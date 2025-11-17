Новини
България »
Караиванов: Бюджетът е направен по обратния път – първо разходите, после са натъкмени приходите

Караиванов: Бюджетът е направен по обратния път – първо разходите, после са натъкмени приходите

17 Ноември, 2025 23:22 497 9

  • васил караиванов-
  • бюджет

Според него с тези оценки за БВП България може да събере 46 до към 47 милиарда евро, а по бюджет са заложени 51 милиарда

Караиванов: Бюджетът е направен по обратния път – първо разходите, после са натъкмени приходите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Това е поредният бюджет, който се прави по обратния начин – първо разходите, след това се натъкмяват приходите”. Това коментира икономистът Васил Караиванов в предаването „Ревизия”.

„На теория първо правиш приходите и те са причина да правиш разходите. Т.е. ако няма да имаш приходи, не би трябвало да правиш съответни разходи”, коментира още той. И посочи още: „В Закона за публичните финанси е заложено, че България трябва да бъде с балансиран бюджет, а дефицит се допуска, когато има икономическа криза, когато има спад на брутния вътрешен продукт с 3%, тогава можем да допуснем дефицит до 3%. Също така държавните разходи трябва да бъдат до 40% от брутния вътрешен продукт. Т.е. няколко неща нарушаваме — имаме правила в закони, но не всички ги спазваме”, заяви Караиванов.

Според него с тези оценки за БВП България може да събере 46 до към 47 милиарда евро, а по бюджет са заложени 51 милиарда.

„Има повишаване на данъци, които досега бяха като червена линия — не се престъпваха. Данъкът върху дивидентите имам предвид. Странното при данъка върху дивидентите е, че се очаква догодина приходите да са по-малко. Удвоява се този данък, пък приходите се очаква по бюджета, така както е записано в Закона за бюджета, да са по-малко", каза Караиванов.

„Осигуровките са голям проблем, защото се увеличават разходите, и то разходите за тези, които наистина ги плащат. Защото тези, които не са ги плащали досега, няма сега да започнат да ги плащат с по-големите проценти. Това ще отблъсква инвеститорите – не само чуждестранни, но и български”, коментира Караиванов.

Какво е „етатизъм”

Икономическият напредък не идва от държавни директиви, а от инициативата на индивидите, които рискуват и създават. Държавата трябва да защитава тяхната свобода, а не да я задушава с регулации. Тези думи излизат от устата на френския икономист Емил Жамес, живял през втората половина на XIX век и първата половина на XX. Той е известен със своите лекции по политикономия в Парижкия университет и днес е широко цитиран в света на икономиката. Той е един от тези хора, които за първи път започват да коментират термина „етатизъм“. Това е икономическа и политическа доктрина, която поставя държавата в центъра на обществения и икономическия живот. Тя предполага, че държавата трябва да контролира, регулира и дори да управлява ключови аспекти на икономиката и обществото, често за сметка на индивидуалната свобода и частната инициатива.

Етатизмът вярва, че държавата знае по-добре от гражданите или бизнеса как да разпределя ресурсите, да планира икономиката и да решава социалните проблеми. В български контекст етатизмът често се проявява чрез високи данъци, тежки регулации, голям държавен апарат и политики, които ограничават предприемачеството. Например проектобюджетът за 2026 г. в България, с неговото увеличаване на осигуровките с 3% и на данъка върху дивидентите от 10%, е пример за етатистки подход. Държавата увеличава своите приходи за сметка на малкия бизнес, без да предлага реформи и облекчения.

Етатизмът не е нито чист социализъм, нито капитализъм. Той е междинно състояние, при което държавата доминира, но не национализира всичко. Етатизмът е напълно легитимна политическа философия. Не твърдим, че е лоша или добра. В света има достатъчно примери за подобен подход: Кемалистка Турция, Голистка Франция и, позволете ми тази волност, днешна България.

Проблемът е, дами и господа, когато етатизмът не е предварително разказан от тези, които го прилагат. Защото това означава, че никой не е гласувал за него. Две седмици преди държавата да обяви своя подход спрямо доходите на гражданите, премиерът Желязков обясняваше, че такъв подход няма да има. Това е просто лъжа и това е проблем.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 О-С-Т-А-В-К-А!

    4 0 Отговор
    Неможачите така правят бюджет!

    Коментиран от #3

    23:25 17.11.2025

  • 2 Винченцо Андолини

    3 0 Отговор
    Бе пука им за реалните приходи.
    Само Лукойл е платил близо милиард на държавата за 2024.
    Сега като го съсипят в бюджета ще влезе колко?
    Да, познахте от първия път.
    За злато, наем от чужди военни бази, и т.н.
    пропуснати милиарди - тишина.

    23:31 17.11.2025

  • 3 не го правят

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "О-С-Т-А-В-К-А!":

    те го крадят

    Коментиран от #5

    23:33 17.11.2025

  • 4 Коя

    1 1 Отговор
    Ли жена го е взела тоя? То, у него нема нищо, и пари да има - не компенсират!

    23:34 17.11.2025

  • 5 Айде сега!

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "не го правят":

    Преди да го откраднат, нали трябва да го внесат за гласуване?
    Разбира се, че първо трябва да го направят!

    Коментиран от #6

    23:38 17.11.2025

  • 6 не и ако

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Айде сега!":

    още преди това е похарчен преди 15-20 години планово

    Коментиран от #7

    23:39 17.11.2025

  • 7 хммм

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "не и ако":

    А плановото "харчене" вече се изказах няколко пъти и няма да се повтарям.

    23:55 17.11.2025

  • 8 ГЕРБ

    0 0 Отговор
    И от година на година все по бедни и мизерни. А те все по богати и алчни.

    00:18 18.11.2025

  • 9 НИЕ

    1 0 Отговор
    С Путин да спасим нашият Лев!!!
    Иначе Еврото ще ни довърши.

    00:20 18.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове