Конституционният съд образува дело по искане на "Възраждане" за особения управител на "Лукойл"

Конституционният съд образува конституционно дело по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход,

Промените бяха приети от 51-вото Народно събрание на 07.11.2023 г. и обнародван в Държавен вестник брой 97/14.11.2025 г. с Указ №223/2025 г. като притоворечащ на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, на чл. 8, на чл. 17, ал. 3, на чл. 19, ал. 1 и ал. 3, чл. 87, ал. 1, чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Докладчик по делото е съдия Орлин Колев.

Припомняме, че за внасянето на искането в КС "Възраждане“ получиха подкрепа от МЕЧ и "Величие“ и така бяха събрани общо 51 подписа при минимално изискване от 48.

Костадин Костадинов критикува текстовете в закона, като ги определи като „опит на българската държава, в лицето на ГЕРБ и ДПС, да завземе частната собственост в „Нефтохим““. Според него, тези текстове засягат основното право на българските граждани за неприкосновена частна собственост, което е гарантирано от Конституцията.

„Ако този закон бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до сериозни щети за българската държава, тъй като „Лукойл“ и други компании, които оперират в България, ще заведат съдебни дела за милиарди левове“, предупреди Костадинов.

Въпросът за бъдещето на рафинерията е особено актуален в контекста на политическите и икономическите промени в страната. Застъпниците за сезиране на КС считат, че новите текстове за регулиране на нефтения сектор могат да нарушат правата на частните компании и да доведат до сериозни правни спорове.

От друга страна, представителите на управляващите и други партии защитават закона като необходим инструмент за регулиране и контрол върху важната за националната сигурност индустрия.