Новини
България »
Конституционният съд образува дело по искане на "Възраждане" за особения управител на "Лукойл"

Конституционният съд образува дело по искане на "Възраждане" за особения управител на "Лукойл"

21 Ноември, 2025 15:23 1 378 16

  • конституционен съд-
  • възраждане-
  • особен управител

Докладчик по делото е съдия Орлин Колев

Конституционният съд образува дело по искане на "Възраждане" за особения управител на "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд образува конституционно дело по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход,

Промените бяха приети от 51-вото Народно събрание на 07.11.2023 г. и обнародван в Държавен вестник брой 97/14.11.2025 г. с Указ №223/2025 г. като притоворечащ на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, на чл. 8, на чл. 17, ал. 3, на чл. 19, ал. 1 и ал. 3, чл. 87, ал. 1, чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Докладчик по делото е съдия Орлин Колев.

Припомняме, че за внасянето на искането в КС "Възраждане“ получиха подкрепа от МЕЧ и "Величие“ и така бяха събрани общо 51 подписа при минимално изискване от 48.

Костадин Костадинов критикува текстовете в закона, като ги определи като „опит на българската държава, в лицето на ГЕРБ и ДПС, да завземе частната собственост в „Нефтохим““. Според него, тези текстове засягат основното право на българските граждани за неприкосновена частна собственост, което е гарантирано от Конституцията.

„Ако този закон бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до сериозни щети за българската държава, тъй като „Лукойл“ и други компании, които оперират в България, ще заведат съдебни дела за милиарди левове“, предупреди Костадинов.

Въпросът за бъдещето на рафинерията е особено актуален в контекста на политическите и икономическите промени в страната. Застъпниците за сезиране на КС считат, че новите текстове за регулиране на нефтения сектор могат да нарушат правата на частните компании и да доведат до сериозни правни спорове.

От друга страна, представителите на управляващите и други партии защитават закона като необходим инструмент за регулиране и контрол върху важната за националната сигурност индустрия.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 5 Отговор
    Украйна капитулира и Спецов да си обира крушите.Санкциите падат.

    Коментиран от #2, #10

    15:24 21.11.2025

  • 2 Търновец

    6 19 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Руската мафия да си обира крушите, вън

    Коментиран от #12

    15:34 21.11.2025

  • 3 КРИМ

    6 13 Отговор
    Е РУСКИ И НЕФТОХИМА Е РУСКИ.

    Коментиран от #11

    15:40 21.11.2025

  • 4 Еликтричар

    4 13 Отговор
    Руснаците нямат нищо против, но копейкин има. Кои интереси защитава възраждане.

    15:40 21.11.2025

  • 5 САНКЦИИТЕ ЩЕ ОТПАДНАТ

    7 5 Отговор
    О Шиши ще го ...д у.......

    15:40 21.11.2025

  • 6 Цвете

    7 7 Отговор
    А ЗА ГОСТУВАНЕТО ПРИ МЕДВЕДЕВ? НИКОЯ МЕДИЯ НЕ ГО ПОПИТА? ЗАЩОТО, ЗАЩО? 🤔🛎🇧🇬🫦👀🤨🛎🇧🇬КАКВО СА МУ ЗАРЪЧАЛИ ОТ КРЕМЪЛ? ИЛИ Е ТАЙНА. 👀

    15:42 21.11.2025

  • 7 Цвете

    6 5 Отговор
    А ЗА ГОСТУВАНЕТО ПРИ МЕДВЕДЕВ? НИКОЯ МЕДИЯ НЕ ГО ПОПИТА? ЗАЩОТО, ЗАЩО? 🤔🛎🇧🇬🫦👀🤨🛎🇧🇬КАКВО СА МУ ЗАРЪЧАЛИ ОТ КРЕМЪЛ? ИЛИ Е ТАЙНА. 👀

    15:43 21.11.2025

  • 8 русоляв

    8 3 Отговор
    Доколкото съм запознат , руснаците предупреждават само веднъж .

    15:59 21.11.2025

  • 9 Сандо

    8 3 Отговор
    А защо чак сега нашите смели управляващи се сетиха,че Нефтохим е руски,макар че през годините имаше предложения държавата да си го върне под някаква форма?А Възраждане са напълно прави в искането си,интересно защо останалите пазарни талибани сега позорно се крият!

    15:59 21.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Търновец

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "КРИМ":

    А Сибир - Ново Китай, и идва Мандарин за Руси - за записали се бонус

    16:10 21.11.2025

  • 12 Кооо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Търновец":

    Украинската мафия действа на българска територия а не руската.Това,че изглеждат, като руснаци и говорят чист руски не ги прави истински руснаци

    Коментиран от #14

    16:19 21.11.2025

  • 13 Кооо

    1 1 Отговор
    Нефтохим е български а не руски.Лукойл е частна компания и само надписа е руски.Информирайте се поне малко,че ставате смешни...Санкциите срещу Лукойл не са имали за цел да навредят на Русия а да затруднят Нефтохим и свалят двете прасета от власта слуги на сорос и Урсула

    16:26 21.11.2025

  • 14 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кооо":

    И Баце и Лили са тясно свързани с Руските групировки, а когато прокуратурата поиска имунитета на депутати от Възраждане тъкмо ГЕРБ в НС блокираха още преди години Баце даде обществени поръчки на близък на Путин а как е панаира в Пловдив - там действува Руски гражданин. А тук в Търново преди години дошъл крупен Руски мафиот - даже преживе Пищова даде интервю за местна медия. Според зли езици висок Руски военен от Съветска военна академия отива в Чикаго за да оглави тамошната Руска мафия

    16:30 21.11.2025

  • 15 Горски

    2 0 Отговор
    Пак бъркотии пак някои ще купи рафинерия на цената на бензиностанция 😉какъвто народа такава и управата. То КС и без това няма работа занимава се само с прищявките на кауня.

    17:00 21.11.2025

  • 16 България 🇧🇬

    1 1 Отговор
    Цирка Възраждане 🚾 Започна с Циркаджията Костадинов 🙉 Слуга на Борисов....

    20:55 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове