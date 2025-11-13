Новини
Кои са спряганите имена за особен управител на "Лукойл"?

13 Ноември, 2025 22:33 429 7

Срещите няма да бъдат публични и ще са закрити за медиите

Кои са спряганите имена за особен управител на "Лукойл"? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В началото на следващата седмица ще стане ясно името на особения търговски управител на Лукойл. Това съобщи днес в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Името на бъдещия особен управител, който ще може да взема решения за бъдещето на рафинерията и без съгласието на собственика, продължава да е неизвестно.

Един от спряганите - бившият прокурист на една от водещите компании в бранша Иво Петров отрече пред bTV да му е предлаган този пост. С другият кандидат, според публични информации - бившият министър на икономиката Петко Николов, екипът ни не успя да се свърже днес.

Междувременно - две банки искат да изпреварят санкциите на САЩ и да спрат взаимоотношенията с бензиностанциите на "Лукойл" у нас, твърди Борисов.

"Помолих г-жа Петкова днес да говори с двете банки, които обслужват бензиностанциите на "Лукойл", защото те искат предварително да вкарат забраната, а това би създало проблем, защото няма да могат да разплащат бензиностанциите, а има все пак до 21-ви ноември време.", заяви Борисов.

От асоциацията на банките в България не потвърдиха твърденията. И заявиха за бТВ, че могат да коментират индивидуални решения или действия на отделни нейни членове.

"Всяка банка оперира самостоятелно и взема решенията си в съответствие със своята вътрешна политика, регулаторната рамка и приложимото законодателство", се твърди в позиция на АББ до bTV.

Дали има заявено искане от страна на банки за прекратяване на взаимоотношенията си с "Лукойл" попитахме ѝ рафинерията, но нямаме отговор. Потърсихме и Министерството на финансите с въпрос кога ще бъдат проведени, за които заговори Борисов. Оттам заявиха че цитирам "срещите няма да бъдат публични и ще са закрити за медиите". Не стана ясно кога ще се проведат, обобщи бТВ.

Източник: btvnovinite.bg


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор
    Той "ще може да взема решения за бъдещето на рафинерията и без съгласието на собственика"🤔❗

    Все едно някой, когото дори не познавате, да ми е да се разпорежда с Ваши имоти,
    ПРИ ТОВА ТОЙ ДА НЕ ПОДЛЕЖИ НА СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ❗

    Коментиран от #5

    22:37 13.11.2025

  • 2 докато

    0 0 Отговор
    спрягат тоз особен управител се развива поредната особена кражба...

    22:38 13.11.2025

  • 3 Уникум сме

    0 0 Отговор
    Който и де е ,ще е подчинен на тиква и прасе.

    22:38 13.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор
    Дали МЕЖДУНАРОДЕН СЪД ще признае СЪСЕБНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ дадена му от нашите ПОЛИ/Т/УТКИ🤔❗

    Коментиран от #6

    22:39 13.11.2025

  • 5 точно това

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    му е особеното няма да кажат крадлив управител все пак за пред хората особен по така звучи?

    22:39 13.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Дали МЕЖДУНАРОДЕН СЪД ще признае СЪДЕБНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ дадена му от нашите ПОЛИ/Т/УТКИ🤔❗

    22:40 13.11.2025

  • 7 Защо ще са закрити

    0 0 Отговор
    Да ги предава пряко по всичкитканали! Борисов, ти си болен! Скоробще те излекуват за винаги.
    Амин!

    22:43 13.11.2025

