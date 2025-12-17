Новини
България »
Арх. Борислав Игнатов критикува бъдещите многоетажни паркинги в София

Арх. Борислав Игнатов критикува бъдещите многоетажни паркинги в София

17 Декември, 2025 16:42 849 5

  • арх. борислав игнатов-
  • критикува-
  • бъдещи многоетажни паркинги-
  • софия-
  • паркиране-
  • корупция

Столичната община анонсира, че ще изгражда 9 многоетажни паркинга за около 2000 паркоместа в различни райони на София

Арх. Борислав Игнатов критикува бъдещите многоетажни паркинги в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичната община анонсира, че ще изгражда 9 многоетажни паркинга за около 2000 паркоместа в различни райони на София чрез публично-частно партньорство. Разположението на някои от паркингите цели да се насърчи комбинираното пътуване с личен и обществен транспорт.

Това е псевдоновина. Няма икономическа логика някой да дойде да построи такъв паркинг, смята арх. Борислав Игнатов.

Според него с тази новина кметът се надява "да забаламоса хората", докато се вдигат таксите и се разширяват зоните за платено паркиране в града.

Архитектът е скандализиран от елементарния начин, по който ще заблудят обществото, че ще строят нещо.

За да има интерес фирма да построи такъв паркинг, от който 25-30 години ще събира таксата, кметът трябва да ѝ гарантира, че в следващите години той ще е пълен. На хората не се казва, че по околните улици също ще трябва да има платено паркиране, защото иначе никой няма да отиде на платения паркинг, коментира арх. Игнатов пред БНР.

"С такива презентацийки правят всички на глупаци. Това е нетърпимо!", заяви той.

Парите от синя и зелена зона ще продължават да отиват в неизвестна посока и няма да отидат за паркинги, изрази мнение Борислав Игнатов, като подчерта, че това е единствената печеливша дейност на Столичната община и призова да се обясни защо тези пари няма да се използват за паркинги.

"На столичани не се казва, че парите от синя и зелена зона ще продължават да изчезват нанякъде."


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 27 Отговор
    Васко трябваше да ги прави подземни, да има къде да се крие Ганчо софиянчо, като почнат да падат фишеците, ама така е по-скъпо и ала-балата се обезмисля.

    16:44 17.12.2025

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 1 Отговор
    Тоя Игнатов не беше ли по едно време някакъв кандидат за кмет ли беше, нещо такова?
    Имаше май едни пикантни скандали покрай кандидатурата му...

    16:46 17.12.2025

  • 3 Буха ха

    2 1 Отговор
    Ако искат да печелят, цялата общинарска дружинка да започнат да продават дюнер и хот дог долу в метростанциите

    16:51 17.12.2025

  • 4 смех

    1 1 Отговор
    това архитектче да вземе да да се скрие някъде, преди да говори да отиде да види в Надежда на построения многоетажен паркинг колко са свободните места, вероятно и там е платена зона

    16:59 17.12.2025

  • 5 Тити

    1 0 Отговор
    Нашето управници правят всичко на думи.

    17:09 17.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове