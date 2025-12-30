Време е да се спре злоупотребата с паметта на бебето Тюркян

Новини
30 Декември, 2025

Близкият до ума отговор е, че и наименованието на паметника на бебето Тюркян и организираните масови ежегодни възпоминания не са случайни

Антон Гицов Антон Гицов дипломат, член на СБЖ

На 26 декември в кирковското село Могиляне както всяка година редовно се организира възпоминание- митинг пред паметника-чешма на най-малката жертва на т. нар. възродителен процес - 17-месечната Тюркян. Паметникът е солиден и на него изписани името на бебето- на турски език Миналата година събитието беше почетено от огромни тълпи от целия Кърджалийски регион, български депутати, и гости от Турция, пратеници на партийните структури на ДПС от страната. И тази година имаше чествания, но с известна разлика. ДПС се разцепи и двете организации посетиха паметника в различни дни. Гости то Турция нямаше, посещение на видни гости от Анкара щеше да се разглежда като отдаване на предпочитания на една от двете партии. Но Кирил Петков и акад. Николай Денков от ПП пристигнаха м Могиляне и се поклониха пред паметника. Тяхното поклонение, както и това на двете разцепени фракции на бившето ДПС имаха една очевидна цел- борба за привличане на гласовете н българските турци. И както винаги, в речите се споменаваше възродителния процес, едно болезнено събития в българската най нова история, което в опитите да се привлекат избиратели, не с политически послания и програми, а с наблягането на етнически елемент (ето нека ви напомним как се отнесоха в България към етническите турци), не само не служи за обединяването на нацията, а за нейното разделение. И за тази цел продължава злоупотребата с трагичната съдба на бебето Тюркян.

Но кое е това бебе и какво се е случило за да му бъде отдадена такава почест?

Ето какво се е случило.

На 24 декември 1984 г. в с. Бенковски започва по линия на общинския комитет на БКП смяната на имена на българските турци с български в селата Горски извор и Каялоба. Предварително на българските турци от тези села са им отнети паспортите с турските им имена.. На следващия ден пред комитета се появява тълпа от над 2000 души протестиращи срещу тази акция и настояващи да им бъдат върнати паспортите. Милиция е изтикала тълпата извън селото, но на 26 декември сутринта към Бенковски прииждат огромна маса протестиращи хора от селата Каялоба, Горски извор и Китна, Пресека и Добромирци. Към тях се присъединява и група от мъже, жени и деца от с. Могиляне. Сред тях е и Тюркян, която е носена на ръце от майка си. Те са пресрещнати обаче от милиция и противопожарни команди. В тяхна помощ са изпратени подкрепления от окръжните управления на МВР и на Гражданска отбрана в Кърджали и Смолян. Настъпва сблъсък, срещу униформените политат камъни, милицията и военните отвръщат с бой и палки а пожарникарите заливат хората със силни струи вода. Тълпата обаче не отстъпва, градусите на напрежението расте и прозвучават изстрели. От куршуми са загинали двама български турци, настъпва паника и бебето Тюркан е задушено от тълпата.

Насилственото преименуване на българските турци е срамно петно върху тогавашните управляващи, акция, която предизвиква основателен гняв на българските турци. И тази акция не остава ненаказана.

На 9 март 1985 г. на гара Буново е извършен най-големият железопътен атентат в българската история по брой на жертвите. Във вагона за майки с деца на влака Бургас – София от български турци- терористи е поставена бомба със закъснител. Планирано е бомбата да причини максимални поражения, като избухне в тунела Гълъбец, но влакът закъснява и бомбата избухва на гара Буново. Загиват 12-годишният Георги Цветков, 13-годишният Стефан Атанасов и още седем души. Извършени са още три атентата, но не от мащаба на този на гара Буново, Пловдив, Варна и Сливен. Атентаторите са разкрити и някои от тях са осъдени на смърт. Осъдени за помагачество на шест години затвор няколко души, между тях Севдалин Алипиев Маджаров (Сабри Мехмедали), брат на един от терористите, който лежи само две години, амнистиран е от президента Жельо Желев и по- късно се издига до областен координатор на ДПС в Бургас.

