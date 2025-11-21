Новини
Времето днес, прогноза за петък, 21 ноември: Остава опасно ветровито

Времето днес, прогноза за петък, 21 ноември: Остава опасно ветровито

21 Ноември, 2025

Максималните температури ще са в широки граници и ще достигнат 22°, в София - около 18°

Опасно ветровито ще остане в Източна България и на север от планините, с временно силен южен вятър.

В широки граници ще останат и температурите, особено максималните – в интервала от 10° до 22°, в София - около 18°. Ще има променлива облачност, по-значителна над Западна България и планините, където ще има и валежи, по-значителни в югозападните райони от страната.

И по Черноморието облачността ще духа много силен южен вятър и температурите ще се задържат от 18° до 22°.

В планините ще продължи да духа бурен югозападен вятър, а валежи ще има в масивите от Западна България и Рило-Родопската област.

И в събота в Източна България ще продължи да духа временно силен южен вятър. Ще има и слънчеви часове, но и изолирани превалявания, предимно слаби, а в Западна България – ще бъде с мъгли. Температурите ще се задържат без съществена промяна.

През нощта срещу неделя и в неделя валежи ще има на много места в страната. Температурите рязко и съществено ще се понижат и в Северна България е възможно да преминат в сняг.

Още през нощта срещу понеделник облачността ще намалее и минималните температури на много места в страната ще бъдат отрицателни. През деня обаче ще започне ново затопляне, което ще продължи и във вторник.


