Проф. Веселин Вучков: Над 4000 са пенсионерите и хората с ТЕЛК в системата на МВР

Едва ли може да очакваме промяна в работата на МВР въпреки рекордния бюджет – очакваме още от същото. Това заяви в предаването „120 минути“ по БТВ проф. Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи, професор по наказателнопроцесуално право и преподавател. Вътрешното ведомство ще разполага през 2026 г. с над 4 млрд. лв., като близо 95% от тях ще бъдат за заплати.
По думите му в момента в системата на МВР са заети малко над 50 хил. души.
„Постоянно текат конкурси и обучения, сред тях обаче основното ядро са полицаи и пожарникари – малко над 30 хил. Над 4000 са пенсионерите и хората с ТЕЛК в системата. От една страна е здравният въпрос, че тези хора не могат да вършат тежък физически труд, от друга кадровият. Трябва да се променят нормативните правила – полицаи и пожарникари, които притежават различни варианти на трудоспособност - да бъдат освобождавани и да поемат работа в администрацията“, каза Вучков.
Според него е недопустимо пожарникари и полицаи с ТЕЛК да взимат и пенсия, и заплата. „Не бива болни хора да изпълняват толкова сериозни отговорности на полицаи и пожарникари. Сега хвърчат някакви писма из вътрешното министерство, събира се статистика заради мои изказвания. От 2002 г. насам административна реформа в МВР не се е случила“, добави той.
По думите му темата „Реформа в МВР“ е не просто забравена, но забранена тема. Вучков каза още, че въпреки голямата численост, униформеното полицейско присъствие на улицата не е достатъчно.
„Трябва да подбираме хора, които са добре физически подготвени, хора с добри професионални, теоретични и юридически знания, за да изпълняват съвестно своите задължения. Всеки български полицай трябва да покрива ежегодно нормативите, които никой не е отменял, а на практика – голяма част от служителите на МВР не могат да ги покрият“, заяви Вучков.
Той посочи, че не е уместно ведомството в дигитално отношение да е в миналия век, докато дава почти целия си бюджет за възнаграждения.
„Крайно време е да се намери поне един зам.-министър, който да анализира работния процес на всеки служител в МВР и особено на полицаите – от началото на работния ден до края и да се прецени в какъв процент от времето той е работил нещо реално или просто се е занимавал с неща, които са извън професионалния му ангажимент. Не повече от 50-60% от времето полицаят се занимава със смислена работа“, коментира експертът. Вучков беше категоричен, че не бива да се прекрояват закони в полза на определено име.
Полюцай
18:14 16.11.2025
Безпрецедентна е у нас
Бившия европейски депутат Бареков
През 2023 година за едно лято са очистени трима високоценени източници в България за американските служби - информатор на ФБР (Красимир Каменов - Къро и съпругата му - американски гражданин), информатор на ФБР (Алексей Петров - Трактора) и на ДЕА - Ангел Христов - Брат Галев, който се води починал, но всъщност е убит вероятно също извън страната, както стана с Къро. Тяхната възраст е между 50 и 60 годишни, тоест улегнали и в разцвета на силите си.
Тяхната смърт бележи началото на блицкриг на санкционирано по Магнитски лице за овладяване на цялата политическа власт и криминална престъпност в държавата чрез т.н. Сглобка и промените в Конституцията.
Лицето Делян Пеевски действа в сговор с двамата лидери на политико - криминалните среди - Бойко Борисов от СИК и ГЕРБ и Таки от ВИС.
Точно преди Пеевски да овладее цялата политическа власт в държавата чрез първия кабинет Желязков и преди да пламне войната в ДПС с Ахмед Доган друг ценен информатор на ДЕА и ЦРУ (Евелин Банев - Брендо) сключва сделка с Пеевски и попада в затвора, за да спаси живота си.
Днес въпросът КОЙ нареди убийствата не толкова сложен. По-интересното е КОЙ е новият ценен информатор на американците и КОЙ ще бъде следващият ударен - Таки и Борисов (ВИС и СИК) от една страна или Пеевски от друга? Или и тримата, ко
Сталин
МВР се превърна в старчески дом!
А другите защо
Бившия европейски депутат Бареков
Днес въпросът КОЙ нареди убийствата не толкова сложен. По-интересното е КОЙ е новият ценен информатор на американците и КОЙ ще бъде следващият ударен - Таки и Борисов (ВИС и СИК) от една страна или Пеевски от друга? Или и тримата, което е най-вероятно.
Реално с края на войната в Украйна от пролетта и тримата ще бъдат детронирани от политическата сцена по един или друг начин.
Ако Пеевски и Борисов оцелеят физически, Господ здрав да им дава, вероятно единият ще бъде екстрадиран и съден в САЩ, а друият в България от новата власт, която неизбежно ще застъпи от втората половина на 2026 година.
Решено е. Разписано е. Работи се на терен и то много сериозно от много сериозни хора.
Гледам млади кифлички по на 20 години
Станали офицерши!
Станали офицерши!
Коментиран от #17, #23
Точно там са
Коментиран от #14
Данко Харсъзина
14 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "Точно там са":В АЕЦ КОЗЛОДУЙ половината са с ТЕЛК.
15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
КАКВО ПРАВЯТ ТАМ!!???
НЕ СТИГА, ЧЕ ТЛЪСТИ И, Д, И, О, Т, И НИ УПРАВЛЯВАТ, АМИ И ЗАТЛЪСТЕЛИ МИЛИЦИОНЕРИ ЩЕ НИ ПАЗЯТ... .
Коментиран от #16
16 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":А от де ще вземат други. Всички пищят, че заплатите са големи, но никой не иска да става милиционер или пожарникар. И в армията е така.
Коментиран от #18
18 Никси
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":ААА напротив има има ама немамо ВРЪСКЕ а само на обущата имамо !!!.
ООрана държава
20 Герп боклуци
До коментар #3 от "Полюцай":Там са 100% от заетите в системата
Пфуу
Тези данни говорят сами за това
Вообще
25 Кого да назначава в МВР и МНО?
Колко са хомосексуалистите е наркомяните.
Голям процент.
Тях ли да назначават?
