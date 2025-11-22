Новини
Стевията заменя тютюна в Родопите: Ученици чертаят нова стратегия за поминъка на местните хора

22 Ноември, 2025

  • стевия-
  • родопи-
  • тютюн

В момента около 3800 декара са заети с тютюнопроизводство в област Кърджали

Стевията заменя тютюна в Родопите: Ученици чертаят нова стратегия за поминъка на местните хора - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможно ли е стевията да замени тютюна? Това е въпросът, на който се опитват да отговорят ученици от средно училище "Йордан Йовков" в Кърджали в свой проект, който вече върви към изпълнение.

100 пъти по-малко производство на тютюн в Източните Родопи отчита местната власт в Кърджали, посочи "Нова телевизия".

"В момента около 3800 декара са заети с тютюнопроизводство в област Кърджали - основно в общините Кирково и Крумовград. В тях са ангажирани около 800 семейства, което е нищожно малка бройка на фона на това, което преди няколко десетилетия беше в областта. Където напълно цели села изкарваха своя поминък", обяснява Никола Чанев, областен управител на Кърджали.

В търсене на решение се включват учениците от средно училище "Йордан Йовков" в Кърджали и създават проект за замяна на тютюна със стевия като алтернатива за местните производители.

"Културата стевия ребаудиана вирее отлично в кърджалийския регион. Растението проявява устойчивост към ектопаразити и умерено засушаване, което е характерно за горещите летни месеци", твърди ученичката Мелтем Дурхан.

Ръст на употребата в Европа и САЩ: Стевията расте добре и при засушаването на климата

"Този природен естествен подсладител е изключително препоръчителен за хора, с които искат да се хранят по здравословен начин", посочва и съученичката ѝ Юзге Халил.

За да се уверят, че са прави не само на теория, но и на практика, тази година децата сами отглеждат първите растения стевия.

"Поръчахме семена по интернет, после ги засяхме в стаята в училище и след това ги преместихме в градината на нашата учителка. Там продължаваме с процеса по отглеждането", обяснява Мелтем.

"Започнахме със сет от мъничките семенца, които са изключително нежни, деликатни и почти невидими. Оказа се, че растението има растеж и не е капризно. Условията в кърджалийския регион са изключително благоприятни за отглеждането на стевия ребаудиана", категорична е Ваня Енчева, старши учител по биология.

Вече е факт първата реколта, а от нея са произведени и здравословни десерти. Това пък ще бъде полезно най-вече за хората с диабет и произведеното ще бъде дарено на ендокринологичното отделение в болницата в Кърджали.

Като партньори на проекта вече са се включили от земеделския институт в Шумен и от опитната станция в Джебел, а местната власт ще съдейства за популяризирането ѝ сред стопаните в региона.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напред към чая

    10 6 Отговор
    Старото начало лавандула сееше, новото стевия. Ако още малко се посменят и на хората ще им писне.

    20:53 22.11.2025

  • 2 свинчо прасков

    10 5 Отговор
    след като глътнах булгартабак и НЯМА БЪЛГАРСКИ ЦИГАРИ В БЪЛГАРИЯ ся за хората съм измислил стевия

    20:53 22.11.2025

  • 3 Наркоман

    5 7 Отговор
    Стевия още не съм пушил. Но за всяко нещо си има първи път, както са казали старите люде...

    20:55 22.11.2025

  • 4 Цвете

    15 8 Отговор
    СУПЕР ИДЕЯ. ТОВА Е ПРЕКРАСНО РАСТЕНИЕ, КОЕТО ЗАМЕСТВА ЗАХАРТА НА 100 %.БРАВО НА ДЕЦАТА. ЗАХАРТА Е ОТРОВА. ПОГЛЕДНЕТЕ НАЧИНА Й НА НАПРАВА И САМИ ЩЕ СЕ УВЕРИТЕ, КОЛКО Е УЖАСНА ПРЕРАБОТКАТА И, ДОКАТО СТИГНЕ ДО МАГАЗИНА. 💯❤️💯❤️💯❤️💯

    Коментиран от #6, #17

    20:57 22.11.2025

  • 5 Цвете

    9 8 Отговор
    СУПЕР ИДЕЯ. ТОВА Е ПРЕКРАСНО РАСТЕНИЕ, КОЕТО ЗАМЕСТВА ЗАХАРТА НА 100 %.БРАВО НА ДЕЦАТА. ЗАХАРТА Е ОТРОВА. ПОГЛЕДНЕТЕ НАЧИНА Й НА НАПРАВА И САМИ ЩЕ СЕ УВЕРИТЕ, КОЛКО Е УЖАСНА ПРЕРАБОТКАТА И, ДОКАТО СТИГНЕ ДО МАГАЗИНА. 💯❤️💯❤️💯❤️💯

20:58 22.11.2025

    20:58 22.11.2025

  • 6 И бела птица

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Зелена главица с мечти за зелена тревица...

