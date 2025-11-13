Новини
Контрерa: София върви към генерална криза с чистотата

Контрерa: София върви към генерална криза с чистотата

13 Ноември, 2025 13:20

Не подкрепяме новите правила за паркиране, категоричен е съветникът от ВМРО

От ВМРО категорично не споделяме оптимизма на администрацията на Столична община, че проблемите със сметосъбирането ще бъдат овладени. Напротив, всички факти сочат към това, че кризата ще се задълбочи и от криза с извозването на отпадъците ще преминем и към генерална криза с чистотата в момента, в който трябва да се извършват дейностите по зимната поддръжка и почистване. Просто няма да има кой да почиства, заяви общинският съветник от ВМРО – Българско национално движение Карлос Контрера днес по време на брифинг в Столичния общински съвет.

Той посочи и още един голям задаващ се проблем - още няколко столични района в края на годината ще изпаднат в ситуация да няма кой да извършва всички дейности по чистотата. Затова в рамките на следващите седмици Общинският съвет следва да предприеме още бързи, мащабни стъпки за укрепване на капацитета на общинското почистване, което означава вземане на решения за доставка на новопроизведена техника, камиони, водоноски, машини за зимна поддръжка и почистване, посочи пътя за решаване на проблема Контрера.

За да не допуснем кризата да се развие и през цялата 2026 г. подкрепяме тезата на кмета Терзиев по отношение на разделното събиране, но в случая трябва да бъдат положени огромни усилия. На първо място да бъдат убедени гражданите от нас, представителите на институциите, че има смисъл от разделното събиране. От ВМРО смятаме, че Столична община трябва да положи усилия в разработването на т. нар. депозитна система, която на национално ниво зацикли, заяви Контрера.

По отношение на паркирането и новите правила, които се предлагат, категорично от ВМРО няма да подкрепим проекта за решение, който уж е консенсусен между „Спаси София“, „Демократична България“ и „Продължаваме промяна“. Категорично против сме за пореден път да се допускат експерименти с организацията на движение в града. Не сме съгласни с отпадането на възможността за плащане на зона с хартиени талони, защото това е един удобен метод за разплащане и не разбираме защо се отнема. Не разбираме и защо трябва да станем роби - абсолютно зависими от телекомуникационните компании, които на практика след тази реформа почти на 100% ще предоставят услугата за заплащане, посочи още Контрера.

Според него разширяването на зоните в „Подуяне“ и „Студентски град“ е направено „на коляно“ и без анализи. На практика от двата доклада се направи един. Това се кръсти „реформа“, за да може едни хора да се хвалят колко са прогресивни. Подобно отношение към гражданите и към града е недопустимо, затова няма да подкрепим тези предложения, заяви още представителят на ВМРО.

По казуса с главния архитект Контрера каза, че никой не оспорва правото на кмета Терзиев да внесе каквато структура прецени и да я подреди по начин, по който той смята, че отговаря на неговите виждания. Допълни обаче като критика неяснотата за ефекта от приемането ѝ. Редица критики отправи и по отношение на предложенията за нов заместник-кмет по т.нар. градоустройство и създаването на дублиращи отдели, на направления, които няма да могат да постигнат почти нищо, тъй като ще се блокират взаимно.

Въпреки това днес от ВМРО сме взели политическо решение да подкрепим структурата с един единствен аргумент. Да отнемем на присъдружните на кмета Терзиев, на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, възможността да разпространяват митологемата как лошият Контрера и лошата ВМРО пречат на добрия кмет Терзиев, допълни Контрера.

От сутрин до вечер слушам оправдания как аз като общински съветник и моята политическа сила сме саботирали и блокирали работата на кмета, пречели сме на Терзиев, били сме вредни. Ето днес тези, които обвинявате, че са най-черните и най-злите, ще дадат подкрепа за Вашата структура. Защото критиките, които сме отправили и които ще отправяме и занапред, винаги са били принципни. За разлика от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ ВМРО не води политика на инат. Така че днес Терзиев ще бъде подкрепен точно с аргумента да спре да се оплаква и най-сетне от 1 януари 2026 г. да започне да носи цялата отговорност за всичко, което се случва или не се случва в Столична община, бяха думите на общинския съветник Карлос Контрера.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалност

    2 2 Отговор
    Разкриха ви измамите, които са действали с десетилетия в Столична община.
    - Надписани в пъти обеми боклук,
    - извозване на строителни отпадъци на строителната мафия за сметка на софиянци,
    - надценени цени на извозвания боклук, отново в пъти.

    Браво на Васил, че не клекна на мафията ГЕРБ Ново начало и техните клоуни карло контейнера и таков.

    Коментиран от #10

    13:28 13.11.2025

  • 2 Б.си бokлyka !

    2 1 Отговор
    А, момчето за мръсни поръчки на ГЕРБ пак се пеняви.

    13:29 13.11.2025

  • 3 Чисти , бе

    2 1 Отговор
    Какво само току се обаждаш като черна станция ?

    13:33 13.11.2025

  • 4 Европ3дали

    2 0 Отговор
    Егати КЕФА! "Великата" София вече официално се превръща в Фек@лния к3н3ф на света! Супер новина! "Елита" живее у Софето, а най - елитните квартали са със специални екстри, а именно нямат канализация! София - Колзет! ХАХАААААА, КЕФ!

    13:34 13.11.2025

  • 5 гражданин

    1 1 Отговор
    този пак изпълзя отнякъде, докато герберите и неговите войводи бяха в коалиция, нямаше отърване от него, и от кресливия му глас, всеки ден беше по телевизиите, нещата почват да се повтарят

    13:39 13.11.2025

  • 6 Трол

    2 1 Отговор
    София спешно трябва да се огради с бетонна стена с КПП-та, за да не плъзнат зарази из цяла България.

    13:39 13.11.2025

  • 7 хехех

    1 1 Отговор
    тзи другар Че Гевара ли беше, от къде изпълзя, що не ходи да се бие във родната си Венецеуела

    13:43 13.11.2025

  • 8 Искам

    2 1 Отговор
    да видя как изглежда твоя боклук ! Нарязваш ли всички опаковки на малки парченца , кашоните и всичко обемисто и заемащо страшно много място , разделяш ли си боклучаците примерно или буаш всичко както ти падне !

    13:48 13.11.2025

  • 9 Как

    0 2 Отговор
    И този е като президента .Само пречи!

    13:57 13.11.2025

  • 10 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Реалност":

    как, като хората започнаха да си изхвърлят битовия боклук в кофите за разделно или като не събират всичкия боклук?

    13:59 13.11.2025

  • 11 тъй ли

    1 0 Отговор
    София обезкърви провинцията, като държеше за себе си всички апетитни инвестиции.
    София привлече провинциалистите в безизходицата им.
    Нека тъне в боклука си. Сама си го направи.

    14:12 13.11.2025

