Борисов: Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро

Борисов: Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро

21 Ноември, 2025 09:28 2 641 169

Тези хора - Петков, Василев ме арестуваха мене

Борисов: Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти протестите пред НС, провели се в четвъртък вечерта.

"Това, че влизаме в еврозоната не може да не притеснява ПП-ДБ. Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро. Тези хора - Петков, Василев ме арестуваха мене", каза той за протестите. "Това е най-хубабвото нещо - да се протестира. Целта на протеста е да се окупира парламентът и да не се приеме бюджет в евро", каза още Борисов.

"И аз съм недоволен и съм съгласен от това, което бизнесменът Кирил Петков каза, че решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е, според мен трябва да променим Избирателния закон, така че дава привилегии на всички, които сме лежали в арестите. Да имаме бонус по 10-15-20 депутата", обясни той.


  • 3 кратун

    139 5 Отговор
    на този мошеник каквото да каже гледайт ена другата с трана

    Коментиран от #108, #137

    09:32 21.11.2025

  • 4 интересно

    29 76 Отговор
    Защо по време на комунистическото робство никой не смееше да протестира? А,да. Имаше едни лагери на смъртта

    Коментиран от #69, #84

    09:32 21.11.2025

  • 5 Пич

    133 9 Отговор
    А бе Толуп , кой пита ти искаме ли да ни продадете на Урсула ?! Като всяко криминално дело , направихте го тъмно и потайно !!! А наясно ли сте че ще плащате ?! Оо , много сте наясно , и треперите откъде ще дойде искрата !!!

    09:32 21.11.2025

  • 6 кратун

    112 3 Отговор
    бил ек радец на коли от бавдатта на карамански ношият премиер мошеник

    09:33 21.11.2025

  • 7 майор Михов

    84 10 Отговор
    Глупости.
    Пъпъдъбътътъ гласуваха и пропагандираха да затриете лева и предадете националния ни суверенитет.
    Били против евро друг път, га ма няма.
    Слугинаж чужд.

    09:33 21.11.2025

  • 8 Дааа,

    140 6 Отговор
    И правилно те арестуваха. Но грешно те пуснаха.

    09:34 21.11.2025

  • 9 Българин

    117 4 Отговор
    На тоя нищо не му разбрах.Ама то си е негов патент да каже много думи, а смисъл никакъв.

    09:34 21.11.2025

  • 10 кратун

    102 3 Отговор
    боклук

    09:35 21.11.2025

  • 11 Напразни опити

    10 85 Отговор
    на русофилската опозиция да отложи еврото в оставащия месец и малко.

    Начело е Радев , следван от ППДБ!

    Коментиран от #148, #165

    09:35 21.11.2025

  • 12 Мнение

    85 9 Отговор
    Ако не бяха кратките управления на ППДБ нямаше да има нито Шенген нито енергийна диверсификация. 10 години Герб ни теглят назад и бягат от всякакви реформи.

    09:37 21.11.2025

  • 13 Асен

    114 1 Отговор
    Много добре знаят за какво са тези протести Боко и Шиши да не се правят на луди.

    09:37 21.11.2025

  • 14 Стига рева с тоямарест, бе тиквун

    99 2 Отговор
    Добре те арестуваха и не трябваше да те пускат.
    Ти си бедствие за България!
    Марш към поцинкованата кофа!

    09:37 21.11.2025

  • 15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    108 3 Отговор
    ЕЙ,ГЛУПАК,
    НАЛИ ЗНАЕШ КОЛКО МНОГО ТЕ МРАЗИМ И
    НЕНАВИЖДАМЕ!
    ВЕДНАГА СЕ МАХАЙ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
    ТИ И ТВОЕТО ОБКРЪЖЕНИЕ СТЕ СРАМ И ПОЗОР!
    И СТЕ ЗА ЗАТВОР!

    Коментиран от #66, #169

    09:40 21.11.2025

  • 16 Нафърфорий

    84 3 Отговор
    Бацето, ако не бяха бюджетите на ПП-ДБ щеше да видиш еврозоната през крив макарон.Това ви казаха и от МВФ и от БНБ и от Фискалния съвет и всички експерти у нас и от чужбина. Вместо да бъдеш мъжкар и да си признателен, ти и Шиши само по ПП-ДБ плюете и се оправдавате като детска градина. Ако не си популист и много мислеш за хората, веднага за един ден приемете по коледна добавка от по 120 лв на всички държавни хрантутници вкл. депутатите. Нищо, че не сте бедни, но и за вас трябва бонус за коледа. До 120лв. Премахнете незабавно добавките по ДМС от публичния сектор които в някои сектори стигат до 12-допълнителни заплати. Всичко това може да приемете за 38-секунди, така както приемате повечето си Закони в това мнозинство. За ден променяте който закон, както ви утърва,а се оправдавате , че Закона не ви позволявал да отвържете заплатите на полиция,съд, прокуратура и др като % от средната заплата. Тази четвора коалиция сте абсолютни НАГЛЕЦИ и много скоро ще усетите народната любов.

