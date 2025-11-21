Конституционният съд образува дело по искане на "Възраждане" за особения управител на "Лукойл"

Конституционният съд образува конституционно дело по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Закона за изменение и допълнение на закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход,
Промените бяха приети от 51-вото Народно събрание на 07.11.2023 г. и обнародван в Държавен вестник брой 97/14.11.2025 г. с Указ №223/2025 г. като притоворечащ на разпоредбите на чл. 4, ал. 1, на чл. 8, на чл. 17, ал. 3, на чл. 19, ал. 1 и ал. 3, чл. 87, ал. 1, чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България.
Докладчик по делото е съдия Орлин Колев.
Припомняме, че за внасянето на искането в КС "Възраждане“ получиха подкрепа от МЕЧ и "Величие“ и така бяха събрани общо 51 подписа при минимално изискване от 48.
Костадин Костадинов критикува текстовете в закона, като ги определи като „опит на българската държава, в лицето на ГЕРБ и ДПС, да завземе частната собственост в „Нефтохим““. Според него, тези текстове засягат основното право на българските граждани за неприкосновена частна собственост, което е гарантирано от Конституцията.
„Ако този закон бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до сериозни щети за българската държава, тъй като „Лукойл“ и други компании, които оперират в България, ще заведат съдебни дела за милиарди левове“, предупреди Костадинов.
Въпросът за бъдещето на рафинерията е особено актуален в контекста на политическите и икономическите промени в страната. Застъпниците за сезиране на КС считат, че новите текстове за регулиране на нефтения сектор могат да нарушат правата на частните компании и да доведат до сериозни правни спорове.
От друга страна, представителите на управляващите и други партии защитават закона като необходим инструмент за регулиране и контрол върху важната за националната сигурност индустрия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #10
15:24 21.11.2025
2 Търновец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Руската мафия да си обира крушите, вън
Коментиран от #12
15:34 21.11.2025
3 КРИМ
Коментиран от #11
15:40 21.11.2025
4 Еликтричар
15:40 21.11.2025
5 САНКЦИИТЕ ЩЕ ОТПАДНАТ
15:40 21.11.2025
6 Цвете
15:42 21.11.2025
7 Цвете
15:43 21.11.2025
8 русоляв
15:59 21.11.2025
9 Сандо
15:59 21.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Търновец
До коментар #3 от "КРИМ":А Сибир - Ново Китай, и идва Мандарин за Руси - за записали се бонус
16:10 21.11.2025
12 Кооо
До коментар #2 от "Търновец":Украинската мафия действа на българска територия а не руската.Това,че изглеждат, като руснаци и говорят чист руски не ги прави истински руснаци
Коментиран от #14
16:19 21.11.2025
13 Кооо
16:26 21.11.2025
14 Търновец
До коментар #12 от "Кооо":И Баце и Лили са тясно свързани с Руските групировки, а когато прокуратурата поиска имунитета на депутати от Възраждане тъкмо ГЕРБ в НС блокираха още преди години Баце даде обществени поръчки на близък на Путин а как е панаира в Пловдив - там действува Руски гражданин. А тук в Търново преди години дошъл крупен Руски мафиот - даже преживе Пищова даде интервю за местна медия. Според зли езици висок Руски военен от Съветска военна академия отива в Чикаго за да оглави тамошната Руска мафия
16:30 21.11.2025
15 Горски
17:00 21.11.2025
16 България 🇧🇬
20:55 21.11.2025