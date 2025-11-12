Илияна Йотова: Ветото на Румен Радев защитава българския интерес и държавността

Мотивите на президента Румен Радев да наложи вето върху Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход са много ясни и категорични – защита на интересите на България, гарантиране на държавността срещу всякакъв опит за злоупотреби и възможност да върнем дискусията за бъдещето на рафинерията в Народното събрание. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в Русе.
„На 7 ноември, това, което се случи, може да съперничи на пиеса на Самюел Бекет – и по времетраене, и по абсурдност. Нека се върне дискусията, да се чуят всички аргументи, да има голямо обсъждане с експерти, за да се намери най-добрият вариант”, каза тя.
Тя посочи, че от президентството не е срещу статута на особения търговски управител, но държат да се спазват законите и Конституцията.
Йотова заяви, че обсъждането на въпроса за отхвърляне на ветото не я изненадва. Тя посочи, че от много години няма никакви дискусии по мотивите на държавния глава, „те се отхвърлят само защото е президентът”.
Вицепрезидентът каза още, че трябва да се намери най-добрата формула, но да се спазва Конституцията, тъй като според нея в Закона има текстове, засягащи особения управител, които противоречат на Основния закон в държавата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
17:56 12.11.2025
4 Дориана
Коментиран от #9
17:58 12.11.2025
5 Не позна
До коментар #2 от "оня с коня":Когато двамата Мазни и Охранени екземпляра, Тиквата Борисов и аверчето му ПееФ, бъдат изправени на подсъдимата скамейка и влязат в затвора, България ще тръгне по своя правилен път на развитие.
Коментиран от #8
17:59 12.11.2025
6 Хайде вече
18:01 12.11.2025
7 Промяна
18:03 12.11.2025
8 Промяна
До коментар #5 от "Не позна":ЛУКОЙЛ Е РУСКА А БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ Е РЕШЕТНИКОВ НО Е МИЛИОНЕР ОТ БЪЛГАРСКИЯТ БЮДЖЕТ И ТИ ГОСПОЖО СЪЩО ВЪН ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРЕЗИДЕНСТВО
Коментиран от #20
18:05 12.11.2025
9 Промяна
До коментар #4 от "Дориана":ПЛАТЕНА СОРОСКА ЛЪЖЕШ НАГЛЕЕШ КЛЕВЕТИШ АНТИБЪЛГАРСКИ ПЛАТЕН ДОПИСНИК СИ
Коментиран от #13
18:09 12.11.2025
10 Вече е отхвърлено
18:17 12.11.2025
11 Свинята
Коментиран от #17
18:17 12.11.2025
12 по точно
Коментиран от #15
18:20 12.11.2025
13 Дориана
До коментар #9 от "Промяна":Истината винаги боли. Няма никакви платени Сорос. Това е във ума на хора ,които нищо не разбират от събитията, които следват. Борисов отдавна не е във форма и е вреден за България. неговото еднолично управление създаде най- голямата мафия в целия ЕС , която се срасна с властта. А , сега снишавайки се и обвързвайки се с Пеевски докара на България пълзяща диктатура с репресии срещу неудобните.
Коментиран от #19
18:24 12.11.2025
14 ВЪЗДУХ ОТ БОТАШ
18:24 12.11.2025
15 Развитие
До коментар #12 от "по точно":Я виж Киро промяната колко имота си е напазарил някъде на околовръстното честен е Киро нали и си заслужава
18:26 12.11.2025
16 Последния Софиянец
18:29 12.11.2025
17 Да свинята...
До коментар #11 от "Свинята":Не едната свиня наша Йотова.
18:30 12.11.2025
18 Дориана
18:30 12.11.2025
19 Промяна
До коментар #13 от "Дориана":ЖАЛЪК ДОПИСНИК ГОЛА ВОДА СИ ЗЕРО СИ НИКОЙ СИ АЛА БАЛАТА СВЪРШИ 13 2026 ГОДИНА БЪЛГАРИЯ Е ВЕЧЕ В ЕВРОЗОНАТА И ТАКИВА КАТО ТЕБ ДОПИСНИЦИ Е ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯТ ЗА ПЛАТЕНИТЕ СИ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИ СРЕЩУ ЛИДЕРИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ 13 АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ
18:31 12.11.2025
20 Виж сега,
До коментар #8 от "Промяна":Тиквата Борисов като министър председател направи от България опашкарката на Европа. Защото в главата на Тиквоча Борисов има само врътки, кражби и простотия.
18:32 12.11.2025
21 !!!?
Коментиран от #23
18:33 12.11.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
18:33 12.11.2025
23 Дориана
До коментар #21 от "!!!?":И аз това питам, блатния агент трябва да е в затвора!
Коментиран от #24
18:34 12.11.2025
24 Деси,
До коментар #23 от "Дориана":И Радев е за там.., руските знаят защо.
18:35 12.11.2025