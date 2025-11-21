Кирил Петков: Русия използва десетилетия пропаганда, за да влияе на политическите решения на Балканите

Бившият министър-председател на България Кирил Петков заяви, че решението за „Нафтена индустрия на Сърбия“ (НИС) е „кристално ясно“, а високите цени на горивата в Сърбия сочат за политическа намеса и опит за влияние върху правителството, съобщи порталът от западната ни съседка „Савремена политика“.
„Използвайте санкциите, за да поемете контрол над рафинерията и я предложете на открит търг за най-добрия западен оператор, който може да осигури най-ниската цена на горивата за Сърбия. Решението е напълно ясно“, каза Петков в обширно интервю за изданието.
Петков посочи, че цените на горивата в Сърбия са „значително по-високи, отколкото в България“, и отбеляза, че „фирмите и гражданите плащат повече заради това“, защото „някой се опитва да повлияе на правителството и на начина, по който ще се свърши работата“.
„Намесата се осъществява около ключов сръбски ресурс, от който днес някой реализира огромна печалба. Това е отличен пример как работи системата“, коментира Петков.
Той също така определи „корупцията и намесата на Кремъл като най-големите проблеми на Балканите“.
Според него Русия използва „култура, образование и десетилетия пропаганда“, за да влияе на политическите решения, като добави, че Балканите са „тяхна сфера на интереси“ и те „не желаят страните от региона да бъдат в Европейския съюз“.
Петков допълни, че „руснаците работят с корумпирани политици, които звучат прозападно, но на практика работят за руските интереси“, давайки пример с България.
„Бях министър-председател след Бойко Борисов, а България бе сто процента зависима от руски газ, петрол и ядрено гориво. Имах 70 агенти на руското Главно разузнавателно управление, които работеха из цяла България – и които ние изгонихме“, заяви един от основателите на Продължаваме промяната
Той изрази мнение, че корупцията в региона позволява на политиците да „използват публични ресурси за собствена изгода“, докато част от обществото има интерес системата да остане непроменена.
„Вината не е в политиците. Въпросът е доколко нашите народи са готови да толерират корупцията“, каза Петков.
По думите му регионът „не успява да функционира като общност от 65 милиона души“ поради исторически причини, както и заради руската намеса и лоши политически избори.
Петков заяви, че на Балканите липсва политическа координация и че опозиционните партии „често работят една срещу друга“, вместо заедно да формират мнозинство срещу корупцията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 обективен
Коментиран от #33, #47, #79
15:50 21.11.2025
2 Боруна Лом
15:51 21.11.2025
4 пешо
15:52 21.11.2025
5 Роден в НРБ
15:52 21.11.2025
6 кастроли
15:52 21.11.2025
7 Вихрения член
15:52 21.11.2025
8 Маца
15:53 21.11.2025
9 пешо
До коментар #3 от "Цвете":бъркаш ги с украинците
Коментиран от #22
15:53 21.11.2025
11 Дън Бай
15:54 21.11.2025
12 Истината
15:55 21.11.2025
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
15:56 21.11.2025
14 Mими Кучева🐕🦺
15:56 21.11.2025
15 мъкаааа
15:57 21.11.2025
16 Язе
Коментиран от #38
15:58 21.11.2025
17 ?????
И по-добре.
16:00 21.11.2025
18 родител 1
16:02 21.11.2025
19 1488
16:02 21.11.2025
20 естествен интелект
16:03 21.11.2025
21 Хохо Бохо
16:05 21.11.2025
22 Хохо Бохо
До коментар #9 от "пешо":Разбираемо е. Разлика почти няма, само дето укрите са по-нахални, нагли, корумпирани и продажни. Всъщност най-гадното руско племе. Сега са на мода щото ги прилъгаха да се сбият с руснаците иначе добрите сили ги мразят повече и от руснаците даже
16:08 21.11.2025
23 Бялджип
16:09 21.11.2025
24 Тъпото Киро убиеца
Марш под фучтатаина Лена!
16:09 21.11.2025
27 Др.Тодор Живков 🇧🇬
16:14 21.11.2025
28 ЮСА са с македонци и албанци
16:15 21.11.2025
29 Що за
До коментар #3 от "Цвете":миризливо цвете си ти?
16:15 21.11.2025
30 ясно виждащ
16:17 21.11.2025
31 ти на чий народ служиш
16:19 21.11.2025
32 Софиянец
16:21 21.11.2025
33 Казуар
До коментар #1 от "обективен":И накрая цялата социалистическа система фалира пострадаха обикновените хора, дивите комунисти станаха диви капиталисти и заграбиха икономиката на България.
