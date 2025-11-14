Новини
Кметът Васил Терзиев: Най-сетне има реален напредък по Плана за управление на Природен парк „Витоша“

14 Ноември, 2025 10:12 716 16

През април Столична община стартира инициативата „Визия за Витоша“ – цялостен план, насочен към възстановяване на достъпа до планината и модернизация на инфраструктурата

Кметът Васил Терзиев: Най-сетне има реален напредък по Плана за управление на Природен парк „Витоша“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев приветства обявения от Министерството на земеделието и храните и Министерството на туризма напредък по актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“. Планът изтече преди 11 години и през този период държавата не беше предприела необходимите стъпки за неговото обновяване, досега.

„11 години държавата не намери мотивация да го актуализира – и затова днес мога само да се радвам, че вече има реален напредък по този ключов въпрос. Това ни приближава до деня, в който отново ще има лифт на любимата ни планина,“ заяви кметът Терзиев.

„Новините са добри – за София, за Витоша и за всички нас, които обичаме града и неговата планина.“

По думите му, до началото на тази година развитието по темата практически липсваше, въпреки множеството смени на правителства и факта, че през по-голямата част от периода управлението беше в ръцете на едни и същи политически сили.

През април Столична община стартира инициативата „Визия за Витоша“ – цялостен план, насочен към възстановяване на достъпа до планината и модернизация на инфраструктурата. Като част от него беше изготвена Пътна карта, която определя последователността на необходимите стъпки. Актуализацията на Плана за управление на парка е именно третата стъпка от нея.

През август беше постигнат напредък в разговорите с инвеститорите – ключов участник в процеса. През септември Столична община официално поиска позицията на Министерството на земеделието, след което темата беше поставена и в Народното събрание, където дебатът продължи.

„Днес министрите на туризма и земеделието в синхрон цитират два пъти Столична община в позициите си, с които обявяват, че те били двигатели на напредъка по Плана за Витоша досега,“ коментира Терзиев.

“Аз избирам да се фокусирам върху факта, че между тях вече има синхрон и че по темата има движение напред.”

Кметът подчерта, че добрите новини са важни не само за институциите, но и за всички софиянци, за които Витоша е част от ежедневието и идентичността на града.


