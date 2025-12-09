Новини
България »
България и САЩ потвърдиха задълбочаването на стратегическото си партньорство

България и САЩ потвърдиха задълбочаването на стратегическото си партньорство

9 Декември, 2025 18:10 358 9

  • българия-
  • сащ-
  • партньорство

В рамките на Третата сесия на Стратегическия диалог бяха проведени няколко тематични панела

България и САЩ потвърдиха задълбочаването на стратегическото си партньорство - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България и Съединените американски щати проведоха третата сесия на Стратегическия диалог на 9 декември 2025 г. в София. Делегацията на САЩ беше водена от заместник помощник държавния секретар за Европа и Евразия Кристофър Смит, а българската - от министър-председателя Росен Желязков. Министърът на външните работи Георг Георгиев взе активно участие във всички основни панели и представи ключовите приоритети в развитието на стратегическото партньорство между двете държави.

При откриването на сесията министър-председателят Росен Желязков подчерта, че като близки приятели, доверени партньори и съюзници България и Съединените американски щати споделят общ ангажимент към регионалния и глобалния мир и сигурност, устойчивия икономически растеж, укрепването на близките връзки между нашите народи, както и по-нататъшното засилване на двустранните търговски и инвестиционни отношения. Той допълни, че “съвместните ни действия в тази насока създават солидна основа за задълбочаване на двустранното ни сътрудничество в полза на гражданите на нашите две приятелски държави.” България и САЩ поставят специален фокус върху по-нататъшното разширяване на взаимноизгодното си сътрудничество във всички области чрез надграждане на стратегическото партньорство и издигане на двустранните отношения на още по-високо ниво.

Във встъпителното си изказване министърът на външните работи Георг Георгиев подчерта значението на Стратегическия диалог, който създава устойчива рамка за развитието на двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес, като открои постигнатите през последните пет години след учредяването на този формат през 2020 г. значими резултати в ключови направления на стратегическото ни партньорство, като енергийното сътрудничество и диверсификацията, съвместните проекти за изграждане на ядрени мощности с американската технология АП1000, с което страната ни внедрява тази напреднала технология в Европа и засилва ролята си на енергиен център, укрепването на отбранителните ни способности чрез придобиването на новите изтребители Ф-16 Блок 70 и бронираните машини „Страйкър“, както и усилията за насърчаване на регионалната и глобалната сигурност.

„Фактът, че България е първата държава членка на Европейския съюз, която г-н Кристофър Смит посещава за провеждане на Стратегически диалог под ръководството на администрацията на президента Тръмп е важно доказателство за стратегическия характер на двустранните отношения и високата степен на доверие и близост, които свързват България и Съединените американски щати“, заяви той.

„Благодарение на силното лидерство на президента на САЩ Доналд Тръмп днес съществува реална възможност за спиране на кръвопролитията и слагане на край на войната, проправяйки път към справедлив и траен мир с необходимите гаранции за сигурността на Украйна“, подчерта министър Георг Георгиев, в контекста на войната на Русия в Украйна. Той подкрепи и всеобхватната рамка на американския президент за прекратяване на конфликта в Газа, включваща освобождаване на всички заложници и осигуряване на устойчив хуманитарен достъп.

Министър Георгиев изрази признателност за ангажимента на правителството на САЩ към насърчаването на сигурността, стабилността и просперитета на Черноморския регион. Открои също силното партньорство и координация със Съединените американски щати по отношение на Западните Балкани.

Той подчерта, че присъединяването на България в Програмата на САЩ за безвизово пътуване е дълготраен национален приоритет, като потвърди решимостта на страната ни да изпълнява критериите на Програмата с цел повишаване на сигурността на нашите граждани. Открои постигнатия напредък от българските власти и отличното двустранно сътрудничество със САЩ.

В своето встъпително изказване заместник помощник държавният секретар Кристофър Смит подчерта “изключителното партньорство с България”, отбелязвайки, че това е “първият Стратегически диалог, който администрацията на президента Тръмп провежда с държава членка на Европейския съюз”. Той допълни, че силните отношения между България и САЩ укрепват регионалната сигурност, осигуряват защитата на границите, гарантират енергийната сигурност и насърчават търговията и просперитета. Подчерта, че “заедно изграждаме по-силно, по-сигурно и по-проспериращо бъдеще за нашите страни”.

В рамките на Третата сесия на Стратегическия диалог бяха проведени няколко тематични панела, обхващащи основните области на стратегическото партньорство между България и САЩ – енергетика и инвестиции, гранична сигурност и правоприлагане, центове за данни с изкуствен интелект и нови технологии, сътрудничество в сигурността и отбраната, координация в стратегическите комуникации, глобални въпроси на сигурността. Министрите на енергетиката Жечо Станков, на вътрешните работи Даниел Митов, на отбраната Атанас Запрянов, на икономиката и индустрията Петър Дилов и заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски участваха в съответните панели и представиха постигнатите резултати в двустранното сътрудничество между България и САЩ в тези ключови направления, като акцентираха върху укрепването на стратегическото партньорство в интерес на напредъка и просперитета на двете държави и народи.

Сесията завърши с приемането на Съвместно изявление.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муса Фикрет орг.секр. ДПС-Исперих

    0 1 Отговор
    Започнаха масовите,общонародни контрапротести на нашата партия ДПС в 24 Български градове. Да подкрепим демокрацията и законното правителство. Нашия лидер г-н Пеевски преди седмица заяви че може да активизира на протести също толкова граждани като тези срещу правителството. А миналия ден заяви че може да излязат да го подкрепят и десет пъти повече. Нека покажем това. Нашата демонстрация е подкрепена от структурите на ПП ГЕРБ в няколко града и официално от ИТН. Много сме - силни сме!

    Коментиран от #7

    18:12 09.12.2025

  • 2 от село

    0 0 Отговор
    Новите ни братя и скалповете ще ни вземат !!

    18:13 09.12.2025

  • 3 Малчо

    1 0 Отговор
    Заместника на помощника на секретаря. Дано следващия път не пратят чистачката.

    18:13 09.12.2025

  • 4 Абе

    1 0 Отговор
    защо още нямаме американски посланик на Козякъ ??

    18:13 09.12.2025

  • 5 Жоро

    1 0 Отговор
    ТРЪМП КЪМ ЗЕЛЕНСКИ: “ПРИЕМЕТЕ МИРНИЯ ПЛАН И ПРОВЕДЕТЕ ИЗБОРИ!”
    “ЕВРОПА Е ЗАПАДАЩА ГРУПА ОТ НАЦИИ, СЪС СЛАБИ ЛИДЕРИ, КОИТО НЕ ЗНАЯТ КАКВО ДА ПРАВЯТ”, КАЗВА ТРЪМП ПРЕД "ПОЛИТИКО":
    Явно има предвид Макрон, Мерц и Стармър, които навиват Зеленски да се бие до последния украинец. ЩЕ ВДИГНЕ ЛИ ТРЪМП ЗАЩИТАТА НА АНГЛИЯ, ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ? РУБИО НЕ Е БИЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА НАТО?!

    18:14 09.12.2025

  • 6 гражданин

    1 0 Отговор
    А за шиши няма ли да оставят призовка за Синг-Синг !!!

    18:15 09.12.2025

  • 7 Колю

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Муса Фикрет орг.секр. ДПС-Исперих":

    Ако Тръмп трябва да избира между Радев и Боко Сороса, то избора му няма да е труден

    18:16 09.12.2025

  • 8 А дано

    0 0 Отговор
    Първо да назначат посланник и после да бутнат Радев на предна линия и да воюват с Орбан срещу корумпираните мишки от комисиите не избрани...

    18:18 09.12.2025

  • 9 Костинбродски

    0 0 Отговор
    гледа с "разбиране" , зер полиглот , целувачът скръстил ръце зяпа като теле железница заместника на ПОМОЩНИКА на държавния секретар за Европа .

    18:18 09.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове