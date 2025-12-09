Новини
Комисията по бюджет и финанси в НС прие на първо четене план-сметката за 2026 г.

9 Декември, 2025

„Приходната част на бюджета е надценена и то по начин, по който е прогнозируемо грешен. Тук говорим за 1,5 млрд. евро, които няма да бъдат събрани от ДДС", каза Асен Василев от ПП-ДБ

Законопроектът за държавния бюджет на България за 2026 г. бе приет на първо четене от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание с 12 гласа "за", 8 гласа "против" и нито един глас "въздържал се", предават от БТА.

Проектът на бюджет бе представен от министъра на финансите Теменужка Петкова.

Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. информацията и документите по бюджетната процедура са изготвени в евро при официален валутен курс спрямо Закона за въвеждане на еврото в Република България - 1,95583 лева за 1 евро.

Първоначално разработените проекти на бюджетни закони за 2026 г., които бяха одобрени от Министерския съвет и внесени за разглеждане в Народното събрание през ноември тази година, бяха оттеглени с Решение № 839 от 2 декември 2025 г. на Министерския съвет.

Есенната макроикономическа прогноза за периода, изготвена от Министерството на финансите (МФ), предвижда растежът на икономиката да достигне до 2,7 на сто през 2026 година.

Средногодишната инфлация за 2026 г. се очаква да бъде близка до тази през 2025 г. - 3,5 на сто.

Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 3 процента от БВП през 2026 г., 2,8 процента от БВП през 2027 г. и 2,4 процента от БВП през 2028 г.

Въз основа на допусканията през периода 2026-2028 г. се предвижда държавният дълг да достигне съответно до 37,6 млрд. евро (31,3 процента от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2 процента от БВП) през 2027 г. и 49,0 млрд. евро (36,6 процента от БВП) през 2028 година.

През 2026 г. максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет, е до 10,0 млрд. евро, в т.ч. до 3,2 млрд. евро по линия на инструмента SAFE за укрепване на европейската отбранителна промишленост.

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2026 г. е заложен да бъде в размер на 2,4 млрд. евро.

От 1 януари 2026 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е в размер на 620,20 евро. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица е в размер на 2300 евро за 2026 г.

Размерът на приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) е 50,402 млрд. евро през 2026 година, а размерът на общите разходи по КФП е 54,051 млрд. евро.

По националното правило от Закона за публичните финанси разходите са в размер на 40,1 процента от БВП за 2026 г. При прилагане на активираната клауза за дерогация по отношение на увеличените разходи за отбрана е налице ефект, който води до спадане на тези разходи под 40 на сто.

При прогнозиране на постъпленията от данъци са взети предвид следните предложения за изменения в данъчното законодателство, както и продължаващото действие на някои мерки:

- Разширяване на обхвата на стоките с висок фискален риск;

- Въвеждане на данъчно облекчение в Закона за корпоративното подоходно облагане за извършване на научноизследователска и развойна дейност;

- Разширяване на системата за електронно проследяване на движението на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск;

- Продължаващо действие на въведения от 01 май 2025 г. нов акцизен календар за акцизните ставки на тютюна и тютюневите изделия с цел балансирано поетапно увеличаване на акцизните ставки върху тютюна и тютюневите изделия;

- Продължаване на политиката за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания в увеличен размер и през 2026 г.;

- Предоставяне на възможност за по-благоприятен режим за амортизиране за данъчни цели на електрически автомобили;

- От 1 януари 2026 г. е предвидено увеличение на променливата част на таксата по чл. 30, ал. 3 и 4 от Закона за хазарта за лицензиите за организиране на хазартни игри от 20 на сто на 22 на сто;

Основните разходни политики, водещи до повишаване в разходната част на бюджета са както следва:

- Увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. от 550,67 евро на 620,20 евро.

- Осъвременяване на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември на предходната година, считано от 1 юли на съответната година по т.нар. „швейцарско правило";, като се очаква увеличението да бъде в периода 7-8 на сто;

- Увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 398,81 евро на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително;

-Увеличение на размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) от 398,81 евро на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително;

- Увеличение от 50 на сто на 75 на сто на паричното обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане по чл. 50а от КСО, за неизползване на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 54 от КСО и при неизползване на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл.53г от КСО;

- Прилагане на обща политика по доходите чрез увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 10 на сто и отпадане на автоматичните механизми за определяне на размера на възнагражденията в определени сектори, обвързани със средната работна заплата;

- Запазване на политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование;

- Стартиране на Програма за подкрепа на лекарите специализанти с осигурени средства в размер на 30,0 млн. евро за 2026 г.;

- Увеличени са средствата по бюджетите на общините в резултат на променените натурални показатели в сферата на делегираните от държавата дейности в областта на културата, социалните услуги, здравеопазване и др. Бюджетните взаимоотношения с общините са в размер на 5,077 млрд. евро за 2026 г. при 4,563 млрд. евро за 2025 г., или ръст от 11,3 на сто.

Политики и мерки за оптимизация на разходите:

- За периода 2026-2028 г. Министерският съвет и кметовете на общини след преглед и оценка извършват оптимизиране на общата численост на персонала на администрацията на изпълнителната власт по чл. 36-38 от Закона за администрацията с цел да се достигне намаление на общата численост с не по-малко от 5500 щатни бройки, трайно незаети повече от шест месеца, разпределени пропорционално за периода;

- През 2026 г. размерите на индивидуалните основни месечни заплати на централните и териториални органи на изпълнителната власт, както и на посочени в чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията еднолични органи и техните заместници се определят в размер на последната индивидуална основна месечна заплата, определена към 31 декември 2025 г., освен ако в закон е предвидено друго. Промените на индивидуалните заплати на тези органи след 31 декември 2026 г. се определят в рамките на разходите за персонал и съобразно процентното увеличение на заплатите на служителите в публичния сектор.

- Средствата за капиталови разходи през 2026 г. възлизат на 7,020 млрд. евро, като в т.ч. са тези с национално финансиране от 3,165 млрд. евро и с европейско финансиране от 3,855 млрд. евро (в т.ч. НПВУ).

Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), посочи че в рамките на проведените разговори между работодателите, синдикатите и правителството са били отменени мерки като вдигането на данък дивидент, увеличаването на осигурителните вноски с 2 пр. пункта, отмяна на изискванията за одобрен от НАП СУПТО. Той добави че и размерът на максималния осигурителен доход се увеличава с малко по-нисък размер от първоначално предвиденото. Радев изрази задоволство от програмата за намаляване на незаети 5500 щатни бройки в държавната администрация за период от 3 години.

Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ,) посочи че намирането на компромис в разговорите относно проекта на бюджет е било предизвикателство. По думите му, през 2026 година КНСБ ще постави въпроса за необходимостта от дебат относно данъчно осигурителната система на България. Той посочи, че приходната част на бюджета е напрегната и има риск да не се изпълни в заложения си вариант. Димитров заяви, че бюджетът не финансира заплати и пенсии на цената на дефицит, тъй като размера на дефицита е обвързан с капиталовите разходи.

Силвия Георгиева от Националното сдружение на общините в Република България посочи, че има проблем с текстовете, предвиждащи съкращаване на незаети щатни бройки в държавната администрация. По думите ѝ, не може да се отнема свободата на общините да определят числеността на служителите си, която финансират със собствени приходи.

Георгиева каза, че в общините има около 28 000 щатни бройки като обикновено има няколко хиляди бройки, които не са заети, тъй като това са висококвалифицирани позиции и трудно се намират подобни кадри.

Тя обърна внимание, че замразяването на възнагражденията на нивата от 2025 година на изпълнителната власт може да предизвика проблем с кметските наместници в страната, тъй като техните възнаграждения са на нивото на минималната работна заплата, която от своя страна се повишава през 2026 година.

Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара, посочи че този проект на бюджет не е най-добрият, но е по-добър от изтегления проект, тъй като не се повишава данъчно-осигурителната тежест. Той призова още в началото на 2026 година да започне дебат за необходимите реформи, така че българските данъкоплатци да са предупредени какво ги очаква през 2027 година. Според него ни чакат трудни времена и ако отсега не се прегледа как да се повишат разходите

Боян Николаев, заместник-изпълнителен директор на КРИБ заяви, че организацията подкрепя бюджета, тъй като колкото по-скоро България влезе в еврозоната без да си променя данъчната система, толкова по-бързо ще бъде овладяна инфлацията у нас.

Борис Бонев, председател на "Спаси София" и общински съветник в Столичния общински съвет, призова депутатите да разгледат размера на субсидията за градския транспорт в София, която се увеличават с 8 млн. евро през 2026 година, което няма да бъде достатъчно. По думите му размерът на субсидията трябва да достигне 83 млн. евро, което представлява нарастване с 22 млн. евро спрямо заложеното.

Ваня Григорова, общински съветник в Столичния общински съвет и председател на сдружение „Солидарна България" също посочи, че София има нужда от сериозни средства за ремонт и поддръжка на инфраструктурата си.