    09:40 21.11.2025

  • 17 Голям пастет му е в кратуната

    95 1 Отговор
    Па еврото, па "Тези хора - Петков, Василев ме арестуваха мене"......па бил "лежал в арестите" ..... па дедо му, па умна му ....

    Коментиран от #26

    09:40 21.11.2025

  • 18 Да не се забравя, че

    7 83 Отговор
    ПП са творение на зеления чорап - проруска партия финансирана отвън

    09:41 21.11.2025

  • 19 Питам:

    79 9 Отговор
    1. Никой не казва КОЛКО СТРУВА ПРЕХОДА КЪМ ЕВРОТО ?
    2. Какви КОМИСИОННИ ПОЛУЧИХА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЗА ДА ПОХАРЧАТ БЪЛГАРИЯ?????

    Коментиран от #135

    09:41 21.11.2025

  • 20 Пецата

    4 58 Отговор
    Тези протести са на картел, който е допуснато да се разрастне. Понеже са на ДС деца, я за контрабанда, я за превземане на бизнеси от вътре, някое от тия ги свързва

    09:42 21.11.2025

  • 21 кратун

    64 1 Отговор
    ей боклук защо не построи белене не се прави на хитрец като плащаш на партиииете

    09:42 21.11.2025

  • 22 очевидец

    68 1 Отговор
    Докато единия дава 170 страници отчет, какво е свършила общината за годината, дебелия, дългия и простия, от години не смеят да дадат едно интервю и вдигат данъците за да крадат от всички нас.

    Коментиран от #117

    09:42 21.11.2025

  • 23 Тикви 1.95583 за килограм

    76 0 Отговор
    Този пак недоразбрал нещо. До довечера ще формира още няколко взаимно противоречащи си мнения.

    09:42 21.11.2025

  • 24 кратун

    65 1 Отговор
    толково му е прос та к ратун ата че с ам ни си вярва

    09:43 21.11.2025

  • 26 Пецата

    44 1 Отговор

    До коментар #17 от "Голям пастет му е в кратуната":

    Така си беше, и го снимаха, и му се подиграваха, гавра си беше, явно го е жегнало

    09:45 21.11.2025

  • 27 факт

    67 2 Отговор
    Борисов не съумя да се оттегли навреме от политиката и сега търпи всякакви шутове. Тези протести са и срещу него.

    09:45 21.11.2025

  • 28 софето

    61 2 Отговор
    Протестират хората , защото по някакъв магичен начин 2 лева се превърнаха в 2 евро

    Коментиран от #41

    09:46 21.11.2025

  • 29 Бай Иван

    70 0 Отговор
    Те го плюят, той вика вали дъжд. Долна тиква ...

    09:46 21.11.2025

  • 30 политик

    53 0 Отговор
    Протести ,а ? Вдигнахме ви пенсионната възраст и стажа ! Хак да ви е прозД народ !

    09:48 21.11.2025

  • 31 Бизнесмен с "0 лева" печалба

    55 2 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #111

    09:48 21.11.2025

  • 32 И това е грухтене

    58 0 Отговор
    Тебе като те арестуваха на другият ден те пуснаха!
    А не трябваше !
    Кмета на Варна без доказана вина вече четири месеца,а не се знае дали въобще ще го пуснат.
    Какво общо има протеста срещу несправедливостта и еврото ?
    Опит за поредна тъпа манипулация .

    09:49 21.11.2025

  • 33 Изплю камъчето

    60 1 Отговор
    Отмъщава си на народа за дето ПП са го арестували. А те защо го арестуваха въпрос. Трябваше да му подготвят ареста но как да стане като съдиите и прокурорите негови.

    09:49 21.11.2025

  • 34 Ъхъъъъъ....

    51 0 Отговор
    аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ... Тегля кредити като смахнат и после като оня пуяк от НАП ще ги метна на някой бездонен ром да ги плаща нали?

    09:50 21.11.2025

  • 35 Нострадамус

    56 0 Отговор
    Този и кликата му ще Унищожат България!

    Коментиран от #40

    09:50 21.11.2025

  • 36 кратун

    49 0 Отговор
    ти си свършен тикво и партията ти гепи на дпс ново начало

    09:50 21.11.2025

  • 37 Какво

    57 0 Отговор
    Ревеш ,бе Тикво жалка.Бил една нощ на карти .Не си стъпвал до килия ,льжецо За твоите престъпления си за 100 години карцер.Смешник си с плачливите си изпълнения.Не спря да се оплакваш,мутро.

    09:51 21.11.2025

  • 38 кратун

    54 0 Отговор
    фалираха БЪЛГАРИЯ С МАНГ АЛА Ш ИШИ

    09:51 21.11.2025

  • 39 герберастки наглец!

    60 0 Отговор
    Лъжец,крадец,бандит,мутра и демагог! И да знае - пак ще има заря в София като го арестуват отново!

