Арх. Борислав Игнатов критикува бъдещите многоетажни паркинги в София

Столичната община анонсира, че ще изгражда 9 многоетажни паркинга за около 2000 паркоместа в различни райони на София чрез публично-частно партньорство. Разположението на някои от паркингите цели да се насърчи комбинираното пътуване с личен и обществен транспорт.

Това е псевдоновина. Няма икономическа логика някой да дойде да построи такъв паркинг, смята арх. Борислав Игнатов.

Според него с тази новина кметът се надява "да забаламоса хората", докато се вдигат таксите и се разширяват зоните за платено паркиране в града.

Архитектът е скандализиран от елементарния начин, по който ще заблудят обществото, че ще строят нещо.

За да има интерес фирма да построи такъв паркинг, от който 25-30 години ще събира таксата, кметът трябва да ѝ гарантира, че в следващите години той ще е пълен. На хората не се казва, че по околните улици също ще трябва да има платено паркиране, защото иначе никой няма да отиде на платения паркинг, коментира арх. Игнатов пред БНР.

"С такива презентацийки правят всички на глупаци. Това е нетърпимо!", заяви той.

Парите от синя и зелена зона ще продължават да отиват в неизвестна посока и няма да отидат за паркинги, изрази мнение Борислав Игнатов, като подчерта, че това е единствената печеливша дейност на Столичната община и призова да се обясни защо тези пари няма да се използват за паркинги.

"На столичани не се казва, че парите от синя и зелена зона ще продължават да изчезват нанякъде."