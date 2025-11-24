Дикме: Разходите в една демократична държава са свързани с конкретни реформи, а тук се дават пари без реформи

Бюджет 2026 противоречи на работодателите, освен всички други звена, които се изказаха срещу него. Догодина икономическият растеж ще се забави, а безработицата ще расте. Това заяви пред bTV Мехмед Дикме, бивш народен представител, цитиран от novini.bg.

Според него в новия бюджет е трябвало да се остави буфер, с който да се преговаря.

Големият проблем на бюджета е, че по принцип разходите в една демократична държава са свързани с конкретни реформи, а тук се дават пари без реформи."

И поздрави ДПС - според него те са имали ясни цели и са поискали пари за общините, които са били получени.

Според Дикме новата партия на Ахмед Доган няма да успее.

И допълни, че новата партия се създава в опит да има противопоставяне на Делян Пеевски - това е основната причина