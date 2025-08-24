Новини
Производители на тютюн настояват за среща с експерти от Министерството на земеделието

24 Август, 2025 07:43, обновена 24 Август, 2025 07:44 720 9

Причината е спешна нужда от подпомагане за сектора

Производители на тютюн настояват за среща с експерти от Министерството на земеделието - 1
Снимка: НАТ-2010/БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Производители на тютюн настояват за среща с експерти от Министерството на земеделието, предаде БНР. Причината е спешна нужда от подпомагане за сектора.

Работещите в сектора настояват преди предстоящия Консултативен съвет по тютюна да се проведе предварителна работна среща между техни представители и държавни експерти от дирекциите "Растениевъдство“, "Директни плащания“ и "Държавни помощи“- става ясно от писмо на председателя на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – Цветан Филев до агроминистъра Георги Тахов.

Целта е дебат по няколко ключови за сектора теми, като първата е осигуряване на държавна помощ de minimis за тютюн през 2025 г. Аргументът на производителите е, че заради сушата и безводието през тази година се очакват значително по-ниски добиви на тютюн от декар, като в някои региони ще има до 50% по-нисък добив в сравнение с предходните години.

Тютюнопроизводителите настояват също така за преходното национално доплащане за тази година да се заложи максималният размер, разрешен от Европейската комисия бюджет. За 2025 допустимата сума е малко над 32 млн евро. За сравнение през 2024 година максималният бюджет, разрешен от Европейската комисия, беше над 36 млн. евро. Лидерите на бранша настояват преходната помощ за тютюн да се запази и през следващия програмен период.

Очаква се Консултативният съвет по тютюна да се проведе между 29 септември и 3 октомври.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Европа не пуши ТУТУН а вейп!

    8 1 Отговор
    БУЛГАРТАБАК БЕШЕ УНИЩОЖЕН ОТ ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ. НЯМА ЦИГАРЕНИ ГОЛЕМИИ ЗАВОДИ, НЯМА ГОЛЕМИ СКЛАДОВЕ, ЛИТОВЦИ ОТ НЕМУНО БАНГА ВИ ПРАВЯТ ФИЛТРИТЕ. НЯМА НУЖДА ОТ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТУТУН. ТУ ТУУУУУ И СВИНЧО УНИЩОЖАВАТ СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО. ЩО ГО ГЛЕДАТЕ? Вейповете и химическата индустрия замениха тутуна.

    08:01 24.08.2025

  • 2 СЪВЕТ

    8 1 Отговор
    Обадете се на Шиши. Той е най-големия специалист по легалния и нелегалния бизнес с тютюна.

    08:16 24.08.2025

  • 3 Гориил

    5 1 Отговор
    СССР и Русия имаха най-големия пазар на тютюн в Европа. България беше почти монополист на този пазар. Уплашихте се и избягахте. Сега руснаците пушат американски и японски цигари, а вие молите правителството за спасение (тютюневите изделия имат свойството да убиват и затова не са ограничени от санкции).

    08:25 24.08.2025

  • 4 1357

    2 1 Отговор
    Има магазини да краде,а да прави не го занимайте с вашите глупости

    08:29 24.08.2025

  • 5 Някой

    2 1 Отговор
    Да се забрани производството на тютюн. Това си е вид наркотик. Какво все отлагат.

    Коментиран от #6, #9

    08:32 24.08.2025

  • 6 Гориил

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Забранете доставките на европейски ракети и дронове за Киев, иначе няма да доживеете до забраната на тютюна.

    08:34 24.08.2025

  • 7 Дии

    0 0 Отговор
    Има три референтни години 2007, 2008 и 2009. В зависимост от това колко тютюн си произвеждал тогава или каква бележка си представил тогава получаваш субсидии. Може абсолютно нищо да не правиш, да нямаш дори 1 стрък тютюн, субсидиите пак се изплащат. И не се очертава да се спрат. Има един в Първомай, който всяка година получава по около 2,5 милиона лева и отдавна вече не гледа тютюн. И винаги преди да изтече срока за този вид субсидия, държавата удължава субсидията за още няколко години. Няма значение с какво се занимаваш субсидията за тютюна я превеждат април.

    08:38 24.08.2025

  • 8 Какъв

    0 0 Отговор
    тутун, като нема фабрики ?

    08:58 24.08.2025

  • 9 Откачи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Ли? Къде си виждал български цигари?

    09:13 24.08.2025

