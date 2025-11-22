Стевията заменя тютюна в Родопите: Ученици чертаят нова стратегия за поминъка на местните хора

Възможно ли е стевията да замени тютюна? Това е въпросът, на който се опитват да отговорят ученици от средно училище "Йордан Йовков" в Кърджали в свой проект, който вече върви към изпълнение.
100 пъти по-малко производство на тютюн в Източните Родопи отчита местната власт в Кърджали, посочи "Нова телевизия".
"В момента около 3800 декара са заети с тютюнопроизводство в област Кърджали - основно в общините Кирково и Крумовград. В тях са ангажирани около 800 семейства, което е нищожно малка бройка на фона на това, което преди няколко десетилетия беше в областта. Където напълно цели села изкарваха своя поминък", обяснява Никола Чанев, областен управител на Кърджали.
В търсене на решение се включват учениците от средно училище "Йордан Йовков" в Кърджали и създават проект за замяна на тютюна със стевия като алтернатива за местните производители.
"Културата стевия ребаудиана вирее отлично в кърджалийския регион. Растението проявява устойчивост към ектопаразити и умерено засушаване, което е характерно за горещите летни месеци", твърди ученичката Мелтем Дурхан.
Ръст на употребата в Европа и САЩ: Стевията расте добре и при засушаването на климата
"Този природен естествен подсладител е изключително препоръчителен за хора, с които искат да се хранят по здравословен начин", посочва и съученичката ѝ Юзге Халил.
За да се уверят, че са прави не само на теория, но и на практика, тази година децата сами отглеждат първите растения стевия.
"Поръчахме семена по интернет, после ги засяхме в стаята в училище и след това ги преместихме в градината на нашата учителка. Там продължаваме с процеса по отглеждането", обяснява Мелтем.
"Започнахме със сет от мъничките семенца, които са изключително нежни, деликатни и почти невидими. Оказа се, че растението има растеж и не е капризно. Условията в кърджалийския регион са изключително благоприятни за отглеждането на стевия ребаудиана", категорична е Ваня Енчева, старши учител по биология.
Вече е факт първата реколта, а от нея са произведени и здравословни десерти. Това пък ще бъде полезно най-вече за хората с диабет и произведеното ще бъде дарено на ендокринологичното отделение в болницата в Кърджали.
Като партньори на проекта вече са се включили от земеделския институт в Шумен и от опитната станция в Джебел, а местната власт ще съдейства за популяризирането ѝ сред стопаните в региона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Напред към чая
20:53 22.11.2025
2 свинчо прасков
20:53 22.11.2025
3 Наркоман
20:55 22.11.2025
4 Цвете
Коментиран от #6, #17
20:57 22.11.2025
5 Цвете
20:58 22.11.2025
6 И бела птица
До коментар #4 от "Цвете":Зелена главица с мечти за зелена тревица...
20:59 22.11.2025
7 Феникс
21:24 22.11.2025
8 ?????
Няма лошо да я сеят, но тя не расте навсякъде за разлика от захарното цвекло например.
Колко вече бяха тия заменители на захарта.
В крайна сметка се оказа че всички те са някакви онковъзбудители.
Тютюнът естествено е нещо много вредно, но не е ясно що Феноменът ликвидира все пак кокошката(Булгартабак) снасяща златни яйца на държавата.
Щото разни Филип Мориси и други такива не ги е еня и си произвеждат без проблеми.
Коментиран от #15, #16, #18
21:24 22.11.2025
9 Говоря за тютюна
21:27 22.11.2025
10 нннн
22:58 22.11.2025
11 АПШ
23:05 22.11.2025
12 АПИ
23:06 22.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анка
23:20 22.11.2025
15 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #8 от "?????":Шафран, шафран и пак шафран - това е спасението за тютюневия бранш. Разбра ли го най-сетне, ДПС-електорат......?
"Лесно н-я-я-м-а никъде"(Българска народна поговорка)...."Европейският човек" отглежда шафран в Гърция, Италия, Испания, а напоследък и в България...Тази примитивна технология за добив на шафран, може скоро да се модернизира..., но за това има пречки от социално естество!
23:25 22.11.2025
16 !!!!!!
До коментар #8 от "?????":Не знам Стевията дали е онковъзбудител, но знам друго.
Стевията е естествено противозачатъчно и се ползва от някои индиански племена в Южна Америка като контрацептив. Отдавна са правени изследвания с мишки, които показват намалена фертилност, но това не го оповестяват.
23:31 22.11.2025
17 Дали
До коментар #4 от "Цвете":А колко от възторжените привърженици на стевията знаете, че индианците я ползват за противозачатъчно и че така рискувате да не можете да забременеете?
Буквално няма НИТО ЕДНО от широко рекламираните по масмедиите неща, дето да не е ВРЕДНО и ОПАСНО за човека под една или друга форма.
Коментиран от #19
00:14 23.11.2025
18 Хохо Бохо
До коментар #8 от "?????":Стелвия? Ако искат да заменят тютюна да садят мариуана. Резултатът е гарантиран - висики добиви, високи приходи са стотици години напред, Растението е безвредно, даже и полезно
00:48 23.11.2025
19 Мелтем да ми га дурха
До коментар #17 от "Дали":Ми супер за тоя пропаднал регион, дето рано или късно ще изчезне. Тютюна го крепеше, стевията ще го довърши. Най-хубавото е, че помачетата сами ще си сложат края.
05:38 23.11.2025
20 глоги
08:43 23.11.2025