    09:51 21.11.2025

  • 40 @@@

    58 1 Отговор

    До коментар #35 от "Нострадамус":

    Първата задача на Борисов беше да купи и опростачи медиите,
    след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
    започна да манипулира и опростачва Системата.
    И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
    Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
    кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
    от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
    Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.

    Коментиран от #47

    09:52 21.11.2025

  • 41 Защо не протестираха лятото против

    20 7 Отговор

    До коментар #28 от "софето":

    Приемането на еврото и против влизането тоест натикването в еврозоната. Те цените още тогава вече вървяха нагоре. Само че те отидоха на море и то в Гърция и по островите.

    09:52 21.11.2025

  • 42 кратун

    42 1 Отговор
    ГОСПОД ГЛЕДА И РАНО И ЛИ КЪСНО ЩЕ ТЕ НАКАЖЕ МОШЕНИКО

    Коментиран от #109

    09:52 21.11.2025

  • 43 бюджет в евро а?

    26 1 Отговор
    А ние още питаме и отговор няма. Колко като номинал ще са напечатаните "български евра" Със и без онези 8% които ще подарим на ЕЦБ? За колко е оценена България ? Някой журналист няма ли да попита най после и някой отговор точен да даде?

    Коментиран от #80, #143

    09:53 21.11.2025

  • 44 Продажник разложен

    41 0 Отговор
    Чудиш се на чий У да седнеш, че да ти е по навътре!
    Докога ще ни занимаваш с един и то справедлив арест! Истината боли, ама тя е за мъже, които могат да издържатьна болка!
    Колко семейства почерни???
    Зе има протести и още арести ще има!

    09:54 21.11.2025

  • 45 Няма

    40 0 Отговор
    Няма лошо да си бизнесмен.Лошо е да си автокрадец,сикадживя ,бандит и далавераджия и лъжец на всяко изречение .Съберете на този тъпотиите в томове за Ганя Банкята

    09:55 21.11.2025

  • 47 Медиите ги опростачи Сорос

    30 2 Отговор

    До коментар #40 от "@@@":

    Той опростачи съдебната пасмина и даскалите.

    09:56 21.11.2025

  • 48 Ленчето

    31 4 Отговор
    Да питам бойко, шиши, славчо, да питам евроатлантическите им партии - догодина ,украйна е на път да копитулира, а ЕС разпадне, какво ще стане с еврото, с капиталът ни заминал за ЕЦБ и при евентуална поредна национална катастрофа, кой ше поеме отговорност?

    09:56 21.11.2025

  • 49 С последното

    14 0 Отговор
    изречение съм съгласен, но само ако те обладал някой ром ! Ако е така получаваш 20 депутата бонус!

    09:58 21.11.2025

  • 50 Лай помияр

    28 0 Отговор
    Този мръсен вредител и убиец на България, ще си получи заслуженото!

    09:58 21.11.2025

  • 51 аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ

    32 0 Отговор
    Ясно трябва да се каже и да се осъзнае, че за последните 6 години Мафията в България напечата над 17,5 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те бяха 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже но е факт .... Извърши се престъплението на века. Мафията ще влезе в еврозината със заграбените имоти и дялове вписани в централният депозитар и имотният регистър а записите в банките ще изчезнат безследно след 1 януари ...

    09:58 21.11.2025

  • 52 софето

    26 0 Отговор
    Протестират хората и това ,че софианци са по улиците хич няма да са мирни протести .Протестират срещу натикването ни в еврозоната и срещу диктатурата на ортаците .Снощи как не набиха Караджов не знам .

    09:59 21.11.2025

  • 53 пери

    31 0 Отговор
    Каквото му отърва на Бою, това дрънка. Много добре знае, иначе, за какво протестират хората. Отделно му е много тъпо, че има протести срещу неговото редовно правителство. Ама хак да му е, и все тъй да е.

    10:00 21.11.2025

  • 54 Промяна

    4 34 Отговор
    БОРИСОВ ЛИДЕР ПЕЕВСКИ ДЪРЖАВНИК ЗАЕДНО СА НЕПОБЕДИМИ БЕДНЯЦИ СТЕ И ЗЛОБНИ И БЕЗПОМОЩНИ ПЛАТЕНИ ДОПИСНИЦИ ТУК

    Коментиран от #83

    10:00 21.11.2025

  • 55 Америка за Бг

    22 3 Отговор
    Медиите правосъдието и образованието са опростачени от Сорос и от американците а здравеопазването е жестоко опростачено от германците защото този глупав модел с личен лекар и клинични пътеки е немски по дяволите и изобщо не работи.

    Коментиран от #59

    10:00 21.11.2025

  • 56 Хм...

    18 0 Отговор
    Ама вЕрно ли бе? Не са срещу корумпетата, а били срещу добрите хорица?

    10:01 21.11.2025

  • 57 Оруел

    29 1 Отговор
    Не разбрахте ли , че голямото Д затлачва България вече 20 години

    10:01 21.11.2025

  • 58 Ами тебе ще те арестуват

    21 1 Отговор
    Няма да арестуватьнякой честен човек, я?