Коментиран от #37, #51
16:25 21.11.2025
35 За Сорос ли викаш
16:29 21.11.2025
36 име
16:29 21.11.2025
37 име
До коментар #33 от "Казуар":Принципно си прав, но не е заради Русия, а заради определени среди от управляващата комунистическа върхушка.
16:30 21.11.2025
38 Вярно е
До коментар #16 от "Язе":Кире, махни я тая брада! Не ти ходи!
Коментиран от #40
16:30 21.11.2025
39 Роден в НРБ
16:32 21.11.2025
40 Австрийски художник
До коментар #38 от "Вярно е":По-добре брадата да се махне заедно с главата
Коментиран от #44
16:33 21.11.2025
41 Патриот
16:35 21.11.2025
42 кирчооо
16:35 21.11.2025
43 Дориана
Коментиран от #45
16:36 21.11.2025
45 Трол руски
До коментар #43 от "Дориана":С каква дрога ви тровят. За колко пари разпространявал руската пропаганда и тровил българските граждани? Русия предизвиква война.
Коментиран от #53
16:38 21.11.2025
46 Левски
16:38 21.11.2025
47 Много добре
До коментар #1 от "обективен":Обаче, какво ни интересува нас сръбската рафинерия?
Големите рафинерии са на големите чичковци. Кому е нежен този информационен шум.
16:40 21.11.2025
48 Сатана Z
16:40 21.11.2025
49 Петко
16:41 21.11.2025
50 Ха-ха-ха
16:49 21.11.2025
51 По-точно
До коментар #33 от "Казуар":Продажните комунисти станаха диви капиталисти. Имало е хора на служба по посолства и в търговските представителства, в чужбина. Някои от тях са предали родината и са били вербувани от западните служби. Днес виждаме тяхните деца и внуци начело на огромни корпорации и капитали. Другите играчи на прехода са обикновени мошенници и тарикати с голям късмет и алчност.
16:50 21.11.2025
52 смешко
пропаганда, за да влияе на политическите решения
кирце амче ти още ли си на манежа
или си по заместителство
16:50 21.11.2025
53 Дориана
До коментар #45 от "Трол руски":Някои хора изобщо нямат собствено мнение , не могат да разсъждават правилно и се поддават на манипулации. По този начин те не могат да разграничат истината от лъжата . А, истината е, че точно Украйна и ЕС провокират ежедневно ескалиране на войната и започване на Трета Световна война. Украйна е унищожена и никога няма да бъде възстановена, а от поведението на Европейските лидери зависи дали ще последва и унищожението на Европа.
Коментиран от #56, #58, #60
16:52 21.11.2025
54 Някой
Но умнокрасивитета едно си знае, едно си бае.
16:53 21.11.2025
56 Трол руски
До коментар #53 от "Дориана":Кои са Русия че ще определят кой да управлява Украйна, колко армия да има и какво оръжие да има? Ще ми дойдеш ти в моята къща и ще ми кажеш, как да съществувам? Знаеш ли през колко прозореца наведнъж ще излезеш. Коя е Русия, никой, никой! Свърши се с Русия.
Коментиран от #63
16:59 21.11.2025
57 Бай Онзи
16:59 21.11.2025
58 Вярвай си
До коментар #53 от "Дориана":Русия без да е унищожена, ще има дълги години на възстановяване. Трябва да се изолира Русия за векове напред. Светът може и без Русия.
17:01 21.11.2025
59 Мдаааа
Всички имаха работа, безплатно образовние и здравеопазване.
200 хилядна мнго добре въоръжрна армия. почти нулев престъпност.
Силен всеобщо развит спорт.
Силна икономика - Викаха ни Япония на Балканите...
Я кажете сега...????
17:03 21.11.2025
60 Ти лъжеш
До коментар #53 от "Дориана":Дори и ти не можеш да разсъждават. Откъде тази ваша царска и господарска самонадеяност и наглост? Това се наблюдава обикновено в хора, които са в държавните институции, уредени на високи държавни места. Или в слабо интелектуални бизнесмени, които укриват пари.
17:04 21.11.2025
61 нннн
17:06 21.11.2025
62 ШЕФА
17:06 21.11.2025
63 Трол руски
До коментар #56 от "Трол руски":За да не ме обвиниш в американизъм, на мястото на Русия може да сложиш и Америка, и Китай, и който си искаш.
17:07 21.11.2025
64 русоляв
Коментиран от #67, #71
17:07 21.11.2025
65 Хихи
17:07 21.11.2025
66 Частушка
17:09 21.11.2025
67 С какво ви тровят?
До коментар #64 от "русоляв":България няма нищо общо със славянството. Прочети го и ти още веднъж в имателно, България няма нищо общо със славянството. И трети път, България няма нищо общо със славянството! Това е идеология създадена по времето на Екатерина Велика, която е е правила цунигуни с кон. Славянството е идеология създадена с целта да завладее и обхване възможен брой народи под властта на един център.
Коментиран от #69, #74, #96
17:14 21.11.2025
68 Ха ХаХа
Кой те пита теб бе мошеннико?
17:16 21.11.2025
69 Ха ХаХа
До коментар #67 от "С какво ви тровят?":Няма ги Левски или Ботев да ти клъцнат монголо татарската Тангристка тиква
17:18 21.11.2025
70 Курд Околянов
17:19 21.11.2025
71 Курд Околянов
До коментар #64 от "русоляв":Съгласен съм, но ако замениш славянство с православие.
17:21 21.11.2025
72 Опс
17:21 21.11.2025
73 Отпадък
Коментиран от #80
17:22 21.11.2025
74 Тъпото
До коментар #67 от "С какво ви тровят?":Ти по История сигурно си бил в тоалетната и още си там.
17:24 21.11.2025
75 Кирчовците
Коментиран от #78
17:25 21.11.2025
76 Напълно съгласен
Прав е Кирил Петков на 100%
17:29 21.11.2025
77 тома
17:29 21.11.2025
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Махно
До коментар #1 от "обективен":Нещо бъркате понятията.Даваше СССР по времето на Брежнев.След това Горбачов дръпна шалтера и затвори крана.Преустановихме фериботната връзка и всякаква търговия спря.Днес дори не ни пускат в Русия.Спряха ни и телевизията на живо.
Коментиран от #81, #84
17:32 21.11.2025
80 Кой бе
До коментар #73 от "Отпадък":Баща ти ли.Явно те е правил с лопата
17:33 21.11.2025
83 Казуар
До коментар #82 от "Горски":По време на живковизма се прибираха чистачките на колите защото се крадяха.
Коментиран от #85
17:46 21.11.2025
84 Руската телевизия
До коментар #79 от "Махно":Ти я спряха от Брюксел! И суверенните решения ти ги взеха от там! И пазарите ти! И ти затвориха индустрията!
Коментиран от #87
17:52 21.11.2025
85 А сега се крадат колите
До коментар #83 от "Казуар":На мен лично преди години ми откраднаха маската на колата и докато органите печелеха време за крадците маската съвсем спокойно беше изложена в магазин на другия край на града и ние бяхме принудени да я закупим но колата вече не ставаше и след няколко месеца ходене по мъките я продадохме макар че много ни трябваше. Знаем разбира се кои го направиха. ....
17:57 21.11.2025
86 Кирчо е прав
17:59 21.11.2025
87 Ще видиш какво ще стане след девети септ
До коментар #84 от "Руската телевизия":Искам да кажа след първи януари. Но каквото един народ сам си направи никой не може да да му го направи.
18:01 21.11.2025
88 Коци Георгиев
18:04 21.11.2025
89 БРИКС
18:10 21.11.2025
90 До Кики кристала
18:22 21.11.2025
92 рашките
18:33 21.11.2025
93 тъй ли
18:33 21.11.2025
94 Интересно
Капитан Георги Мамарчев и Ген. Дибич замалко да освободят България, когато в последният момент се намесва Австро-Унгария и заплашва да заеме страната на Османската империя, ако русите не се изтеглят.
Коментиран от #95
18:34 21.11.2025
96 тъй ли
До коментар #67 от "С какво ви тровят?":Ей, тпан! Говориш и пишеш на славянски език.
За славяните е писано векове преди Екатерина Велика. Прочети Теофан Изповедник, Прокопий Кесарийски и Черноризец Храбър.
Аман, от илитерати!
18:38 21.11.2025
99 Запознат
18:48 21.11.2025
100 Лазар Овчаров
19:07 21.11.2025
101 СЗО
21:54 21.11.2025
102 Неподписан
22:52 21.11.2025
103 Какво Ти Е Крива !
Русия ?
Алчността Е Вашия Проблем !
23:47 21.11.2025
104 ПЕНКО
13:38 22.11.2025