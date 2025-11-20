Новини
България остава единствена в ЕС без приет план срещу антибиотичната резистентност

20 Ноември, 2025 08:52 808 16

  • антибиотичната резистентност-
  • проф. ива христова

Според проф. Христова вътреболничните инфекции у нас са силно подценени в отчетите

Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Антибиотичната резистентност и вътреболничните инфекции продължават да бъдат сериозен проблем у нас", заяви в студиото на "Денят започва" директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова. Тя коментира и разпространението на бактерията Klebsiella pneumoniae, която все по-често се свързва с тежки инфекции в болнична среда.

"Това е нормален обитател на чревния тракт, но извън него причинява редица инфекции – тежки пневмонии, инфекции на рани, хирургични разрези, менингити, сепсиси", поясни проф. Христова.

По думите ѝ при хоспитализирани пациенти рискът е по-висок заради отслабения имунитет.

Тя подчерта, че средата в лечебните заведения е контролирана, но "далеч не е стерилна", а стерилността изисква строго разписани и спазвани правила. Въпреки това България остава единствената страна в Европа без официално приет национален план за ограничаване на антибиотичната резистентност:

"Години наред планът е изготвен, коригиран многократно, но не е приет."

Според нея вътреболничните инфекции у нас са силно подценени в отчетите:

"Една голяма част от лечебните заведения ги скриват или не ги диагностицират. Докладваният процент е нереално нисък", каза тя и определи практиката като опасна, тъй като пациентите често напускат болниците без да знаят, че са носители на бактерии.

Проф. Христова подчерта значението на скринингите – при постъпване, на персонала, както и при изписване, за да се предотврати пренасяне на бактерии между лечебни заведения.

"Това са устойчиви бактерии, които се задържат по повърхности и изискват много щателна дезинфекция – навсякъде, включително решетки на канали и мивки", уточни тя.

По отношение на антибиотичната употреба Христова предупреди, че резистентност се развива не само при прекомерна употреба, но и при "по-кратки курсове или по-ниска доза". Тя посочи, че електронните рецепти са намалили употребата с около 20%, но това е само първа стъпка.

"В сравнение със Западна Европа при нас антибиотиците се леят за щяло и нещяло, особено при вирусни инфекции. Няма вирусна инфекция, която да се лекува с антибиотици", заяви проф. Ива Христова и припомни масовото неправилно изписване по време на ковид.

По думите ѝ най-новите и ефективни стратегически антибиотици не са достъпни у нас, защото за търговците "пазарът е малък и нерентабилен". Въпреки това, те са необходими при тежки случаи с мултирезистентни щамове, а смъртността в Европа от подобни инфекции надхвърля 35 000 души годишно.

Проф. Христова настоя за спешно приемане на национален план и за стриктно спазване на болничните политики, които ограничават употребата на определени антибиотици, за да се забави развитието на резистентност.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    5 0 Отговор
    Не е само антибиотичната резистентност,а и срещу антиобщественната резистентност към простотиите на невъзпитаните люде.

    08:55 20.11.2025

  • 2 Умирам от смях

    11 0 Отговор
    Абе вие малоумни ли сте? Кви планове, олигофрени

    09:09 20.11.2025

  • 3 Таз е лъжлива

    10 0 Отговор
    ковидарка.

    Коментиран от #4

    09:11 20.11.2025

  • 4 Освалдо Риос

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Таз е лъжлива":

    Лъжлива и евлива

    09:16 20.11.2025

  • 5 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор
    Т. е. все още имаме достъп до антибиотици.

    09:27 20.11.2025

  • 6 6135

    5 0 Отговор
    От статията стана ясно, че в болниците липсва хигиена и за това се обвиняват антибиотиците.

    09:43 20.11.2025

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор
    И какво, ще преминаваме на хомеопатия ли? Ще ни тормозят да не изписват антибиотици ли?

    09:48 20.11.2025

  • 8 Хората измират

    6 0 Отговор
    Защото не им давате лекарства , антибиотоци.

    09:48 20.11.2025

  • 9 Лъсна ли

    5 0 Отговор
    Не са виновни антибиотиците - напротив. С това намалено изписване нещата ще станат още по-зле. Виновни са мръсните болници и здравни заведения, на вид доста лъскави. Виновни са и тъпите алчни доктори, които са пълни калинки и не си заслужават изобщо заплатите. Виновни са и фармацевтичните компании, защото ментосват лекарствата и дозите. Важното е да се мре, но преди това да се плаща здраво.

    10:05 20.11.2025

  • 10 Тази жена какво иска сега

    3 0 Отговор
    Слава власт внимание ми да стане депутат или общински съветник.

    10:19 20.11.2025

  • 11 Болни да сме

    3 0 Отговор
    Болни да сме е единствената ви цел, какви антибиотици, като човек не може да купи никакви. Вече децата и кучетата лекуват с билки и добавки. Всички да сме вечни пациенти клиенти.

    Коментиран от #13

    10:38 20.11.2025

  • 12 Всичко зависи от управниците

    3 0 Отговор
    Като гласувате за едни и същи партии получавате едно и също безобразно отношение на лекари и антуража им.

    11:04 20.11.2025

  • 13 Какво да кажем за

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Болни да сме":

    Целта на зъболекарите ? Без коментар.

    11:08 20.11.2025

  • 14 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Ако някой не знае какво представлява един долен Соро... рептил да види снимката,снимка на една българоубиица.

    Коментиран от #15

    11:12 20.11.2025

  • 15 Фондьотен се слага

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ШЕФА":

    Не само на лицето но и на деколтето. Най добре е да не се използва защото загрозява.

    11:29 20.11.2025

  • 16 Фондьотен се слага

    0 0 Отговор
    Не само на лицето но и на деколтето. Най добре е да не се използва изобщо защото загрозява.

    11:31 20.11.2025

