. Увеличение...

    16:47 12.11.2025

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    НА ТОЯ СЪМ МУ ПУСНАЛ "СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ" ОТ "ХРИСТИЯНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ "
    ДА ГО НАМАГНИТЯТ ... МОЖЕ И АКАУНТ МЕНИДЖЪРИТЕ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КИНГ ЧАРЛЗ
    ДА СЕ НАМЕСЕЯТ
    ..... НЯМА СМИСЪЛ ДА ГО КОМЕНТИРАТЕ

    16:48 12.11.2025

  • 25 ГерБ са обвързани с мафията

    1 0 Отговор
    ГЕРБ защитава СВОИТЕ ПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ, а НЕ защитава интересите на работниците!
    ГЕРБ вдига ударно заплатите на МВР, ДАНС, Антикорупционната Комисия, Прокуратурата - изопщо държавни служби, които ПОДКУПВА по този начин с НАШИТЕ ПАРИ от НАШИТЕ ДАНЪЦИ!!!

    16:49 12.11.2025

  • 26 Мишо Шамара

    0 0 Отговор
    Велчев, каква точно работа работи, че се чувства задължен да коментира всеки бюджет на държавата? Заради такива като него данък дивидент трябва да стане 20 на сто.

    16:49 12.11.2025