    20:59 22.11.2025

  • 7 Феникс

    10 5 Отговор
    Абе роби на плантацията ще бъдем и нищо повече ще им произвеждаме гмо боклуците и барут на кило! Съсипаха ни селското стопанство и сега ще отглеждаме подсладители, соя, рапица и разбира се памук за барутницата!

    21:24 22.11.2025

  • 8 ?????

    17 2 Отговор
    Стевията е поредната глупост, която ще свърши след 2-3 години.
    Няма лошо да я сеят, но тя не расте навсякъде за разлика от захарното цвекло например.
    Колко вече бяха тия заменители на захарта.
    В крайна сметка се оказа че всички те са някакви онковъзбудители.
    Тютюнът естествено е нещо много вредно, но не е ясно що Феноменът ликвидира все пак кокошката(Булгартабак) снасяща златни яйца на държавата.
    Щото разни Филип Мориси и други такива не ги е еня и си произвеждат без проблеми.

    Коментиран от #15, #16, #18

    21:24 22.11.2025

  • 9 Говоря за тютюна

    5 3 Отговор
    Не за химията в сегашният и вид !?! Знаете ли за какво се употребява и ползите от него освен цигари и ако и ре са без химия …

    21:27 22.11.2025

  • 10 нннн

    3 4 Отговор
    Стевия ли ще пушим вече?

    22:58 22.11.2025

  • 11 АПШ

    3 3 Отговор
    А знаете ли, че ви чака кошмарна зима. На фирмите подържащи пътищита от РПМ не е плащано от август 2024 г. И всички си траят, падне ли сняг - тежко ни. Тяма кой да чести снега в цяла България!!!

    23:05 22.11.2025

  • 12 АПИ

    3 4 Отговор
    А знаете ли, че ви чака кошмарна зима. На фирмите подържащи пътищита от РПМ не е плащано от август 2024 г. И всички си траят, падне ли сняг - тежко ни. Тяма кой да чести снега в цяла България!!!

    23:06 22.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анка

    2 1 Отговор
    о-добре глоба, отколкото живот в страх, заяви унгарският премиер

    23:20 22.11.2025

  • 15 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "?????":

    Шафран, шафран и пак шафран - това е спасението за тютюневия бранш. Разбра ли го най-сетне, ДПС-електорат......?
    "Лесно н-я-я-м-а никъде"(Българска народна поговорка)...."Европейският човек" отглежда шафран в Гърция, Италия, Испания, а напоследък и в България...Тази примитивна технология за добив на шафран, може скоро да се модернизира..., но за това има пречки от социално естество!

    23:25 22.11.2025

  • 16 !!!!!!

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "?????":

    Не знам Стевията дали е онковъзбудител, но знам друго.
    Стевията е естествено противозачатъчно и се ползва от някои индиански племена в Южна Америка като контрацептив. Отдавна са правени изследвания с мишки, които показват намалена фертилност, но това не го оповестяват.

    23:31 22.11.2025

  • 17 Дали

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    А колко от възторжените привърженици на стевията знаете, че индианците я ползват за противозачатъчно и че така рискувате да не можете да забременеете?
    Буквално няма НИТО ЕДНО от широко рекламираните по масмедиите неща, дето да не е ВРЕДНО и ОПАСНО за човека под една или друга форма.

    Коментиран от #19

    00:14 23.11.2025

  • 18 Хохо Бохо

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "?????":

    Стелвия? Ако искат да заменят тютюна да садят мариуана. Резултатът е гарантиран - висики добиви, високи приходи са стотици години напред, Растението е безвредно, даже и полезно

    00:48 23.11.2025

  • 19 Мелтем да ми га дурха

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дали":

    Ми супер за тоя пропаднал регион, дето рано или късно ще изчезне. Тютюна го крепеше, стевията ще го довърши. Най-хубавото е, че помачетата сами ще си сложат края.

    05:38 23.11.2025

  • 20 глоги

    0 0 Отговор
    Ваня Енчева- старшА учителКА по биология.

    08:43 23.11.2025

