Дикме: Разходите в една демократична държава са свързани с конкретни реформи, а тук се дават пари без реформи

Бюджет 2026 противоречи на работодателите, освен всички други звена, които се изказаха срещу него. Догодина икономическият растеж ще се забави, а безработицата ще расте. Това заяви пред bTV Мехмед Дикме, бивш народен представител, цитиран от novini.bg.
Според него в новия бюджет е трябвало да се остави буфер, с който да се преговаря.
Големият проблем на бюджета е, че по принцип разходите в една демократична държава са свързани с конкретни реформи, а тук се дават пари без реформи."
И поздрави ДПС - според него те са имали ясни цели и са поискали пари за общините, които са били получени.
Според Дикме новата партия на Ахмед Доган няма да успее.
И допълни, че новата партия се създава в опит да има противопоставяне на Делян Пеевски - това е основната причина
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Клати Крачолов
09:36 24.11.2025
2 гръндж
09:37 24.11.2025
3 Факт
Коментиран от #9
09:41 24.11.2025
4 Крадците не правят реформи!
09:41 24.11.2025
5 Васко Кръпката ни излъга
09:48 24.11.2025
6 Тома
09:55 24.11.2025
7 Оракула от Делфи
а вината да станеш такъв ,беше лично на Ахмед Доган,
(не че Ахмед... ми е много симпатичен)!!
Сега, да ти дам един съвет, като на "партиен изменник "
целувай ръка , на Доган ,за да не целуваш г-за на Шиши!!!
09:55 24.11.2025
8 Реформи а? Демократични а?
Помислете! Разделете 600 милиарда долара на население от 370 милиона и получавате над 1600 долара на човек, включително бебета. Само за един месец!
09:59 24.11.2025
9 С чужда пита помен !
До коментар #3 от "Факт":Състоянието икономиката на Унгария в момента е плачевно!
Герги Марков ли ти наприказва тия тъпотий???
Коментиран от #12
10:00 24.11.2025
10 Откри топлата вода нали?
10:01 24.11.2025
11 когато и парите
10:13 24.11.2025
12 яяя
До коментар #9 от "С чужда пита помен !":няма "Й" в края на дума в множествено число
Коментиран от #14
10:20 24.11.2025
13 Абсурдистан
10:24 24.11.2025
14 Да имаш право!
До коментар #12 от "яяя":"Тъпотиите" са в множественно число!
10:29 24.11.2025
15 Айде
10:38 24.11.2025
16 Че какви реформи за крадене?
10:38 24.11.2025
17 Асен Василев е виновен
- Тежката корупция от най-ниско до най-високо ниво. Никой не желае да се бори с този социален недъг, защото знае, че самият той може да намаже филията. И ще остане ненаказан. От тук следва и вторият фактор, а именно:
- Тотална липса на върховенство на закона. За 30 години няма осъден ефективно НИТО ЕДИН политик от национален мащаб. Нито един. А не е като да няма кой и да няма за какво… Съседна Румъния, която вкара дори министър-председател в затвора, вече й дишаме праха по всеки един параграф.
- Пълно неглижиране на факта, че България е жертвата в една перфидна, но много опасна за всички нас, хибридна война. От отсрещната страна имаме зложелателна Русия, която от векове мечтае да ни превърне в Задунайская губерния и днес е по-близо до това от когато и да е било.
10:59 24.11.2025
18 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.
Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .
Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.
Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.
11:00 24.11.2025
19 БКП Ново начало
11:02 24.11.2025
20 Цвете
Коментиран от #21
11:08 24.11.2025
21 търговище
До коментар #20 от "Цвете":доган го нерече гюн сураТ ,А ЗА НОВАТА ПАРТИЯ НА СОКОЛА е мнго прав ,няма бъдеще ТАНЕР и другия мъжа на секретарката ,са показно недобрежалателни за истрадалия народ от етноса
11:48 24.11.2025