На 11 септември 2007 близо до гара Булово е открит паметник на жертвите на атентата.

Каква е приликата и разликата между двата паметника?

Приликата е, че и двата паметника са свързани с трагични събития.

Разликите са повече.

Паметникът край гара Булово не е посветен на двете убити от терористите деца, а на всички загинали. И на ежегодните възпоменания не се стичат хора от цялата страна, депутати и българи от чужбина.

Паметникът в с. Могиляне не е посветен на убитите двама български турци, а на едно осемнадесет месечно бебе. Оказало се не по своя воля и избор сред тълпата. И възниква въпросът, защо паметникът е посветен специално на него и защо се организират такива масови възпоменания?

Близкият до ума отговор е, че и наименованието на паметника на бебето Тюркян и организираните масови ежегодни възпоминания не са случайни. Бебето Тюркюн е превърнато в символ, целта е Тюркян, едно невинно бебе да бъде представено като жертва на възродителния процес. Жертва, която да предизвиква и поддържа възмущение сред българските турци и да ги сплотява и да им напомня, че това което се е случило не може и да се повтори.

Не че не бива да не се осъждат двете жертви от събитието на 26 декември, нормално би било не на Тюркян, а на тяхно име да се откри паметна плоча или паметник- чешма, като се спомене, че една от жертвите на протестите е било и това бебе, макар че то не е било простреляно, би било живо ако майка му не го взела със себе си, или ако беше останала с него в къщи. Тези двама са отишли да протестират срещу една въпиеща несправедливост и са заплатили за това с живота си. Но ежегодните мащабни възпоминания на паметника посветен на бебето Тюркян не служат на преодоляването на все още съществуващото макар и в не толкова голяма степен разделението на българските граждани от български и тези от турски произход, а обратното да го поддържат. Те служат и до днес за укрепване на влиянието на двете ДПС-та, я сега към тях се присламчи и ПП на Василев, Петков и Денков сред българските турци и на практика подчертават етническия характер на старото и новите ДПС-та. За тази цел и на 5 ноември 1993 в Трънак, близо до т. нар. „Доганова чешма“, бе поставена плоча на турски език в памет на тримата осъдени и екзекутирани терористи. Там бе изградена и чешма в тяхна памет, станала известна като „Догановата чешма“. Плочата и чешмата са съборени едва през ноември 1999 г. със заповед на РДНСК-Бургас, след окончателно решение на Върховния административен съд в ноември 2009 г.

Ако искаме са се изтрие облика на която и да е от двете ДПС-та като етнически партии те трябва да се превърнат в модерни партии, които да привличат и етнически българи със свои национално обединяващи програми. Би трябвало да се сложи край на тези ежегодни масови възпоминания на паметника на това бебе. И да вземат пример от това, че у нас има много по- силни основания да се правят подобни масови възпоминания на жертвите на баташкото клане, но това не се прави именно за да не се подклажда разделение между етническите българи и етническите турци.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 24 Отговор
    за Тюркян питайте копеите-комундета и руски мекерета

    21:14 30.12.2025

  • 2 бебетовбуркан

    3 8 Отговор
    комураско творение

    21:16 30.12.2025

  • 3 Скоро Падишаха

    3 25 Отговор
    ще тури гя урите на мястото им!

    Коментиран от #7

    21:17 30.12.2025

  • 4 Дупничанин

    14 5 Отговор
    Демек, от на баце аверите са стреляли да сплашат хората и в суматохата бебето е станало жертва. А самият бацко "пазил реколтата". Снишил се, така да се каже, тоя юнак🤣

    21:17 30.12.2025

  • 5 Поздравления

    25 2 Отговор
    на автора за анализа. ДПС е турска партия в България, което противоречи на Конституцията ни. Тази партия, освет Доган, роди и Пеевски.

    21:19 30.12.2025

  • 6 Още се чудя как отърваха кожата

    5 24 Отговор
    и турският аскер не влезна да резне зелките на гя урите!

    Коментиран от #9, #11, #38, #67

    21:19 30.12.2025

  • 10 Посещенията на не турски политици

    4 3 Отговор
    На много хора им бърка отзад, не разбирам защо но получават дълбок сърбеж/болка в българските демагози-политици защитници на разделението в населението на територията страх ги ТРЕСЕ вече 40 години.

    21:23 30.12.2025

  • 12 Бай Тошо беше по умен от Путин

    3 12 Отговор
    Путин трябваше да отвори границите и да приеме тези на които не им харесва да живеят в Донбас, а тоой атакува Украйна!
    Същото можеха да направят и турците! Да атакуват бг територията!

    Коментиран от #27

    21:26 30.12.2025

  • 14 Варна

    16 6 Отговор
    Аз помня добре събитията и нямам никаква жал! - Твърде малко кръв се проля, а трябваше определени населени места с "азиатци" да бъдат прочистени така както трябваше.
    Щото помня събитията около Варна, опитите за атентати, организирани опити за клане в определени населени места.
    Ако сега ме вдигнат за подобен въпрос ще се наредя най- отпред на опашката пред военното окръжие.

    21:28 30.12.2025

  • 15 Хипотетично

    2 11 Отговор
    Прав е бил държавникът Бойко Борисов да предупреди за опасността от заигравката с етническите хазартни карти. Аргументи и контра аргументи , цакане и надцакване.

    21:29 30.12.2025

  • 16 Тити

    17 2 Отговор
    Значи Българите са били роби 500 години а за едно бебе даже и паметник не е ли смешно?

    Коментиран от #20

    21:31 30.12.2025

  • 18 400 000 турци напуснаха България!

    3 16 Отговор
    Истински геноцид, на който светът не обърна много внимание!

    Коментиран от #25, #50, #63

    21:33 30.12.2025

  • 20 не е смешно

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    а е жалко. Противопоставяне на стъпканата Тюркян на взривения Георги Цветков е късогледо и безумно начинание, но има вече първите си публикации.

    21:34 30.12.2025

  • 21 лицемери долни

    8 1 Отговор
    Ми те тюркиетата са задушили това тяхно си бебе Тюркян. Пък и претенции имат? Ей ма много нахални бее.

    21:35 30.12.2025

  • 22 Ганя Путинофила

    2 3 Отговор
    Българите плащат репарации за "възродителният процес"!
    Затова има етническа партия в Парламента!
    Ганя не фаща този факт и се чуди защо!

    21:37 30.12.2025

  • 24 Поробител

    2 9 Отговор
    На българите им е било комфортно удвоило се е населението през времето на пет стотин години 500 много лошо ТУРСКОТО Р О Б С Т В О.

    21:37 30.12.2025

  • 25 Варна

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "400 000 турци напуснаха България!":

    Какъв геноцид бе? - Имаше един куп умишлени предимства само и само тази прослойка от неграмотни да се образува. - Даже се стигна до там да им се правят квоти в университетите защото не можеха да се справят с конкуренцията при кандидатствания по каналния ред.
    Генцид... - След опитите за атентати в няколко града и опитите да бъдат овладени обществени сгради трябваше да има един куп избити.

    Коментиран от #28, #46

    21:38 30.12.2025

  • 26 Лев

    12 0 Отговор
    Причината защо ДПС ходи на тази чешма е да поддържа страха у турците за нов Възродителен процес и съответно те да гласуват за ДПС, който казва че е гарант това да не се повтори.
    А причината лидерите на ППДБ да отидат там е че техните привърженици са фанатици тип зомби и те каквото и да направят от ППДБ - корупционни скандали, предаване на каузата за Македония, теглене на заеми от Асен Василев, гласуване да се даде 1,2 млрд евро на Украйна от България на фона на продънения ни бюджет, каквото и да сътворят винаги тяхното ядро ще гласува за тях и...отидоха на Тюркмян чешма да спечелят едни 10-20 гласа в повече от Кърджали. Не им пука, че пред обществото ще се омаскарят, имат твърдо сигурно ядро гласоподаватели за тях и сега плюс още 20 гласа откраднати от ДПС.
    Иначе от всички медии се тръби че Възраждане, Меч и Величие са "популисти", но популизма на ППДБ е табу за медиите.

    Коментиран от #32

    21:39 30.12.2025

  • 27 Хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Тошо беше по умен от Путин":

    навремето техният гуру Костов ходи да се докарва на турските изселници в Турция, извинява се, но не получи техните гласове, така сега и с ПП-ДБ

    21:41 30.12.2025

  • 28 Още един де бил

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "Варна":

    Причината за тези атентати каква беше бе де бил?
    Тези скромни и трудолюбиви хора хранеха България! Затова сега ядеш сирене за 30 лева!

    Коментиран от #34, #45, #47

    21:42 30.12.2025

  • 29 Истината трябва да се каже на висок глас

    7 3 Отговор
    Имам предвид историческата истина започнала още при падането на Търново в далечната 1393 година и до сега. Защото жертвите сме ние българите. И тогава и сега.

    21:42 30.12.2025

  • 30 Валтер Шеленберг

    8 3 Отговор
    Турската измет задушила с простотията си едно чаве дето не трябвало да е там изобщо ...плюя на гнусната им чешма и на боклуците от дай Жалкария и пп

    21:42 30.12.2025

  • 31 Този

    5 2 Отговор
    сайт се спива от еничари. Доказват го коментари 3, 6 и други, в които директно обиждат българите, а в други се отправят и заплахи.

    Коментиран от #37, #53, #58

    21:43 30.12.2025

  • 32 Ченге червено

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Лев":

    На ДС и на българите комунисти Юнаци.

    Коментиран от #43

    21:44 30.12.2025

  • 33 Да забравим

    6 5 Отговор
    Да забравим Тюркян, да забравим Възродителния процес, да забравим изселването през 1989, да забравим за политическите затворници в Белене, въобще да забравим всичко. Виновни няма, наказани няма, осъдени няма.

    Коментиран от #36, #39, #49

    21:45 30.12.2025

  • 34 Това не е вярно

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Още един де бил":

    Не са нито по трудолюбиви нито по скромни. Точно от там идва проблема. Горделивци са а горделивостта е грях. Пише го в книгите.

    21:46 30.12.2025

  • 35 Андро

    4 3 Отговор
    Възродителния процес,беше дело на БКП,която управляваше страната от името на Съветския Съюз,а целия терор по този процес се провеждаше от Политбюро на Партията,като негова линия.

    21:46 30.12.2025

  • 36 Всички сме осъдени.

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Да забравим":

    Осъдени души. Пет века и сто и петдесет години още до сега.

    21:48 30.12.2025

  • 37 А прочете ли

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Този":

    коментари 14, 25, 30 ? Или четеш само което ти е изгодно?

    Коментиран от #44

    21:48 30.12.2025

  • 38 Брата

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Още се чудя как отърваха кожата":

    Защото бяхме в СИВ , ако знаеш какво е това.

    21:49 30.12.2025

  • 39 Помним!

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Да забравим":

    А Батак да забравим ли? В Турция има ли някой паметник на батакчани?

    Коментиран от #40

    21:49 30.12.2025

  • 40 Историята в Батак

    0 7 Отговор

    До коментар #39 от "Помним!":

    е силно преувеличена! Изклали са малко от многото крадци и айдуци!

    Коментиран от #48, #52

    21:53 30.12.2025

  • 41 Ото фон Бломберг

    3 1 Отговор
    Помаците и турчулята е време да станат нормални бг граждани ...стига с тия циркове и живот в миналото ..тия дето се изселиха не са тука сега а са вече турци ...повдига ми се от лицемерие и жалки страсти ..таа чешма да се разбие на парчета и да се забрави ..както и Батак и други подобни причинени от бг мохсмадени извращения ..помаците са за бой до крак ?!!! И циганите !

    21:56 30.12.2025

  • 42 лудия

    2 0 Отговор
    Някои хора търсят изгода от това противопоставяне и търсят подкрепа за партиите си пред настоящите избори. Но не мисля ,че ще успеят хората започнаха да стават по-мъдри. Сега когато сме пред прага на третата световна война това ще унищожи обикновените и нормални хора.

    21:59 30.12.2025

  • 43 Лев

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ченге червено":

    Понеже ме наричаш "ченге червено на ДС" - няма да се обърна с отговор към теб защото няма да ме разбереш. Ще напиша следното, за да могат останалите да прочетат:
    -преди 89г. върлите комунисти наричаха всеки, който не мисли като тях: "долен, пропаднал буржоа"
    -от как съществува ППДБ, техните поддръжници наричат всеки инакомислещ: "ченге червено, копейка, руски трол".
    При аналитично мислене всеки би установил, че няма абсолютно никаква разлика между върл червен комунист и синьо-лилав поддръжник на ППДБ.

    21:59 30.12.2025

  • 44 Прочетох

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "А прочете ли":

    Е,и? И сега да те светна: възродителния процес започна, защото Турция започна политика на отцепване на български територии чрез автономии на области с преобладаващо турско население. Такъв опит имаше в Родопите през 70-те години. Изселването беше за това: да се намалят турците в тези области, за да няма условия за искане на автономии. И никой не е гонен. Само им казаха, че който иска може да си ходи в Турция, а самата тя отвори границата, като разчиташе на бунтове и на Англия. Това е.

    Коментиран от #51, #54

    21:59 30.12.2025

  • 46 Галина Колева

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Варна":

    В ония години учих в учителски институт.За да бъда приета се състезавах с 30 кандидати за нашия окръг.После в курса ни имаше приет турчин от Добруджа ,който едва говореше български.Никога не го късаха на изпити.Беше откровен ,че го готвели за кмет в селото му.

    Коментиран от #55

    22:01 30.12.2025

  • 47 Брата

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Още един де бил":

    Обикновенните хора -ДА но те си имаха лидери и организаций спонсорирани и поощрявани от Турция.

    22:01 30.12.2025

  • 48 Не лъжи!

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Историята в Батак":

    Чужди журналисти от Франция и Англия са описали зверствата и убийствата!

    22:01 30.12.2025

  • 49 Провокациябна западни тайни служби

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Да забравим":

    С цел събаряне на социалистическия строй.

    22:02 30.12.2025

  • 50 Отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "400 000 турци напуснаха България!":

    Какъв геноцид бе ....(ще ме изтрият)? Отварят границата и без принуда и насилие който иска да хваща пътя. Колко по хуманно да стане? А по коментарите разбирам че 90% от пишищите още не са били родени тогава. Нещата бяха по съвсем различен начин но няма да разберете защото не сте живяли по онова време.

    Коментиран от #57

    22:04 30.12.2025

  • 51 И аз да те светна

    0 5 Отговор

    До коментар #44 от "Прочетох":

    И как точно Турция щеше да отцепи Родопите, като по това време бяхме в СИВ и Варшавският договор?
    Функционалната неграмотност явно не е даденост само на младото поколение, а и на дъртото!

    Коментиран от #56, #60, #61

    22:05 30.12.2025

  • 54 Брата

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Прочетох":

    Напълно те подкрепям. Това е истината.

    22:06 30.12.2025

  • 55 Те така ги приемаха във ВУЗ

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Галина Колева":

    И до сега е така. Дори не знаят български но не ги късат на изпитите. Толерират ги. Много много са горделиви и търсят държавна служба на всяка цена. Само те имат права.

    22:07 30.12.2025

  • 56 Явно

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "И аз да те светна":

    нищо не разбираш и ще повторя - ЧРЕЗ АВТОНОМИИ! Да обясня ли и що е това автономия, неукий?

    Коментиран от #59

    22:08 30.12.2025

  • 57 Ако те принудят "доброволно"

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Отговор":

    да напуснеш имота си и да отидеш в друга страна е равнозначно на геноцид!

    Коментиран от #65

    22:09 30.12.2025

  • 59 Каква автономия бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Явно":

    Като Брежнев беше зад гърба на бай Тошо?
    Ей много про3 народ в тая територия!

    Коментиран от #66, #71

    22:10 30.12.2025

  • 60 Само да попитам

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "И аз да те светна":

    Ти от циганин кога стана турчин? Питам защото тук се представяше за " сиган" и още 2-3 такива ника.

    22:14 30.12.2025

  • 61 Брата

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "И аз да те светна":

    Как си представяш едно "отцепване". Не става да го оградиш с бодлива тел. Създава се АВТОНОМИЯ. Има ги много по света.

    22:14 30.12.2025

  • 62 ?????

    1 0 Отговор
    Добре написано.
    Но едва ли ще промени нешо.

    22:17 30.12.2025

  • 63 Бай Мангay

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "400 000 турци напуснаха България!":

    Още много трябваше да се махнат.Няма място за толкова "туристи" в България.Който се чувства "турчин" да си ходи там, ама проблема им е че в Турция такива дето не да ни риба, ни рак не ги щат

    Коментиран от #68, #69

    22:17 30.12.2025

  • 64 А изкланите бебета в Стара Загора?

    3 0 Отговор
    А изкланите бебета в Батак, Перущица, Клисура?

    Кой изкла стотиците и дори хилядите български бебета в Батак, Перущица, Клисура, през април и май 1876г. и в Стара Загора през юли 1877г.?

    Кой изкла 30000 български бебета и деца; българки и българи през април 1876 г. и над 14500 български бебета и деца; български и българи през юли 1877г.?

    Кой отведе в турско робство над 10000 български деца и жени след тридневното турско клане на редовната армия на Сюлейман паша (френското еврейско дьонме Соломон) и ги продаде на робските пазари в Изтанбул и Одрин, които уж ги нямало, и уж сме си съжителствали с турските цигани и с турския башибозук?

    Коментиран от #72

    22:18 30.12.2025

  • 65 Никой не ги е принуждавал

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ако те принудят "доброволно"":

    Това беше постановка. Преди да заминат се държаха надменно и горделиво. И до сега са така. Горделивци са. Без покритие.

    22:19 30.12.2025

  • 66 Това е!

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Каква автономия бе?":

    А Великобритания и САЩ зад Турция. Не посмяха да ни нападнат заради Съветския съюз и Варшавския договор. Само ще добавя, че на южната ни граница бяха базирани няколко стотин ракети СС 23, не само наши, и кълцаните забравиха за възродителния процес. Това е.

    22:21 30.12.2025

  • 67 Ко каза

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Още се чудя как отърваха кожата":

    Много си глупав бе, нека да дойде аскера. 500 години жсме живяли с него. Но ти циганино, ще трябва да се научиш да си плащаш данъците. Сега се имаш за турчин, ама като слезеш в турско ставаш циганин. Нека мечтата ти се сбъдне, границата да отиде до Видин, аз пак ще съм българин, ти обаче ще си циганин с турски паспорт.

    22:22 30.12.2025

  • 70 БеГемот

    0 0 Отговор
    И тиквата е бил там а в предният ляв джоб до сърцето е била червената книжка със звездата....Ко знайти вий....тоз чиляк ако трябва щеше да се отрече и от дедо си айдука дето го бастисали комунистите щото бил голям мискин...ама не трябва ...за сега...

    22:29 30.12.2025

  • 71 Айде сега

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Каква автономия бе?":

    напиши рефрена си за кофтия ген и АЕЦ-а. Всички знаем, че си антибългарски, сиреч циганин.

    22:33 30.12.2025

  • 72 Ако наистина са те клали

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "А изкланите бебета в Стара Загора?":

    дали за 500 години щеше да остане и един българин, дошъл от Афганистан с конска опашка на тояга?

    22:45 30.12.2025

