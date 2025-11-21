Кирил Петков: Русия използва десетилетия пропаганда, за да влияе на политическите решения на Балканите

Бившият министър-председател на България Кирил Петков заяви, че решението за „Нафтена индустрия на Сърбия“ (НИС) е „кристално ясно“, а високите цени на горивата в Сърбия сочат за политическа намеса и опит за влияние върху правителството, съобщи порталът от западната ни съседка „Савремена политика“.

„Използвайте санкциите, за да поемете контрол над рафинерията и я предложете на открит търг за най-добрия западен оператор, който може да осигури най-ниската цена на горивата за Сърбия. Решението е напълно ясно“, каза Петков в обширно интервю за изданието.

Петков посочи, че цените на горивата в Сърбия са „значително по-високи, отколкото в България“, и отбеляза, че „фирмите и гражданите плащат повече заради това“, защото „някой се опитва да повлияе на правителството и на начина, по който ще се свърши работата“.

„Намесата се осъществява около ключов сръбски ресурс, от който днес някой реализира огромна печалба. Това е отличен пример как работи системата“, коментира Петков.

Той също така определи „корупцията и намесата на Кремъл като най-големите проблеми на Балканите“.

Според него Русия използва „култура, образование и десетилетия пропаганда“, за да влияе на политическите решения, като добави, че Балканите са „тяхна сфера на интереси“ и те „не желаят страните от региона да бъдат в Европейския съюз“.

Петков допълни, че „руснаците работят с корумпирани политици, които звучат прозападно, но на практика работят за руските интереси“, давайки пример с България.

„Бях министър-председател след Бойко Борисов, а България бе сто процента зависима от руски газ, петрол и ядрено гориво. Имах 70 агенти на руското Главно разузнавателно управление, които работеха из цяла България – и които ние изгонихме“, заяви един от основателите на Продължаваме промяната

Той изрази мнение, че корупцията в региона позволява на политиците да „използват публични ресурси за собствена изгода“, докато част от обществото има интерес системата да остане непроменена.

„Вината не е в политиците. Въпросът е доколко нашите народи са готови да толерират корупцията“, каза Петков.

По думите му регионът „не успява да функционира като общност от 65 милиона души“ поради исторически причини, както и заради руската намеса и лоши политически избори.

Петков заяви, че на Балканите липсва политическа координация и че опозиционните партии „често работят една срещу друга“, вместо заедно да формират мнозинство срещу корупцията.