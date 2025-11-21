Новини
Кирил Петков: Русия използва десетилетия пропаганда, за да влияе на политическите решения на Балканите

21 Ноември, 2025 15:46

Бившият министър-председател на България заяви, че решението за „Нафтена индустрия на Сърбия“ (НИС) е „кристално ясно“, а високите цени на горивата в Сърбия сочат за политическа намеса и опит за влияние върху правителството

Кирил Петков: Русия използва десетилетия пропаганда, за да влияе на политическите решения на Балканите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър-председател на България Кирил Петков заяви, че решението за „Нафтена индустрия на Сърбия“ (НИС) е „кристално ясно“, а високите цени на горивата в Сърбия сочат за политическа намеса и опит за влияние върху правителството, съобщи порталът от западната ни съседка „Савремена политика“.

„Използвайте санкциите, за да поемете контрол над рафинерията и я предложете на открит търг за най-добрия западен оператор, който може да осигури най-ниската цена на горивата за Сърбия. Решението е напълно ясно“, каза Петков в обширно интервю за изданието.

Петков посочи, че цените на горивата в Сърбия са „значително по-високи, отколкото в България“, и отбеляза, че „фирмите и гражданите плащат повече заради това“, защото „някой се опитва да повлияе на правителството и на начина, по който ще се свърши работата“.

„Намесата се осъществява около ключов сръбски ресурс, от който днес някой реализира огромна печалба. Това е отличен пример как работи системата“, коментира Петков.

Той също така определи „корупцията и намесата на Кремъл като най-големите проблеми на Балканите“.

Според него Русия използва „култура, образование и десетилетия пропаганда“, за да влияе на политическите решения, като добави, че Балканите са „тяхна сфера на интереси“ и те „не желаят страните от региона да бъдат в Европейския съюз“.

Петков допълни, че „руснаците работят с корумпирани политици, които звучат прозападно, но на практика работят за руските интереси“, давайки пример с България.

„Бях министър-председател след Бойко Борисов, а България бе сто процента зависима от руски газ, петрол и ядрено гориво. Имах 70 агенти на руското Главно разузнавателно управление, които работеха из цяла България – и които ние изгонихме“, заяви един от основателите на Продължаваме промяната

Той изрази мнение, че корупцията в региона позволява на политиците да „използват публични ресурси за собствена изгода“, докато част от обществото има интерес системата да остане непроменена.

„Вината не е в политиците. Въпросът е доколко нашите народи са готови да толерират корупцията“, каза Петков.

По думите му регионът „не успява да функционира като общност от 65 милиона души“ поради исторически причини, както и заради руската намеса и лоши политически избори.

Петков заяви, че на Балканите липсва политическа координация и че опозиционните партии „често работят една срещу друга“, вместо заедно да формират мнозинство срещу корупцията.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 обективен

    100 13 Отговор
    Русия ни даваше нефт , въглища , желязо и торове за жълти стотинки ,а сега новите ни братя ни откраднаха милиарди за 2-3 г. само

    Коментиран от #33, #47, #79

    15:50 21.11.2025

  • 2 Боруна Лом

    72 8 Отговор
    АБЕ,ПО. МИЯР..

    15:51 21.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 пешо

    78 9 Отговор
    боклук оди си у канада и не се връщай

    15:52 21.11.2025

  • 5 Роден в НРБ

    69 8 Отговор
    Канадеца с двойното гражданство, направи се, че те търсят и изчезни

    15:52 21.11.2025

  • 6 кастроли

    62 5 Отговор
    Русия не си пуска брада и не ходи без вратовръзка. Нашият канадец само мърмори глупотевини,откак го лишиха от парапетката. Да я облива с нежности отзаде й.

    15:52 21.11.2025

  • 7 Вихрения член

    72 6 Отговор
    Кирчо като зеленски,мътен весел поглед и поредната дивотия

    15:52 21.11.2025

  • 8 Маца

    64 6 Отговор
    Тоя съвсем откъсна, завалията.

    15:53 21.11.2025

  • 9 пешо

    42 4 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    бъркаш ги с украинците

    Коментиран от #22

    15:53 21.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дън Бай

    33 4 Отговор
    Така се прави бе, картоф! Голямото село командва малките, не обратно.

    15:54 21.11.2025

  • 12 Истината

    42 7 Отговор
    На тоя чавка му е изпила мозъка още при раждането

    15:55 21.11.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    37 3 Отговор
    ПРИЛИЧАШ НА КЛОШАР БЕ.

    15:56 21.11.2025

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    28 4 Отговор
    Киро от Цанада е мноо умен!🦧🦍🥳🤣👍

    15:56 21.11.2025

  • 15 мъкаааа

    31 5 Отговор
    Петков е канадец и е извън политиката,да не дава мнения какво и къде е било. Дали се е съветвал с Асенча?

    15:57 21.11.2025

  • 16 Язе

    31 4 Отговор
    Кире, приличаш ми на таласъм с тази брада. Приведи се в по нормален вид и дано и мислите да ти се прояснят и да започнеш да мислиш адекватно.

    Коментиран от #38

    15:58 21.11.2025

  • 17 ?????

    32 2 Отговор
    Тоя го бяхме позабравили.
    И по-добре.

    16:00 21.11.2025

  • 18 родител 1

    34 4 Отговор
    Киро бре , да ти обясня ли за славянските народи ? Русия няма нужда да порвежда каквато и да е пропаганда в България , ние сме си братски народи , ама това не е за твоята глава , твърде сложное за теб.

    16:02 21.11.2025

  • 19 1488

    23 2 Отговор
    е нал според същия русия бе бензиностанция с ракети без армия и икономика ?

    16:02 21.11.2025

  • 20 естествен интелект

    28 2 Отговор
    Кирчо много те моля , смени дилъра , че много зле ти влияе стоката

    16:03 21.11.2025

  • 21 Хохо Бохо

    35 3 Отговор
    Кирца, тебе кое посолство те инсталира без пропаганда даже???? Я сподели ве канадска гъско

    16:05 21.11.2025

  • 22 Хохо Бохо

    17 3 Отговор

    До коментар #9 от "пешо":

    Разбираемо е. Разлика почти няма, само дето укрите са по-нахални, нагли, корумпирани и продажни. Всъщност най-гадното руско племе. Сега са на мода щото ги прилъгаха да се сбият с руснаците иначе добрите сили ги мразят повече и от руснаците даже

    16:08 21.11.2025

  • 23 Бялджип

    28 4 Отговор
    Този все повече затъва в степен на идиотизъм.

    16:09 21.11.2025

  • 24 Тъпото Киро убиеца

    26 4 Отговор
    Не знае какво и кога се е случило на Шипка, че ще знае какво е историята на Русия!
    Марш под фучтатаина Лена!

    16:09 21.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    15 4 Отговор
    Кир сините джуки с кеф бих ти РИТНАЛ СТоЛЧЕТО !!!!

    16:14 21.11.2025

  • 28 ЮСА са с македонци и албанци

    7 1 Отговор
    Другите не си помагат. България, Румъния, Грътска и Турска не се посещават дипломатически. Обедняват . Все разни легенди за борци, приватизацията и огромни измами. РФ все има план . Но търговски. Не благотворителен. А бегето хем финансира войната, хем боташ, съд заради мръсен въздух, заеми от ЕС . Ще видим. И с войната и без нея все същото.

    16:15 21.11.2025

  • 29 Що за

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    миризливо цвете си ти?

    16:15 21.11.2025

  • 30 ясно виждащ

    33 4 Отговор
    Не знам Кириле , Русия нямаше военни бази , а Нато има , Русия не ни караше да си сменяме Левчето , а ЕС ни кара .Колкото и да се пениш , ние сме си с Русия , независимо какво искаш или какво искат англосаксите .

    16:17 21.11.2025

  • 31 ти на чий народ служиш

    26 1 Отговор
    Евро-транс-атлантическа либерал-сорос(оидна подлога.....

    16:19 21.11.2025

  • 32 Софиянец

    22 4 Отговор
    Кристалите не прощават, хахаххаха! Брадясал дебил!

    16:21 21.11.2025

  • 33 Казуар

    15 11 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    И накрая цялата социалистическа система фалира пострадаха обикновените хора, дивите комунисти станаха диви капиталисти и заграбиха икономиката на България.

    Коментиран от #37, #51

    16:25 21.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 За Сорос ли викаш

    19 1 Отговор
    Кире, кажи за дълговете, които имаш и зависимостта ти към Сорос

    16:29 21.11.2025

  • 36 име

    25 1 Отговор
    Друго си е посолството да ти дава акъл как да овладееш службите, да правиш ала-бала на избори, и въобще да ходих нарзакуска всеки път да ги питаш какво воже и какво не.

    16:29 21.11.2025

  • 37 име

    12 2 Отговор

    До коментар #33 от "Казуар":

    Принципно си прав, но не е заради Русия, а заради определени среди от управляващата комунистическа върхушка.

    16:30 21.11.2025

  • 38 Вярно е

    12 2 Отговор

    До коментар #16 от "Язе":

    Кире, махни я тая брада! Не ти ходи!

    Коментиран от #40

    16:30 21.11.2025

  • 39 Роден в НРБ

    13 1 Отговор
    Киро и Зайо Цицин трябва да лежат за убийството на човека когото премазаха на път за Варна

    16:32 21.11.2025

  • 40 Австрийски художник

    11 3 Отговор

    До коментар #38 от "Вярно е":

    По-добре брадата да се махне заедно с главата

    Коментиран от #44

    16:33 21.11.2025

  • 41 Патриот

    4 18 Отговор
    Русия трябва много яко да бъде ударена през ръцете за да не се меси никога повече на балканите. Нито в България и Македония.

    16:35 21.11.2025

  • 42 кирчооо

    11 1 Отговор
    Липсата на мляко от лос ти се отразява много зле.

    16:35 21.11.2025

  • 43 Дориана

    24 2 Отговор
    Русия ли е виновна за икономическия провал на България , който тепърва започва, пак Русия ли е виновна за мафията и пълзящата диктатура, Русия ли е виновна , че вие взехте грешното решение да се въоръжавате и да давате пари и оръжия на корумпирана Украйна , която така или иначе ще бъде унищожена. Пак Русия ли ще бъде виновна когато ЕС провокира нова Трета Световна война?

    Коментиран от #45

    16:36 21.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Трол руски

    2 14 Отговор

    До коментар #43 от "Дориана":

    С каква дрога ви тровят. За колко пари разпространявал руската пропаганда и тровил българските граждани? Русия предизвиква война.

    Коментиран от #53

    16:38 21.11.2025

  • 46 Левски

    18 3 Отговор
    Стига с тия тъпизми. Кой ми ака в гащите. Русия ви е виновна, че нищо не става от вас.

    16:38 21.11.2025

  • 47 Много добре

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Обаче, какво ни интересува нас сръбската рафинерия?
    Големите рафинерии са на големите чичковци. Кому е нежен този информационен шум.

    16:40 21.11.2025

  • 48 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Кирчо кога ще бъде съден за фалшифициране на подписи ?

    16:40 21.11.2025

  • 49 Петко

    4 1 Отговор
    ти нъл са кри ве, паткан?

    16:41 21.11.2025

  • 50 Ха-ха-ха

    11 2 Отговор
    "Русия използва десетилетия пропаганда, за да влияе на политическите решения на Балканите" . Същото може да се каже и за ангосаксонската пропаганда. Или Кирчо това не го счита за проблем? Кирчо май се мисли че англосаксонец а не тъмен балкански субект.

    16:49 21.11.2025

  • 51 По-точно

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Казуар":

    Продажните комунисти станаха диви капиталисти. Имало е хора на служба по посолства и в търговските представителства, в чужбина. Някои от тях са предали родината и са били вербувани от западните служби. Днес виждаме тяхните деца и внуци начело на огромни корпорации и капитали. Другите играчи на прехода са обикновени мошенници и тарикати с голям късмет и алчност.

    16:50 21.11.2025

  • 52 смешко

    5 1 Отговор
    за тиквата и шиш кебап ли викаш значи
    пропаганда, за да влияе на политическите решения

    кирце амче ти още ли си на манежа
    или си по заместителство

    16:50 21.11.2025

  • 53 Дориана

    10 3 Отговор

    До коментар #45 от "Трол руски":

    Някои хора изобщо нямат собствено мнение , не могат да разсъждават правилно и се поддават на манипулации. По този начин те не могат да разграничат истината от лъжата . А, истината е, че точно Украйна и ЕС провокират ежедневно ескалиране на войната и започване на Трета Световна война. Украйна е унищожена и никога няма да бъде възстановена, а от поведението на Европейските лидери зависи дали ще последва и унищожението на Европа.

    Коментиран от #56, #58, #60

    16:52 21.11.2025

  • 54 Някой

    11 1 Отговор
    Кирчо, мамин, на Балканите се усеща пагубното влияние на САЩ и Великобритания вече 35 години. Не знам за какво руско влияние говориш. И да има, то е минимално. Кашите ги забъркаха америкаци и наглета. Европейците бяха просто полезния глупак.
    Но умнокрасивитета едно си знае, едно си бае.

    16:53 21.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Трол руски

    3 11 Отговор

    До коментар #53 от "Дориана":

    Кои са Русия че ще определят кой да управлява Украйна, колко армия да има и какво оръжие да има? Ще ми дойдеш ти в моята къща и ще ми кажеш, как да съществувам? Знаеш ли през колко прозореца наведнъж ще излезеш. Коя е Русия, никой, никой! Свърши се с Русия.

    Коментиран от #63

    16:59 21.11.2025

  • 57 Бай Онзи

    7 1 Отговор
    Хааах...Това шушляче Кирцата,верно,с брада е както Кирцата без брада...само че,с брада!Демек тъпото си е е тъпо,както и да изглежда.Ма поне е забавен!

    16:59 21.11.2025

  • 58 Вярвай си

    1 11 Отговор

    До коментар #53 от "Дориана":

    Русия без да е унищожена, ще има дълги години на възстановяване. Трябва да се изолира Русия за векове напред. Светът може и без Русия.

    17:01 21.11.2025

  • 59 Мдаааа

    10 1 Отговор
    Под руското влиание бяхме почти 9 милиона.
    Всички имаха работа, безплатно образовние и здравеопазване.
    200 хилядна мнго добре въоръжрна армия. почти нулев престъпност.
    Силен всеобщо развит спорт.
    Силна икономика - Викаха ни Япония на Балканите...
    Я кажете сега...????

    17:03 21.11.2025

  • 60 Ти лъжеш

    1 4 Отговор

    До коментар #53 от "Дориана":

    Дори и ти не можеш да разсъждават. Откъде тази ваша царска и господарска самонадеяност и наглост? Това се наблюдава обикновено в хора, които са в държавните институции, уредени на високи държавни места. Или в слабо интелектуални бизнесмени, които укриват пари.

    17:04 21.11.2025

  • 61 нннн

    9 1 Отговор
    Де е тази руска пропаганда? От телевизора и радиото се лее само правоверна евроатлантическа. В сайтовете - същото.

    17:06 21.11.2025

  • 62 ШЕФА

    8 1 Отговор
    Киро оправдава всеки път прякора си Тъпото.

    17:06 21.11.2025

  • 63 Трол руски

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Трол руски":

    За да не ме обвиниш в американизъм, на мястото на Русия може да сложиш и Америка, и Китай, и който си искаш.

    17:07 21.11.2025

  • 64 русоляв

    9 2 Отговор
    Г-н Петков ,ще ти го обясня бавно , защото знам , че четеш бавно . Независимо , че България е натикана при запада , винаги ще бъде с Русия .Това са славянски народи . Прочети го още веднъж ,и дано го запомниш накрая . Един въпрос имам само .Подготвихте ли връщането на паметника , че ще го почистваш с мокри кърпички при монтажа .

