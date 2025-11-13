Кои са спряганите имена за особен управител на "Лукойл"?

В началото на следващата седмица ще стане ясно името на особения търговски управител на Лукойл. Това съобщи днес в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Името на бъдещия особен управител, който ще може да взема решения за бъдещето на рафинерията и без съгласието на собственика, продължава да е неизвестно.

Един от спряганите - бившият прокурист на една от водещите компании в бранша Иво Петров отрече пред bTV да му е предлаган този пост. С другият кандидат, според публични информации - бившият министър на икономиката Петко Николов, екипът ни не успя да се свърже днес.

Междувременно - две банки искат да изпреварят санкциите на САЩ и да спрат взаимоотношенията с бензиностанциите на "Лукойл" у нас, твърди Борисов.

"Помолих г-жа Петкова днес да говори с двете банки, които обслужват бензиностанциите на "Лукойл", защото те искат предварително да вкарат забраната, а това би създало проблем, защото няма да могат да разплащат бензиностанциите, а има все пак до 21-ви ноември време.", заяви Борисов.

От асоциацията на банките в България не потвърдиха твърденията. И заявиха за бТВ, че могат да коментират индивидуални решения или действия на отделни нейни членове.

"Всяка банка оперира самостоятелно и взема решенията си в съответствие със своята вътрешна политика, регулаторната рамка и приложимото законодателство", се твърди в позиция на АББ до bTV.

Дали има заявено искане от страна на банки за прекратяване на взаимоотношенията си с "Лукойл" попитахме ѝ рафинерията, но нямаме отговор. Потърсихме и Министерството на финансите с въпрос кога ще бъдат проведени, за които заговори Борисов. Оттам заявиха че цитирам "срещите няма да бъдат публични и ще са закрити за медиите". Не стана ясно кога ще се проведат, обобщи бТВ.

Източник: btvnovinite.bg