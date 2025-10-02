Адвокатът на обвинените за подкуп служители на ДАИ: Шофьорите не са подали сигнала, единият е бил неадекватен

Обвинени във взимане на подкуп от шофьори на тирове с техника за концерта на Роби Уилямс у нас са Георги Георгиев и Борис Борисов. Те са клиенти на адв. Емануил Йорданов, който е и бивш вътрешен министър.

"В България трябва да действа презумпцията за невиновност. На практика в публичното пространство клиентите ми са вече осъдени", твърди в "Тази сутрин" адв. Емануил Йорданов.

Според него тук има много оскъдни доказателства - показанията на шофьорите. Сигналът е подаден от управителя на търговското дружество, което организира концерта и неясно защо в едно от постановленията си прокурорът по делото е написал, че този човек бил очевидец, а той не е очевидец на нищо.

„Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани“, заяви той

Служителите на ДАИ отричат това, за което ги обвиняват. "Нямаме доказателства, но чакаме да ги съберат", коментира адвокатът.

В неделя шофьорите бяха разпитани в сградата на бившия специализиран съд. "Тогава аз се опитах да ги питам какъв е проблемът и какво нарушение са допуснали, за да може да им се иска подкуп. И тримата твърдяха, че не са извършили никакви нарушения", твърди адв. Йорданов.

Не съм склонен да коментирам въпроса защо са спрени тировете. След получена информация, адвокатът още в неделя поискал на тези трима шофьори да бъдат назначени медицински експертизи, които да установят дали някои от тях е ползвал наркотици. "Особено единият е бил сериозно неадекватен", твърди адвокатът.

Адвокатът твърди, че служителите на ДАИ, неговите клиенти, не са взели пари от шофьорите.