Новини
България »
Теменужка Петкова: ПП-ДБ явно имат резерви към борбата със сивата икономика

Теменужка Петкова: ПП-ДБ явно имат резерви към борбата със сивата икономика

19 Ноември, 2025 14:51 1 091 24

  • теменужка петкова-
  • пп-дб-
  • супто

Колегите от „ПП-ДБ“ разпорстраняват неверни, некоректни и неточни твърдения, като първото от тях е, че СУПТО е софтуер, който НАП ще произведе и въведе

Теменужка Петкова: ПП-ДБ явно имат резерви към борбата със сивата икономика - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За търговците и бизнеса няма да има никаква тежест, ако софтуерите, които ползват, отговарят на нормативно установения ред. Това каза пред журналисти министърът на финансите Теменужка Петкова след заседание на Министерския съвет.

"Това, което колегите от „Продължаваме промяната – Демократична България“ правят, ме навежда на мисълта, че имат резерви към борбата със сивата икономика, а това разколебава всички, които искат да бъдат лоялни по отношение на фиска", допълни министър Петкова.

По-рано днес Мартин Димитров от "Да, България“, част от парламентарната група "Продължаваме промяната – Демократична България“, настоя по време на брифинг Министерството на финансите да направи промени в държавния бюджет за догодина и да отпадне задължението за ползване на софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО).

Колегите от „ПП-ДБ“ разпространяват неверни, некоректни и неточни твърдения, като първото от тях е, че СУПТО е софтуер, който НАП ще произведе и въведе, добави министър Петкова. Никакъв софтуер НАП няма да произвежда и да внедрява, и това няма да струва никакъв ресурс на българския бизнес. И сега съществуват определени изисквания, свързани със системите за управление на приходите в търговските обекти и това, че трябва да отговарят на нормативни изисквания, каза още тя.

По думите ѝ тези изисквания не се променят. В чл. 118 от Закона върху ДДС е предвидено, че производителите и разпространителите на такъв тип софтуери трябва да ги декларират и да отговарят на изискванията на Наредба Н 18, като тази сертификация се извършва от НАП. НАП няма да произвежда и внедрява софтуер, каза още тя.

Всеки търговец, който ползва софтуер, отговарящ на изискванията на Наредба Н18 и към настоящия момент, няма никакви ангажименти и няма да извършва разходи. Задължението, което се въвежда със закона, касае само производителите и разпространителите на софтуери. Тези софтуер трябва да отговаря на изискванията на наредбата, каза още министър Петкова.

Връщането на тази възможност - за СУПТО, е контролната дейност на НАП, в резултат на която се установяват редица случаи, в които в търговски обекти се ползват софтуери, неотговарящи на Наредба Н 18 и се създават условия за манипулиране на данни, за ощетяване на фиска по отношение на ДДС и други данъчни задължения, добави министър Петкова. По думите ѝ това налага въвеждането на СУПТО в търговските обекти и въвеждането на задължение производителите и разпространителите на софтуер да получат одобрението на НАП. Към момента над 6000 търговски обекта ползват софтуер, одобрен от НАП.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бетер

    23 2 Отговор
    питбул !

    14:55 19.11.2025

  • 2 Това . расе

    24 2 Отговор
    изяде пътната карта

    14:57 19.11.2025

  • 3 пери

    25 1 Отговор
    Теменужке, ако за вас сивата икономика беше важна и искахте да я борите, досега щяхте да дадете признаци за такава воля. Имахте достатъчно време, упправлявахте повече от десетилетие, не видяхме никакви действия. Вие сте на власт, така че айде стига с тия мантри, все ПП/ДБ са ви в устите.
    Вие сте на ход, ама няма шанс, защото ви устройва така. Вие, гербавите, живеете от сивата икономика и корупцията.

    14:58 19.11.2025

  • 4 мдааа

    22 1 Отговор
    Не звам защо, но като видя Теменужка, се сещам за Искра Фидосова...

