СОС не прие новата управленска структура на Васил Терзиев

13 Ноември, 2025 18:11 694 2

Предложението на кмета предвиждаше преразпределение на дирекции и отдели в администрацията, като се предложи създаването на специализирани звена за ключови направления

СОС не прие новата управленска структура на Васил Терзиев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет не прие доклада на кмета на София Васил Терзиев за новата структура и числеността на администрацията на Столична община. Новата структура бе подкрепена от групите на „Продължаваме промяната - Демократична България" и „Спаси София", както и от общинските съветници Вили Лилков от „Синя София", Карлос Контрера от ВМРО и независимия общински съветник Ваня Григорова, изброи БТА.

Една от ключовите промени, предложени в доклада, е позицията на "Заместник-кмет по градоустройство". В доклада се предвиждаше още създаването на ново направление "Сигурност", звено за стратегически комуникации и инспекторат за противодействие на корупцията. Не се предвижда увеличаване на щатните бройки - Столичната община ще работи със същия брой служители, но по-ефективно, пише в доклада на кмета Терзиев.

Предложението на кмета предвиждаше преразпределение на дирекции и отдели в администрацията, като се предложи създаването на специализирани звена за ключови направления. Сред тях бяха: Дирекция „Вътрешен одит“, Служител по сигурността на информацията, Отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“, Дирекция „Стратегически комуникации и PR“ и Дирекция „Кабинет на кмета“.

Подчинени на секретаря на общината трябваше да бъдат дирекции и отдели като „Модернизация на администрацията“, „Управление и поддържане на административни сгради“ с отдел „Енергийна ефективност“, „Човешки ресурси“, „Деловодство и архив“ и „Център за административно обслужване“.

Докладът предвиждаше също въвеждането на нови направления за управление, включително правно‑нормативно обслужване, информационни технологии и дигитализация, финанси, сигурност, социални дейности и здравеопазване, образование, спорт и младежки дейности, култура и туризъм, околна среда, транспорт и градска мобилност, обществено строителство и градско планиране.

Общата численост на администрацията бе предвидено да достигне 1236 щатни бройки, включително 30 щатни бройки за Дирекция „Секретариат на СОС“.

Влизането в сила на новата структура беше планирано за 1 януари 2026 г.

Кметът на София Васил Терзиев заяви по време на заседанието на Столичния общински съвет, че между него и главния архитект на София Богдана Панайотова е налице „генерално разминаване“ относно ролята и функциите на главния архитект и начина, по който трябва да се реализира структурата на общинската администрация. Той категорично отхвърли твърденията, че причината за поисканата оставка са персонални проблеми между двамата и ги определи като „внушения".

„Имаме генерално разминаване за това как си представяме функцията на главния архитект и доколко сме били склонни да работим заедно, за да реализираме това, което беше обещано по време на конкурса за главен архитект“, каза Терзиев. По думите му именно различията във вижданията за организацията на работата са причината предложената нова структура на общината да бъде отлагана във времето.

Кметът посочи, че в доклада се предлага по-ясно разграничение между отговорностите на главния архитект и заместник-кмета по градоустройство, като целта е по-ефективно управление на процесите. Той подчерта, че подобно разделение на функциите съществува и в други големи градове, включително управлявани от представители на различни политически сили.

Терзиев коментира и предложенията, свързани с европейските политики и финансирането на проекти. По думите му идеята е не звеното за европейски политики да бъде премахнато, а надградено, за да се осигури по-добра координация и ефективност при използването на европейски и държавни средства. „Искаме да има едно звено, което познава всички инструменти – държавни, европейски и публично-частни партньорства и да помага за финансирането на всички проекти“, уточни той.

Кметът допълни, че целта е да се въведе по-ефективен модел на работа, при който отделните звена на администрацията се концентрират върху своите приоритети – като изграждането на детски градини, училища или читалища – докато друго звено поема задачата да намира най-подходящия източник на финансиране.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лили Иванова

    1 0 Отговор
    Повече от ясно е, че не им се работи ефективно на някои. Доста е смешно.

    18:51 13.11.2025

  • 2 спомних си един виц

    0 0 Отговор
    Песимистът казал:
    - По-лошо не може да стане!
    А оптимистът му отговорил:
    - Може, може...

    19:20 13.11.2025

