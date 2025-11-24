Времето днес, прогноза за понеделник, 24 ноември: Слънчево, вятърът утихва

През деня ще е слънчево, вятърът ще стихне, след обяд ще е слаб от юг-югозапад, а максималните температури ще са между 10° и 15°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с вятър от юг-югоизток и температури между 12° и 16°.

В планините също ще бъде слънчево, с умерен вятър от запад-югозапад.

През седмицата у нас във вторник ще има разкъсана средна и висока облачност, с минимални температури около и под нулата в Западна България и максимални между 7°-8° на северозапад и 18°-19° на югоизток.

В средата на седмицата над западната половина от страната ще е облачно с валежи от дъжд и нахлуване на студен въздух.

В петък дневните температури ще се понижат, ще преобладава облачно време с валежи, повече в източната половина на страната.