Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за Спецов

Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за Спецов

14 Ноември, 2025 22:42 712 13

  • ивайло мирчев-
  • румен спецов-
  • лукойл



Ивайло Мирчев от ПП-ДБ изрази сериозни съмнения относно назначението на Румен Спецов за особен управител на рафинерията "Лукойл". Според Мирчев начинът, по който е избран, е неправилен и не отговаря на стандартите за прозрачност.

„Румен Спецов е назначен от Асен Василев за шеф на НАП – да събира данъците. Дали той става за ръководител на рафинерията, имам дълбоки съмнения. Най-малкото защото искахме по съвсем друг начин да се подходи. Нашето предложение беше да се пита ЕК евентуално да се направи конкурс за тази длъжност. Той може да се направи бързо, включително може да има изслушване в парламента“, обясни Мирчев.

По думите му, назначението на Спецов е взето от ограничен кръг хора близки до управлението на страната, без обществено обсъждане.

„Когато трябва да се избере кой да управлява всички потоци в най-голямата българска компания, най-голямата в Югоизточна Европа, няколко души, близки до главното Д на държавата, се събират да изберат кой да бъде той, което според нас е неправилно.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смешник

    8 1 Отговор
    Ами нали вие го докарахте тоя културист бе Мирчев

    22:44 14.11.2025

  • 2 Съмненията

    5 2 Отговор
    Заменил е кокорю и са е наместил на местото на симитлийскию кмет

    22:44 14.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    8 4 Отговор
    Спецов ще прехвърли Нефтохим Бургас на някой безимотен ром.

    22:46 14.11.2025

  • 4 име

    6 0 Отговор
    Мирчо, мирчоо, ако не беше кака Корнела да даде съгласие за правителство с вас, сега щяхте да сте при Ние идваме, онзи бибиткян, авдокатчето и маямата. Хубаво ви бяха забравили хората, бяхте останали с два автобуса гласоподаватели, незнам що и беше на кака Корнела да съживявя политически трупове.

    22:47 14.11.2025

  • 5 Кит

    8 0 Отговор
    Какво падение - Мирчев да оплюва най-скъпия човек на Кокоран...
    Време разделно!

    22:48 14.11.2025

  • 6 Чудех се

    7 1 Отговор
    Какъв е тоя Спецов, а то се оказа, че е някакъв културист... Сега ще ми кажете, че след пожарникар премиер нищо не трябва да ме учудва но все пак...

    Коментиран от #8

    22:53 14.11.2025

  • 7 Ми продал се е добре , или не.

    2 0 Отговор
    Като вас .Като не плащаш , какви съмнения.

    23:00 14.11.2025

  • 8 Милиционер

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чудех се":

    Е . Милият.

    23:02 14.11.2025

  • 9 Боцко

    1 0 Отговор
    Абе клюн съмнявай се в жена си. В политиката съмнения няма

    23:02 14.11.2025

  • 10 А бе

    1 0 Отговор
    Кой го вълнува какво мислиш? Бита карта си!

    23:03 14.11.2025

  • 11 гост

    2 1 Отговор
    Мария от "Тази сутрин" на БТВ го беше попитала какво става с дълга на фирмата дето я е продал на някакав, а Спецов каза, че не се интересувал. Доколкото помня беше 1 200 000 дълг.

    23:13 14.11.2025

  • 12 Промяна

    3 0 Отговор
    КОЙ ТЕ ПИТА ТЕБЕ МИРЧОООООООО

    23:17 14.11.2025

  • 13 Най много реваха ППДБ:

    2 0 Отговор
    33 Ако Спецов

    95Отговор
    е човек на Пеевски, значи и Кокорчо Василев е човек на Пеевски!

    А Кокорчо най много ревеше против Пеевски!🤓

    Гиди хитрец ококорен! 🤗

    23:29 14.11.2025

