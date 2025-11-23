Дилов-син: В хотел исках да ме свържат с номер 26409, а след час дойдоха 2 госпожици на заявка two chicks for all night

Любен Дилов син се включи в спора за английския език на Рая Назарян.

Ето какъв житейски опит сподели той:

Произношение срещу отношение…

Моят говорим английски е ужасен. Веднъж в хотел помолих да ме свържат с номер 26409, а след час дойдоха две госпожици, които твърдяха, че съм поръчал two chicks for all night…

Доста коментари прочетох за произношението на Рая Назарян и нито един за това, което казва!

Доказва се предположението, че специалистите по форма чувствително доминират над разбиращите съдържанието. И все пак съм горд с толкова мои сънародници, тънки познавачи на епидемиологията, Израелско-палестинските отношения, плановете на Тръмп и стратегиите на Путин, недъзите на българската съдебна система и проблемите на английското произношение.

А ето и моя принос: предложение към Тръмп как всъщност трябва да се нарича Мексиканския залив!