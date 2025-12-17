Новини
Депутатите се отказаха да обсъждат проектобюджетите на НЗОК и на държавата за 2026 г.

17 Декември, 2025 12:28 1 537 39

  • депутати-
  • отказ-
  • обсъждане-
  • проектобюджет-
  • нзок-
  • държавата-
  • 2026 г.

Преди прекъсването на заседанието заради спречкване между депутати, парламентът прие да включи в дневния ред и да разгледа днес двата проектобюджета със 124 гласа "за", 90 "против" и 9 "въздържал се".

Депутатите се отказаха да обсъждат проектобюджетите на НЗОК и на държавата за 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите прегласуваха и отхвърлиха предложението за включване в дневния ред на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. За това да се обсъдят двата бюджета на първо четене гласуваха 14 депутати от "БСП - Обединена левица", "против" бяха 97 и 77 се въздържаха, предават от БТА.

Преди прекъсването на заседанието заради спречкване между депутати, парламентът прие да включи в дневния ред и да разгледа днес двата проектобюджета със 124 гласа "за", 90 "против" и 9 "въздържал се". В подкрепа на предложението гласуваха от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", "БСП - Обединена левица", "Има такъв народ" и двама нечленуващи в група. След това в изявление от ГЕРБ-СДС и ИТН казаха, че в пленарната зала ще подкрепят само и единствено удължителния закон на бюджета, който е в програмата на парламента за тази седмица.

От „БСП-Обединена левица“ призоваха да се гласува бюджетът за догодина, който беше съгласуван със синдикати и работодатели. Който иска след три месеца да го преправя и да внася друг, посочи председателят на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ Драгомир Стойнев. Политическата криза в момента ще я пренесем върху хората, върху социалните слабите и уязвимите, коментира той. Каните се да приемете тримесечен бюджет, въпреки че не е сигурно ще има ли правителство след три месеца, посочи Стойнев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    10 6 Отговор
    Е върху мен ли да го примесът , омръзна ми да издържам социално слаби и администрации и джандаре

    12:42 17.12.2025

  • 2 Айде омитайте се

    11 3 Отговор
    Нова година нов късмет.

    12:42 17.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    10 9 Отговор
    Иначе София пак ще гори

    Коментиран от #19

    12:44 17.12.2025

  • 4 Хрантутляци

    14 1 Отговор
    На софрата , на аванта върху гърба на народа.

    12:45 17.12.2025

  • 5 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    22 6 Отговор
    КАКЪВ БЮДЖЕТ ЩЕ ГЛЕДАТЕ БЕ ..
    ВИЕ СТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ,
    С ФАЛШИФИКАЦИИ САМОИЗБРАЛИ СЕ.
    НЕ БЮДЖЕТ,АМИ ЗАТВОР ЗА ВАС!

    Коментиран от #14

    12:45 17.12.2025

  • 6 Бойко Разбойко

    18 2 Отговор
    Пак мушенгии

    12:46 17.12.2025

  • 7 избирател

    18 1 Отговор
    Какво искат сега , ние да работим , а махалите които са купени избиратели да вземат помощи ? Що ли не са съгласни хората ? Пак ще трябва бърка в личния си джоб НН за да си купи подкрепа , но при висока избирателна активнист...аха аааа може и да не минат 4%

    12:48 17.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Нали цените в еврозоната ще са същите? Защо им е увеличение на заплатите?

    Коментиран от #10

    12:49 17.12.2025

  • 9 протеста

    20 3 Отговор
    Айде , живот и здраве , протеста ще ви изкара през прозорците , че преди избягахте с един бял автобус .

    12:49 17.12.2025

  • 10 Да има пара

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    За крадене. За покупка на вот.

    12:51 17.12.2025

  • 11 въпрос

    15 2 Отговор
    Вярно ли е ,че НН в страната почти се е разпаднала ? Доста се говори в интернет за тотално разпадане на партията .

    12:51 17.12.2025

  • 12 около света

    15 1 Отговор
    Сега как началника на БСП-НН ще си плаща самолета до Дубай ?

    12:52 17.12.2025

  • 13 Каква Здравноосигурителна каса

    15 1 Отговор
    Хора измряха от Ковида. Тези, които оцеляха, мисъл няма за контрол на здравето им, тяхното състояние. Лекари има, но центрове за рехабилитация няма. Всеки сам се спасява. Който не оцелее, лека му пръст. Господа от Здравната каса, вие сте шменти капели. Защо да ви дават пари, като не ги използувате за болните. Много от лекарите искат пари на ръка. Върнахте ни презцарско време, когато за болен зъб, ухо, хората ходеха пеш по 7 - 8 километра. Вижте на какво заприличаха селата. Ни лекар, нито фелдшер. Хората оставени на произвола на съдбата. И искате пари?

    12:55 17.12.2025

  • 14 Мокой

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":

    Днес имаше информация, че рейтингът на НС е САМО 5%!!!!

    Коментиран от #15

    13:00 17.12.2025

  • 15 Резил

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мокой":

    Поредният. Да не взимат заплати и да се разпускат.

    Коментиран от #17

    13:08 17.12.2025

  • 17 То затова в конституцията

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Резил":

    От преди промените на Данчоу Ментата събранието трябва да се разпусне. А тия сега правят делавери и получават заплати.

    13:12 17.12.2025

  • 18 ООрана държава

    10 5 Отговор
    Гербара и чалгара ще направят всичко напук за да вкарат държавата в криза, няколко пъти го казаха завоалирано

    Коментиран от #21

    13:14 17.12.2025

  • 19 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ТРОЛСКАТА ФАБРИКА ВИЛНЕЕ БЕЗЗАКОНИЯ МЕТЕЖИ ЗАПЛАХИ МУТРИТЕ ШАР
    АТАНСКИ ВИЛНЕЯТ ОЛИГАРСИТЕ ПЛАЩАТ ТЕЗИ СА НАД ЗАКОНИТЕ

    13:18 17.12.2025

  • 20 мхмхмх

    4 4 Отговор
    Тошко Тошко, Хамид Хамид, Айрян Айрян, Дани Лекето, Данчо Ментата, Рая НаДелян... до година пак ще си ги изберем!

    13:18 17.12.2025

  • 21 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "ООрана държава":

    ЧЕ ТЯ ДЪРЖАВАТА Е В КРИЗА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ХАХАХАХАХАХА МУТРИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ЗА ВЛАСТ СА ОБЕЗУМЕЛИ

    13:19 17.12.2025

  • 22 Оставка

    6 1 Отговор
    Най голямото зло БСП,уж за хората а да подсигури администрацията ,никога не трябва да се гласува за тази партия на злото

    13:19 17.12.2025

  • 24 Попов

    10 2 Отговор
    Протестите са срещу 70% увеличение заплатите на полицията, автоматичното увеличение заплатите на депутатите на всяко тримесечие. Срещу липсата на реформи в администрацията!

    Коментиран от #29

    13:22 17.12.2025

  • 25 сурвакар

    7 0 Отговор
    Няма нищо .Като ни потрябват пари ще ходим като сурвакари по къщите на политиците .Сурвакаме ги и кой златна паричка , кой кюлче и ще напълним бюджета , че и на излишък ще дойде

    13:22 17.12.2025

  • 26 защо

    5 2 Отговор
    Защо непрекъснато триете коментари бе, комсомолци от ППДБ

    Коментиран от #32

    13:22 17.12.2025

  • 27 Не ми се правете на интересни само

    6 3 Отговор
    Щото всички ще го отнесете на края. И оня Бою кривият уййййй да звъни на дЖилезку тъъъпото с министерско постановление да отменя увеличението на заплатите веднага за патканите с пагони и ченгетата! Квот за другите през бюджета тва и за тях. Няма такива едните през постановление а другите да го ядат през бюджета еййй....

