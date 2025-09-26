Новини
Проф. Ива Христова: Пикът на грипа и респираторните болести се очаква около януари

Проф. Ива Христова: Пикът на грипа и респираторните болести се очаква около януари

26 Септември, 2025 14:46 490 12

Според специалиста опасението от така наречените „живи” ваксини не е основателно, тъй като съставът им не представлява риск за пациентите

Проф. Ива Христова: Пикът на грипа и респираторните болести се очаква около януари - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова

Противогрипните ваксини са препоръчителни за деца, защото при първа среща вируса е възможно по-тежки протичане, смята специалистът

Пикът на грипа и респираторните болести се очаква около януари, за това е добре да се знае, че противогрипните ваксини са препоръчителни за деца, особено на възраст до пет години, тъй като при първа среща вируса е възможно по-тежки протичане. Това каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Христова посочи още, че почти всяка година има данни за пациенти, които желаят да си поставят ваксина. Препаратът ще се доставя поетапно, като се очаква до края на месец октомври количествата да са попълнени.

„Тази година е предвидена доставка на 580 хиляди дози на противогрипни ваксини, което е с около 100 хиляди бройки от предходната година, като част от тези ваксини са предвидени и по националната програма за профилактика на грип. Важно е да успеем да обхванем чувствителните групи – деца и хора над 65 години, тъй като при тях има риск от усложнения и тежко протичане”, каза Христова. Тя обясни още, че се обсъжда въпросът дали е възможно поставянето на ваксини на децата също да се случва безплатно, като разходите да се поемат от Здравната каса.

Според специалиста опасението от така наречените „живи” ваксини не е основателно, тъй като съставът им не представлява риск за пациентите.

„Те са конструирани така, че да изградят имунитет без да развият инфекция в тялото на човек. Такива са назалните ваксини за децата, които са и предпочитане, защото се избягва болката при поставяне и се понасят по-леко от организма”, каза още проф. Ива Христова.


  • 1 Ген Мутафчийски

    5 1 Отговор
    Яко ще се мре!

    14:47 26.09.2025

  • 2 Както всяка година

    6 0 Отговор
    Професоре
    Кога да дойде иначе юли и август

    14:47 26.09.2025

  • 3 Абе

    4 1 Отговор
    Проф. Ива най много обича да чака пика на ерекцията , но вече и се случва по рядко от грипа...

    14:52 26.09.2025

  • 4 др Гей Билтс

    3 1 Отговор
    Ивка професорката беше се изказала, че пикът на Ковид щял да бъде в края на септември, обаче взеха та гръмнаха Кърки и Ковидът е в траур. На такива като Ивка трябва да се отнемат титлите и да четат прогнозата за времето и нивото на Дунава до второ пришешстие.

    Коментиран от #11

    14:53 26.09.2025

  • 5 проф Шарлатанова

    4 0 Отговор
    Ваксините, които рекламира Христова утрепаха много народ, а още колко бъдещи неродени поколения са осакатили, няма никога да разберем.

    14:56 26.09.2025

  • 6 всички сме само бройки

    3 1 Отговор
    Защо в медицината се казва "поставяне" на ваксина? Не трябва ли да се казва просто имунизиране, ваксиниране? Това поставяне звучи някак технически.

    15:00 26.09.2025

  • 7 Сталин

    1 0 Отговор
    Пак 6 милиона лъжи

    15:07 26.09.2025

  • 8 мда

    1 0 Отговор
    За "живите" ваксини питайте пациентите с постваксинални усложнения.

    15:10 26.09.2025

  • 9 Въпрос

    1 0 Отговор
    Е кога трябва да е пикът на такива болести? За толкова години един път не видях да се случва лятото. Голяма новина е, че зимата хората се разболяват по-често .

    15:11 26.09.2025

  • 10 Стига бе

    2 0 Отговор
    Като всяка година

    15:15 26.09.2025

  • 11 За време я бъде такова

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "др Гей Билтс":

    Ще обърка нивото на реките

    15:17 26.09.2025

  • 12 Лост

    0 0 Отговор
    Ами да вземат да ги включат към някои сайтове за залагане . Кантарджиев каза февруари,тази януари,аз казвам декември.Все някой ще познае.

    15:29 26.09.2025

