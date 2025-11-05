Радостин Василев: Ще закрия „Величие“!

Лидерът на "МЕЧ" Радостин Василев отправи серия от тежки обвинения към партия "Величие" и нейния идеолог Ивелин Михайлов. В интервю за предаването "Денят на Дарик" във вторник вечерта, Василев заяви, че ще работи за закриването на формацията, която определи като "пирамида" и "секта от измамници".
"Ще закрия пирамидата „Величие“ тази седмица!", закани се Василев, цитиран от "Дарик Радио".
Той също така обвини "Величие", че се ползват с протекциите на депутата от ДПС Делян Пеевски. "За мен няма съмнение, че протекцията над „Величие“... е от Делян Пеевски", каза Василев.
Василев коментира напрежението в парламента, породено от сигнали срещу "Величие", които от "МЕЧ" са направили публични. Той твърди, че има "документално престъпление" при регистрацията на депутата Мария Илиева.
"Нейната декларация е подадена от Стилиана Бобчева... В парламента имаме народен представител, който не е трябвало да бъде вписан дори в листа", заяви лидерът на "МЕCH". Той добави, че има и друг сигнал, според който партията "източва сама своята субсидия".
Радостин Василев беше категоричен в оценката си за Ивелин Михайлов. "Всичко около Ивелин Михайлов е измама, а той обикновен престъпник", заяви той.
Василев разказа и за среща с Михайлов в сградата на радиото по-рано през деня. "Той дойде и каза, че ще ме разсипе, защото казвам истината", коментира Василев.
Лидерът на "МЕЧ" отхвърли твърденията на Пело Кръстев, че му е предлагал 100 000 лева подкуп, за да купи мълчанието му. Василев нарече показаните съобщения "фалшиви" и определи Кръстев като "инструмент на сектата от измамници" и "провокатор", когото Михайлов ще "отрече... точно за две нощи".
Радостин Василев обяви, че е подал два сигнала до прокуратурата срещу Ивелин Михайлов. Той свърза твърдяната защита над "Величие" с проекта "Исторически парк".
"За мен доклада на „Исторически парк“... има 70 милиона лева изпрани пари, загинали хора… Този проект съществува в условията на криминално съществуване с протекцията на Пеевски – няма друг вариант", каза още Василев.
Той коментира и други теми, като нарече бюджета "абсурден" и "небалансиран" и заяви, че държавата е трябвало да придобие "Лукойл".
2 мьрсулана + разбойко = ❤️
5 Град Козлодуй
8 12340
.... И кво има предвид?!
1) "Дорде пропее петелът, три пъти ще се отречеш от мен! "
или
2) две нощи Ивелин ще.... така де, Кръстев?! :))
17 1488
Случайност ???
20 Кит
В гел.
В момента търси пари от Пело, с които да купи необходимите количества.
Така ще прати в небитието проектът, който "съществува в условия на криминално съществуване" 😂😂😂
21 Радостин Василев
Безмозъчна Говоряща Главо.
Хахаха хахаха хахаха
Някой знае ли ?
08:11 05.11.2025
23 Учител
08:13 05.11.2025
24 Марк
Вместо опозицията да сте единни и да се борите срещу герп и пееф, ти ги разединяваш! Това е огромна глупост и ще се върне като бумеранг върху теб!
Освен това, дори да има нещо около декларацията на тази жена от Величие - тук няма престъпление и никой не е пострадал или ощетен, и това не е проблем и не е твоя работа а твоето поведение е недостойно: на издайник и подлец! Пфу!
25 Акционер
26 Социолог
27 прави
До коментар #24 от "Марк":Прави каквото му нареди командващия офицер. Всичките са безгласни пионки. Дори нищоправеца.
08:17 05.11.2025
28 Кит
До коментар #20 от "Кит":Този Пело трябва да е твой познат!
Коментиран от #34
08:18 05.11.2025
30 Факт
31 червена коприна
32 Горкия
33 Българин
До коментар #2 от "мьрсулана + разбойко = ❤️":Построиха най-големия Исторически парк в света до Варна, 7 паметника, превърнаха едно село в Швейцария на Балканите, а ти какво направи за България?!
34 Кит
До коментар #28 от "Кит":Хапчето, бързо хапчето, хахо😂😂😂
08:26 05.11.2025
35 Георги
До коментар #33 от "Българин":Нещо за паравоенните и оръжията в парка кажи.
36 хе хе
37 Кратко и ясно
До коментар #25 от "Акционер":Точен коментар!
08:30 05.11.2025
38 Мнение
Да не е на някакви субстанции?
39 Плочкаджия
40 веднъж продал душата си на Дявола
До коментар #38 от "Мнение":си му цял живот роб. Ставаш НИКОЙ. Каквото ти наредят това правиш и говориш.
Познато ли ви е?
41 Възмутен
КУПИХА го, за да обезсили и разбие опозицията!!!!!
42 Цялата
До коментар #30 от "Факт":им група не е тим !
08:31 05.11.2025
43 Програмист
44 Ирония
До коментар #40 от "веднъж продал душата си на Дявола":Явно Пеевсщи му е нацелил цената на този продажник Руди Гела!
08:32 05.11.2025
45 Нулев
До коментар #41 от "Възмутен":шанс !
46 Не разбирам...
47 Българин
До коментар #35 от "Георги":В парка са разположени 300 руски ядрени ракети искандер насочени срещу София. А ти нещо за частната армия делта гард ще кажеш ли?
48 Не разбирам...
До коментар #45 от "Нулев":За какво нулев шанс?
08:36 05.11.2025
49 азнародът
До коментар #5 от "Град Козлодуй":няма, вепе изпуши бушончето...
08:36 05.11.2025
50 Ирония
51 Държавен служител
52 Софиянец
53 Програмист
До коментар #46 от "Не разбирам...":Добрутро!
08:38 05.11.2025
54 Държавен служител
До коментар #9 от "Юрист":Пирамида или не, в момента Величие са най-малкото зло в парламента. Изглежда, че пичът от малцинствата от снимката го купиха "за две нощи".
55 Истината
До коментар #52 от "Софиянец":Всички лаят срещу Продължаваме Промяната и Величие, това са единствените две свестни партии, но първите са компетентни и добре образовани, а вторите са аматьори, но имат чисти идеали.
08:42 05.11.2025
56 двете партийки
До коментар #46 от "Не разбирам...":се борят кой да наследи от компрометираното Възраждане руските пари
08:43 05.11.2025
57 Яснооо
58 Парадокс БГ
59 Карлос Друсар
60 Мнение
До коментар #54 от "Държавен служител":Пеенски е бесен на Величие, че му разкриха купувачите на гласове в Пазарджик и купи алчната продажна "кукла на конци" Руди Гела да лае срещу Величие!
08:46 05.11.2025
62 конечно
До коментар #47 от "Българин":И два Посейдона и 36 орешника. И все тимаджийчета ги контролират, да не се потят руснаците, да дават бойни дежурства денонощно.
08:47 05.11.2025
63 ЗРИТЕЛ
08:47 05.11.2025
65 Възмутен
08:48 05.11.2025
66 Този идиот гази лука, и все някой друг
08:48 05.11.2025
67 Разумен
08:49 05.11.2025
68 Манол
08:50 05.11.2025
70 Колко му пратиха та този продажник?
08:51 05.11.2025
71 змиите са хапят най-много
И двете партии са в канала.
08:53 05.11.2025
72 Вероятно
Да се преструва уж на опозиция, като Възраждане, а в определен момент да атакува опозицията, не управляващите. Същите бяха фейк-партийките Атака, Воля..
08:53 05.11.2025