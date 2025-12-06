Новини
Любен Дилов-син: Политически е изгодно да подадем оставка

Любен Дилов-син: Политически е изгодно да подадем оставка

6 Декември, 2025 12:00

Новата финансова рамка ще се хареса, добави той

Любен Дилов-син: Политически е изгодно да подадем оставка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Народният представител от ГЕРБ Георги Дилов-син коментира общественото напрежение, протестите и предстоящото гласуване на новия проектобюджет. В разговора си с водещия той заяви, че ГЕРБ е готов за избори, но подчерта, че „държавната логика“ в момента изисква първо да бъде приет бюджетът.

По думите му управляващите са наясно, че подаването на оставка би било политически най-изгодният ход за ГЕРБ:

„Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго.“

Той подчерта, че партията е готова за предсрочен вот и е убеден, че ще увеличи резултата си: „Познавам избирателите си. В тежки моменти партията расте. Ние в момента жертваме много политически принципи, за да направим управление, което да може да стабилизира държавата и най-вече да не попадне в ръцете на президента.“

Дилов призна, че огромна част от приятелския му кръг подкрепя протестите, но той самият не е бил на площада.

Според него обществената енергия е ценна, но опозицията се опитва да я използва:

„ПП–ДБ и „Величие“ се опитват да яхнат протестите. Това е нормално, виждал съм го от 90-та година насам.“

Той определи като бюджета като „дълбока причина“ – натрупано недоволство към управлението.

На въпрос дали присъствието на ДПС до мнозинството не е довело до изострянето на ситуацията, Дилов отговори:

„Това е удобна формула за опонентите. Реалността е проста – това е правителство на малцинството, всяка подкрепа е важна.“ И добави, че за разлика от други партии, ГЕРБ не е хвалила Делян Пеевски:

Той подчерта, че институциите трябва да бъдат защитавани, а не унижавани: „Атакуваш ли полицията и пожарната, атакуваш собствената си сигурност.“

Депутатът коментира и обвиненията в корупция, като постави акцент и върху обществото:

„В България много се краде. Колко от работодателите осигуряват на реалните заплати? Колко майстори издават фактура? Корупцията е двустранен договор. Трябва всеки човек да е поне една десета толкова критичен към себе си, колкото към управлението, което и да е то. И когато го спре КАТ и попита: Какво правим сега, да си даде книжката. Поне от малкото да се започне“

Според Дилов новият проектобюджет ще бъде по-харесван от първоначално внесения:

„Аз предпочитах стария вариант, но този ще се хареса повече. Най-важното е, че не пипа данъците.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Имате срок до сряда и после София пак ще гори.

    Коментиран от #9, #10, #14

    12:02 06.12.2025

  • 2 Макето

    3 0 Отговор
    И този фъфльо бил фактор, бил за политическа изгода. Няма ли кой да му каже, че е нелицеприятен?

    12:02 06.12.2025

  • 3 Нито

    5 0 Отговор
    прекроения ви бюджет , нито ти , нито някой от шайката ви и другите елементи в тройния ви криминален колектив , имат или ще имат някога какъвто и да било шанс да се харесат на българските граждани ! Оставка !

    12:08 06.12.2025

  • 4 О С Т А В К А!

    3 0 Отговор
    И ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!

    12:10 06.12.2025

  • 5 гепи специалист

    3 0 Отговор
    съд и затвор за вас

    12:10 06.12.2025

  • 6 фкоеде

    1 0 Отговор
    Фъфльо, не само политически ами и реално е най добре да си обирате крушите цялата гнусна мафия ГЕРБ и другарчета. От 2009 г до днес ограбихте България и няма никаква полза от вас боклуци. Само игледаите това в Тубата "Китай Только Что Шокировал Весь Мир Новым Изобретением Будущего", и ще видиш с очите си какви сте негодници дето трябва с камъни да ви бият. Само вижте докато крадете парите на България къде са отишли другите народи. Слава на Господ Иисус Христос, всеки може да види до къде сте ни докарали. Ограбили сте не само парите ами и бъдещето на България. Оставка и за тебе може и да те понабият малко, дето много ти се е приискало.

    12:10 06.12.2025

  • 7 ккк

    2 0 Отговор
    тези всичките плямпачи които излизат един след друг на какви хапчета са не знам , ти го плюеш то вика дъжд вали

    12:11 06.12.2025

  • 8 Отивайте си

    3 0 Отговор
    Оскъдица на естествен интелект!

    12:11 06.12.2025

  • 9 Манол

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Обаче този път вие копейки ще бъдете прогонени от протеста, помни ми думата. Мястото ви не е там вие не сте българи!

    12:11 06.12.2025

  • 10 няма да те разбере Фъфльото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мека китка е. И се чувства много добре с още няколко герберски меки китки, депутати и министри.

    12:12 06.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Оставка, ке-ке,

    1 0 Отговор
    ке-ке, ке-ке...

    12:13 06.12.2025

  • 13 Оставка,

    1 0 Отговор
    Ке-ке.

    12:15 06.12.2025

  • 14 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Руски блатник ! Българомразец !

    12:16 06.12.2025

Новини по градове:
