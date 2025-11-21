Борисов: Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти протестите пред НС, провели се в четвъртък вечерта.
"Това, че влизаме в еврозоната не може да не притеснява ПП-ДБ. Тези протести са за това - да не се приеме бюджет в евро. Тези хора - Петков, Василев ме арестуваха мене", каза той за протестите. "Това е най-хубабвото нещо - да се протестира. Целта на протеста е да се окупира парламентът и да не се приеме бюджет в евро", каза още Борисов.
"И аз съм недоволен и съм съгласен от това, което бизнесменът Кирил Петков каза, че решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е, според мен трябва да променим Избирателния закон, така че дава привилегии на всички, които сме лежали в арестите. Да имаме бонус по 10-15-20 депутата", обясни той.
3 кратун
Коментиран от #108, #137
09:32 21.11.2025
4 интересно
Коментиран от #69, #84
09:32 21.11.2025
5 Пич
09:32 21.11.2025
6 кратун
09:33 21.11.2025
7 майор Михов
Пъпъдъбътътъ гласуваха и пропагандираха да затриете лева и предадете националния ни суверенитет.
Били против евро друг път, га ма няма.
Слугинаж чужд.
09:33 21.11.2025
8 Дааа,
09:34 21.11.2025
9 Българин
09:34 21.11.2025
10 кратун
09:35 21.11.2025
11 Напразни опити
Начело е Радев , следван от ППДБ!
Коментиран от #148, #165
09:35 21.11.2025
12 Мнение
09:37 21.11.2025
13 Асен
09:37 21.11.2025
14 Стига рева с тоямарест, бе тиквун
Ти си бедствие за България!
Марш към поцинкованата кофа!
09:37 21.11.2025
15 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НАЛИ ЗНАЕШ КОЛКО МНОГО ТЕ МРАЗИМ И
НЕНАВИЖДАМЕ!
ВЕДНАГА СЕ МАХАЙ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
ТИ И ТВОЕТО ОБКРЪЖЕНИЕ СТЕ СРАМ И ПОЗОР!
И СТЕ ЗА ЗАТВОР!
Коментиран от #66, #169
09:40 21.11.2025
16 Нафърфорий
09:40 21.11.2025
17 Голям пастет му е в кратуната
Коментиран от #26
09:40 21.11.2025
18 Да не се забравя, че
09:41 21.11.2025
19 Питам:
2. Какви КОМИСИОННИ ПОЛУЧИХА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ЗА ДА ПОХАРЧАТ БЪЛГАРИЯ?????
Коментиран от #135
09:41 21.11.2025
20 Пецата
09:42 21.11.2025
21 кратун
09:42 21.11.2025
22 очевидец
Коментиран от #117
09:42 21.11.2025
23 Тикви 1.95583 за килограм
09:42 21.11.2025
24 кратун
09:43 21.11.2025
26 Пецата
До коментар #17 от "Голям пастет му е в кратуната":Така си беше, и го снимаха, и му се подиграваха, гавра си беше, явно го е жегнало
09:45 21.11.2025
27 факт
09:45 21.11.2025
28 софето
Коментиран от #41
09:46 21.11.2025
29 Бай Иван
09:46 21.11.2025
30 политик
09:48 21.11.2025
31 Бизнесмен с "0 лева" печалба
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
Коментиран от #111
09:48 21.11.2025
32 И това е грухтене
А не трябваше !
Кмета на Варна без доказана вина вече четири месеца,а не се знае дали въобще ще го пуснат.
Какво общо има протеста срещу несправедливостта и еврото ?
Опит за поредна тъпа манипулация .
09:49 21.11.2025
33 Изплю камъчето
09:49 21.11.2025
34 Ъхъъъъъ....
09:50 21.11.2025
35 Нострадамус
Коментиран от #40
09:50 21.11.2025
36 кратун
09:50 21.11.2025
37 Какво
09:51 21.11.2025
38 кратун
09:51 21.11.2025
39 герберастки наглец!
09:51 21.11.2025
40 @@@
До коментар #35 от "Нострадамус":Първата задача на Борисов беше да купи и опростачи медиите,
след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
започна да манипулира и опростачва Системата.
И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.
Коментиран от #47
09:52 21.11.2025
41 Защо не протестираха лятото против
До коментар #28 от "софето":Приемането на еврото и против влизането тоест натикването в еврозоната. Те цените още тогава вече вървяха нагоре. Само че те отидоха на море и то в Гърция и по островите.
09:52 21.11.2025
42 кратун
Коментиран от #109
09:52 21.11.2025
43 бюджет в евро а?
Коментиран от #80, #143
09:53 21.11.2025
44 Продажник разложен
Докога ще ни занимаваш с един и то справедлив арест! Истината боли, ама тя е за мъже, които могат да издържатьна болка!
Колко семейства почерни???
Зе има протести и още арести ще има!
09:54 21.11.2025
45 Няма
09:55 21.11.2025
47 Медиите ги опростачи Сорос
До коментар #40 от "@@@":Той опростачи съдебната пасмина и даскалите.
09:56 21.11.2025
48 Ленчето
09:56 21.11.2025
49 С последното
09:58 21.11.2025
50 Лай помияр
09:58 21.11.2025
51 аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ
09:58 21.11.2025
52 софето
09:59 21.11.2025
53 пери
10:00 21.11.2025
54 Промяна
Коментиран от #83
10:00 21.11.2025
55 Америка за Бг
Коментиран от #59
10:00 21.11.2025
56 Хм...
10:01 21.11.2025
57 Оруел
10:01 21.11.2025
58 Ами тебе ще те арестуват
10:01 21.11.2025
59 БайБоцимир
До коментар #55 от "Америка за Бг":Затива ни трябва руски модел, нали? Един вожд и много поданици.
10:02 21.11.2025
60 Смачкахте референдума
10:03 21.11.2025
61 Българин
10:03 21.11.2025
62 123456
10:03 21.11.2025
63 Ами да не го искаме еврото
10:04 21.11.2025
64 пешеходец
10:05 21.11.2025
65 Майор Симеон Каназирев (Каназирчето)
10:05 21.11.2025
67 банкеръ
10:07 21.11.2025
68 така е
10:07 21.11.2025
69 Горе на черешата
До коментар #4 от "интересно":Пуши ти чипа
10:08 21.11.2025
71 народа
10:09 21.11.2025
72 ГЕРБ ПОБЕДА ВИНАГИ
Коментиран от #93
10:11 21.11.2025
73 нрб
10:11 21.11.2025
74 АСП
10:12 21.11.2025
75 ме арестуваха мене....
10:13 21.11.2025
76 Значи
10:17 21.11.2025
77 пророк
10:17 21.11.2025
78 Долу еврото
10:17 21.11.2025
79 Призив
Коментиран от #121
10:18 21.11.2025
80 Новичок
До коментар #43 от "бюджет в евро а?":Беновска ги пита ,но те не и отговарят.Крият се.
10:19 21.11.2025
82 Магнистски
10:19 21.11.2025
84 Старец
До коментар #4 от "интересно":Време е да ги върнем. Всички в парламента са за там.
Коментиран от #99
10:21 21.11.2025
85 Смях
10:21 21.11.2025
86 хихи
10:23 21.11.2025
87 Бойко Борисов
10:23 21.11.2025
88 Независим
10:24 21.11.2025
89 Ъгъла
Коментиран от #101
10:24 21.11.2025
91 Не съм симпатизант на
10:25 21.11.2025
92 Столично
10:25 21.11.2025
93 Ще те освиткат
До коментар #72 от "ГЕРБ ПОБЕДА ВИНАГИ":Персонално!
10:25 21.11.2025
94 Тия
10:27 21.11.2025
95 Шефьор
10:28 21.11.2025
96 Независим
10:28 21.11.2025
97 Буха ха
10:31 21.11.2025
98 Казуар
10:31 21.11.2025
99 интересно
До коментар #84 от "Старец":Жалко че не осъзнаваш че тези които са в парламента сега,са били и преди 1989 година там .Лагерите не са строени за хора от парламента,а за хора против тях
Коментиран от #105
10:31 21.11.2025
101 Фют
До коментар #89 от "Ъгъла":То па няма една свестна народна песен, ама поне няма и да разбера за какво се борят.
10:35 21.11.2025
102 Промяна
До коментар #2 от "кратун":ФАКТИ БГ СЪБУДЕТЕ СЕ МОЛЯ ВИ
10:35 21.11.2025
103 Истината
10:37 21.11.2025
104 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ
10:37 21.11.2025
105 Поправка
До коментар #99 от "интересно":Няма сега и преди. Всичко е слято. В България нямаше лустрация, защото военните по върховете на армията, с която толкова много се хвалят, ги опази. Срещу имоти и държавни местенца за децата. Както и Европа се прегърна със слугите на Кремъл и отритна борещите се срещу комунистическия режим.
10:37 21.11.2025
106 Плачете
10:37 21.11.2025
107 И какво точно каза
10:37 21.11.2025
111 Промяна
До коментар #31 от "Бизнесмен с "0 лева" печалба":И ДА СЕ РАЗПУСНЕ И ЧЕРВЕНАТА ЕКСПЛОАТАТОРСКА ТАКА НАРЕЧЕНА БИЗНЕСМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ 30 ГОДИНИ СИВА ИКОНОМИКА 30 ГОДИНИ ЛЪЖИ 30 ГОДИНИ КРАДЕНЕ СЕГА КАТО ЩЕ СЕ НАЛАГАТ И СПАЗВАТ ЕВРОПЕЙСКИПРАВИЛА ЗАКОНИ РЕВАТ ЛЪЖАТ ЗАБЛУЖДАВАТ
10:42 21.11.2025
113 Не е стъпвал в килия
10:43 21.11.2025
114 Каменов
10:44 21.11.2025
115 Ами не
10:45 21.11.2025
116 мутрафон
10:46 21.11.2025
117 Промяна
До коментар #22 от "очевидец":ОБЩИНАТА КОЯ СВЪРШИЛА КАКВО МИЗЕРИЯ БОКЛУЦИ ПЛЪХОВЕ ШУМИ КАЛ ТЪМНИНА НИЩООООООООООО ТОВА Е СВЪРШИЛА ОБЩИНАТА КОЯ НИЩООООООООО НО ПРИБИРАТ МИЛИОНИ ШАРЛАТАНИЯ ОГРОМНА И ТО БЕЗНАКАЗАНААААААА
10:46 21.11.2025
118 Буха ха
10:46 21.11.2025
119 Браво, брависимо!
10:47 21.11.2025
120 БОЙКО БЪЛГАРОУБИЕЦА
Коментиран от #127
10:48 21.11.2025
121 Промяна
До коментар #79 от "Призив":ДА И НАЙ ВЕЧЕ ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ КАК ШАРЛАТАНИТЕ БЯХА НАЗНАЧЕНИ С ПЛАТЕНИГЕ БОЖКОВИ ПРОТЕСТИ С АЛА БАЛАТА КАК КРАДАТ САБОТИРАТ И ЗА ТЯХ ЗАКОНИ НЯМА
10:48 21.11.2025
122 Промяна
10:50 21.11.2025
123 Престъпници сте! И то гнусни
Коментиран от #131, #139
10:51 21.11.2025
125 сиреч
10:53 21.11.2025
126 5678
10:53 21.11.2025
128 Тоя
10:57 21.11.2025
129 НРБългария
Коментиран от #133
10:57 21.11.2025
130 Бедняшка атлантическа иzмет
Помислете! Разделете 600 милиарда долара на население от 370 милиона и получавате над 1600 долара на човек, включително бебета. Само за един месец!....
10:58 21.11.2025
131 Има, има общо
До коментар #123 от "Престъпници сте! И то гнусни":Кое ни е общото със тези хора? ...със гнусните ционисти ...че не знам дали Алексей се върти в гроба. Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
Убиха и Алексей и сега ще чакаме от къдравото СЮ да разкрие убийците....И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва. Но пък Борисов ...хм...
11:01 21.11.2025
132 123
11:01 21.11.2025
133 Не са големи
До коментар #129 от "НРБългария":Големите държат на народа си!
Имат собствено мнение, атне гледат Урса като бик у Пка
Тия двамата са престъпници от най- ниското ниво.
Вината е в народа, четги търпим!
Всички на барикадите!
11:05 21.11.2025
134 Проблемът не е
11:06 21.11.2025
136 Мдаа
11:11 21.11.2025
137 Видьо Видев
До коментар #3 от "кратун":Тези протести са Борисов да престане да лъже и краде! Защо вече не е при Бай Ставри?
11:14 21.11.2025
138 Въпрос
11:17 21.11.2025
139 От избирателни права ще ги лишаваме?
До коментар #123 от "Престъпници сте! И то гнусни":Те вече го направиха реално
11:18 21.11.2025
143 А деее...
До коментар #43 от "бюджет в евро а?":Колко като номинал ще са напечатаните "български евра" ? На колко е оценена България ? Отговор НЯМА
11:23 21.11.2025
144 поп харитон
11:24 21.11.2025
145 Гост
11:24 21.11.2025
146 Георгиева
11:26 21.11.2025
147 Иванова
11:27 21.11.2025
148 МАЙКОПРОДАВЕЦ ТИКВЕН
До коментар #11 от "Напразни опити":МАЙКО ПРОДАВЕЦ ТИКВЕН НЕ СМЕ ГОТОВИ ЗА ЕВРОТО ,СЪС СУПЕР ЛОШИ ЛЪЖЛИВИ ИЗМАМНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ! СУПЕР ИЗМАМНИЦИ СТЕ ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ БСП, ДПС, ИТН, СДС.
11:27 21.11.2025
149 Гад
11:27 21.11.2025
150 овчи мозъци
11:30 21.11.2025
152 Цвете
11:37 21.11.2025
154 истината
11:40 21.11.2025
155 ООрана държава
11:40 21.11.2025
157 Важното е за масоните
11:45 21.11.2025
158 !!!
11:45 21.11.2025
159 Димитър Георгиев
11:47 21.11.2025
162 Плд, ул Св. Климент
И дано да успеят.
11:59 21.11.2025
163 Държавен служител
12:00 21.11.2025
164 Бреййй,
Така са се настървили един друг!
Възрожденци и ППДБейци в единен строй под юмручето на Радев!
12:04 21.11.2025
165 Плд, ул Св. Климент
До коментар #11 от "Напразни опити":Може да се откажем от € и след като го приемем.
€ Зоната прилича на затвор (от който не може да се избяга), но не е такъв затвор.
12:04 21.11.2025
166 На 1 януари
Честито на всички българи по света и у нас!
Мечтата на поколения българи се сбъдва!
Заедно с Европа - нашият дом , към бъдещето!
12:06 21.11.2025
167 Малцинство русофили у нас
Да си припомнят виденовите времена! Малко да им олекнат пенсийките!
Нищо такова не казват, напротив + искат левът да запази фиксирания си курс към лошото и гадно евро? Хахаха!
Що де, що ви е тогава тоя вързан, фиксиран и зависим лев?
Дали лев, дали евро - все тая, отпадат чейндж бюра, комисионни, превалутиране и т.н. Кат идете в Гърция с лютениците, плащате в евро - лесно и удобно!
12:13 21.11.2025
168 МВР служител
12:21 21.11.2025
169 А тоя урановя не триете, защо
До коментар #15 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Омразата ще ви изяде, само гледайте и да триеш си все същото......
13:47 21.11.2025