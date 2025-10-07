Оставиха в ареста служителите на ДАИ, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния съд и остави в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев, служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Те са обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В определението си съдът посочи, че от събраните до момента доказателства става ясно, че и Георгиев, и Борисов са извършили престъпления, за които са обвинени. Също така смятат, че доводите на защитата не са правилни по отношение на конкретността на обвинението, тъй като разследването е в ранен етап и предстои да се прецизира. Председателят на съдебния състав каза, че чистото им съдебно минало не ги предпазва от извършване на престъпления. Освен това, двамата са били упорити в действията си, което се разбира от факта, че са използвали преводач на телефоните си, за да се разберат с шофьорите.
Според адвокат Емануил Йорданов няма достатъчно доказателства, а само три свидетелства от шофьорите. Той каза, че първоинстанционният съд е взел решението си на база обществения натиск. Приел е също, че двамата обвиняеми са с висока степен на опасност, но не е отчел чистото им съдебно минало. Адвокат Йорданов добави, че освен това подзащитните му не могат да възпрепятстват свидетелите, тъй като те не са в България.
От прокуратурата обясниха, че обвинението ще бъде прецизирано, но на този етап е достатъчно ясно. Също така един от шофьорите е записал на телефона си как му е поискан подкуп. Макар обвиняемите да са го накарали да го изтрие, той го е запазил и в момента се прави експертиза на устройството.
В последната си дума пред съда Георгиев и Борисов помолиха за по-леки мерки за неотклонение.
Миналата седмица Софийският градски съд остави двамата в ареста. Тогава магистратите се мотивираха с това, че може да се направи извод, че Георгиев и Борисов са виновни. Също така взе под внимание силното медийно и обществено мнение по случая.
Обаче, някакъв певец, който не си струва билетите, ама нали е чужденец, да държим тези идиоти в ареста! Ами заслужавак си го, ама защо само за чужденци ?
До коментар #6 от "Боруна Лом":В ЮК като им вкарат БритКартите няма да има прошка ни за кокошка, ни за слон. На място ще ги ловят и без свидетели даже, присъди ще издават.
До коментар #7 от "А ако не беше този":Хубава идея беше на Кики за Зеления сертификат за държавните служители. Един ден ще стане реалност.
До коментар #13 от "корупцията се лекува много лесно":Вече така са се разпасали че и това няма да ги спре. Само китайския модел ще помогне.
До коментар #14 от "Ами":Ще изгорят двама-трима, а останалите ще се замислят. Ако спирачката не е в главите на служителите, нищо не може да ги спре. Спирачката е страха от голямо и неизбежно наказание.
Може и друго решение, ако някой служител е уличен в корупция, държавата да му дава неотменимо 12 години ефективно затвор, плюс колкото му даде съдията, ако ще и условно да е.
