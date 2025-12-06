Любен Дилов-син: Политически е изгодно да подадем оставка

Народният представител от ГЕРБ Георги Дилов-син коментира общественото напрежение, протестите и предстоящото гласуване на новия проектобюджет. В разговора си с водещия той заяви, че ГЕРБ е готов за избори, но подчерта, че „държавната логика“ в момента изисква първо да бъде приет бюджетът.
По думите му управляващите са наясно, че подаването на оставка би било политически най-изгодният ход за ГЕРБ:
„Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго.“
Той подчерта, че партията е готова за предсрочен вот и е убеден, че ще увеличи резултата си: „Познавам избирателите си. В тежки моменти партията расте. Ние в момента жертваме много политически принципи, за да направим управление, което да може да стабилизира държавата и най-вече да не попадне в ръцете на президента.“
Дилов призна, че огромна част от приятелския му кръг подкрепя протестите, но той самият не е бил на площада.
Според него обществената енергия е ценна, но опозицията се опитва да я използва:
„ПП–ДБ и „Величие“ се опитват да яхнат протестите. Това е нормално, виждал съм го от 90-та година насам.“
Той определи като бюджета като „дълбока причина“ – натрупано недоволство към управлението.
На въпрос дали присъствието на ДПС до мнозинството не е довело до изострянето на ситуацията, Дилов отговори:
„Това е удобна формула за опонентите. Реалността е проста – това е правителство на малцинството, всяка подкрепа е важна.“ И добави, че за разлика от други партии, ГЕРБ не е хвалила Делян Пеевски:
Той подчерта, че институциите трябва да бъдат защитавани, а не унижавани: „Атакуваш ли полицията и пожарната, атакуваш собствената си сигурност.“
Депутатът коментира и обвиненията в корупция, като постави акцент и върху обществото:
„В България много се краде. Колко от работодателите осигуряват на реалните заплати? Колко майстори издават фактура? Корупцията е двустранен договор. Трябва всеки човек да е поне една десета толкова критичен към себе си, колкото към управлението, което и да е то. И когато го спре КАТ и попита: Какво правим сега, да си даде книжката. Поне от малкото да се започне“
Според Дилов новият проектобюджет ще бъде по-харесван от първоначално внесения:
„Аз предпочитах стария вариант, но този ще се хареса повече. Най-важното е, че не пипа данъците.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #10, #14
12:02 06.12.2025
2 Макето
12:02 06.12.2025
3 Нито
12:08 06.12.2025
4 О С Т А В К А!
12:10 06.12.2025
5 гепи специалист
12:10 06.12.2025
6 фкоеде
12:10 06.12.2025
7 ккк
12:11 06.12.2025
8 Отивайте си
12:11 06.12.2025
9 Манол
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Обаче този път вие копейки ще бъдете прогонени от протеста, помни ми думата. Мястото ви не е там вие не сте българи!
12:11 06.12.2025
10 няма да те разбере Фъфльото
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мека китка е. И се чувства много добре с още няколко герберски меки китки, депутати и министри.
12:12 06.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Оставка, ке-ке,
12:13 06.12.2025
13 Оставка,
12:15 06.12.2025
14 .....
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Руски блатник ! Българомразец !
12:16 06.12.2025