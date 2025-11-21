Новини
България »
Вътрешната комисия изслуша изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев

Вътрешната комисия изслуша изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев

21 Ноември, 2025 03:39, обновена 21 Ноември, 2025 03:41 754 7

  • деньо денев-
  • данс-
  • парламент

Той изтъкна пред депутатите трите основни приоритета в работата си

Вътрешната комисия изслуша изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Преодоляване на кадровия дефицит в ДАНС, взаимодействие с прокуратурата, службите за сигурност, както и международната дейност на агенцията.

Това са трите приоритета, които изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев изтъкна пред депутатите от вътрешната комисия в парламента. Денев е и кандидат за туитуляр на поста. В отговор на въпрос, свързан с работата на агенцията и честността на изборите, Денев отговори:

„Агенцията ще изпълнява всичките си функции по закон, които има, за гарантиране на всички избори, които се провеждат в страната. До момента има установена практика в тази насока. Има подписана заповед за взаимодействие между главния прокурор, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС, която ясно регламентира взаимодействието между институциите във връзка с нормалното протичане на изборния процес. Всяка от институциите изпълнява своите задължения по закон“, посочи Денев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Така ли

    8 0 Отговор
    По кой закон?По закона на Дебелян ли.Папагал повтаря тъпотии.Навсякъде слагат сламени слуги.Какво е завършил тоя и той ограничен с правоговора,вероятно и правописа Къде ги намирате тия,от симеоновско те охранители като Сарафа?

    06:44 21.11.2025

  • 4 Наистина

    7 0 Отговор
    Наистина ли ДАНС само с изборите ще се занимава?Искам да знам колко институции още се занимават с фалшифициране на изборите ,освен тези и МВР,секционните избирателни комисии?Гарантират на гербавата шайка и дерибеите и следващите избори,ако не излезем всички да гласуваме.Искам ЯСНО някой да каже с какво друго се занимават ДАНС и как оправдават заплатите си.Каква е тая международна дейност?Само като му видят физиономията на този,как да му имаш доверие?Колко езика знае този претендент за поста?Каква му е дипломата за полицай,охранител или пожарникар?Аман от калинки.

    06:55 21.11.2025

  • 5 Нела

    7 0 Отговор
    Установената практика за избори я знаем как функционира!?!?!?Ясни сте ни като бял ден с ченгеджийските на Корпулентния и Тиквата.С такъв познат ни шеф тази институция е вече с рейтинг 00.

    07:00 21.11.2025

  • 6 Всички

    6 0 Отговор
    Трябва да знаят,че това добиче е подчинено на големия Дирник Д.

    07:40 21.11.2025

  • 7 Любена каза

    1 0 Отговор
    Докладва директно на Петьо Еврото.

    10:46 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове