Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се у нас в последните 4 години

14 Ноември, 2025 21:24 419 18

  • теменужка петкова-
  • бюджет 2026

В рамките на коалицията беше взето решение, че това е бюджетът, в който можем да намерим допирни точки, обясни финансовият министър

Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се у нас в последните 4 години - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Този бюджет отразява всичко това, което се случи в политическия живот на страната от последните 4 години. Този бюджет отразява резултатите от политическата нестабилност, от 2021-ва насам, отразява резултатите от популизма, свързан с управлението на публичните финанси и този бюджет е такъв, какъвто е предвиден съгласно действащото законодателство. Това заяви в предаването "Панорама" по БНТ министърът на финансите Теменужка Петкова.

"В хода на подготовката на Бюджет 2026, в рамките на коалицията, ние проведохме поредица от дебати. Обсъдихме не един и два варианта на проект на бюджета. В рамките на коалицията беше взето решение, че това е бюджетът, в който ние можем да намерим някакви допирни точки. Добре знаете, коалицията е съставена от много различни политически субекти и задачата е много трудна", обясни Петкова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Българин

    3 4 Отговор
    Теменужка се бори за хората! Да има за заплати, за парно, за храна. Да могат хората да сложат едни кюфтета на масата за Нова година, поне!

    21:26 14.11.2025

  • 3 Жалка

    7 0 Отговор
    Мръсница

    21:27 14.11.2025

  • 4 Наивник на средна възраст

    6 0 Отговор
    Дори и тук лъжете - от тези 4 години,колко управляваха служебните правителства от домовата книга??? Ма те не били ваши,,,,,, смешни обяснения..но какво ли да очакваме от счетоводителката на култова фигура от прехода,,,,, почтеност,честност .... може би....

    21:28 14.11.2025

  • 5 Нагло

    6 0 Отговор
    същество !

    21:30 14.11.2025

  • 6 Бай Ставри !

    6 0 Отговор
    Вашите схеми ще приключат само при мен ...

    21:32 14.11.2025

  • 7 Каквото

    4 0 Отговор
    и да каже - все е лъжа !

    21:32 14.11.2025

  • 8 хаха

    3 0 Отговор
    Добре, бюджет 2026 е меко казано тип "Няма пари и трябва да вдигаме данъци и теглим кредити, че м.... си е.....". Дотук разбираме. Разбираме и за обещания за плащания и т.н., дето и ГЕРБ ги приеха, ама нейсе.
    Сега въпросът. Ако бюджетите последните 4г не са били хич цвете и водят до продънване да трябва да се кърпи яко за 2026, защо ГЕРБ обявиха, че сме готови за еврозоната, бюджетът ни е супер, няма грам проблеми с нищо и подадоха конвергентния доклад, наричаха критикуващите доклада копейки и дезинформатори и т.н.?
    Да застанат Теменужка, Бойко, Василев, Шиши, Ивайло Мирчев, Тошко Йорданов, там кой е на Доган, на БСПто и да кажат "Заради нашите стъкмистики и грешки с бюджета сме много зле и трябва да се изплаща яко, затова ви вдигаме данъците и ще трябва да стягате коланите". Защото ситуацията е точно такава сега.

    21:36 14.11.2025

  • 9 Крадливата муцуна

    4 0 Отговор
    На мутрите. Тая краде и от вожда си.

    21:37 14.11.2025

  • 10 Клати Крачолов

    2 0 Отговор
    Обичам да си клатим крачолите в държавната администрация!

    21:38 14.11.2025

  • 11 Един

    3 0 Отговор
    Пак някой им се е изтропал в гащичките и пак други са виновни!
    Вие що не променихте нещо бе? Да не говотим че ви е вече втори бюджет

    крадците от герб-дпс пак търсят под вола теле!

    21:40 14.11.2025

  • 12 Емигрант

    3 0 Отговор
    Финансовата електричка много рано започна да обвинява както се очаква по комунистически винаги предишните ха ха ха ! Това показва, че тези страдалци от клептомания нито разбират от бюджет, нито се съмняват, че не е добър и как да е добър като електроинженер е финансов министър ? Бюджетът е като особенния управител на ЛУКОЙЛ и той е особен, особенно е и това правителство на измамата изобщо всичко е особенно в тази овча кошара създадена на най-райското место за жалост под контрола днес на най-големите балкански престъпници, измамници и мутри ! Да ви е честита особенната кошара будали сррахливи !

    21:41 14.11.2025

  • 13 Тази е върха на некадърността

    5 0 Отговор
    Крадлив къде са парите или шиши и тиквата изядоха всичко?

    21:45 14.11.2025

  • 15 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ТАБУРЕТКА ГНУСНА!

    21:49 14.11.2025

  • 16 Тома

    2 0 Отговор
    Най много ме възбужда брадавицата на носа на нушито

    21:50 14.11.2025

  • 17 Гарга Сарис

    1 0 Отговор
    Абе тлъстичка ми се мязаш нещо! Биволица!

    21:50 14.11.2025

