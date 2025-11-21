Доц. Петко Стефановски: Здравната каса ще има дефицит от около 23 млн. лв. в приходната част за тази година

Здравната каса ще има дефицит в приходната част. Това каза пред журналисти доц. Петко Стефановски, управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) след заседание на Надзорния съвет на Касата. По думите му това е информацията, получена в НЗОК от Министерството на финансите, уточни БТА.
Дефицитът в приходната част ще бъде около 23 млн. лв., които Националната агенция за приходите (НАП) не може да събере от здравноосигурителни вноски. Поради тази причина следващата седмица отново ще има заседание на Надзорния съвет, на което ще бъде решено как ще се разпределят средствата, така че към 31 декември 2025 г. бюджетът на Касата да бъде „на нула“, каза още той.
Надзорният съвет днес поиска от директора НАП, който е и член на надзора на Касата, да предостави писмена информация какви са причините, за да не могат да съберат здравноосигурителните вноски, добави доц. Стефановски.
На днешното заседание надзорниците обсъдиха и разпределението на средства от резерва на Касата, каза още доц. Стефановски. По думите му 146 млн. лв. от резерва са разпределени за заплащане на надлимитна дейност, извършена от болниците през миналата година, а със 131 млн. лв. са компенсирани други разходи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 ДрайвингПлежър
Държавата е отговорна да внася средствата за близо 60% от населението - това са децата; това са работещите на държавна издръжка ; това са пенсионерите - около 3-4 милиона човека, които внасят 40% от общото!
За това здравната система е недофинансирана, за това и пенсионната система се дотира почти на 50% от бюджета!
Ако някой някога посмее да оправи това - финансиите ни влизат в ред автоматично!
14:27 21.11.2025
6 Един
Тия крадливите, и те трябва да се спрат наистина не са толкова много
Проблема е другаде!
В началото на демокрацията сме имали 146 болници за над 7 милиона население
Днес вече имаме над 320 болници за 5 милиона реално пребиваващи на територията!
НАД 150 ЧАСТНИ БОЛНИЦИ, КОИТО ИЗТОЧВАТ КАСАТА! Ето това е проблем, освен горенаписаното за недофинансирането.
Коментиран от #9
14:31 21.11.2025
9 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #6 от "Един":От 2005 г. до сега, бюджетът за здравеопазване е нараснал 10 пъти, а въпреки това, вместо да намалява, заболеваемостта се е увеличила 3 пъти...
15:01 21.11.2025
