Нов протест на млади лекари

Младите лекари - специализанти отново ще изразят недоволството си, което също е насочено към разчетите в бюджета за догодина. В него са заделени рекордните 5, 571 млрд. евро, в които сумата от 260 милиона евро беше анонсирана като перо за вдигане на техните възнаграждения.
На първо четене на бюджета на Здравната каса обаче не стана ясно как ще се повишават заплатите в здравеопазването – и на специализантите, и на останалите групи от болничния персонал – като акушерки и медицински сестри, например.
Очаква се именно между първо и второ четене да бъде изяснено как ще се разпределят отделените средства, така че заплатата на лекар със специалност да не пада под тази на специализант.
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #22
07:27 24.11.2025
2 пресолена
07:28 24.11.2025
3 За мафията
07:29 24.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Къде
07:31 24.11.2025
6 Тия безделници
Когато са дипломират, тогава повече.
Профасия « млад лекар» няма.
Айде джар!
Коментиран от #26
07:32 24.11.2025
7 дядото
07:34 24.11.2025
8 Крум
07:37 24.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Елементарно
07:43 24.11.2025
11 Йом
Коментиран от #13
07:47 24.11.2025
12 1 торба лекарства
07:53 24.11.2025
13 Млад лекар
До коментар #11 от "Йом":Не е така просто, ако отида да работя в чужбина от мен ще искат да работя, а не да си клатя краката. И за лекарска грешка заради некадърност и мързел от моя страна ще лежа в затвора, не си струва за 1000 евро отгоре.
Коментиран от #15, #24
07:54 24.11.2025
14 Нито могат, нито знаят
08:02 24.11.2025
15 Леля Зелка
До коментар #13 от "Млад лекар":Гаранция, че с компетенцията с която се дипломират днешните млади лекари от България, в чужбина няма да Ви вземат на работа.
08:10 24.11.2025
16 замислен
08:12 24.11.2025
17 Коко
08:18 24.11.2025
18 Цървул
08:21 24.11.2025
19 пери
Протести до дупка.
Коментиран от #20
08:56 24.11.2025
20 Ей сега, но само ми кажи,
До коментар #19 от "пери":къде отидоха кампаниите за превенция или cамо за парите ги вълнува?
09:37 24.11.2025
21 Лекар
09:40 24.11.2025
22 Исторически парк
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":А така като станеш на 65 ти пожелавам да живееш с 24 лв на месец
09:41 24.11.2025
23 Бойко Българоубиец
09:42 24.11.2025
24 Българин
До коментар #13 от "Млад лекар":Те там като ти видят знанията и ще ти откажат работа бе
09:43 24.11.2025
25 Василеску
10:23 24.11.2025
26 Няма такова нещо
До коментар #6 от "Тия безделници":като заплата на стажант.
Когато се дипломира, ако не избяга ще започне с начална заплата и нищо без стаж.
10:38 24.11.2025
27 тошко африкански
12:28 24.11.2025
28 Порно
12:29 24.11.2025