    Коментиран от #67, #71

    17:07 21.11.2025

  • 65 Хихи

    5 1 Отговор
    ти изгони 70 шофьори и градинари ,ама Буци/ Буда тебе те изгони от политиката...

    17:07 21.11.2025

  • 66 Частушка

    4 1 Отговор
    Киро , напиши в интернет "Частушки 18+" и слушай , специален поздрав за теб .

    17:09 21.11.2025

  • 67 С какво ви тровят?

    2 10 Отговор

    До коментар #64 от "русоляв":

    България няма нищо общо със славянството. Прочети го и ти още веднъж в имателно, България няма нищо общо със славянството. И трети път, България няма нищо общо със славянството! Това е идеология създадена по времето на Екатерина Велика, която е е правила цунигуни с кон. Славянството е идеология създадена с целта да завладее и обхване възможен брой народи под властта на един център.

    Коментиран от #69, #74, #96

    17:14 21.11.2025

  • 68 Ха ХаХа

    10 2 Отговор
    Този отново изтъпя.
    Кой те пита теб бе мошеннико?

    17:16 21.11.2025

  • 69 Ха ХаХа

    6 2 Отговор

    До коментар #67 от "С какво ви тровят?":

    Няма ги Левски или Ботев да ти клъцнат монголо татарската Тангристка тиква

    17:18 21.11.2025

  • 70 Курд Околянов

    9 1 Отговор
    Кирчо Умното дава акъл на другите ... ха-ха-ха !

    17:19 21.11.2025

  • 71 Курд Околянов

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "русоляв":

    Съгласен съм, но ако замениш славянство с православие.

    17:21 21.11.2025

  • 72 Опс

    6 1 Отговор
    киро,киро-о-о толкова си "заоблен" ,че ако ти разменят чепиците - ще одиш бос...

    17:21 21.11.2025

  • 73 Отпадък

    9 1 Отговор
    Тоя верно е на наркотици!

    Коментиран от #80

    17:22 21.11.2025

  • 74 Тъпото

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "С какво ви тровят?":

    Ти по История сигурно си бил в тоалетната и още си там.

    17:24 21.11.2025

  • 75 Кирчовците

    8 1 Отговор
    Винаги докарват България до катастрофа

    Коментиран от #78

    17:25 21.11.2025

  • 76 Напълно съгласен

    1 10 Отговор
    Ако успеем да изгоним Московията от Балканите и да се обединим под знака на общоевропейските ценности, тогава просперитета и благополучието на Балканите ще бъдат осигурени!
    Прав е Кирил Петков на 100%

    17:29 21.11.2025

  • 77 тома

    7 1 Отговор
    Има един от факултето е едо към едно по фейс с този на снимката.Оригинал джипси

    17:29 21.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Махно

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    Нещо бъркате понятията.Даваше СССР по времето на Брежнев.След това Горбачов дръпна шалтера и затвори крана.Преустановихме фериботната връзка и всякаква търговия спря.Днес дори не ни пускат в Русия.Спряха ни и телевизията на живо.

    Коментиран от #81, #84

    17:32 21.11.2025

  • 80 Кой бе

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Отпадък":

    Баща ти ли.Явно те е правил с лопата

    17:33 21.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Казуар

    2 4 Отговор

    До коментар #82 от "Горски":

    По време на живковизма се прибираха чистачките на колите защото се крадяха.

    Коментиран от #85

    17:46 21.11.2025

  • 84 Руската телевизия

    6 2 Отговор

    До коментар #79 от "Махно":

    Ти я спряха от Брюксел! И суверенните решения ти ги взеха от там! И пазарите ти! И ти затвориха индустрията!

    Коментиран от #87

    17:52 21.11.2025

  • 85 А сега се крадат колите

    6 0 Отговор

    До коментар #83 от "Казуар":

    На мен лично преди години ми откраднаха маската на колата и докато органите печелеха време за крадците маската съвсем спокойно беше изложена в магазин на другия край на града и ние бяхме принудени да я закупим но колата вече не ставаше и след няколко месеца ходене по мъките я продадохме макар че много ни трябваше. Знаем разбира се кои го направиха. ....

    17:57 21.11.2025

  • 86 Кирчо е прав

    1 5 Отговор
    И свърши добра работа !

    17:59 21.11.2025

  • 87 Ще видиш какво ще стане след девети септ

    7 1 Отговор

    До коментар #84 от "Руската телевизия":

    Искам да кажа след първи януари. Но каквото един народ сам си направи никой не може да да му го направи.

    18:01 21.11.2025

  • 88 Коци Георгиев

    6 2 Отговор
    А , бе другарю Петков , мислиш ли че като говориш тези глупости някой ти вярва. . Но аз повече се чудя защо ги говориш. И започвам да размишлявам . - Ние купувахме най евтиния газ от Русия , А и нефт .. Бензина беше по евтин от другите европейски страни.. Ние и продавахме краставици и домати, ,ние имахме другарю Петков 250 хилядна армия и турция и гърция гледаха с респект към нас. Знаеш ли че българските офицери от граничните поделения (застави ) се разхождаха в турските погранични райони като у дома си и турските войници им козируваха като ги срещнат. .Но ти си много малък за да знаеш такива неща и понеже ти плащат говориш пълни глупости. . Нал добре е да си вземеш семейството и да си се върнеш канада. Е там няма на кого да приказваш такива неща Защото ще те гледат кат о извън земен , Атук се правиш на интересен .

    18:04 21.11.2025

  • 89 БРИКС

    6 2 Отговор
    Пази боже сляпо да прогледне!

    18:10 21.11.2025

  • 90 До Кики кристала

    5 2 Отговор
    По голям К ....фук от тебе не имало в българската политика.

    18:22 21.11.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 рашките

    2 3 Отговор
    на ГРЕС!!!!!!!!!!

    18:33 21.11.2025

  • 93 тъй ли

    2 0 Отговор
    , а турция и сащ не, така ли, Петканчо?

    18:33 21.11.2025

  • 94 Интересно

    2 1 Отговор
    Типичен пример за европейско вмешателство на балканите:
    Капитан Георги Мамарчев и Ген. Дибич замалко да освободят България, когато в последният момент се намесва Австро-Унгария и заплашва да заеме страната на Османската империя, ако русите не се изтеглят.

    Коментиран от #95

    18:34 21.11.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 тъй ли

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "С какво ви тровят?":

    Ей, тпан! Говориш и пишеш на славянски език.
    За славяните е писано векове преди Екатерина Велика. Прочети Теофан Изповедник, Прокопий Кесарийски и Черноризец Храбър.
    Аман, от илитерати!

    18:38 21.11.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Запознат

    4 3 Отговор
    Европейците не разбраха ли че Русия не е държава.........Русия е КОНТИНЕНТ и други територии и влияния не са и необходими. Европа си отива като Римската империя по същите причини но със скороста на светлината. Когато мъдрец ти сочи луната не го гледали в пръста.

    18:48 21.11.2025

  • 100 Лазар Овчаров

    1 1 Отговор
    Отново мога да пърдя

    19:07 21.11.2025

  • 101 СЗО

    0 0 Отговор
    Тоя пак е презобал!

    21:54 21.11.2025

  • 102 Неподписан

    1 0 Отговор
    Кириле това с 70-те разузнавачи го каза повече пъти отколкото са приказките на Шехерезада,кажи българските разузнавачи в БГ посолството в Москва оти ги не гонят...

    22:52 21.11.2025

  • 103 Какво Ти Е Крива !

    1 0 Отговор
    Какво Ти Е Крива !

    Русия ?

    Алчността Е Вашия Проблем !

    23:47 21.11.2025

  • 104 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    ... " КИРО -ВАМПИИРО --СКОЧИ У ВИРОО -- ТОМ СЕ УДАВИ --И ГО ЗАБРАВИХМЕ " !?!?!!?!?

    13:38 22.11.2025

