Вулджев: Бюджетът показва, че на властта не ѝ пука, ако държавата фалира

8 Декември, 2025 22:00

В бюджета се предвижда държавният дълг от 23% от БВП към края на 2024 г. да се качи на 36,6% само за 4 г., каза той

Светослава Ингилизова

Видимо управляващите не се опитват сериозно да преработят бюджета, а отново възможно най-бързо да мине и козметично да се задоволят исканията и така набързо да се приключи въпросът. Това каза пред БНР икономистът Георги Вулджев от ЕКИП.

"В бюджета се предвижда държавният дълг от 23% от БВП към края на 2024 г. да се качи на 36,6% само за 4 години. Това е абсолютно безумно, при положение че ние нямаме рецесия в момента, имаме икономически растеж, дори управляващите се хвалят, че имаме един от най-добрите икономически ръстове в Европа. Непонятно е как можеш да се хвалиш с това, при положение че залагаш в бюджета, който пишеш, държавният дълг спрямо БВП да нарасне наполовина. Тези хора показват, че наистина не им пука, ако тази държава фалира".


  • 1 Явно никой цивилен не е разбрал

    6 2 Отговор
    Полицаите в България масово изтезават хора!
    Изтезават бедни хора и с недъзи !

    Коментиран от #3, #10

    22:02 08.12.2025

  • 2 какъв е тоя

    4 4 Отговор
    юноша бледен на амбразурата?

    22:03 08.12.2025

  • 3 Въобще в час ли сте

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Явно никой цивилен не е разбрал":

    Май не разбирате какво пиша и какви са полицаите на България!?

    Коментиран от #5

    22:04 08.12.2025

  • 4 Умно момче

    2 1 Отговор
    Нищо че носи вулгарно фамилно име.. Те Кирил и Методи били също умни мъже, нищо че имали дълги коси и бради (хулигани)

    22:08 08.12.2025

  • 5 Ти ли пишеш

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Въобще в час ли сте":

    .... АМИН....

    22:09 08.12.2025

  • 6 Абе еййй дечков

    4 1 Отговор
    Тук е мафия Помните ли ГЕОРГИ СТОЕВ УБИТИЯТ ПИСАТЕЛ НА МАФИЯТА.,..А НЯКОЙ ДА РАЗСЛЕДВА...НЯКОЙ ОБВИНЕН АБЕ ...КВИ ПРОТЕСТИ КВИ ПЕТ ЛЕА БЕ..

    22:10 08.12.2025

  • 7 Пияни пишат тук

    2 0 Отговор
    Пияни го четат

    22:10 08.12.2025

  • 8 А бе

    2 1 Отговор
    ЦърВулджев,колко държавни бюджета си правил,бе льольо?

    22:11 08.12.2025

  • 9 Ддд

    0 0 Отговор
    Този какво точно си мисли, че бюджета на държавата, е като да правиш бюджет на фирма, може би????
    Я да припомни бюджетите на А.Василев какви бяха?

    22:14 08.12.2025

  • 10 Ддд

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Явно никой цивилен не е разбрал":

    ПО голяма простотия не бях чел скоро.

    22:15 08.12.2025

  • 11 цгедре

    0 0 Отговор
    НЯМА Власт. Няма. Има една банда разбойници които вече 36 г само лъжат и крадат България. Мафията на ГЕРБ вече окончателно оглозга българите. Този лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и другата свиня, освен че изпродадоха активите на държавата, на гърба на всеки българин успяха и по 35 милиарда евро до тук да дръпнат като заем. Напълниха си любовниците с евро и злато, натъпкаха си сметките с милиарди и само гледат какво още да ограбят. Всички служби на държавата ги обслужват и крият престъпниците. Всеки си мисли че не го интересува само той да е добре, но внезапно ще падне кочината на главата на всички. КПК и ДАНС са организирана престъпна група с Прокуратурата и не ловят крадците а карат Величие да гласува с крадците. Понеже отказват ги вкарват в ареста. Банда. Престъпници. Срамота. Слава на Господ Иисус Христос има шанс за промяна. Всеки българин усеща че така повече не може.

    22:15 08.12.2025

