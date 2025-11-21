Вътрешната комисия изслуша изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев

Преодоляване на кадровия дефицит в ДАНС, взаимодействие с прокуратурата, службите за сигурност, както и международната дейност на агенцията.

Това са трите приоритета, които изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев изтъкна пред депутатите от вътрешната комисия в парламента. Денев е и кандидат за туитуляр на поста. В отговор на въпрос, свързан с работата на агенцията и честността на изборите, Денев отговори:



„Агенцията ще изпълнява всичките си функции по закон, които има, за гарантиране на всички избори, които се провеждат в страната. До момента има установена практика в тази насока. Има подписана заповед за взаимодействие между главния прокурор, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС, която ясно регламентира взаимодействието между институциите във връзка с нормалното протичане на изборния процес. Всяка от институциите изпълнява своите задължения по закон“, посочи Денев.