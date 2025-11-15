Новини
Свилен Трифонов: Спецов ще има функцията на „сламен човек“ в рафинерията

15 Ноември, 2025 19:29 805 13

По неговите думи целта е ръководството в един момент да премине във фирма, приближена на властта

Румен Спецов е бил ангажиран с НАП и събирането на данъците, но няма никакъв опит в сферата, в която оперира "Лукойл". Това е изключително проблемно и води на една мисъл - че ще има функцията на "сламен човек". А това значи, че други кръгове от хора ще решават съдбата на такова жизненоважно предприятие - рафинерията. Това каза в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ депутатът от „Да, България“ Свилен Трифонов.

Според него Румен Спецов няма никакъв доказан опит и капацитет в сферата на енергетиката. „Подходът на реализация на акцията срещу "Лукойл" беше изненада за нас. Случиха се недопустими неща - организиране на комисия извън обявеното предварително време. Опозицията беше лишена от възможността да изкаже мнение и позиция. Това е ключово, защото в НС разглеждахме проект на решение, за което нямахме информирано мнение не база на факти и обстоятелства. Настоявахме за изслушване на ресорните министри, но това ни беше категорично отказано“, обяви депутатът.

По неговите думи целта на управляващите е ръководството на рафинерията в един момент да премине във фирма, приближена до властта. „Към момента "Лукойл" е монополист на пазара, с около 80% пазарен дял. Това означава, че собствеността ѝ ще бъде гаранция за националната ни сигурност. Управляващите нямат реален план за действие по отношение на "Лукойл". Те използват кризисен пиар заради обществения натиск. Спецов е решение, взето в последния момент, за да се успокоят страстите в обществото. Притесняваме се в чии ръце ще премине рафинерията в бъдеще, от това предприятие зависят доставките на горива. Трябва да има съдебен контрол като в Германия“, коментира Трифонов. И допълни, че в ПП-ДБ не е обсъждано сезиране на КС по въпроса с особения управител - за да не се предизвикат сътресения.


  • 1 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Спецов ще прехвърли Нефтохим Бургас на неграмотен ром.

    Коментиран от #3

    19:30 15.11.2025

  • 2 кукорча спецова

    2 0 Отговор
    специту ми е от ново начало а аз съм пп проста п..ка

    19:39 15.11.2025

  • 3 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За кого намекваш?Не съм чувал Шиши да е ром.И Боко.Може би намекът ти е за Ив.Костов?Бе той не се ли отказа да краде?

    19:40 15.11.2025

  • 4 БЕЗ МАЙТАП

    2 2 Отговор
    Бюджет 2024 г напомпа милиарди в ББР. Парите от Нефтохим отиват към ББР. От там от парите отиват към..........фалит на ББР...? ЗЛОВЕЩО КАТО КТБ.

    19:41 15.11.2025

  • 5 Промяна

    2 3 Отговор
    ТИ КАТО КАКЪВ ОПРЕДЕЛЯШ Я СЕ ВИЖ КАКВО СИ КРЪГЛО БЕЗОБРАЗНИК

    19:42 15.11.2025

  • 6 гражданин

    3 2 Отговор
    ТЕ НЕ СА СЛАМЕНИ ЧОВЕЦИ , А СЛАМЕНИ ЧУВАЛИ !!

    19:47 15.11.2025

  • 7 Яшар

    4 2 Отговор
    Прав е . Но това са Безсмислени оперции напомчорите управляващи престъпната тикв а и Ено ...скоро всичко в рафинерията ще лъсне ..некомпетентност, незнание за и ценз за търговия със суровини и деривати , продажба и покупка на химикали., ....ще започнат опити за грабеж ...но вярвайте ми познавам рафинерията ...руснаците , първо биат после питат ...ще настане голям проблем..и този пмк-кл.оун Желязков първи ще избяга ..незбам за бензиностанциите но .Рафинерията в Бургас ще направи смешни и ще осветли много престъпници вкл тиква и ено..паживем па видим ...

    20:03 15.11.2025

  • 8 Мдаааа

    3 1 Отговор
    ТА ТО ЦЕЛИЯ ПАРЛАМЕНТ И МИНИСТРИ И .....СА СЛАМЕНИ КУКЛИ 🤣😂🤣🤣КАКВО З АТОЗИН

    20:06 15.11.2025

  • 9 Помак

    1 0 Отговор
    Ас писах преди дни , единствения човек в България , българин който е поръчвал танкер вас суров петрол ( не гемия с с 10 Хил т като Инса или Булмаркет... ) е Гриша Ганчев танкери по 300 Хил тона ...не че знае как се търгува штото е купувал навирен руски петрол , но поне е виждал документи .. поканете като консултант , познат е тези среди

    20:12 15.11.2025

  • 10 А не бе

    5 1 Отговор
    Спецов си е една калинка в мъжки дрехи.

    20:18 15.11.2025

  • 11 Пич

    2 0 Отговор
    Добрютро , тетка Маро ! Разгадахме ви тъпотиите още преди вие да сте ги измисли !!!

    20:27 15.11.2025

  • 12 Интересно

    1 0 Отговор
    Интересно как Спецов не беше,сламен човек когато Кокоринчо го докара за шеф на НАП директно от фитнес в Дубай?

    20:38 15.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

