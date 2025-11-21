Борисов: Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти протестите пред НС, провели се в четвъртък вечерта.

"Това, че влизаме в еврозоната не може да не притеснява ПП-ДБ. Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро. Тези хора - Петков, Василев ме арестуваха мене", каза той за протестите. "Това е най-хубабвото нещо - да се протестира. Целта на протеста е да се окупира парламентът и да не се приеме бюджет в евро", каза още Борисов.

"И аз съм недоволен и съм съгласен от това, което бизнесменът Кирил Петков каза, че решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е, според мен трябва да променим Избирателния закон, така че дава привилегии на всички, които сме лежали в арестите. Да имаме бонус по 10-15-20 депутата", обясни той.