    14:59 19.11.2025

  • 5 Цвете

    15 2 Отговор
    КЪДЕ Е ПЪТНАТА КАРТА? ДОКАЗАХТЕ С ДЕЙСТВИЯТА СИ, ЧЕ ПРОСТО НЕ ВИ БИВА ЗА НИЩО. 👎🎃🐖👎👎НЯМА ЛИ НЯКОЙ ДА РАЗСЛЕДВА ИСТОРИЯТА С " БОТАШ " ? 🚔🤨🙉🙊🙈🤫🤨НИЕ НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЗАЩОТО ОТНОВО ОТ НАШИТЕ ДЖОБОВЕ ЩЕ ИЗТЕКАТ ПАРИ, КОИТО НЕЗНАЕМ КЪДЕ ПОТЪНАХА? 🇧🇬

    15:00 19.11.2025

  • 6 Дориана

    23 1 Отговор
    Теменужка Петкова направи най- некадърния финансов бюджет. Нахално и безочливо се оправдава с другите. Теменужка Петкова е пример за съчетание от некадърност и зависимости. Точно за това тя грешно тълкува провала на финансовия бюджет оправдавайки се с вдигането на минималната заплата. А умишлено пропуска тройното повишение на заплатите във МВР , повишението на заплати на администрация.

    15:01 19.11.2025

  • 7 Като

    21 1 Отговор
    представител на сивата икономика тази нагла женица от Екси Джумая , се стъкмила в сив костюм ! Карти яде , бюджети яде и на черното бяло вика !

    15:02 19.11.2025

  • 8 Тая

    17 1 Отговор
    Угоена булка дал има 2оо кила

    15:03 19.11.2025

  • 9 Много е умна тая

    20 1 Отговор
    Счетоводителката на Пашата - финансов министър?!
    Това обяснява всичко!

    15:04 19.11.2025

  • 10 ПП-ДБ са едно

    7 8 Отговор
    нищо. Щом "най-образованите" там сричат Български език и от тези тогава, какво да очакваш?

    15:09 19.11.2025

  • 11 Казуар

    13 1 Отговор
    Теменужке, ти не беше ли счетоводителка при Пашата.

    15:11 19.11.2025

  • 12 Хайде де

    17 1 Отговор
    То сивата икономика е сигурно 1/10 от вашите кражби през проекти, усвояване, ББР, заеми

    15:12 19.11.2025

  • 13 Горски

    11 1 Отговор
    Госпожо "министър", тежест ще има за всички, освен за Вас. Не се наядохте! За бизнеса няма да има тежест,защото някои затварят и напускат България,а други ще отидат в сивата икономика. Теменужке, мини на диета и заради бюджета бе джанъм.

    15:20 19.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    ДЕБЕЛАЦИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА НА САПУН...

    15:45 19.11.2025

  • 17 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ГЕРБ ИЗДИГА БОЙКО БОРИСОВ ПРЕЗИДЕНТ А ВИЦЕ РАЯ НАЗАРЯН ПОДКРЕПЕНИ ОТ ДПС ПЕЕВСКИ И НОВИЯ ПРЕЗИДЕНТ Е БОРИСОВ

    Коментиран от #20

    15:47 19.11.2025

  • 18 здравка клинчева

    1 0 Отговор
    ГРОЗНА ,ИЗГНИЛА ,ПЛЕСЕНЯСАЛА КУТКА

    15:52 19.11.2025

  • 19 Стоянов

    0 0 Отговор
    СИВА ИКОНОМИКА!?
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИТЕ СА ДВРУХ МНОГО В МАЛКА БЪЛГАРИЯ И ТОРМОЗЯТ ПОСТОЯННО С ВАРИАНТИ КАК ДА СКУБЯТ ОТ РЕАЛНИЯ НАМАЛЯЕАЩ СЕКТОР ПАРИ.ИНАЧЕ СИ ПРАВЯТ УГЛУШКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО НА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ В БЪЛГАРИЯ.

    15:53 19.11.2025

  • 20 ВСИЧКИТЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Промяна":

    ТИ ЛЮБИМЦИ ЩЕ ГНИЯТ В ЗАТВОРА.

    15:54 19.11.2025

  • 21 Казуар

    0 0 Отговор
    Теменужке, твоята приятелка Гинка Върбакова заграби стотици декари частни имоти за да строи фотоволтаици, не били ползвани 10 години, сега я съдят и трябва да ги плаща..

    15:58 19.11.2025

  • 22 Кофчезника на мафията с нови лъжи

    5 0 Отговор
    Една крадлива шарлатанка а си

    16:03 19.11.2025

  • 23 Никакъв Софтуер !

    1 0 Отговор
    Никакъв Софтуер !

    Няма да те спаси !

    Защото там Където не се ползва !

    Няма как този процес !

    Да се Проследи !

    17:25 19.11.2025

  • 24 бягай бе

    1 0 Отговор
    Дупарова тригъзова накатова......Измий си мерудийката суха.....

    19:36 19.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове