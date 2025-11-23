Новини
Дилов-син: В хотел исках да ме свържат с номер 26409, а след час дойдоха 2 госпожици на заявка two chicks for all night

23 Ноември, 2025 17:51

  • любен дилов-син-
  • английски език-
  • произношение

Снимка: БГНЕС
Любен Дилов - син Любен Дилов - син журналист

Любен Дилов син се включи в спора за английския език на Рая Назарян.

Ето какъв житейски опит сподели той:

Произношение срещу отношение…

Моят говорим английски е ужасен. Веднъж в хотел помолих да ме свържат с номер 26409, а след час дойдоха две госпожици, които твърдяха, че съм поръчал two chicks for all night…

Доста коментари прочетох за произношението на Рая Назарян и нито един за това, което казва!

Доказва се предположението, че специалистите по форма чувствително доминират над разбиращите съдържанието. И все пак съм горд с толкова мои сънародници, тънки познавачи на епидемиологията, Израелско-палестинските отношения, плановете на Тръмп и стратегиите на Путин, недъзите на българската съдебна система и проблемите на английското произношение.

А ето и моя принос: предложение към Тръмп как всъщност трябва да се нарича Мексиканския залив!

Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 78 гласа.
  • 1 ФЪФЛЕЩ

    201 11 Отговор
    ТЪПАК

    Коментиран от #60

    17:55 23.11.2025

  • 2 Боруна Лом

    159 12 Отговор
    СИТЕ 240 СТЕ ЗА САПУН! ДОСТА СТЕ ОХРАНЕНИ И ЩЕ БЪДЕ ДОБЪР САПУН И ШАМПОАН!

    Коментиран от #34

    17:57 23.11.2025

  • 3 К.К

    205 16 Отговор
    Дилов, не се оригинален, звучиш тъпо и просташки, но ние вече 20год. сме запознати с вашия изказ, т.е. да не казвате нищо.

    17:58 23.11.2025

  • 4 бай Бай

    129 13 Отговор
    То първо човек се учи на формата.
    Раззиаш ли.
    А онова момиче незряло нищо смислено не може да произведе и да се напъва за целта.

    17:58 23.11.2025

  • 5 И се

    141 12 Отговор
    мисли за оригинален ! Жалък злобар !

    17:59 23.11.2025

  • 6 Гост

    55 11 Отговор
    Евала бе, Шкумбааа

    18:02 23.11.2025

  • 7 Пич

    112 10 Отговор
    Дилов !!! Ти сам си се дефлорира от алчност и глупост ! Вече не си светъл , а това си е лично твоята глупост !!!

    18:02 23.11.2025

  • 8 Пълни

    113 10 Отговор
    измишльотини и мазнене в негов стил ! Най - редовно !

    18:03 23.11.2025

  • 9 Име

    35 8 Отговор
    На мен ми прилича на Созопол - Райския залив, където имах много добри приятели. Но времето напира и не дава да се върнем назад. А и някои късчета се губят - откраднати сякаш мутра! Впрочем тогава нямаше такива.

    18:03 23.11.2025

  • 10 Бургазлия

    99 13 Отговор
    Ако някой ми докаже ,че и един депутат от ГРАБ става за нещо ,ще ми пратя 10л. Бургаска мускатова.

    Коментиран от #14, #20, #29

    18:03 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Жомар

    33 8 Отговор
    Това си е лекарство за простатата

    18:04 23.11.2025

  • 13 фкетжь

    108 15 Отговор
    Тоя фъфльо цял живот на интересен се прави. Някак си ако може да изпъкне, да го видят всички какъв е "остроумен". Палячо. Фъфльо. И така тази мърша си живее на гърба на българите да го хранят и поят а той да со прави на умен. Да си я вземеш тая Рая във вас да си говорите на английски, фъфльо. Срамота. По над 20 хиляди лева заплата взема тая маймуна ГЕРБ и английския и е на ниво на туземец. Да не говорим че някои и беше написал транскрипцията на български та за това беше това порно. Всички в ГЕРБ когато и да ви изритат с ритници все ще е късно. А ти ако знаеш какъв си боклук. Оригинал боклук, дето си мисли че е нещо повече от боклук, ама само така си мисли. Слава на Господ Иисус Христос, всеки може да ти оцени тъпотията в "смешката". Оставка фъфльо, няма полза от теб и ГЕРБ, никаква полза няма, само вреда.

    18:05 23.11.2025

  • 14 До един

    63 7 Отговор

    До коментар #10 от "Бургазлия":

    стават само за едно - за затвора !

    18:06 23.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    74 10 Отговор
    Тоя фъфлещ жал"кар съм го забелязал, че винаги държи в "джоба" си тоалетна хартия, и винаги почва да бърше след господаря и неговите "умни" слуги.

    18:07 23.11.2025

  • 17 сноу

    58 9 Отговор
    Либе..либе..тебе ли сложиха на тарабата да хъхриш каква воня се носи от партенката ви...

    18:08 23.11.2025

  • 18 Дедо ви...

    66 7 Отговор
    Не се подиграваме на Назарян само заради английския й, но и заради френския й, макар и да не сме чували да го говори, се знае, че й е перфектен. А шоуто продължава: Рая Назарян ще държи реч на английски и на форум за Крим
    Парламентарната шефка ще участва на конференция в Швеция?!?!?!

    18:10 23.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факт

    10 65 Отговор

    До коментар #10 от "Бургазлия":

    Дилов изглежда от малкото свестни депутати, който не ламти за власт. Сигурно затова е толкова дълга в миманса.

    18:10 23.11.2025

  • 21 Пимпарев

    53 10 Отговор
    Не може да се каже,че този индивид е тотален некадърник в областта в която би трябвало да се развива.За жалост,той се отличи най-вече с ролята си в насилственото налагане на неолиберализма.По тази причина му се полага челно место пред гилотината,барабар с другите седемстотин,преходчици и евроатлантици.

    18:11 23.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Фейк на часа

    80 7 Отговор
    Видях организираната тролска акция на ГЕРБ да защитават това нещастно момиче. Пуснаха си платените тролове по сайтовете и Фейсбук да пишат, че българите били прости и говорели английски език по-зле от нея. И това при положение, че имаме над един милион човека в САЩ, Великобритания и Канада, много от които са завършили университети и колежи там на английски. Видяха, че ядосаха хората с арогантността си и сега пуснаха този да прибави хумор.
    Не толкова грозния акцент беше дразнещ, колкото поредицата от безсмислени думи изречени от тази жена.
    Беше написано в друг сайт - вместо да изкарват народа по-неграмотен от Назарян, ГЕРБ можеха да кажат, че тя не е практикувала отдавна английски и сега работи по подобряването на комуникационните си качества. Всичко щеше да бъде забравено досега.

    Коментиран от #54

    18:11 23.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Офффф

    74 4 Отговор
    Тоя празноглав Гробаджия все за голямата работа се прави. А не става за нищо освен за лизач на Токвун

    18:13 23.11.2025

  • 27 ташунко

    71 6 Отговор
    Неговия английски бил ужасен . Още по ужасен е българския ти . И не става въпрос за фъфленето ти а за това че нищо сносно не казваш .

    18:14 23.11.2025

  • 28 след час дойдоха две госпожици

    41 7 Отговор
    И ме пребиха

    Коментиран от #35

    18:15 23.11.2025

  • 29 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    39 3 Отговор

    До коментар #10 от "Бургазлия":

    КАК ДА НЕ СТАВАТ,
    СТАВАТ ЗА КРАДЦИ И ЛЪЖЦИ.

    18:17 23.11.2025

  • 30 тиририрам

    32 5 Отговор
    Марето редовно ни облъчваше с общите си приказки, заради което публиката стана безразлична съм съдържанието ви.

    18:17 23.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 сънища

    21 4 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува.....

    18:25 23.11.2025

  • 34 Дааа бе

    24 2 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Гнусно ми е да ползвам такива сапуни и шампоани , по добре в канализацията и в пречиствателната станция

    18:30 23.11.2025

  • 35 Факт

    14 4 Отговор

    До коментар #28 от "след час дойдоха две госпожици":

    Гладна кокошка просо сънува!

    18:31 23.11.2025

  • 36 Каменов

    46 5 Отговор
    Престани да излагаш баща ти с непрестанните ти простотии !

    18:31 23.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Новак

    35 5 Отговор
    "...Доста коментари прочетох за произношението на Рая Назарян и нито един за това, което казва!..."
    Ами помисли, ако четеше Шекспир с това произношение, някой щеше ли да разбере дали това е Шекспир?

    18:37 23.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ян Вандал транс изпълнител

    21 4 Отговор
    И като дойдоха, кво? С колани със cтpaпони ли бяха оборудвани, сложиха ли ти го?

    18:37 23.11.2025

  • 41 Английски за напреднали

    13 4 Отговор
    Преведете долната задача за първи курс в университета:

    Three witches watch three Swatch watches.
    Which witch watch which Swatch watch?

    18:42 23.11.2025

  • 42 ТИГО

    30 7 Отговор
    Смешник ,мисли се за оригинален!

    18:42 23.11.2025

  • 43 Ко речи?

    25 6 Отговор
    То и текстът звучеше, като написан от ии.

    18:44 23.11.2025

  • 44 Дедо Джо

    34 9 Отговор
    Кой беше тоя простак?

    18:50 23.11.2025

  • 45 Потрес

    40 7 Отговор
    Цял живот плагиатства лицето Любен Дилов и от това се храни, както и от името на баща си! Некадъpник! Той затова и стана герберас де!

    18:51 23.11.2025

  • 46 Добре ве Дилов, кажи;

    31 6 Отговор
    Обичам Райна в тепсия?
    Да видим какво ще разберат хората като си такъв умник и логопед?