Асен Василев от ПП-ДБ разкритикува заложеният ръст от 3,3 млрд. евро в очакваните приходи от ДДС за 2026 година, посочвайки, че прогнозата няма да се сбъдне, и ако не се съберат планираните средства дефицитът ще надхвърли размера от 3 на сто от БВП.

Василев посочи, че правителството не се е отказало да вдига данъци и осигуровки, а просто е отложило намерението си с една година.

По думите му, управляващите намаляват разходите за наука, образование и култура и замразяват разходите за здравеопазване, въпреки че планират да увеличават данъци и осигуровки.

Мартин Димитров от ПП-ДБ заяви, че се отчита сериозен спад в индустрията и износа при все че това е годината, в която България влиза в сухопътния Шенген, което е крайно обезпокоително. Според него това е заради мерките на правителството, насочени срещу бизнеса и гражданите. По думите му, през 2026 година има опасност бюджетният дефицит да е над 5 на сто от БВП. Димитров цитира оценката на Фискалния съвет, че заложените приходи в бюджета за 2026 година са надценени.

Според Цончо Ганев от „Възраждане" членството на страната в еврозоната има пряко отношение към намеренията на управляващите да вдигат данъци и осигуровки.

Красимир Манов от МЕЧ попита управляващите защо са премахнали от проекта на бюджет предвидените средства за евентуално придобиване на „Лукойл България", тъй като това е била единствената смислена мярка в изтегления проект. Според него, ако „Лукойл" у нас бъде национализиран ще вдигне приходите в бюджета.

Мария Илиева от „Величие" посочи, че проектът на бюджет е с прекалено оптимистични приходи, главно от косвени данъци.

Мехмед Салим заяви , че „Алианс за права и свободи" няма да подкрепи този бюджет защото вторият вариант на проекта е направен набързо без да се вземат предвид всички гледни точки.

Министърът на финансите Теменужка Петкова посочи по отношение на заложените приходите в бюджета, че управляващите разчитат на мерките за повишаване на събираемостта, които вече дават резултат през тази година, както и на новите мерки, разписани в проекта на бюджет. По думите ѝ, едно евентуално възстановяване на работата на „Лукойл България" през следващата година ще възстанови приходите на Агенция „Митници" от ДДС. Тя припомни, че в резултат на мерките за повишаване на събираемостта, приходите през тази година са нараснали с 8,6 млрд. евро към края на октомври.

Петкова заяви, че управляващите търсят начин да използват ресурс от ОП „Развитие на човешките ресурси", чрез която да осигурят 100 млн. евро за увеличаването на възнагражденията в първичната медицинска помощ, където влизат и медицинските сестри у нас.

Петкова каза, че голяма част от капиталовите разходи по Плана за възстановяване и устойчивост са били прехвърлени през 2025 година и 2026 година, тъй като през преходните години нищо не е било свършено. Страната ни трябва да реализира проектите по плана, ако иска да получи плащанията по него, поради което делът на разходите в бюджета спрямо БВП е на нивото, което е заложено, а именно 40,1 на сто без включените средства от фондовете на ЕС, както е правилото по закон.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    17 1 Отговор
    Мисля че ги чака лоша изненада! В еврозоната ще им е трудно да скалъпват инфлацията по стъкмистика !!!

    Коментиран от #4

    16:41 09.12.2025

  • 2 На бас 👍

    3 12 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата ще е нулева 😆

    Коментиран от #17

    16:43 09.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Те и преди седмица и нещо пак така я приеха... ама не си научиха урока!

    Обаче сега вече не бъркат толкова пряко в джоба на по-заможните и те ще си стоят дома и няма да протестират - остават само политически симпатизанти, а те не са толкова много

    16:43 09.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пич, осъзнай се! В еврозоната всички лъжат :)
    Как мислиш всички се докараха до фалит - като спазват правилата ли или като лъготят както дърти "цветни жени с индийски гени" :)

    16:44 09.12.2025

  • 5 Дориана

    11 3 Отговор
    Пишем Слаб 2 на некадърния бюджет на Теменужка Петкова без право на поправка. Да каже кого лъже България или Европа или и двете заедно за дефицита уж от 3 процента. Защо са орязани най- важното Капиталовите разходи, но за сметка на това са вдигнати заплатите на силовите структури без реформи и се запазва автоматичното повишение на заплатите на учителите. Цял свят ще ни се смее как един учител по физическо ще взима по- висока заплата от един професор , след като заплатите във Висшето образование се орязват.Това от глупост ли е или от много акъл?Да каже пред цяла България, защо този бюджет не е обвързан с икономическия растеж , конкурентно-способност и инвестиции? Чрез този бюджет коалиция Магнитски директно вкарва България в най- голямата пропаст с икономически последици. Да се махат веднага, достатъчно вреди нанесоха. Желязков веднага да си подава оставката, защото той не работи за националните интереси както Испания, Унгария и Словакия. За да се подмаже и угодничи, което е типично в негов стил България трябва да плаща милиарди за оръжия , които се произвеждат в Америка и в Европа за Украйна. Да кажат от къде ще дойдат тези пари след като тези милиарди разход не са влезли в бюджета като дефицит. Това тайна договорка ли е с ЕС за да ни приемат в Еврозоната? Това ли е цената, която трябва да плати българския народ ? Оставка веднага тук и сега!

    Коментиран от #9, #20, #23, #29, #39

    16:45 09.12.2025

  • 6 Коня Солтуклиева

    7 2 Отговор
    "Преоблякъл се Илия.... "

    Коментиран от #12

    16:46 09.12.2025

  • 7 Пазарлък в евро

    8 2 Отговор
    Бандите се разбраха и както в един стар филм се казва, "Да го ... бедните!"

    16:50 09.12.2025

  • 8 Горски

    9 1 Отговор
    Докато на върхът на политиката и властта стоите все едни и същи,стари,не продуктивни,вмирисани на пръст и ури на,заслепени от алчност хора,все така ще е и по-зле ще става за обществото.вървете си с мир.може да станете причина за нещо страшно! По неадекватни от БСП-то на Флийнстоун са само трупата на Славито. За останалите Бацето и Голямото Д няма какво да се коментира. Най забавното е, че нямащите нищо общо с това правителство ДПС-НН правят антипротести срещу протестите за сваляне на правителството. В тези антипротести липсват хората на фритюрника, тиквата и зулуса.

    Коментиран от #31

    16:52 09.12.2025

  • 9 И какво след оставката?

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Прасето Тиква ГЕРБ пак ще бъде част от СГЛОБКА-2.

    Друго едно прасе на име Асена от ППДБ ще дойде на власт за нови ППи ДБ кражби и злоупотреби.

    А дежурното прасе Делян ще подкрепя горните две прасета.

    Това ли е целта на протестите и контрапротестите?

    16:54 09.12.2025

  • 10 Читател

    7 1 Отговор
    Гледах репортаж със заграбеното от майката на хасковският ръб,после гледам него като председател на комисията по бюджет и финанси.Идиотска ни е държавата с това нейно управление.Този сопол,заграбил половината от хасковска област,вместо да отговаря пред следствието и прокуратурата,се пъчи като ПРЕДСЕДАТЕЛ.

    16:56 09.12.2025

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    7 0 Отговор
    Второто четене да е в следствения арест на Г М Димитров!

    16:57 09.12.2025

  • 12 Да, ама не пак в тия

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Коня Солтуклиева":

    На буржоата Илия му смъкват с 50% данъла върху милионите девиденти от монополни печалби на българските пазари.

    Ще има пари за нови бентлита и ламбургини.

    Глупавите подскачащи млади лекари и сестрички пак ще молят за парички.

    Скачайте! Кой не скача не е за мафия-2.

    17:00 09.12.2025

  • 13 Икономика и финанси

    7 0 Отговор
    Шефовете на компаниите взимат 90 % от печалбата
    А 300 работника делят 10те % за което плащат по 50% данъци.

    Справедливост няма има само наказания.

    Коментиран от #16

    17:01 09.12.2025

  • 14 Спираме вноса на банани

    2 3 Отговор
    лимони,портокали и др.екзотични плодове на стойност 3,2 млрд. евро /толкова ни трябват по линия на инструмента SAFE за отбрана/ и със спестените пари от банани и др. строим барутна фабрика с 100% българско участие/само проекта на германците купуваме/ и правим износ на барут.Спаваме барутния погреб на Балканите,ще сеем памук няма да го внасяме и т.н.Успех!

    17:01 09.12.2025

  • 15 КОЙ НЕ СКАЧА Е ЗА МАФИЯ-2

    5 3 Отговор
    Наскачахте ли се, деца-идиотчета?

    Чакайте еврото да ви оправи.

    17:04 09.12.2025

  • 16 Кой не скача е червен!

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Икономика и финанси":

    Така е при сините "честни частници" (пребоядисани на контрареволюционния анти-комунистически конституционен преврат на "кръглата" правоъчълна маса от зимата и пролетта на 1990 г.).

    Кой каквото прави - на себе си го прави (българска народна приказка).

    17:08 09.12.2025

  • 17 Доволен от вота

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "На бас 👍":

    Кой распореди да мечтаеш.

    Коментиран от #35

    17:25 09.12.2025

  • 18 Промяна

    1 4 Отговор
    БЪЛГАРИЯ МНОГО СКОРО ВЛИЗА В ЕВРОЗОНАТА ШАРЛАТАНИ ЧЕРЕПИ ПУТИНИСТИ УМИШЛЕНО САБОТИРАТ ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ С МЕТЕЖИ С ПРЕВРАТ С ЧЕРЕПНИТЕ МУТРИ

    17:30 09.12.2025

  • 21 Промяна

    2 4 Отговор
    БЪЛГАРИЯ МНОГО СКОРО ВЛИЗА В ЕВРОЗОНАТА ШАРЛАТАНИ ЧЕРЕПИ ПУТИНИСТИ УМИШЛЕНО САБОТИРАТ ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ С МЕТЕЖИ С ПРЕВРАТ С ЧЕРЕПНИТЕ МУТРИ

    17:32 09.12.2025

  • 23 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    ПЛАТЕНОТО ЧЕРЕПНО НЕЩО УМИШЛЕНО САБОТИРА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

    17:33 09.12.2025

  • 25 Гроздан

    2 4 Отговор
    Дебелакът Василев и миналата година говореше същото за приходите, но се оказа, че само за 10 месеца са с 8,5 милиарда повече.

    17:35 09.12.2025

  • 27 Шибеци

    4 0 Отговор
    Некадърни

    17:37 09.12.2025

  • 29 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    ТОВА ПЛАТЕНО ШАРЛАТАНСКО НЕЩО УМИШЛЕНО САБОТИРА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ НЕЩОТО Е ПЛАТИЛО МНОГО ДОБРЕ ТУК И СЕ ЧУВСТВА КОМФОРТНО А БЪЛГАРИЯ КУЧЕТА Е ЯЛИ

    17:40 09.12.2025

  • 30 Гост

    1 1 Отговор
    Няма да стане измек"яри.

    17:43 09.12.2025

  • 31 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    8 Я ЗАЩО НЕ СПЕЧЕЛИШ ИЗБОРИ ДА УПРАВЛЯВАШ ВЗЕМИ И НЕЩОТО САБОТАЖНИЦИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ШАРЛАТАНИ ПЛЮС ПРОПУТИНИСТИ УТРЕ С АВТОБУСИ ЩЕ ИДВАТ НЕВЕЖИ ХОРИЦА

    Коментиран от #41

    17:43 09.12.2025

  • 32 раиран костюм

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Имаш предвид Дебелян ли ? Него го чакат на бул.Столетов 21.

    Коментиран от #40

    17:44 09.12.2025

  • 33 Перперикон-Пимпир див и крадлив

    1 2 Отговор
    Псевдокултурник и ерген за НАТЮ урсулаец третополов, щатен 0лигофтен от БНТ-ту, и нещатен на мурету. БТАолигофрен и на Пеевски и Бою фен ...... ураа на бюджета, хураа

    17:45 09.12.2025

  • 34 таван?!

    3 0 Отговор
    Как може в едно свободно общество да има таван на пенсиите? Тогава какъв мотив има един човек да работи повече? НИКАКЪВ.

    17:46 09.12.2025

  • 35 На бас 👍

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Доволен от вота":

    Не мечтая, хващам се на бас и ще спечеля !

    17:46 09.12.2025

  • 37 Малко е

    1 2 Отговор
    40,1 процента от БВП ! Трябва 100% + 100 милиарда кредити и всичко за Украйна и за НАТЮ. И още 20 милиарда кредити за чекмеджето...

    17:50 09.12.2025

  • 38 На 380 000 псевдокултурника

    0 2 Отговор
    Още да им се дигне субсидията. Поне с 50% на България нищо друго не е нужно , само пседокултурници

    17:53 09.12.2025

  • 40 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "раиран костюм":

    Незнам нищо за Пеевски освен че виждам че е лидер на ДПС и печели а бълнуванията на шарлатаните с тях ловят шарани и виждам че има а това не мога да го проумея

    18:04 09.12.2025

  • 41 Горски

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Аз ако съм на власт на невежи хорица без завършен 8 клак най-малко не бих им разрешил да гласуват.

    18:05 09.12.2025

  • 42 Промяна

    1 0 Отговор
    ДО ФАКТИ БГ ЗАЩО НЕ ОТРАЗЯВАТЕ ПРОТЕСТИТЕ В ЗАЩИТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

    18:14 09.12.2025