    10:01 21.11.2025

  • 59 БайБоцимир

    6 4 Отговор

    До коментар #55 от "Америка за Бг":

    Затива ни трябва руски модел, нали? Един вожд и много поданици.

    10:02 21.11.2025

  • 60 Смачкахте референдума

    25 0 Отговор
    И реално осъществихте парламентарна диктатура ! Вие сте престъпници и всички трябва да бъдете съдени и да лежите зад решетките. Цялата ви политика в годините е престъпна. ....

    10:03 21.11.2025

  • 61 Българин

    30 1 Отговор
    Ти си престъпник и за това са те арестували.Само не знам защо те пуснаха,или са се уплашили или сте се разбрали да направите шоу.Рано или късно ще се проклинаш за това което е натворила простата ти тиква и ще платиш кървава сметка.

    10:03 21.11.2025

  • 62 123456

    26 2 Отговор
    Един ден ще излязат всичките им златни тоалетни .Страшни дела ще има , ако преди делата, няма народен съд де .......

    10:03 21.11.2025

  • 63 Ами да не го искаме еврото

    24 4 Отговор
    Искаме си лева и борда. Цените растат щото борда не работи и парите които крепяха борда явно ги няма и тях профукани са и те.

    10:04 21.11.2025

  • 64 пешеходец

    23 1 Отговор
    Смачкан референдум ,потъпкана конституция , смачкани граждански права ,окупирана държава . Никакви поводи няма за протести .

    10:05 21.11.2025

  • 65 Майор Симеон Каназирев (Каназирчето)

    29 2 Отговор
    Тоя е уплашен много.Също като загуби президентските избори със баба Цецка Цачева,в нокдаун е.Сега е момента на изненадата.Бой по тъпата тиква.

    10:05 21.11.2025

  • 67 банкеръ

    19 2 Отговор
    След Нова година си затварям фирмата . Колко данъци ще ми вземат ? Точно 0 !

    10:07 21.11.2025

  • 68 така е

    23 6 Отговор
    Кой нормален българин иска България да даде валутния си и златен резерв на ЕЦБ и да се приеме еврото? Кой нормален човек иска да вдигнат за пореден път вноската за пенсия? Кой нормален човек иска хиляди знайни и незнайни съдии, прокурори, депутати, министри, шефове на агенции и др. подобни да получават по 20 минимални заплати месечно, за да не правят нищо или да вредят? Кой иска да се дадат 5 милиарда за отсечка от 8 километра? Кой иска да има няколко милиона бедни и болни българи, за може няколко хиляди да се чудят какво да правят с парите и имотите си? Бог дава знаци - те не се усещат, но това си е за тяхна сметка.

    10:07 21.11.2025

  • 69 Горе на черешата

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "интересно":

    Пуши ти чипа

    10:08 21.11.2025

  • 71 народа

    25 2 Отговор
    Опаааааа , голям страх ги тресе .Вече са в кръгова отбрана . Сега е момента !

    10:09 21.11.2025

  • 72 ГЕРБ ПОБЕДА ВИНАГИ

    6 25 Отговор
    Бойко Борисов с изявление...

    Коментиран от #93

    10:11 21.11.2025

  • 73 нрб

    16 2 Отговор
    Сваляме власта и отлагаме приемането на еврото . После всичко ще се оправи .

    10:11 21.11.2025

  • 74 АСП

    18 1 Отговор
    Този няма ли да ходи при Къро и при другите?

    10:12 21.11.2025

  • 75 ме арестуваха мене....

    21 1 Отговор
    Но радоста на хората беше кратка нали? Мафията победи

    10:13 21.11.2025

  • 76 Значи

    21 1 Отговор
    Скрийте го този банкянски политически труп,че отвсякъде вони.Женичка ревлива и страхлива.Знай какво го чака карцера няма да му се размине и Дебелян няма да го спаси и тръгнал да се превзема и да лъже .Лежал бил в арестите Ами лежал си в Чехия като крадеш коли.Ама тука не си,а трябваше.Гешев нали каза цяла вечер си играл карти с дежурните полицаи и на другия ден Гешов те изкара,въпреки 400 страници обвинения.Ама те са съхранени.Съхранени са и аферитети с цигари,амфетамини,записи за злоупотреба с влияние.Заплахи срещу журналисти и бизнесмени Ало,Ваньо.Мишо Бирата и жена му кой затри? Така ,че има да ревеш и да не млъкнеш.

    10:17 21.11.2025

  • 77 пророк

    20 2 Отговор
    Дано съм лош пророк, но си мисля, че в края на януари бюджетарите няма да има къде да се скрият и нито охрана, нито бронирани коли ще ги спасят от яростта на хората. Високите цени, които ни заливат от всички посоки, ще поставят мнозинството от нас в невъзможност за оцеляване, а това ще свали всички бариери, защото унижението ще е пълно. Наглостта и безобразията отдавна минаха всякакви граници, разпадът на държавността е чудовищен и нормалните хора няма към кого да се обърнат за помощ или за възстановяне на справедливостта. И виновните ще платят цената за това. Неизбежно е.

    10:17 21.11.2025

  • 78 Долу еврото

    11 4 Отговор
    Искаме референдум,измамници.скоро ще се разбягате Ка ТТ о бандата от любимия ви киев

    10:17 21.11.2025

  • 79 Призив

    12 0 Отговор
    Всички преписки и документи, изтекли, приключили или действащи в КПКОНПИ и НАП. Да бъдат предоставени за общ и лесен достъп на обществото до тях! Ние имаме правото да знаем, кои са корумпираните грабители и измамници! Имаме това право.

    Коментиран от #121

    10:18 21.11.2025

  • 80 Новичок

    9 0 Отговор

    До коментар #43 от "бюджет в евро а?":

    Беновска ги пита ,но те не и отговарят.Крият се.

    10:19 21.11.2025

  • 82 Магнистски

    15 1 Отговор
    Тази кратуна е в списъците на Магнитски. Лидер на действаща политическа партия корумпиран в особено големи размери. Заедно с дружките сините БСП и ДПС.

    10:19 21.11.2025

  • 84 Старец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "интересно":

    Време е да ги върнем. Всички в парламента са за там.

    Коментиран от #99

    10:21 21.11.2025

  • 85 Смях

    15 1 Отговор
    "Избирателния закон, трябва да дава привилегии на всички, които СМЕ лежали в арестите":))))) Има впредвид чешкия затвор ли??? Този човек наистина има нужда от спешна специализирана помощ!!!

    10:21 21.11.2025

  • 86 хихи

    10 2 Отговор
    Борисов да плашиш с неприемането на еврото е все едно да плашиш кучето със салам...

    10:23 21.11.2025

  • 87 Бойко Борисов

    4 1 Отговор
    Ще внесе законопроект в Закона за репресираните да бъде персонално вписан и обезщетение ще му дадат!

    10:23 21.11.2025

  • 88 Независим

    10 1 Отговор
    Много голяма рядкост са такива лукави човеци като тоя Б.Б.

    10:24 21.11.2025

  • 89 Ъгъла

    13 2 Отговор
    Много станахте политически затворници.Скоро и активни борци ще се пишете, с народни пенсии.

    Коментиран от #101

    10:24 21.11.2025

  • 91 Не съм симпатизант на

    21 2 Отговор
    Асен Василев но трябва да призная че е като изказ логика и аргументация е нива над Толупий. Не може въобще сравнение да се прави. Борисов е просто един нагъл селтак който паразитира в общественото пространство и единствено вреди нанася. Но не той е бюджетното зло защото интелект за това няма а е Йордан Цонев! От последните 5 бюджета няма нито един който да не е бил пробит от престъпният му лобизъм и подлост. В Парламентарни комисии има стотици негови цитати, всеки един от които реално е бил за прокурор. ....

    10:25 21.11.2025

  • 92 Столично

    1 1 Отговор
    Метро, в асансьора, . яйна.

    10:25 21.11.2025

  • 93 Ще те освиткат

    10 1 Отговор

    До коментар #72 от "ГЕРБ ПОБЕДА ВИНАГИ":

    Персонално!

    10:25 21.11.2025

  • 94 Тия

    9 2 Отговор
    Двамата вече погнуса получавам само като ги видя. Особено женската. По грозно нещо на света не съм виждал. Това е изтъкано единствено от злоба. Другия поне не е толкова грозен.

    10:27 21.11.2025

  • 95 Шефьор

    16 1 Отговор
    Уникален тъпак!

    10:28 21.11.2025

  • 96 Независим

    15 1 Отговор
    Борисов разликата между теб и кмета на Варна е че твоето място е в затвора а неговото не е.

    10:28 21.11.2025

  • 97 Буха ха

    17 1 Отговор
    Този тъпак си въобразява, че всичко се случва заради или против него. Всичко което е добро е благодарение на него, той лично го е направил, а останалите му завиждат и правят всичко възможно да го прецакат.

    10:31 21.11.2025

  • 98 Казуар

    15 1 Отговор
    Бате Бойко, колко е силата на ГЕРБ с 60 - 70 депутата и вързаният за крака ти топуз Магнитски.

    10:31 21.11.2025

  • 99 интересно

    6 0 Отговор

    До коментар #84 от "Старец":

    Жалко че не осъзнаваш че тези които са в парламента сега,са били и преди 1989 година там .Лагерите не са строени за хора от парламента,а за хора против тях

    Коментиран от #105

    10:31 21.11.2025

  • 101 Фют

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ъгъла":

    То па няма една свестна народна песен, ама поне няма и да разбера за какво се борят.

