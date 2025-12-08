Вулджев: Бюджетът показва, че на властта не ѝ пука, ако държавата фалира

Видимо управляващите не се опитват сериозно да преработят бюджета, а отново възможно най-бързо да мине и козметично да се задоволят исканията и така набързо да се приключи въпросът. Това каза пред БНР икономистът Георги Вулджев от ЕКИП.

"В бюджета се предвижда държавният дълг от 23% от БВП към края на 2024 г. да се качи на 36,6% само за 4 години. Това е абсолютно безумно, при положение че ние нямаме рецесия в момента, имаме икономически растеж, дори управляващите се хвалят, че имаме един от най-добрите икономически ръстове в Европа. Непонятно е как можеш да се хвалиш с това, при положение че залагаш в бюджета, който пишеш, държавният дълг спрямо БВП да нарасне наполовина. Тези хора показват, че наистина не им пука, ако тази държава фалира".