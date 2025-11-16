Новини
Проф. Веселин Вучков: Над 4000 са пенсионерите и хората с ТЕЛК в системата на МВР

16 Ноември, 2025 18:12 652 25

От една страна е здравният въпрос, че тези хора не могат да вършат тежък физически труд, от друга кадровият

Проф. Веселин Вучков: Над 4000 са пенсионерите и хората с ТЕЛК в системата на МВР - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едва ли може да очакваме промяна в работата на МВР въпреки рекордния бюджет – очакваме още от същото. Това заяви в предаването „120 минути“ по БТВ проф. Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи, професор по наказателнопроцесуално право и преподавател. Вътрешното ведомство ще разполага през 2026 г. с над 4 млрд. лв., като близо 95% от тях ще бъдат за заплати.

По думите му в момента в системата на МВР са заети малко над 50 хил. души.

„Постоянно текат конкурси и обучения, сред тях обаче основното ядро са полицаи и пожарникари – малко над 30 хил. Над 4000 са пенсионерите и хората с ТЕЛК в системата. От една страна е здравният въпрос, че тези хора не могат да вършат тежък физически труд, от друга кадровият. Трябва да се променят нормативните правила – полицаи и пожарникари, които притежават различни варианти на трудоспособност - да бъдат освобождавани и да поемат работа в администрацията“, каза Вучков.

Според него е недопустимо пожарникари и полицаи с ТЕЛК да взимат и пенсия, и заплата. „Не бива болни хора да изпълняват толкова сериозни отговорности на полицаи и пожарникари. Сега хвърчат някакви писма из вътрешното министерство, събира се статистика заради мои изказвания. От 2002 г. насам административна реформа в МВР не се е случила“, добави той.

По думите му темата „Реформа в МВР“ е не просто забравена, но забранена тема. Вучков каза още, че въпреки голямата численост, униформеното полицейско присъствие на улицата не е достатъчно.

„Трябва да подбираме хора, които са добре физически подготвени, хора с добри професионални, теоретични и юридически знания, за да изпълняват съвестно своите задължения. Всеки български полицай трябва да покрива ежегодно нормативите, които никой не е отменял, а на практика – голяма част от служителите на МВР не могат да ги покрият“, заяви Вучков.

Той посочи, че не е уместно ведомството в дигитално отношение да е в миналия век, докато дава почти целия си бюджет за възнаграждения.

„Крайно време е да се намери поне един зам.-министър, който да анализира работния процес на всеки служител в МВР и особено на полицаите – от началото на работния ден до края и да се прецени в какъв процент от времето той е работил нещо реално или просто се е занимавал с неща, които са извън професионалния му ангажимент. Не повече от 50-60% от времето полицаят се занимава със смислена работа“, коментира експертът. Вучков беше категоричен, че не бива да се прекрояват закони в полза на определено име.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Полюцай

    11 1 Отговор
    Умствени инвалиди има ли ?

    Коментиран от #20

    18:14 16.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Безпрецедентна е у нас

    14 0 Отговор
    работата след навършване на възраст в държавните служби, взимане на пенсия и заплата едновременно. Навсякъде по света питат навършилият възраст за пенсиониране - Можеш ли да изкараш още една година. Ако каже "да" минава на срочен договор за 1г. и работи, но без да се пенсионира. И така всяка година докато може, накрая се пенсионира и е до там. Тук на 54г. взимат 20 заплати, пенсия и продължават да работят мъчейки се всякак да останат възможно най-дълго в това положение. Това е в МВР, армията, службите за сигурност, държавни агенции, дирекции, отдели, КЕВР, БЕХ, БЧК и много други пълни с дърти паразити.

    18:15 16.11.2025

  • 6 Бившия европейски депутат Бареков

    8 1 Отговор
    Преди десетина дни в европейска столица имах разговор със сериозен кадър от Държавния департамент. Предавам малка част от изводите, които си направих след този разговор

    През 2023 година за едно лято са очистени трима високоценени източници в България за американските служби - информатор на ФБР (Красимир Каменов - Къро и съпругата му - американски гражданин), информатор на ФБР (Алексей Петров - Трактора) и на ДЕА - Ангел Христов - Брат Галев, който се води починал, но всъщност е убит вероятно също извън страната, както стана с Къро. Тяхната възраст е между 50 и 60 годишни, тоест улегнали и в разцвета на силите си.

    Тяхната смърт бележи началото на блицкриг на санкционирано по Магнитски лице за овладяване на цялата политическа власт и криминална престъпност в държавата чрез т.н. Сглобка и промените в Конституцията.

    Лицето Делян Пеевски действа в сговор с двамата лидери на политико - криминалните среди - Бойко Борисов от СИК и ГЕРБ и Таки от ВИС.

