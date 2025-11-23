Дилов-син: В хотел исках да ме свържат с номер 26409, а след час дойдоха 2 госпожици на заявка two chicks for all night

Любен Дилов син се включи в спора за английския език на Рая Назарян.
Ето какъв житейски опит сподели той:
Произношение срещу отношение…
Моят говорим английски е ужасен. Веднъж в хотел помолих да ме свържат с номер 26409, а след час дойдоха две госпожици, които твърдяха, че съм поръчал two chicks for all night…
Доста коментари прочетох за произношението на Рая Назарян и нито един за това, което казва!
Доказва се предположението, че специалистите по форма чувствително доминират над разбиращите съдържанието. И все пак съм горд с толкова мои сънародници, тънки познавачи на епидемиологията, Израелско-палестинските отношения, плановете на Тръмп и стратегиите на Путин, недъзите на българската съдебна система и проблемите на английското произношение.
А ето и моя принос: предложение към Тръмп как всъщност трябва да се нарича Мексиканския залив!
Раззиаш ли.
А онова момиче незряло нищо смислено не може да произведе и да се напъва за целта.
До коментар #10 від "Бургазлия":стават само за едно - за затвора !
Парламентарната шефка ще участва на конференция в Швеция?!?!?!
До коментар #10 від "Бургазлия":Дилов изглежда от малкото свестни депутати, който не ламти за власт. Сигурно затова е толкова дълга в миманса.
Фейк на часа
Не толкова грозния акцент беше дразнещ, колкото поредицата от безсмислени думи изречени от тази жена.
Беше написано в друг сайт - вместо да изкарват народа по-неграмотен от Назарян, ГЕРБ можеха да кажат, че тя не е практикувала отдавна английски и сега работи по подобряването на комуникационните си качества. Всичко щеше да бъде забравено досега.
Коментиран от #35
До коментар #10 от "Бургазлия":КАК ДА НЕ СТАВАТ,
СТАВАТ ЗА КРАДЦИ И ЛЪЖЦИ.
До коментар #2 від "Боруна Лом":Гнусно ми е да ползвам такива сапуни и шампоани , по добре в канализацията и в пречиствателната станция
До коментар #28 від "след час дойдоха две госпожици":Гладна кокошка просо сънува!
Ами помисли, ако четеше Шекспир с това произношение, някой щеше ли да разбере дали това е Шекспир?
Three witches watch three Swatch watches.
Which witch watch which Swatch watch?
Да видим какво ще разберат хората като си такъв умник и логопед?
Но получава 5 до 7 пъти по малка Заплата от Рая Назарян?
На Витошка булевард, всяка Сервитьорка говори по добър Английски от Рая Назарян.
Откъде ги копат тия Гербадджии не знам, всичката комсомолска комунистическа утайка се е събрала в ГЕРБ, барбар с лидера им Тиквоний!
До коментар #23 від "Фейк на часа":да кажат такова нещо, защото те се шмат за съвършенни.
Язък за дипломата му! Боко трябва
да плати! За нещастните българи
До коментар #1 від "ФЪФЛЕЩ":много по - умен
