Новини
България »
Георги Георгиев: България постигна своята цел

Георги Георгиев: България постигна своята цел

14 Ноември, 2025 23:06 435 3

  • георги георгиев-
  • сащ-
  • дерогация-
  • лукойл

По думите му дерогацията осигурява както стабилността на доставките на петрол, така и на цените за българските граждани

Георги Георгиев: България постигна своята цел - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След като Съединените щати направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл", а Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания, министърът на правосъдието Георги Георгиев написа в своя публикация във Facebook, че България е постигнала своята цел.

По думите му дерогацията осигурява както стабилността на доставките на петрол, така и на цените за българските граждани и българският бизнес.

„Приетите от Народното събрание реформи за гарантиране на управлението на паричните потоци на групата компании, както и разширяването на правомощията на особения търговски управител, бяха важни за този процес. Актът на американското правителство позволява на дружествата да продължат дейността си, а всички физически и юридически лица в България могат да извършват търговски операции и сделки с „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕАД, „Лукойл Авиейшън България“ ЕООД, „Лукойл България Бункер“ ЕООД и техните дъщерни дружества, включително плащания по действащи и нови договори“, написа той.

Георгиев напомни, че даденият срок е със стандартната за процедурата продължителност - от 14 ноември 2025 г. до 29 април 2026 г., с възможност за удължаване.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руснаците и Анериканците без ГЕРБ.

    3 0 Отговор
    Се разбраха , духлю.

    23:09 14.11.2025

  • 2 🤜🏻🎃🤛🏻

    6 0 Отговор
    Тогава Бойко да намали цените, които картелите спекулативно вдигнаха да не “обеднеят”.

    23:09 14.11.2025

  • 3 Рецитация.

    1 1 Отговор
    На текст писан в посолството.

    23:19 14.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове