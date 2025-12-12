Новини
Как ще продължи процедурата по приемане на бюджета

12 Декември, 2025

  • бюджет 2026

Ако не бъде одобрена нова фискална рамка за догодина, ще се стигне до така наречения „удължителен закон“

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма яснота как ще продължи бюджетната процедура, след като правителството подаде оставка, а председателят на ГЕРБ Бойко Борисов даде заявка, че неговата парламентарна група няма да се занимава повече с бюджета, съобщи Нова ТВ.

На първо четене в пленарната зала вчера беше приета план-сметката на Общественото осигуряване, но до разглеждането на разчета на Здравната каса не се стигна.

Дебат за държавния бюджет беше насрочен за днешното заседание на парламента, но стана ясно, че дневният ред на депутатите ще бъде променен.

Ако не бъде одобрена нова фискална рамка за догодина, ще се стигне до така наречения „удължителен закон“, според който месечно институциите ще разполагат с 1/12-та от миналогодишния си бюджет.


България
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    2 1 Отговор
    Никакъв "бюджет" няма да се приема. Ще се съкращават пенсионери и калинки.

    07:44 12.12.2025

  • 2 Пич

    2 1 Отговор
    Ще видим !!! ГЕРБ декларираха оттегляне от подкрепа за бюджета ! Куриозното е , че може да остане да действа този от миналата година , който предвижда 50% увеличение за МВР и военните ! А сега де...!?

    07:45 12.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и eдинственно
    Като гръмнe AEЦ-а и унищожи Тоя koфтиГEН

    07:56 12.12.2025

  • 5 Трол

    0 1 Отговор
    Важното е, че този бюджет отиде в историята, дори и на цената на орязани важни разходи.

    07:56 12.12.2025

  • 6 оня с коня

    2 0 Отговор
    След като Борисов хвърли кърпата,НИКОЙ ДРУГ не може да състави Правителство.И да не забравяме нещо многоважно:При служебни правителства ОСНОВНИТЕ ПЕРА на Евросубсидиите са БЛОКИРАНИ!Така ще бъде до Изборите след около 6 месеца,след което ще стане ясно в Коя партия ще се влеят Гласовете на Протестиращите и ще успее ли тя да измести ГЕРБ от Водещата позиция.

    08:01 12.12.2025

