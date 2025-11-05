Новини
Радостин Василев: Ще закрия „Величие“!

Радостин Василев: Ще закрия „Величие“!

5 Ноември, 2025 07:56

Лидерът на "МЕЧ" отхвърли твърденията на Пело Кръстев, че му е предлагал 100 000 лева подкуп, за да купи мълчанието му

Радостин Василев: Ще закрия „Величие“! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "МЕЧ" Радостин Василев отправи серия от тежки обвинения към партия "Величие" и нейния идеолог Ивелин Михайлов. В интервю за предаването "Денят на Дарик" във вторник вечерта, Василев заяви, че ще работи за закриването на формацията, която определи като "пирамида" и "секта от измамници".

"Ще закрия пирамидата „Величие“ тази седмица!", закани се Василев, цитиран от "Дарик Радио".

Той също така обвини "Величие", че се ползват с протекциите на депутата от ДПС Делян Пеевски. "За мен няма съмнение, че протекцията над „Величие“... е от Делян Пеевски", каза Василев.

Василев коментира напрежението в парламента, породено от сигнали срещу "Величие", които от "МЕЧ" са направили публични. Той твърди, че има "документално престъпление" при регистрацията на депутата Мария Илиева.

"Нейната декларация е подадена от Стилиана Бобчева... В парламента имаме народен представител, който не е трябвало да бъде вписан дори в листа", заяви лидерът на "МЕCH". Той добави, че има и друг сигнал, според който партията "източва сама своята субсидия".

Радостин Василев беше категоричен в оценката си за Ивелин Михайлов. "Всичко около Ивелин Михайлов е измама, а той обикновен престъпник", заяви той.

Василев разказа и за среща с Михайлов в сградата на радиото по-рано през деня. "Той дойде и каза, че ще ме разсипе, защото казвам истината", коментира Василев.

Лидерът на "МЕЧ" отхвърли твърденията на Пело Кръстев, че му е предлагал 100 000 лева подкуп, за да купи мълчанието му. Василев нарече показаните съобщения "фалшиви" и определи Кръстев като "инструмент на сектата от измамници" и "провокатор", когото Михайлов ще "отрече... точно за две нощи".

Радостин Василев обяви, че е подал два сигнала до прокуратурата срещу Ивелин Михайлов. Той свърза твърдяната защита над "Величие" с проекта "Исторически парк".

"За мен доклада на „Исторически парк“... има 70 милиона лева изпрани пари, загинали хора… Този проект съществува в условията на криминално съществуване с протекцията на Пеевски – няма друг вариант", каза още Василев.

Той коментира и други теми, като нарече бюджета "абсурден" и "небалансиран" и заяви, че държавата е трябвало да придобие "Лукойл".