    Точно преди Пеевски да овладее цялата политическа власт в държавата чрез първия кабинет Желязков и преди да пламне войната в ДПС с Ахмед Доган друг ценен информатор на ДЕА и ЦРУ (Евелин Банев - Брендо) сключва сделка с Пеевски и попада в затвора, за да спаси живота си.

    Днес въпросът КОЙ нареди убийствата не толкова сложен. По-интересното е КОЙ е новият ценен информатор на американците и КОЙ ще бъде следващият ударен - Таки и Борисов (ВИС и СИК) от една страна или Пеевски от друга? Или и тримата, ко

    18:16 16.11.2025

  • 7 Сталин

    8 0 Отговор
    Всичко в тая държава е потънало в прогнила корупция,крайно време е държавата да бъде изгорена с напалм и да се почва отначало

    18:16 16.11.2025

  • 8 МВР се превърна в старчески дом!

    14 0 Отговор
    И дом за инвалиди!

    18:17 16.11.2025

  • 9 А другите защо

    7 0 Отговор
    са без ТЕЛК?

    18:18 16.11.2025

  • 10 Бившия европейски депутат Бареков

    5 0 Отговор
    Лицето Делян Пеевски действа в сговор с двамата лидери на политико - криминалните среди - Бойко Борисов от СИК

    Днес въпросът КОЙ нареди убийствата не толкова сложен. По-интересното е КОЙ е новият ценен информатор на американците и КОЙ ще бъде следващият ударен - Таки и Борисов (ВИС и СИК) от една страна или Пеевски от друга? Или и тримата, което е най-вероятно.
    Реално с края на войната в Украйна от пролетта и тримата ще бъдат детронирани от политическата сцена по един или друг начин.

    Ако Пеевски и Борисов оцелеят физически, Господ здрав да им дава, вероятно единият ще бъде екстрадиран и съден в САЩ, а друият в България от новата власт, която неизбежно ще застъпи от втората половина на 2026 година.
    Решено е. Разписано е. Работи се на терен и то много сериозно от много сериозни хора.

    18:18 16.11.2025

  • 11 Гледам млади кифлички по на 20 години

    8 1 Отговор
    носят униформи с пагони и звездички!
    Станали офицерши!

    Коментиран от #17, #23

    18:19 16.11.2025

  • 12 Точно там са

    3 0 Отговор
    Огромен брой от фалшивите тълкове. И във митниците въобще не са малко. Нали си спомняте как Бойчо риташе футболче с митничари от летището в работното им време

    Коментиран от #14

    18:19 16.11.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    2 9 Отговор
    Ако 4000 човека се освободят наведнъж, милицията и пожарната ще рухнат. Друг е въпросът, че няма от де да вземат други 4000.От Казахстан ли ще внесат? Или от Непал и Индия?

    18:19 16.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Точно там са":

    В АЕЦ КОЗЛОДУЙ половината са с ТЕЛК.

    18:21 16.11.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    КАТО НЕ СИ ПОКРИВАТ НОРМАТИВИТЕ
    КАКВО ПРАВЯТ ТАМ!!???
    НЕ СТИГА, ЧЕ ТЛЪСТИ И, Д, И, О, Т, И НИ УПРАВЛЯВАТ, АМИ И ЗАТЛЪСТЕЛИ МИЛИЦИОНЕРИ ЩЕ НИ ПАЗЯТ... .

    Коментиран от #16

    18:25 16.11.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    А от де ще вземат други. Всички пищят, че заплатите са големи, но никой не иска да става милиционер или пожарникар. И в армията е така.

    Коментиран от #18

    18:28 16.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Никси

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    ААА напротив има има ама немамо ВРЪСКЕ а само на обущата имамо !!!.

    18:31 16.11.2025

  • 19 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Милиционера не трябва ли да е във форма и да се грижиза спазване на обществения ред? Как се пращат инвалиди да пазят протест? Да се освобождават и да ходят в частния сектор

    18:37 16.11.2025

  • 20 Герп боклуци

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Полюцай":

    Там са 100% от заетите в системата

    18:37 16.11.2025

  • 21 Пфуу

    1 0 Отговор
    Мошеници и докторите удостоверили това

    18:38 16.11.2025

  • 22 Тези данни говорят сами за това

    1 0 Отговор
    Какви хора с какъв морал и наглост се надсмиват над всички и се грижат за сигурността ни ,това е наистина трагично

    18:38 16.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Вообще

    0 0 Отговор
    Как съществува тази държава с 4 милиона паразит ,никое живо същество не може да оцелее

    18:49 16.11.2025

  • 25 Кого да назначава в МВР и МНО?

    0 1 Отговор
    Дайте статистика на младежите до 25 г.
    Колко са хомосексуалистите е наркомяните.
    Голям процент.
    Тях ли да назначават?

    18:50 16.11.2025

