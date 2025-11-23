Новини
България »
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120

Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120

23 Ноември, 2025 13:51 1 102 44

  • вежди рашидов-
  • бюджет-
  • финанси

Аз по-скоро искам да питам – това ли е проблемът на българската държава?

Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120 - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бюджетът за мен е проста работа – една кофичка, в която събираме парички от нашите граждани. Ако в нея има 100 лева, не можем да харчим 120.“ Това каза в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ бившият председател на Народното събрание и бивш министър на културата Вежди Рашидов.

Той коментира актуалната политическа ситуация, ролята на държавата и проблемите с управлението на бюджета. По темата за политическите страсти и липсата на смирение в България Рашидов заяви:

„Едва ли смирение ще има тук, ако те говорят по този начин. Аз по-скоро искам да питам – това ли е проблемът на българската държава? И не да поставят някакви прасета. Това ли решават проблеми ли някакви? Говорим за хора, политици и държавни служители. Затова говорим. Президентът прави една малка грешка, не знам дали е грешка. Той си отговаря голям човек и се държи като политик. Той трябва да е държавник. А Делян Пеевски, предполагам, че в инерцията на неговия поход, трябва и той да намали начина на изразяване. Но това не помага с нищо на държавата и с нищо на българския парламент. Това е улична кавга, се казва на прост език", коментира Вежди Рашидов.

Той коментира и ролята на бюджета като инструмент за управление на страната:

„Бюджетът е просто нещо за мене. Това е една кофичка, в която събираме парички от нашите граждани. И ако в тази кофа има 100 лева, ние не можем да харчим 120. Нали това е бюджетът? Толкова има в кофичката. Затова това е възможният бюджет.“

Вежди Рашидов коментира ролята на Бойко Борисов в настоящата политическа ситуация и дали оправданието, че „бюджетът е коалиционен“, остава удобно:

„Борисов, искаме, не искаме, остава в историята. Той е единствен, който три пъти е премиер. Не може Борисов да бъде натоварен с цялата отговорност на държавата.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    23 3 Отговор
    На вас, гербаджиите, всичко ви е просто.

    Коментиран от #10

    13:53 23.11.2025

  • 2 Майна

    19 2 Отговор
    Ти от кофа ли почна да локаш вече, ве?🤣

    13:53 23.11.2025

  • 3 име

    8 5 Отговор
    Дано цоко и шишо по-скоро ни фалират, че поне да не плащаме дълговете на другите скъсаняци в еврозоната и дапни излезе малко по-евтино членството в НАТО и ЕССР.

    13:56 23.11.2025

  • 4 За това

    23 2 Отговор
    36 години сме последна икономика. От 25-та икономика в света до 118-ста. Само прости милиционери и доносници в парламента. Разбират единствено от лъжи и кражби.

    13:57 23.11.2025

  • 5 Кофичката на ГЕРБ е с двойно дъно.

    22 2 Отговор
    Ако сложиш 100лв. , 99лв. изчезват , потъват , липсват. И вадиш 1лв.

    13:58 23.11.2025

  • 6 И в банката

    19 1 Отговор
    имаше милиарди , ти и такива подобия като теб , дето и за биографията ти лъжеш , като какъвто си , буквално ги заграбиха . Сега синът ти с хотел в Австрия . Позор фамилен .

    13:59 23.11.2025

  • 7 Може

    8 3 Отговор
    Може! След КОВИД, САЩ си напечатаха 6 милиарда долара, Европейския съюз 4 милиарда евра. Нито имат покритие на злато нито от производство. Тези хартийки се раздават по света, а света предоставя суровини.

    13:59 23.11.2025

  • 8 така

    21 1 Отговор
    Този гербаджийски каменоделец, освен от уиски разбира и от бюджет. Евала!

    14:00 23.11.2025

  • 9 Бендида

    21 1 Отговор
    Ако в кофичката има 100 лв., спокойно си харчите 120, взимайки от една друга кофичка. Затова дефицитът е такъв.

    Коментиран от #23

    14:04 23.11.2025

  • 10 Прав си!

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Ортакът по простотия на крадливата Тиква Борисов се мъчи да каже нещо. Вежди Рашидов е грубо и недодялано парче. Досущ прилича на простата Тиква Борисов.

    14:05 23.11.2025

  • 11 Гост

    11 2 Отговор
    Леле, какъв гениййй

    14:05 23.11.2025

  • 12 Алчен

    9 2 Отговор
    Тоя катър пак излезе на сцената! Пак е седнал на стол, който е захранван с пари от ГЕРБ
    Нисша форма на съществуване и човешка аномалия е това алкохолизирано, отвратително същество!
    Не знаех, че е по - велик от Боко и Шишоко, взети заедно!
    Да си подлога веднъж, подлога докато не протечеш, а ти вече капеш!

    14:06 23.11.2025

  • 13 ОРБАН Е СРЕЩУ ВСИЧКИ МИГРАНТИ !

    4 2 Отговор
    РАШИДОВ НЕ Е БЪЛГАРИН ! НЕ МУ ЛИ ЛИЧИ ?

    14:10 23.11.2025

  • 14 ТУРЧИНА ОТ КОЛКО КОФИЧКИ

    9 1 Отговор
    КРАДЕШЕ - .......... ДПС , ГЕРБ , КТБ , БКП , БСП ....... А ?

    14:13 23.11.2025

  • 15 Ятакът Бойко раздаде парите на

    8 2 Отговор
    ЦБанка, вкл. и на този « красавец», който ревеше по ТВ, че « честно» спечелените му милиони са отлетели, ама не било баш така! Гълъбчетата му ги върнаха с лихвите и грозната мутра се успокои!
    От тогава само граби!
    Като толкова си направил за Кърджали, отивай си там.

    14:14 23.11.2025

  • 16 Рашидов да отиде на САЩ да го каже тва

    6 1 Отговор
    (Междувременно националният дълг на САЩ е нараснал с над 600 милиарда долара само за един месец.
    Помислете! Разделете 600 милиарда долара на население от 370 милиона и получавате над 1600 долара на човек, включително бебета. Само за един месец!)......

    14:21 23.11.2025

  • 17 ролята на бюджета

    6 0 Отговор
    Е пури да му купува и наема на изложбите му да плаща

    14:22 23.11.2025

  • 18 Точно щом

    8 1 Отговор
    три пъти е бил премиер, значи точно Борисов трябва да носи цялата отговорност за погрома в държавата....

    14:24 23.11.2025

  • 19 Цвете

    6 2 Отговор
    А ТИ ХИТРЕЦО, КАК СИ ИЗТЕГЛИ ПАРИТЕ ОТ КТБ? ОРЕВА ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗИИ, ЗА ДА КАЖЕШ, ЧЕ Е ГРАБЕЖ. ТО СИ БЕШЕ НАИСТИНА ПЛАДНЕШКО КРАДЕНЕ, НО ТИ ОСТАНА ТАМ В ПАРТИЯТА МУ И ПОСЛЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ТВОИТЕ СРЕДСТВА СА ДОКАЗАНИ С ЧЕСТЕН ТРУД, НО НА ОСТАНАЛИТЕ В ГРУПАТА....НЕ? ВСИЧКО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗКАЖЕ, ЗАЩОТО ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТЪРПИ И ТИ ГО ЗНАЕШ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #21

    14:45 23.11.2025

  • 20 Емигрант

    4 2 Отговор
    Този измамник и той разбира от бюджети, както електричката Петкова, както главатарят им от пожарната, който разбирал повече от бюджети, а не от пожари, изобщо всички от тази престъпна кючекчийска коалиция разбират от бюджети, даже и фъфлека Дилов е разбирач......."експерти" бреййй.....

    14:48 23.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Не,не и не

    5 1 Отговор
    не са доказани средствата му, доказани са само това което е искал да се докаже, дали отговарят имотите му за милиони и палатът на средствата му които е изкарал, категорично НЕ ! НАП просто не искат да разследват политици за да не им изстинат добре заплатените местенца, това проблемът, корупцията във властта и администрацията ! Народът е прооссст и страхлив !

    14:54 23.11.2025

  • 23 Точно

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бендида":

    За едни кофички 2 за кофички с бухалка 200

    15:19 23.11.2025

  • 24 Майор Симеон Каназирев (Каназирчето)

    7 1 Отговор
    Може може, теглят заеми...твоят хубостник Боко...

    15:30 23.11.2025

  • 25 Майор Симеон Каназирев (Каназирчето)

    2 1 Отговор
    Веднага веждите фин.министър...

    15:32 23.11.2025

  • 26 Айде бе

    4 2 Отговор
    Как да не може. Я виж Пеевски, нищо няма, под наем живее, на една заплата от НС, пък виж - и охрана, и частен самолет, и жени, и деца, и охолен живот. А, не можело при 100, да изхарчи 120. Може, може... Аз не мога, ама много други могат...

    15:32 23.11.2025

  • 27 дядото

    3 0 Отговор
    явно е факирска работа- има 100 лв,харчат 100 и много,че и на укрите дават в пъти повече.

    15:54 23.11.2025

  • 28 Нехис

    3 0 Отговор
    Как да не може да се харчат 120? Я питайте мошеника Хасан Василев, който тегли кредити от чуждо име и сегиз-тогиз фирмите му фалират и завличат някой и друг съдружник/инвеститор!

    15:55 23.11.2025

  • 29 Вежди е разбирач

    1 0 Отговор
    в единия обект одобрява контакти за 3.50, а на другия за 150, но какво от това. същото е и коментара му за бюджета. Пари нема: действайте

    15:58 23.11.2025

  • 30 Офффф

    2 1 Отговор
    Гледах го, слушах го и се отчаях отново от нашите интелектуалци. Баце е велик политик. Пожарникаря, който опожарява държавата до основи е върха на сладоледа. Май пак не беше поизтрезнял.

    16:02 23.11.2025

  • 31 Казуар

    3 1 Отговор
    Ефенди Рашидов, ти винаги си там където има келепир.

    16:19 23.11.2025

  • 32 голям

    2 0 Отговор
    гербераско сикаджииски п-о-ток и за чеп за зеле не става т-п-ка

    16:52 23.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 !!!

    1 1 Отговор
    Глозна мулташка мутра с фес! Открадна милиони!

    17:35 23.11.2025

  • 37 !!!

    1 1 Отговор
    Грозна мулташка мутра с фес! Открадна милиони!

    17:39 23.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Стига страх!

    1 1 Отговор
    Стига сте трили истината бе, страхливци! И от този гразен Мултак ли ви е страх, който открадан милиони?

    17:43 23.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мултигруп

    2 1 Отговор
    Как пък не се намери една мисирка, която да попита този много грозен "културен министър" на България, с извинение, откъде синът му намери милионите, с които си построи хотел в Австрия!

    17:50 23.11.2025

  • 43 Ама можем да откраднем 200

    2 0 Отговор
    100 от кофичката и 100 от заеми ! Айде у еуру !

    19:17 23.11.2025

  • 44 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор
    В кофичката има50лева,но се твърди че са 1000 леват.е. останалото е.заем.

    23:17 23.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове