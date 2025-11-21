Новини
България »
Доц. Петко Стефановски: Здравната каса ще има дефицит от около 23 млн. лв. в приходната част за тази година

Доц. Петко Стефановски: Здравната каса ще има дефицит от около 23 млн. лв. в приходната част за тази година

21 Ноември, 2025 14:06 702 10

  • доц. петко стефановски-
  • нзок-
  • здравна каса-
  • нап-
  • дефицит

Надзорният съвет днес поиска от директора НАП, който е и член на надзора на Касата, да предостави писмена информация какви са причините, за да не могат да съберат здравноосигурителните вноски

Доц. Петко Стефановски: Здравната каса ще има дефицит от около 23 млн. лв. в приходната част за тази година - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Здравната каса ще има дефицит в приходната част. Това каза пред журналисти доц. Петко Стефановски, управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) след заседание на Надзорния съвет на Касата. По думите му това е информацията, получена в НЗОК от Министерството на финансите, уточни БТА.

Дефицитът в приходната част ще бъде около 23 млн. лв., които Националната агенция за приходите (НАП) не може да събере от здравноосигурителни вноски. Поради тази причина следващата седмица отново ще има заседание на Надзорния съвет, на което ще бъде решено как ще се разпределят средствата, така че към 31 декември 2025 г. бюджетът на Касата да бъде „на нула“, каза още той.

Надзорният съвет днес поиска от директора НАП, който е и член на надзора на Касата, да предостави писмена информация какви са причините, за да не могат да съберат здравноосигурителните вноски, добави доц. Стефановски.

На днешното заседание надзорниците обсъдиха и разпределението на средства от резерва на Касата, каза още доц. Стефановски. По думите му 146 млн. лв. от резерва са разпределени за заплащане на надлимитна дейност, извършена от болниците през миналата година, а със 131 млн. лв. са компенсирани други разходи.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИЦ

    5 0 Отговор
    Погребение. На поклонението изведнъж откъм ковчега се чува чукане, тропане и едва доловим глас:
    – Минке, Минке, помощ! Моля те, Миме, измъкни ме оттук, жив съм!
    Опечалената Минка:
    – Млъкни бе, Стамате! Докторите знаят най-добре...

    14:12 21.11.2025

  • 2 намалете им заплатите на докторите

    3 0 Отговор
    намалете заплатите на докторите, нека поработят и те малко на минимална заплата да видят как живеят хората

    14:13 21.11.2025

  • 3 оня с коня

    3 0 Отговор
    докторите живеят като бухеми

    намаляй заплатата, като не го устроива да заминава вар да дава на строежа

    14:14 21.11.2025

  • 4 ПКП

    0 3 Отговор
    Ние всички П ... П от Кърджали, Варна, Добрич, Видин, Пазарджик и т.н .сме Твърдо зад Вожда и Учителя БОКО от Банкя във всичките му начинания!!!

    14:21 21.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Аз пак ще кажа: ТАКА НАРЕЧЕНАТА ДЪРЖАВА НЕ ПЛАЩА!!!

    Държавата е отговорна да внася средствата за близо 60% от населението - това са децата; това са работещите на държавна издръжка ; това са пенсионерите - около 3-4 милиона човека, които внасят 40% от общото!

    За това здравната система е недофинансирана, за това и пенсионната система се дотира почти на 50% от бюджета!

    Ако някой някога посмее да оправи това - финансиите ни влизат в ред автоматично!

    14:27 21.11.2025

  • 6 Един

    6 0 Отговор
    Заплатите на докторите не са проблем - повечето от тях работят на с малко над средната.
    Тия крадливите, и те трябва да се спрат наистина не са толкова много

    Проблема е другаде!
    В началото на демокрацията сме имали 146 болници за над 7 милиона население
    Днес вече имаме над 320 болници за 5 милиона реално пребиваващи на територията!

    НАД 150 ЧАСТНИ БОЛНИЦИ, КОИТО ИЗТОЧВАТ КАСАТА! Ето това е проблем, освен горенаписаното за недофинансирането.

    Коментиран от #9

    14:31 21.11.2025

  • 7 Тома

    4 0 Отговор
    Така е трябва да се провери събираемостта на здравните осигуровки че на бялата мафия са малко 10 милиарда за източване

    14:47 21.11.2025

  • 8 С Тъпи Кауни !

    1 0 Отговор
    С Тъпи Кауни !

    Като Теб !

    Не Може Да Е !

    Друго !

    -------

    Вземи !

    Да Си Изгориш !

    Зипломата !

    Така Е !

    Справедливо !

    14:57 21.11.2025

  • 9 ПРИПОМНЯНЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    От 2005 г. до сега, бюджетът за здравеопазване е нараснал 10 пъти, а въпреки това, вместо да намалява, заболеваемостта се е увеличила 3 пъти...

    15:01 21.11.2025

  • 10 безпартиен

    0 0 Отговор
    Решението не е здравна каса,а ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА!Тя е ПЕРСОНАЛНА и може да се преотстъпва със съгласието на титуляра!Застрахователя ще плаща и ще следи да няма изтичане на средства за не проведени лечения!Така който си плаща застраховка може да си плаща и лечението!А докторите? Много от тях ще се замислят как да лекуват.Така е във всяка нормална държава,а при нас сме още в социализЪма!

    19:14 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове