Производители на тютюн настояват за среща с експерти от Министерството на земеделието, предаде БНР. Причината е спешна нужда от подпомагане за сектора.



Работещите в сектора настояват преди предстоящия Консултативен съвет по тютюна да се проведе предварителна работна среща между техни представители и държавни експерти от дирекциите "Растениевъдство“, "Директни плащания“ и "Държавни помощи“- става ясно от писмо на председателя на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – Цветан Филев до агроминистъра Георги Тахов.



Целта е дебат по няколко ключови за сектора теми, като първата е осигуряване на държавна помощ de minimis за тютюн през 2025 г. Аргументът на производителите е, че заради сушата и безводието през тази година се очакват значително по-ниски добиви на тютюн от декар, като в някои региони ще има до 50% по-нисък добив в сравнение с предходните години.



Тютюнопроизводителите настояват също така за преходното национално доплащане за тази година да се заложи максималният размер, разрешен от Европейската комисия бюджет. За 2025 допустимата сума е малко над 32 млн евро. За сравнение през 2024 година максималният бюджет, разрешен от Европейската комисия, беше над 36 млн. евро. Лидерите на бранша настояват преходната помощ за тютюн да се запази и през следващия програмен период.



Очаква се Консултативният съвет по тютюна да се проведе между 29 септември и 3 октомври.