    13:24 17.12.2025

  • 29 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Попов":

    ПОПОВ ТИ КЪДЕ ВИДЯ ЛИЧНО ТОВА КОЕТО ЛЪЖЕШ ТУК КЪДЕ ГО ВИДЯ ТИ ЛИЧНО ПОПОВ ТОЛКОВА ЛЪЖЦИ ЖИВЕЯТ ТУК ЧЕ СЕ ЧУДЯ КАК СИ УСТРОЙВАТ ЛИЧНИЯТ ЖИВОТ ЯВНО С ИЗМАМИ ЕТО ТИ ТОЗИ ПОПОВ

    13:25 17.12.2025

  • 30 Минев

    4 0 Отговор
    Големия проблем не са цените, пробрема са съотношенията пенсии/цени, заплати/цени. Проблема е, че един плебей(работник, пенсионер) получава 1 200 лева заплата,/пенсия/ а друг червен аристократ получава 102 000 лева заплата(банкери, корупционер... ). Този пробрем се нарича ГОЛЯМО НЕРАВЕНСТНО, а българските политици дори не знаят какво е това. Какво остава да се борят срещу него.

    13:26 17.12.2025

  • 31 Нито стотинка

    3 1 Отговор
    За НАТЮ, пръдни и тъпотии! Нито стотинка за заводи за барути и за Украйна. Гнидички подли

    13:26 17.12.2025

  • 32 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "защо":

    ТРИЯТ САМО КОИТО СА ПРОТИВ ШАРЛАТАНИТЕ ИНАЧЕ ТРОЛСКАТА ШАР
    АТАНСКА ФАБРИКА РАБОТИ ТУК БЕЗОТКАЗНО ЯКО ПЛАЩАТ ДА ЛЪЖАТ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Е БЕЗНАКАЗАНИ СА ШАРЛАТАНИТЕ ВИЖДА СЕ

    13:27 17.12.2025

  • 33 яснота по въпроса

    3 4 Отговор
    ГЕРБ гласуваха против интересите на народа и против собствения си и внесен от тях бюджет, защото така им наредиха от шарлатаните. Да си правите сметка за кого ще гласувате. Ако депутатите от ГЕРБ само ще слушкат послушно какво им нареждат от Промяната и ще изпълняват - не, мерси. Нова сглобка Денков-Габриел не искаме.

    13:27 17.12.2025

  • 34 И Съд за смотаната Теменужка

    4 0 Отговор
    Която закона наруши и бюджета внесе в 12 без 5 ! Съд! Това е саботаж срещу държавата и държавността

    13:27 17.12.2025

  • 35 12м. по 1/12 може да се харчи с удължен

    2 1 Отговор
    бюджет .....
    И в лева ! ....И в лева ! ....гласи закона подли твари атлантически

    13:29 17.12.2025

  • 36 И го разкарайте тоя фотос

    3 0 Отговор
    С тва гнусно недоразумение инспектор Коста от студентски общежития, шоупрограми и пръдни и тая Рая измишлйотината

    Коментиран от #38

    13:32 17.12.2025

  • 37 Тома

    1 0 Отговор
    Тези нали се лекуват безплатно така че ги боли фара за здравето на народа

    13:45 17.12.2025

  • 38 замяна

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "И го разкарайте тоя фотос":

    Като не ви харесва Рая, си сложете Лекси Фльорца - еманация на извратеността на политическия ни живот.

    13:46 17.12.2025

  • 39 Пелтекът е боклук

    2 0 Отговор
    Казва се Драгомир Стойнев.

    На практика боклукът Стойнев иска да се приеме новият държавен бюджет за 2026 г., заради включения в него разход за подарените на Укайна български оръжия, в размер на 6,2 милиарда евро, с които да се купят заместващи оръжия за война срещу братска Русия.

    Боклукът маскира това като грижа за заплати на лекарите, учителите, социално слабите, така че мръсният му натовски номер да мине.

    БСПол(игофрени) е мръсна и предателска анти-социалистическа партия, която се бори за война и за скапаното евро - 1000-годишното ново робство.

    13:51 17.12.2025

