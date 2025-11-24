Новини
Нов протест на млади лекари

24 Ноември, 2025 07:20 1 208 28

  • протест-
  • млади лекари-
  • възнаграждения

Специализантите недоволстват срещу неяснотата с възнагражденията им

Нов протест на млади лекари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младите лекари - специализанти отново ще изразят недоволството си, което също е насочено към разчетите в бюджета за догодина. В него са заделени рекордните 5, 571 млрд. евро, в които сумата от 260 милиона евро беше анонсирана като перо за вдигане на техните възнаграждения.

На първо четене на бюджета на Здравната каса обаче не стана ясно как ще се повишават заплатите в здравеопазването – и на специализантите, и на останалите групи от болничния персонал – като акушерки и медицински сестри, например.

Очаква се именно между първо и второ четене да бъде изяснено как ще се разпределят отделените средства, така че заплатата на лекар със специалност да не пада под тази на специализант.


Новините на Fakti.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    На докторите трябва да им дадат пари. На пенциите по 24лв месечно като при Тошо и пари зс лекарите ще има.

    Коментиран от #22

    07:27 24.11.2025

  • 2 пресолена

    10 2 Отговор
    защо никой не попита за тези от които ще се вземат тия пари?

    07:28 24.11.2025

  • 3 За мафията

    21 3 Отговор
    тлъстия пай , на младите лекари - трохите ! Оставка !

    07:29 24.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Къде

    17 1 Отговор
    и за какви пари уреди Зафировото на работа дъщеря си непосредствено след завършването , при това без никакъв опит и практика ? Ето това е престъпление ! До кога така ? Оставка !

    07:31 24.11.2025

  • 6 Тия безделници

    22 6 Отговор
    Вместо да протестират да залягат над учебниците.
    Когато са дипломират, тогава повече.
    Профасия « млад лекар» няма.
    Айде джар!

    Коментиран от #26

    07:32 24.11.2025

  • 7 дядото

    13 4 Отговор
    нека протестират и искат пари,а това,че някои не могат едно кръвно да измерят е без значение.пфу.

    07:34 24.11.2025

  • 8 Крум

    18 8 Отговор
    Тия са егати и наглеците. Какво е направил,какво е постигнал ,че иска пари. Лекуват с гугъл и AI, метнали слушалките на врата ,но пък с претенции. Като не им изнасят условията хайде на пазара на сергия.

    07:37 24.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Елементарно

    19 2 Отговор
    Премахват НЗОК и от съкращението на 80 000 администрация им увеличават заплатите...НО всеки млад лекар трябва да подпише договор и да работи 5 години след като завърши където и в което и да е населено място му кажат, И е крайно време и млади и стари лекари да почнат да носят наказателна отговорност - не може да имаме най лошото здравеопазване в света, а да няма ни един доктор в затвора!

    07:43 24.11.2025

  • 11 Йом

    9 5 Отговор
    Мили деца, пак ще ви излъжат. Не се занимавайте с идиоти (ако бяха хубави хора и нещо ставаше от тях, те нямаше сега да са политици) и не си губете времето, защото животът е кратък. В тази страна се оправят само връзкарите и корумпираните. Ако не сте от тях...вече сте загубити битката. Светът е голям и спасение дебне отвсякъде. Реализирайте се там, където ще оценят знанията и способностите ви подобаващо. Иначе цял живот ше се борите с вятърни мелници и на попрището жизнено в средата ще осъзнаете, че вече е късно и единствената възможност е корупцията...ако успеете да приспите съвестта си ви чака един сладък живот. Не се сърдете на Тошко, той просто каза на глас това, което другите си мислят, но от лицемерие не смеят да кажат. Пазете МОРАЛА си, защото това е единственото, което ще ви остане накрая.

    Коментиран от #13

    07:47 24.11.2025

  • 12 1 торба лекарства

    13 1 Отговор
    Разочарован съм от младите лекари! Диагнози не умеят да поставят, а само да предписват хапчета симптоматично. Разболяват повече отколкото си.

    07:53 24.11.2025

  • 13 Млад лекар

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Йом":

    Не е така просто, ако отида да работя в чужбина от мен ще искат да работя, а не да си клатя краката. И за лекарска грешка заради некадърност и мързел от моя страна ще лежа в затвора, не си струва за 1000 евро отгоре.

    Коментиран от #15, #24

    07:54 24.11.2025

  • 14 Нито могат, нито знаят

    8 2 Отговор
    Неотдавна бях при такива. Цяло отделение не може да взима кръв и правят с хората гадории направо е ужас.

    08:02 24.11.2025

  • 15 Леля Зелка

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Млад лекар":

    Гаранция, че с компетенцията с която се дипломират днешните млади лекари от България, в чужбина няма да Ви вземат на работа.

    08:10 24.11.2025

  • 16 замислен

    6 2 Отговор
    Парите пак ще се пръснат по уредените канали, младите пак ще работят за минималната работна заплата. Тези, които за последно са завършили през 90-те години и са си уредили живота преди да се отворят границите към ЕС започват масово да се пенсионират. Тук ще останат само некадърните които не са си намерили работа на запад.

    08:12 24.11.2025

  • 17 Коко

    2 2 Отговор
    Ако се разболее човек ще живее колкото му е писано може и да оздравее НО направи ли грешката да отиде на лекар си подписва автоматично смъртната присъда.Ако има пари ще го издоят и убият а ако няма до две седмици е готов за среща със свети Петър.

    08:18 24.11.2025

  • 18 Цървул

    3 1 Отговор
    Как да няма яснота за възнагражденията . Искат да работите за 500 лева . Или беше 500 евро . Започнах да се обърквам .

    08:21 24.11.2025

  • 19 пери

    2 7 Отговор
    Обещаха да им хвърлят някакви пари, но това е просто прах в очите. Всички студенти сега трябва да ги подкрепят, младите трябва да се обединят и да се борят. В Сърбия точно студентите раздрусаха властта.
    Протести до дупка.

    Коментиран от #20

    08:56 24.11.2025

  • 20 Ей сега, но само ми кажи,

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "пери":

    къде отидоха кампаниите за превенция или cамо за парите ги вълнува?

    09:37 24.11.2025

  • 21 Лекар

    1 2 Отговор
    Половината колеги вече се нестим в Германия, така че не ми пука 😏 ходете да се лекувате на баячки

    09:40 24.11.2025

  • 22 Исторически парк

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    А така като станеш на 65 ти пожелавам да живееш с 24 лв на месец

    09:41 24.11.2025

  • 23 Бойко Българоубиец

    2 1 Отговор
    Моята заплата си я увеличих с 2 милиарда лева хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    09:42 24.11.2025

  • 24 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Млад лекар":

    Те там като ти видят знанията и ще ти откажат работа бе

    09:43 24.11.2025

  • 25 Василеску

    0 2 Отговор
    Трийте, трийге. Но никога повече управление на София от П П и СС.Неможачи нагли.

    10:23 24.11.2025

  • 26 Няма такова нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тия безделници":

    като заплата на стажант.
    Когато се дипломира, ако не избяга ще започне с начална заплата и нищо без стаж.

    10:38 24.11.2025

  • 27 тошко африкански

    0 0 Отговор
    ще вкараме от лекари от зимбабве за 5 лева!

    12:28 24.11.2025

  • 28 Порно

    0 0 Отговор
    И защо от моите данъци и осигуровки да се финансира обучението на лекари за чужбина ?

    12:29 24.11.2025