    18:52 23.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ейй умньо, във всеки един Хотел,

    46 7 Отговор
    персонала говори по добър Английски от Рая Назарян и върши повече работа от Рая Назарян.

    Но получава 5 до 7 пъти по малка Заплата от Рая Назарян?
    На Витошка булевард, всяка Сервитьорка говори по добър Английски от Рая Назарян.

    Откъде ги копат тия Гербадджии не знам, всичката комсомолска комунистическа утайка се е събрала в ГЕРБ, барбар с лидера им Тиквоний!

    19:01 23.11.2025

  • 50 Стига!

    44 5 Отговор
    Стига сте трили истинаат! Лъжа ли е, че този грозник на снимката е политически номад от най-виоско ниво? Лъжа ли е, че премина през повече от десет партии и коалиции, докато припълзя и до трапезата в банкянския двор? Лъжа ли е, че трудно нормална жена ще отиде при него и затова са му изпратили платени жрици на любовта? Лъжа ли е, че е инощжество?! Лъжа ли е, че партията му "Гергьовден", пардон, май беше " Петровден" е креатура на ДС и БКП?! Лъжа ли е, че поради сериозния му говорен дефект не се разбира какво говори?! Лъжа ли е всичко това?!

    19:06 23.11.2025

  • 51 НЯКОЙ ВЯРВА ЛИ МУ ЗА СЛУЧАЯ С ДВЕТЕ

    33 6 Отговор
    ГОСПОИЦИ ДОШЛИ В НЯКЪВ ХОТЕЛ !?

    19:09 23.11.2025

  • 52 Бездарник

    33 4 Отговор
    Тва се мъчи да се прави на интересно ,но не му се получава.

    19:11 23.11.2025

  • 53 Кретен

    28 6 Отговор
    Пълна свинщина от един никаквец .

    19:15 23.11.2025

  • 54 Не може

    10 3 Отговор

    До коментар #23 от "Фейк на часа":

    да кажат такова нещо, защото те се шмат за съвършенни.

    19:33 23.11.2025

  • 55 Олуигофрен

    17 3 Отговор
    Един брой

    19:35 23.11.2025

  • 56 Демокрацията е лъжа!

    26 4 Отговор
    Истината е, че в ГРАБ никой не може, а и не бива да говори английски по-добре от Бащицата. Сакън, някой да не засенчи светиня му; каква Райка, Какъв Любен недолюбен и самовлюбен.

    19:36 23.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 това комунде

    14 3 Отговор
    още ли не е в затвора бе???

    20:01 23.11.2025

  • 59 Коко51

    10 5 Отговор
    И тоя се продаде на статуквото!
    Язък за дипломата му! Боко трябва
    да плати! За нещастните българи

    20:05 23.11.2025

  • 60 Ти си

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "ФЪФЛЕЩ":

    много по - умен

    20:26 23.11.2025

  • 61 Евгени от Алфапласт

    20 3 Отговор
    Бате, къде що има некадърници, повярвали си, че са гении, всички са се събрали в ГЕПИ!🤣 С тартора им начело на тая сбирщина!😂

    20:28 23.11.2025

  • 62 Доста просташко...

    18 4 Отговор
    А това с хотела и 2те мадами със сигурност е смотана измишльотина.

    21:02 23.11.2025

  • 63 ...

    9 3 Отговор
    Може и: too sex for all night

    21:05 23.11.2025

  • 64 Ицо

    14 5 Отговор
    Герберски дрънканици. Опрат ли нищата до герберските издънки, веднага се почват герберските просташки лафчета със сексуален подтекст.

    21:08 23.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 И ние сме горди

    12 2 Отговор
    с интелекта и познанията на сънародниците, но не на тези кухи лейки, които са в НС.

    21:28 23.11.2025

  • 67 Любо Готованкото

    16 2 Отговор
    Л. Дилов-спин е известен със своето прекрасно произношение, за политическите му убеждения и той не знае вече какъв е, където има далавера, облаги, мързел, синекурни длъжности-той е там.През живота си не е свършил работа за пет пари.

    21:38 23.11.2025

  • 68 безпартиен

    15 2 Отговор
    Дали Дилов чете коментарите за себе си? Мисля, че не!Ако ги четеше и има поне малко чест и достойнство,ще спре да се занимава с политика и да ръси мисли по медиите в България!Но поне е изпълнил заръката за ОПРОСТАЧВАНЕТО НА ОСТАНКИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!

    22:18 23.11.2025

  • 69 Падение

    13 2 Отговор
    А допустимо ли е председателя на народното събрание да срича на английски? 10 годишните деца вече говорят на езика.

    22:48 23.11.2025

  • 70 МЪРШАТА

    7 1 Отговор
    МНОГО Е ГНУСЕН ТОАААА

    23:36 23.11.2025

  • 71 Подаръчно пликче

    3 1 Отговор
    Той и Крадев говори като осмокласник английски, но не си отваряте за това устите.

    00:22 24.11.2025

