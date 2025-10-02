Новини
Адвокатът на обвинените за подкуп служители на ДАИ: Шофьорите не са подали сигнала, единият е бил неадекватен

2 Октомври, 2025 11:50

Сигналът е подаден от управителя на търговското дружество, което организира концерта и неясно защо в едно от постановленията си прокурорът по делото е написал, че този човек бил очевидец

Адвокатът на обвинените за подкуп служители на ДАИ: Шофьорите не са подали сигнала, единият е бил неадекватен
Мария Атанасова

Обвинени във взимане на подкуп от шофьори на тирове с техника за концерта на Роби Уилямс у нас са Георги Георгиев и Борис Борисов. Те са клиенти на адв. Емануил Йорданов, който е и бивш вътрешен министър.

"В България трябва да действа презумпцията за невиновност. На практика в публичното пространство клиентите ми са вече осъдени", твърди в "Тази сутрин" адв. Емануил Йорданов.

Според него тук има много оскъдни доказателства - показанията на шофьорите. Сигналът е подаден от управителя на търговското дружество, което организира концерта и неясно защо в едно от постановленията си прокурорът по делото е написал, че този човек бил очевидец, а той не е очевидец на нищо.

„Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани“, заяви той

Служителите на ДАИ отричат това, за което ги обвиняват. "Нямаме доказателства, но чакаме да ги съберат", коментира адвокатът.

В неделя шофьорите бяха разпитани в сградата на бившия специализиран съд. "Тогава аз се опитах да ги питам какъв е проблемът и какво нарушение са допуснали, за да може да им се иска подкуп. И тримата твърдяха, че не са извършили никакви нарушения", твърди адв. Йорданов.

Не съм склонен да коментирам въпроса защо са спрени тировете. След получена информация, адвокатът още в неделя поискал на тези трима шофьори да бъдат назначени медицински експертизи, които да установят дали някои от тях е ползвал наркотици. "Особено единият е бил сериозно неадекватен", твърди адвокатът.

Адвокатът твърди, че служителите на ДАИ, неговите клиенти, не са взели пари от шофьорите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 3 Отговор
    Държали са си парите от рекета вкъщи.Чувстват се недосегаеми с чадър от Тиквата и Шиши.

    11:52 02.10.2025

  • 2 мистър

    20 0 Отговор
    бийн

    11:55 02.10.2025

  • 3 Новак

    25 0 Отговор
    Да бе, чисти и бели като снега, който подрани.

    11:57 02.10.2025

  • 4 Тези

    34 0 Отговор
    полиглоти "адекватните" , които си тръгнал да защитаваш , те ли го измислиха или заедно ! Позорът е позор за цялата ни държава , няма измиване , както и престъплението им ! Всичко друго са милиционероадвокатски мурафети !

    11:58 02.10.2025

  • 5 Именно

    16 0 Отговор
    Да де, закрийте ДАЙ ни рушвет....

    12:02 02.10.2025

  • 6 Иван

    30 0 Отговор
    Аз пък разбрах, че тия от ДАИ са предложили пари на шофьорите, да си оправят камионите, да не се излагат пред феновете на Роби.

    12:03 02.10.2025

  • 7 гражданин

    29 1 Отговор
    От всички МВР министри ,този влиза в тройката , с медал за простотия !!

    12:05 02.10.2025

  • 8 Истината

    21 0 Отговор
    аааа този мамин бок..лук ли им е адвокат на корумпираните ДАИ служители...ясна е работата

    12:07 02.10.2025

  • 9 име

    18 1 Отговор
    Срам за мими йорданов че се е хванал да защитава тези рекетьори.

    12:09 02.10.2025

  • 10 Да,бе

    18 0 Отговор
    Накрая ще излезе,че шофьорите са рекетирали даяджиите,като не са им дали рекета в исканият размер...Направо им оставили децата гладни.

    12:10 02.10.2025

  • 11 Никой

    6 0 Отговор
    На практика - са взели подкуп - защо ще ги "клепат", няма причина - все нещо е станало. При тези високи заплати - да искаш и рушвети.

    12:23 02.10.2025

  • 12 значи

    4 0 Отговор
    даиджийте спират шофьорите/ няма нарушение/. Шофьорите незнайно как алармират за рекета организатора на концерта, който хем бил очевидец, хем не бил там. Той немедлено бие барабана в посопството?! Те от своя страна вместо на полицията или на МВНР звънят на Пътна безопастност и вкрайна сметка Боко и Шишкавия спешно закривар ДАИ. Не защитавм ДАИ, световноизвестно е, че са крадци. Ама и ситуацийката малко намирисва.

    12:23 02.10.2025

  • 13 Българин

    2 0 Отговор
    Не вярвам в България да има хора които да вземат подкуп най вероятно служителите от ДАЙ са уточнявали локацията с шофьорите и от там идва объркването че са искали пари,пък и крайно време е чужденците да започнат да учат бълг.език за да не се получават недоразумения и после съд на невинни хора и харчене на честно спечелени пари в студ и зной по пътищата.

    12:26 02.10.2025

  • 14 ХА…ха…ха!

    6 0 Отговор
    Емануил ме разсмя…шофьорите не били дали, даяджиите не били искали…смях в залата! просто шофьорите ей така си въобразили, служителите на ИААА стояли като Митко Палаузов на пътя и се жертвали в името на правдата, а един даже и неадекватен!!! Ето така се раждат вицовете! В ДАИ има два вида служители - тези “извън хранителната верига” и тези, които са на пътя и се занимават с автобуси и камиони-предимно с чужда регистрация

    12:26 02.10.2025

  • 15 Фори

    5 0 Отговор
    Единия неадекватен ,но като са му взели парите са го пуснали!

    12:27 02.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

