Ивайло Мирчев: Имам дълбоки съмнения за Спецов

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ изрази сериозни съмнения относно назначението на Румен Спецов за особен управител на рафинерията "Лукойл". Според Мирчев начинът, по който е избран, е неправилен и не отговаря на стандартите за прозрачност.

„Румен Спецов е назначен от Асен Василев за шеф на НАП – да събира данъците. Дали той става за ръководител на рафинерията, имам дълбоки съмнения. Най-малкото защото искахме по съвсем друг начин да се подходи. Нашето предложение беше да се пита ЕК евентуално да се направи конкурс за тази длъжност. Той може да се направи бързо, включително може да има изслушване в парламента“, обясни Мирчев.

По думите му, назначението на Спецов е взето от ограничен кръг хора близки до управлението на страната, без обществено обсъждане.

„Когато трябва да се избере кой да управлява всички потоци в най-голямата българска компания, най-голямата в Югоизточна Европа, няколко души, близки до главното Д на държавата, се събират да изберат кой да бъде той, което според нас е неправилно.“