    10:35 21.11.2025

  • 102 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "кратун":

    ФАКТИ БГ СЪБУДЕТЕ СЕ МОЛЯ ВИ

    10:35 21.11.2025

  • 103 Истината

    10 0 Отговор
    Жалко, много е нагъл и про ооост...наистина копае дъното със своето дебелоочие

    10:37 21.11.2025

  • 104 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    7 0 Отговор
    Това е най-големият предсказател в българската история!Няма тема по която да не е компетентен!Но не рискува да се покаже пред хората и да им обясни същността!Но трябва да говори,че обществото ще го забрави!Всичко което се каже за него е малко!Очи няма,кон с капаци!

    10:37 21.11.2025

  • 105 Поправка

    7 0 Отговор

    До коментар #99 от "интересно":

    Няма сега и преди. Всичко е слято. В България нямаше лустрация, защото военните по върховете на армията, с която толкова много се хвалят, ги опази. Срещу имоти и държавни местенца за децата. Както и Европа се прегърна със слугите на Кремъл и отритна борещите се срещу комунистическия режим.

    10:37 21.11.2025

  • 106 Плачете

    5 0 Отговор
    Без плач и болка не става.

    10:37 21.11.2025

  • 107 И какво точно каза

    7 1 Отговор
    Че нещо не му се разбира?

    10:37 21.11.2025

  • 111 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Бизнесмен с "0 лева" печалба":

    И ДА СЕ РАЗПУСНЕ И ЧЕРВЕНАТА ЕКСПЛОАТАТОРСКА ТАКА НАРЕЧЕНА БИЗНЕСМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 30 ГОДИНИ СИВА ИКОНОМИКА 30 ГОДИНИ ЛЪЖИ 30 ГОДИНИ КРАДЕНЕ СЕГА КАТО ЩЕ СЕ НАЛАГАТ И СПАЗВАТ ЕВРОПЕЙСКИПРАВИЛА ЗАКОНИ РЕВАТ ЛЪЖАТ ЗАБЛУЖДАВАТ

    10:42 21.11.2025

  • 113 Не е стъпвал в килия

    12 1 Отговор
    Само вряка и се прави на жертвичка

    10:43 21.11.2025

  • 114 Каменов

    7 2 Отговор
    Няма ли психиатри в България ?

    10:44 21.11.2025

  • 115 Ами не

    12 0 Отговор
    не за това протестът. Всички знаем за какво е..

    10:45 21.11.2025

  • 116 мутрафон

    7 1 Отговор
    Нашио човек от Банки е най "умнио" у България

    10:46 21.11.2025

  • 117 Промяна

    5 5 Отговор

    До коментар #22 от "очевидец":

    ОБЩИНАТА КОЯ СВЪРШИЛА КАКВО МИЗЕРИЯ БОКЛУЦИ ПЛЪХОВЕ ШУМИ КАЛ ТЪМНИНА НИЩООООООООООО ТОВА Е СВЪРШИЛА ОБЩИНАТА КОЯ НИЩООООООООО НО ПРИБИРАТ МИЛИОНИ ШАРЛАТАНИЯ ОГРОМНА И ТО БЕЗНАКАЗАНААААААА

    10:46 21.11.2025

  • 118 Буха ха

    5 2 Отговор
    Мъжете се връщат от фронта, извличат дядо му от къщата и го пребиват с тояги. МЪЖЕ.От фронта. А сегашните женчовци един истински протест не могат да спретнат, камо ли да го линчуват

    10:46 21.11.2025

  • 119 Браво, брависимо!

    0 1 Отговор
    Само една година ти трябваше, за да го разбереш! Направо си Айнщайн!

    10:47 21.11.2025

  • 120 БОЙКО БЪЛГАРОУБИЕЦА

    11 2 Отговор
    НЕ В ЗАТВОРА, А ДИРЕКТНО НА БЕСИЛКАТА!

    Коментиран от #127

    10:48 21.11.2025

  • 121 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #79 от "Призив":

    ДА И НАЙ ВЕЧЕ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ КАК ШАРЛАТАНИТЕ БЯХА НАЗНАЧЕНИ С ПЛАТЕНИГЕ БОЖКОВИ ПРОТЕСТИ С АЛА БАЛАТА КАК КРАДАТ САБОТИРАТ И ЗА ТЯХ ЗАКОНИ НЯМА

    10:48 21.11.2025

  • 122 Промяна

    1 5 Отговор
    ДА И НАЙ ВЕЧЕ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ КАК ШАРЛАТАНИТЕ БЯХА НАЗНАЧЕНИ С ПЛАТЕНИГЕ БОЖКОВИ ПРОТЕСТИ С АЛА БАЛАТА КАК КРАДАТ САБОТИРАТ И ЗА ТЯХ ЗАКОНИ НЯМА КАК РАЗРУШИХА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ТОТАЛНО

    10:50 21.11.2025

  • 123 Престъпници сте! И то гнусни

    12 3 Отговор
    Боклуци които сте позор за България.... Колко неадекватен трябва да си верно че да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #131, #139

    10:51 21.11.2025

  • 125 сиреч

    16 1 Отговор
    Сега трябваше да сте в Белене с магнитският с-и- чуг крадеца на пари от булгартабак,ктб и лавката

    10:53 21.11.2025

  • 126 5678

    9 1 Отговор
    Две Тикви на един екран

    10:53 21.11.2025

  • 128 Тоя

    11 1 Отговор
    лъже и прави жални опити да манипулира , та се къса !

    10:57 21.11.2025

  • 129 НРБългария

    5 1 Отговор
    Двамата големи са палачите на хората !

    Коментиран от #133

    10:57 21.11.2025

  • 130 Бедняшка атлантическа иzмет

    6 3 Отговор
    Колко е прага на бедност в България ? А? А колко е примерно в Индия в момента знаеш ли Толуп? Знаеш ли къде ни откарахте? А във Виетнам? ..... Къде отиваме? Междувременно националният дълг на САЩ е нараснал с над 600 милиарда долара само за един месец.
    Помислете! Разделете 600 милиарда долара на население от 370 милиона и получавате над 1600 долара на човек, включително бебета. Само за един месец!....

    10:58 21.11.2025

  • 131 Има, има общо

    5 2 Отговор

    До коментар #123 от "Престъпници сте! И то гнусни":

    Кое ни е общото със тези хора? ...със гнусните ционисти ...че не знам дали Алексей се върти в гроба. Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
    Убиха и Алексей и сега ще чакаме от къдравото СЮ да разкрие убийците....И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва. Но пък Борисов ...хм...

    11:01 21.11.2025

  • 132 123

    12 0 Отговор
    Абе не е точно заради това...ако си мислите всички тарекати, че щи крадете, а ние ще плащаме, няма да върже.

    11:01 21.11.2025

  • 133 Не са големи

    8 2 Отговор

    До коментар #129 от "НРБългария":

    Големите държат на народа си!
    Имат собствено мнение, атне гледат Урса като бик у Пка
    Тия двамата са престъпници от най- ниското ниво.
    Вината е в народа, четги търпим!
    Всички на барикадите!

    11:05 21.11.2025

  • 134 Проблемът не е

    16 2 Отговор
    Че са те арестували, а това, че са те пуснали от кауша. Другият проблем са руснаците, които не довършиха другото прасе в Дубай!

    11:06 21.11.2025

  • 136 Мдаа

    16 2 Отговор
    Да разкаже като лежеше в Панкрац, боклука му с боклук.

    11:11 21.11.2025

  • 137 Видьо Видев

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "кратун":

    Тези протести са Борисов да престане да лъже и краде! Защо вече не е при Бай Ставри?

    11:14 21.11.2025

  • 138 Въпрос

    12 1 Отговор
    Като какъв се явява този? Нали е един обикновен депутат. Къде е Хаяши Костинбродски? Това е най-долното и мръсно управление в цялата история на България. Бандит до бандит, до бандит... Също като Работа, работа, работа...

    11:17 21.11.2025

  • 139 От избирателни права ще ги лишаваме?

    8 0 Отговор

    До коментар #123 от "Престъпници сте! И то гнусни":

    Те вече го направиха реално

    11:18 21.11.2025

    7 1 Отговор

    До коментар #43 от "бюджет в евро а?":

    Колко като номинал ще са напечатаните "български евра" ? На колко е оценена България ? Отговор НЯМА

    11:23 21.11.2025

  • 144 поп харитон

    11 2 Отговор
    Измамник и циркаджия протестта не да не се приеме бюджета в евро ,а изобщо вас да ви няма в живота на държавата дали ще има бюджет в евро или в лева народа няма полза от това този бюджет е за дпс нн и герб за да довършат българската държава с дълговата спирала .Какъв бюджет след като няма пари бе изроди такива .Взимате милиарди за да купите изборите и да ги присвоите окрадете и да мародерствате с държавни заеми над българския народ

    11:24 21.11.2025

  • 145 Гост

    8 2 Отговор
    бойко, тебе те възстанови мъжа ти пеефски

    11:24 21.11.2025

  • 146 Георгиева

    13 0 Отговор
    Идиотизмът и Органичното разстройство на личността са нелечими...!!!

    11:26 21.11.2025

  • 147 Иванова

    13 1 Отговор
    Теб и намагнитения, когато ѝ да ви арестуват, все ще е късно!!!

    11:27 21.11.2025

  • 148 МАЙКОПРОДАВЕЦ ТИКВЕН

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Напразни опити":

    МАЙКО ПРОДАВЕЦ ТИКВЕН НЕ СМЕ ГОТОВИ ЗА ЕВРОТО ,СЪС СУПЕР ЛОШИ ЛЪЖЛИВИ ИЗМАМНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ! СУПЕР ИЗМАМНИЦИ СТЕ ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ БСП, ДПС, ИТН, СДС.

    11:27 21.11.2025

  • 149 Гад

    16 1 Отговор
    Мръсна гербаджийска. Господ бави, но не забравя. До девето коляно.

    11:27 21.11.2025

  • 150 овчи мозъци

    10 1 Отговор
    Идиот долен ,протеста е за двата милиарди дето се каните да окрадете с пеевски от строителство на 8км на околовръсното бе изедник на народа тъкъв.За еврото заговориха ппдб а не слугинажите на путин герб и дпснн

    11:30 21.11.2025

  • 152 Цвете

    6 1 Отговор
    ТИ НИЩО, АМА НИЩИЧКО НЕ СИ ВЪЗТАНОВИЛ.ПРОСТО ЕДИН ТАРИКАТ ,МАЗНО ,ЛЕСНО ТЕ ПОДХЛЪЗНА ПО ЛЕДЕНАТА ПЪРЗАЛКА. 😶‍🌫️☃️😶‍🌫️☃️🐖🐖🐖ПРОСТО ТИ СЕ ЧУДЯ НА АКЪЛА, С КОГО СЕ " ПОБРАТИМИ " ,ЧЕ ТЕ ОПЛЕТЕ В МРЕЖИТЕ СИ ? НО И ЗА ТОЗИ, СКОРО ЩЕ МУ СКРЪЦНАТ, ДЕТО МАЙ СИ МИСЛИ ЧЕ ЩЕ МУ СЕ РАЗМИНЕ? 🚔🐖🚔🤑🐖🤑🐖☃️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    11:37 21.11.2025

  • 154 истината

    5 2 Отговор
    И то много правилно, защото България не е готова за еврото! Лъжите на "управляващите" са безгранични! ДОКОГА?????

    11:40 21.11.2025

  • 155 ООрана държава

    7 1 Отговор
    Двамата чичковци от снимката скоро ще затрият държавата

    11:40 21.11.2025

  • 157 Важното е за масоните

    5 2 Отговор
    Пимпири и Перперикони пари да има. Пингвини по главичките да галим и света с държавна пара да обикаляме и на интересни да се правим. И естествено субсидии за псевдокултурниците да има. Нищо че минаха 380 000 за малка държава като България. БВП от услуги да се пълни и индустрия да няма реално. 5% за НАТО, тенекии и олигофрении ... И така към бездната ...

    11:45 21.11.2025

  • 158 !!!

    10 1 Отговор
    И да триете, и да ен триете, мутрата на снимката и знаков престъпник от подзеумния свят е най-черната страница в историята на великата ни някога държава! И най-срамната!

    11:45 21.11.2025

  • 159 Димитър Георгиев

    8 1 Отговор
    Борисов иска да си крадат с Пеевски и Таки до живот! Масови протести му е майката, но след това и масово гласуване!

    11:47 21.11.2025

    4 1 Отговор
    Дано протестите да са против € Зоната.
    И дано да успеят.

    11:59 21.11.2025

  • 163 Държавен служител

    3 0 Отговор
    И аз да питам Бойко, като цв.цв..За кого е той, за пею или за Европа? Помни ли 2013 г. С какво го държи нереза. И последно, знае ли какви пари получават експертите в министерството на неговия кумец? Има още много въпроси, ама за друг път.

    12:00 21.11.2025

  • 164 Бреййй,

    1 4 Отговор
    като четеш тоя форум излиза, че едва ли не червените и розово десните още утре ще вдигнат революция?!

    Така са се настървили един друг!

    Възрожденци и ППДБейци в единен строй под юмручето на Радев!

    12:04 21.11.2025

  • 165 Плд, ул Св. Климент

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Напразни опити":

    Може да се откажем от € и след като го приемем.
    € Зоната прилича на затвор (от който не може да се избяга), но не е такъв затвор.

    12:04 21.11.2025

  • 166 На 1 януари

    2 3 Отговор
    завършва пълната интеграция на България в Европа!

    Честито на всички българи по света и у нас!

    Мечтата на поколения българи се сбъдва!

    Заедно с Европа - нашият дом , към бъдещето!

    12:06 21.11.2025

  • 167 Малцинство русофили у нас

    2 2 Отговор
    не казват дали искат да отпадне валутния борд и гордият и независим български лев да покаже своята истинска сила.

    Да си припомнят виденовите времена! Малко да им олекнат пенсийките!

    Нищо такова не казват, напротив + искат левът да запази фиксирания си курс към лошото и гадно евро? Хахаха!

    Що де, що ви е тогава тоя вързан, фиксиран и зависим лев?

    Дали лев, дали евро - все тая, отпадат чейндж бюра, комисионни, превалутиране и т.н. Кат идете в Гърция с лютениците, плащате в евро - лесно и удобно!

    12:13 21.11.2025

  • 168 МВР служител

    0 0 Отговор
    Ще ти разровим скоро двора и ще намерим злато и кюпюри за два милиарда лева. Ще ти разбием стените и ще намерим флашките с още толкова в крипто. Само чакам заповедта, металотърсач и електротърсач

    12:21 21.11.2025

  • 169 А тоя урановя не триете, защо

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Омразата ще ви изяде, само гледайте и да триеш си все същото......

    13:47 21.11.2025

