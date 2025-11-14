Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се у нас в последните 4 години

Този бюджет отразява всичко това, което се случи в политическия живот на страната от последните 4 години. Този бюджет отразява резултатите от политическата нестабилност, от 2021-ва насам, отразява резултатите от популизма, свързан с управлението на публичните финанси и този бюджет е такъв, какъвто е предвиден съгласно действащото законодателство. Това заяви в предаването "Панорама" по БНТ министърът на финансите Теменужка Петкова.

"В хода на подготовката на Бюджет 2026, в рамките на коалицията, ние проведохме поредица от дебати. Обсъдихме не един и два варианта на проект на бюджета. В рамките на коалицията беше взето решение, че това е бюджетът, в който ние можем да намерим някакви допирни точки. Добре знаете, коалицията е съставена от много различни политически субекти и задачата е много трудна", обясни Петкова.