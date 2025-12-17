Депутатите се отказаха да обсъждат проектобюджетите на НЗОК и на държавата за 2026 г.

Депутатите прегласуваха и отхвърлиха предложението за включване в дневния ред на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. За това да се обсъдят двата бюджета на първо четене гласуваха 14 депутати от "БСП - Обединена левица", "против" бяха 97 и 77 се въздържаха, предават от БТА.
Преди прекъсването на заседанието заради спречкване между депутати, парламентът прие да включи в дневния ред и да разгледа днес двата проектобюджета със 124 гласа "за", 90 "против" и 9 "въздържал се". В подкрепа на предложението гласуваха от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", "БСП - Обединена левица", "Има такъв народ" и двама нечленуващи в група. След това в изявление от ГЕРБ-СДС и ИТН казаха, че в пленарната зала ще подкрепят само и единствено удължителния закон на бюджета, който е в програмата на парламента за тази седмица.
От „БСП-Обединена левица“ призоваха да се гласува бюджетът за догодина, който беше съгласуван със синдикати и работодатели. Който иска след три месеца да го преправя и да внася друг, посочи председателят на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“ Драгомир Стойнев. Политическата криза в момента ще я пренесем върху хората, върху социалните слабите и уязвимите, коментира той. Каните се да приемете тримесечен бюджет, въпреки че не е сигурно ще има ли правителство след три месеца, посочи Стойнев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ккк
12:42 17.12.2025
2 Айде омитайте се
12:42 17.12.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #19
12:44 17.12.2025
4 Хрантутляци
12:45 17.12.2025
5 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
ВИЕ СТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ,
С ФАЛШИФИКАЦИИ САМОИЗБРАЛИ СЕ.
НЕ БЮДЖЕТ,АМИ ЗАТВОР ЗА ВАС!
Коментиран от #14
12:45 17.12.2025
6 Бойко Разбойко
12:46 17.12.2025
7 избирател
12:48 17.12.2025
8 Последния Софиянец
Коментиран от #10
12:49 17.12.2025
9 протеста
12:49 17.12.2025
10 Да има пара
До коментар #8 от "Последния Софиянец":За крадене. За покупка на вот.
12:51 17.12.2025
11 въпрос
12:51 17.12.2025
12 около света
12:52 17.12.2025
13 Каква Здравноосигурителна каса
12:55 17.12.2025
14 Мокой
До коментар #5 от "ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!":Днес имаше информация, че рейтингът на НС е САМО 5%!!!!
Коментиран от #15
13:00 17.12.2025
15 Резил
До коментар #14 от "Мокой":Поредният. Да не взимат заплати и да се разпускат.
Коментиран от #17
13:08 17.12.2025
17 То затова в конституцията
До коментар #15 от "Резил":От преди промените на Данчоу Ментата събранието трябва да се разпусне. А тия сега правят делавери и получават заплати.
13:12 17.12.2025
18 ООрана държава
Коментиран от #21
13:14 17.12.2025
19 Промяна
До коментар #3 от "Последния Софиянец":ТРОЛСКАТА ФАБРИКА ВИЛНЕЕ БЕЗЗАКОНИЯ МЕТЕЖИ ЗАПЛАХИ МУТРИТЕ ШАР
АТАНСКИ ВИЛНЕЯТ ОЛИГАРСИТЕ ПЛАЩАТ ТЕЗИ СА НАД ЗАКОНИТЕ
13:18 17.12.2025
20 мхмхмх
13:18 17.12.2025
21 Промяна
До коментар #18 от "ООрана държава":ЧЕ ТЯ ДЪРЖАВАТА Е В КРИЗА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ХАХАХАХАХАХА МУТРИТЕ ШАРЛАТАНСКИ ЗА ВЛАСТ СА ОБЕЗУМЕЛИ
13:19 17.12.2025
22 Оставка
13:19 17.12.2025
24 Попов
Коментиран от #29
13:22 17.12.2025
25 сурвакар
13:22 17.12.2025
26 защо
Коментиран от #32
13:22 17.12.2025
27 Не ми се правете на интересни само
13:24 17.12.2025
29 Промяна
До коментар #24 от "Попов":ПОПОВ ТИ КЪДЕ ВИДЯ ЛИЧНО ТОВА КОЕТО ЛЪЖЕШ ТУК КЪДЕ ГО ВИДЯ ТИ ЛИЧНО ПОПОВ ТОЛКОВА ЛЪЖЦИ ЖИВЕЯТ ТУК ЧЕ СЕ ЧУДЯ КАК СИ УСТРОЙВАТ ЛИЧНИЯТ ЖИВОТ ЯВНО С ИЗМАМИ ЕТО ТИ ТОЗИ ПОПОВ
13:25 17.12.2025
30 Минев
13:26 17.12.2025
31 Нито стотинка
13:26 17.12.2025
32 Промяна
До коментар #26 от "защо":ТРИЯТ САМО КОИТО СА ПРОТИВ ШАРЛАТАНИТЕ ИНАЧЕ ТРОЛСКАТА ШАР
АТАНСКА ФАБРИКА РАБОТИ ТУК БЕЗОТКАЗНО ЯКО ПЛАЩАТ ДА ЛЪЖАТ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Е БЕЗНАКАЗАНИ СА ШАРЛАТАНИТЕ ВИЖДА СЕ
13:27 17.12.2025
33 яснота по въпроса
13:27 17.12.2025
34 И Съд за смотаната Теменужка
13:27 17.12.2025
35 12м. по 1/12 може да се харчи с удължен
И в лева ! ....И в лева ! ....гласи закона подли твари атлантически
13:29 17.12.2025
36 И го разкарайте тоя фотос
Коментиран от #38
13:32 17.12.2025
37 Тома
13:45 17.12.2025
38 замяна
До коментар #36 от "И го разкарайте тоя фотос":Като не ви харесва Рая, си сложете Лекси Фльорца - еманация на извратеността на политическия ни живот.
13:46 17.12.2025
39 Пелтекът е боклук
На практика боклукът Стойнев иска да се приеме новият държавен бюджет за 2026 г., заради включения в него разход за подарените на Укайна български оръжия, в размер на 6,2 милиарда евро, с които да се купят заместващи оръжия за война срещу братска Русия.
Боклукът маскира това като грижа за заплати на лекарите, учителите, социално слабите, така че мръсният му натовски номер да мине.
БСПол(игофрени) е мръсна и предателска анти-социалистическа партия, която се бори за война и за скапаното евро - 1000-годишното ново робство.
13:51 17.12.2025