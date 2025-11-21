Доц. Петко Стефановски: Здравната каса ще има дефицит от около 23 млн. лв. в приходната част за тази година

Здравната каса ще има дефицит в приходната част. Това каза пред журналисти доц. Петко Стефановски, управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) след заседание на Надзорния съвет на Касата. По думите му това е информацията, получена в НЗОК от Министерството на финансите, уточни БТА.

Дефицитът в приходната част ще бъде около 23 млн. лв., които Националната агенция за приходите (НАП) не може да събере от здравноосигурителни вноски. Поради тази причина следващата седмица отново ще има заседание на Надзорния съвет, на което ще бъде решено как ще се разпределят средствата, така че към 31 декември 2025 г. бюджетът на Касата да бъде „на нула“, каза още той.

Надзорният съвет днес поиска от директора НАП, който е и член на надзора на Касата, да предостави писмена информация какви са причините, за да не могат да съберат здравноосигурителните вноски, добави доц. Стефановски.

На днешното заседание надзорниците обсъдиха и разпределението на средства от резерва на Касата, каза още доц. Стефановски. По думите му 146 млн. лв. от резерва са разпределени за заплащане на надлимитна дейност, извършена от болниците през миналата година, а със 131 млн. лв. са компенсирани други разходи.