Илияна Йотова: Ветото на Румен Радев защитава българския интерес и държавността

Илияна Йотова: Ветото на Румен Радев защитава българския интерес и държавността

12 Ноември, 2025 17:52 569 24

Вицепрезидентът призова за голямо обсъждане на бъдещето на рафинерията

Мария Атанасова

Мотивите на президента Румен Радев да наложи вето върху Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход са много ясни и категорични – защита на интересите на България, гарантиране на държавността срещу всякакъв опит за злоупотреби и възможност да върнем дискусията за бъдещето на рафинерията в Народното събрание. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в Русе.

„На 7 ноември, това, което се случи, може да съперничи на пиеса на Самюел Бекет – и по времетраене, и по абсурдност. Нека се върне дискусията, да се чуят всички аргументи, да има голямо обсъждане с експерти, за да се намери най-добрият вариант”, каза тя.

Тя посочи, че от президентството не е срещу статута на особения търговски управител, но държат да се спазват законите и Конституцията.

Йотова заяви, че обсъждането на въпроса за отхвърляне на ветото не я изненадва. Тя посочи, че от много години няма никакви дискусии по мотивите на държавния глава, „те се отхвърлят само защото е президентът”.

Вицепрезидентът каза още, че трябва да се намери най-добрата формула, но да се спазва Конституцията, тъй като според нея в Закона има текстове, засягащи особения управител, които противоречат на Основния закон в държавата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    6 1 Отговор
    Ветото само отлага избора Доналд Тръмп-младши за особен управител на Лукойл, докато си довърши играта на голф.

    17:56 12.11.2025

  • 4 Дориана

    8 8 Отговор
    Управлението на Борисов и Пеевски с подставено лице за премиер Желязков е белязано с липса на професионализъм – фиктивни управители;вместо институционален капацитет – пиар акции с ДАНС вместо европейска координация – класическа мутренска схема за източване и заграбване на активи. Резултатът е предвидим:нормалните инвеститори ще се откажат, Все повече доказват, че тяхното мото е – Корупция, корупция и пак корупция.

    Коментиран от #9

    17:58 12.11.2025

  • 5 Не позна

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Когато двамата Мазни и Охранени екземпляра, Тиквата Борисов и аверчето му ПееФ, бъдат изправени на подсъдимата скамейка и влязат в затвора, България ще тръгне по своя правилен път на развитие.

    Коментиран от #8

    17:59 12.11.2025

  • 6 Хайде вече

    10 4 Отговор
    Руски ушат зелен чорап. Някой да е очаквал друго от него?

    18:01 12.11.2025

  • 7 Промяна

    13 4 Отговор
    ГОСПОЖО ЛУКОЙЛ Е РУСКА КОМПАНИЯ ИМА САНКЦИИ ОТ САЩ РУСИЯ Е АГРЕСОР ЗА КАКВИ БЪЛГАРСКИ ИНТЕРЕСИ БЪЛНУВАШ В РУСКА КОМПАНИЯ КОЯТО ФИНАНСИРА ИЗБИВАНЕТО НА ХОРА

    18:03 12.11.2025

  • 8 Промяна

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Не позна":

    ЛУКОЙЛ Е РУСКА А БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ Е РЕШЕТНИКОВ НО Е МИЛИОНЕР ОТ БЪЛГАРСКИЯТ БЮДЖЕТ И ТИ ГОСПОЖО СЪЩО ВЪН ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРЕЗИДЕНСТВО

    Коментиран от #20

    18:05 12.11.2025

  • 9 Промяна

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    ПЛАТЕНА СОРОСКА ЛЪЖЕШ НАГЛЕЕШ КЛЕВЕТИШ АНТИБЪЛГАРСКИ ПЛАТЕН ДОПИСНИК СИ

    Коментиран от #13

    18:09 12.11.2025

  • 10 Вече е отхвърлено

    6 0 Отговор
    Кажи му да спи спокойно, всъщност той и затова го внесе

    18:17 12.11.2025

  • 11 Свинята

    6 0 Отговор
    Яде от копанята и бълва свинщини. Тя Свинята.

    Коментиран от #17

    18:17 12.11.2025

  • 12 по точно

    2 0 Отговор
    защитава подарената на руснаците собственост от бг айдутите да си айдутуват с останалата собственост на воля А ма доде друг шеф на мафията и се прегрупираме .Т ака каза сарафа на бившия прокурор и наскоро стана собственик на имот в полите на витоша за 1000 лв.За информация имота струва на цигарената мафия окаушена от сарафа само 600 000 евра .Е какво па толкова боли го за държавата че няма да си получи данъка на стойността на данъчната оценка

    Коментиран от #15

    18:20 12.11.2025

  • 13 Дориана

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    Истината винаги боли. Няма никакви платени Сорос. Това е във ума на хора ,които нищо не разбират от събитията, които следват. Борисов отдавна не е във форма и е вреден за България. неговото еднолично управление създаде най- голямата мафия в целия ЕС , която се срасна с властта. А , сега снишавайки се и обвързвайки се с Пеевски докара на България пълзяща диктатура с репресии срещу неудобните.

    Коментиран от #19

    18:24 12.11.2025

  • 14 ВЪЗДУХ ОТ БОТАШ

    1 0 Отговор
    ВЕТОТО Е ЗА ДА СПРЕ САЩ РАБОТАТА НА РУСКАТА РАФИНЕРИЯ. РАДЕВ ИСКА ДА НЯМА ГОРИВА И ПАК ДА ВДИГНЕ ЮМРУКА, АМА БАЛАМУРНИЦИТЕ ВЕЧЕ НЕ СЕ ХВАЩАТ.

    18:24 12.11.2025

  • 15 Развитие

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "по точно":

    Я виж Киро промяната колко имота си е напазарил някъде на околовръстното честен е Киро нали и си заслужава

    18:26 12.11.2025

  • 16 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Импийчмънт и затвор за рублофатмака.

    18:29 12.11.2025

  • 17 Да свинята...

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Свинята":

    Не едната свиня наша Йотова.

    18:30 12.11.2025

  • 18 Дориана

    3 0 Отговор
    Продажния резидент боташов трябва да е в затвора.

    18:30 12.11.2025

  • 19 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    ЖАЛЪК ДОПИСНИК ГОЛА ВОДА СИ ЗЕРО СИ НИКОЙ СИ АЛА БАЛАТА СВЪРШИ 13 2026 ГОДИНА БЪЛГАРИЯ Е ВЕЧЕ В ЕВРОЗОНАТА И ТАКИВА КАТО ТЕБ ДОПИСНИЦИ Е ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯТ ЗА ПЛАТЕНИТЕ СИ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИ СРЕЩУ ЛИДЕРИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ 13 АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ

    18:31 12.11.2025

  • 20 Виж сега,

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Тиквата Борисов като министър председател направи от България опашкарката на Европа. Защото в главата на Тиквоча Борисов има само врътки, кражби и простотия.

    18:32 12.11.2025

  • 21 !!!?

    2 0 Отговор
    А кога ще се внесе "договорът Боташ" за обсъждане в Съда !???

    Коментиран от #23

    18:33 12.11.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    рублен крадевич трябва да бъде разследван за стаите пълни с кеш и за държавна измяна в полза на вражесща държава по време на война‼️

    18:33 12.11.2025

  • 23 Дориана

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "!!!?":

    И аз това питам, блатния агент трябва да е в затвора!

    Коментиран от #24

    18:34 12.11.2025

  • 24 Деси,

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дориана":

    И Радев е за там.., руските знаят защо.

    18:35 12.11.2025

