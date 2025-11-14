Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се у нас в последните 4 години

Този бюджет отразява всичко това, което се случи в политическия живот на страната от последните 4 години. Този бюджет отразява резултатите от политическата нестабилност, от 2021-ва насам, отразява резултатите от популизма, свързан с управлението на публичните финанси и този бюджет е такъв, какъвто е предвиден съгласно действащото законодателство. Това заяви в предаването "Панорама" по БНТ министърът на финансите Теменужка Петкова.
"В хода на подготовката на Бюджет 2026, в рамките на коалицията, ние проведохме поредица от дебати. Обсъдихме не един и два варианта на проект на бюджета. В рамките на коалицията беше взето решение, че това е бюджетът, в който ние можем да намерим някакви допирни точки. Добре знаете, коалицията е съставена от много различни политически субекти и задачата е много трудна", обясни Петкова.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
21:26 14.11.2025
21:27 14.11.2025
21:28 14.11.2025
21:30 14.11.2025
21:32 14.11.2025
21:32 14.11.2025
Сега въпросът. Ако бюджетите последните 4г не са били хич цвете и водят до продънване да трябва да се кърпи яко за 2026, защо ГЕРБ обявиха, че сме готови за еврозоната, бюджетът ни е супер, няма грам проблеми с нищо и подадоха конвергентния доклад, наричаха критикуващите доклада копейки и дезинформатори и т.н.?
Да застанат Теменужка, Бойко, Василев, Шиши, Ивайло Мирчев, Тошко Йорданов, там кой е на Доган, на БСПто и да кажат "Заради нашите стъкмистики и грешки с бюджета сме много зле и трябва да се изплаща яко, затова ви вдигаме данъците и ще трябва да стягате коланите". Защото ситуацията е точно такава сега.
21:36 14.11.2025
21:37 14.11.2025
21:38 14.11.2025
Вие що не променихте нещо бе? Да не говотим че ви е вече втори бюджет
крадците от герб-дпс пак търсят под вола теле!
21:40 14.11.2025
21:41 14.11.2025
21:45 14.11.2025
21:49 14.11.2025
21:50 14.11.2025
21:50 14.11.2025
