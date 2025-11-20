Времето днес, прогноза за четвъртък, 20 ноември: Остава облачно с валежи от дъжд

Времето в страната ще се задържи предимно облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество на места в Югозападна България.

Минималните температури ще бъдат в широки граници - между 5° и 10° в по-голямата част от страната до около 13°-15° в югоизточните райони, в София - около 7°.

През деня валежите ще спират, а облачността временно ще намалява. Вятърът в котловините и низините временно ще стихва и там преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В Южна и Източна България ще продължи да духа умерен, а в югоизточните райони и северно от планините - силен южен вятър.

Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър - до около 20°-22°, в София - около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, с превалявания от дъжд главно сутринта. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21-22° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество в масивите в Югозападна Българи и в централните и източните райони от Стара планина. Над 2000-2200 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще продължи да духа силен, по високите върхове и открити части - бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.