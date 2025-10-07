Новини
Оставиха в ареста служителите на ДАИ, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

7 Октомври, 2025 12:26 674 18

В определението си съдът посочи, че от събраните до момента доказателства става ясно, че и Георгиев, и Борисов са извършили престъпления, за които са обвинени

Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния съд и остави в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев, служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Те са обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

В определението си съдът посочи, че от събраните до момента доказателства става ясно, че и Георгиев, и Борисов са извършили престъпления, за които са обвинени. Също така смятат, че доводите на защитата не са правилни по отношение на конкретността на обвинението, тъй като разследването е в ранен етап и предстои да се прецизира. Председателят на съдебния състав каза, че чистото им съдебно минало не ги предпазва от извършване на престъпления. Освен това, двамата са били упорити в действията си, което се разбира от факта, че са използвали преводач на телефоните си, за да се разберат с шофьорите.

Според адвокат Емануил Йорданов няма достатъчно доказателства, а само три свидетелства от шофьорите. Той каза, че първоинстанционният съд е взел решението си на база обществения натиск. Приел е също, че двамата обвиняеми са с висока степен на опасност, но не е отчел чистото им съдебно минало. Адвокат Йорданов добави, че освен това подзащитните му не могат да възпрепятстват свидетелите, тъй като те не са в България.

От прокуратурата обясниха, че обвинението ще бъде прецизирано, но на този етап е достатъчно ясно. Също така един от шофьорите е записал на телефона си как му е поискан подкуп. Макар обвиняемите да са го накарали да го изтрие, той го е запазил и в момента се прави експертиза на устройството.

В последната си дума пред съда Георгиев и Борисов помолиха за по-леки мерки за неотклонение.

Миналата седмица Софийският градски съд остави двамата в ареста. Тогава магистратите се мотивираха с това, че може да се направи извод, че Георгиев и Борисов са виновни. Също така взе под внимание силното медийно и обществено мнение по случая.


  • 1 Какви

    20 0 Отговор
    престъпни физиономии имат само ?! Криминални държавни служители....

    12:30 07.10.2025

  • 2 РОБИ ДА ИДВА ПО ЧЕСТО

    17 0 Отговор
    АКО МОЖЕ ВСЕКИ МЕСЕЦ.А ТО САМО ТИЯ ДВАМАТА ЛИ СА , НО ПАК , ПО ДВАМА ,ПО ДВАМА , ПОНЕ ДА НАМАЛЕЯТ

    12:30 07.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Най нагло си държали стотици хиляди евро в къщи от рекета.Имат чадър от Тиквата и Шиши и се чувстват недосегаеми.

    12:31 07.10.2025

  • 4 Тираджията

    21 0 Отговор
    Чисто съдебно минало имат, защото държавата спи. Няма по гадно племе от даяджиите. Спират те и ти правят сметка за 10 бона, навсякъде виждат кусури, и след малко другия ти вика почерпи и аз ще оправя работата. Чисти рекетьори.

    12:32 07.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ЗА 700..800 ЛЕВА? ПРОШКА ЗА КОКОШКА НЯМА!ЗА МИЛИОНИ НЯМА ЗАКОНИ!

    Коментиран от #8

    12:40 07.10.2025

  • 7 А ако не беше този

    5 0 Отговор
    Робърт, щяхме да си крадем на воля!
    Обаче, някакъв певец, който не си струва билетите, ама нали е чужденец, да държим тези идиоти в ареста! Ами заслужавак си го, ама защо само за чужденци ?

    Коментиран от #9

    12:43 07.10.2025

  • 8 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    В ЮК като им вкарат БритКартите няма да има прошка ни за кокошка, ни за слон. На място ще ги ловят и без свидетели даже, присъди ще издават.

    12:43 07.10.2025

  • 9 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "А ако не беше този":

    Хубава идея беше на Кики за Зеления сертификат за държавните служители. Един ден ще стане реалност.

    12:44 07.10.2025

  • 10 измамниците в затвора

    4 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата се занимава и с телефонни измами.

    12:46 07.10.2025

  • 11 мъкаааа

    4 0 Отговор
    Георгиев и Борисов помолиха за по-леки мерки за неотклонение. ДА БЯХА В ГЪРЦИЯ,ТА ЩЯХА ДА ВИДЯТ,КАКВО ЩЕ ИМ СЕ СЛУЧИ! ПО-ЛЕКИ МЕРКИ....ПРАВЯТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,ИЗЛАГАТ БЪЛГАРИЯ,А ИСКАТ ПО-ПОЛЕКААА. ЗАЩОТО В БЪЛГАРИЯ ОСЪЖДАНЕТО СЕ ТОЧИ С ГОДИНИ.

    12:46 07.10.2025

  • 12 А бе

    6 0 Отговор
    Що сте им взели зелените жилетки бре, серсеми. С тях изглеждат някак си по-авторитетно.😊

    12:46 07.10.2025

  • 13 корупцията се лекува много лесно

    4 1 Отговор
    Наказанията в НПК да се удвояват ако престъплението е извършено от държавен служител по време на работа.

    Коментиран от #14

    12:47 07.10.2025

  • 14 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "корупцията се лекува много лесно":

    Вече така са се разпасали че и това няма да ги спре. Само китайския модел ще помогне.

    Коментиран от #18

    12:51 07.10.2025

  • 15 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Банкянския главоч кога? Опита да подкупи американски президент с една тръба и рафинерия. Оглушителното мълчание на мисирките е показателно

    12:53 07.10.2025

  • 16 Мамул

    1 1 Отговор
    Осъдете ги с максималната Присъда

    12:55 07.10.2025

  • 17 беге гербаво корумпе

    2 0 Отговор
    за кокошки - нема прошки! За гербави и депесарски милиони - нема закони!

    12:59 07.10.2025

  • 18 Мне

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Ще изгорят двама-трима, а останалите ще се замислят. Ако спирачката не е в главите на служителите, нищо не може да ги спре. Спирачката е страха от голямо и неизбежно наказание.
    Може и друго решение, ако някой служител е уличен в корупция, държавата да му дава неотменимо 12 години ефективно затвор, плюс колкото му даде съдията, ако ще и условно да е.

    13:00 07.10.2025

