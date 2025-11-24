Новини
България »
Всички градове »
Дикме: Разходите в една демократична държава са свързани с конкретни реформи, а тук се дават пари без реформи

Дикме: Разходите в една демократична държава са свързани с конкретни реформи, а тук се дават пари без реформи

24 Ноември, 2025 09:34 981 21

  • мехмед дикме-
  • разходи-
  • държава-
  • реформи-
  • пари

Догодина икономическият растеж ще се забави, а безработицата ще расте, коментира бившият депутат

Дикме: Разходите в една демократична държава са свързани с конкретни реформи, а тук се дават пари без реформи - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджет 2026 противоречи на работодателите, освен всички други звена, които се изказаха срещу него. Догодина икономическият растеж ще се забави, а безработицата ще расте. Това заяви пред bTV Мехмед Дикме, бивш народен представител, цитиран от novini.bg.

Според него в новия бюджет е трябвало да се остави буфер, с който да се преговаря.

Големият проблем на бюджета е, че по принцип разходите в една демократична държава са свързани с конкретни реформи, а тук се дават пари без реформи."

И поздрави ДПС - според него те са имали ясни цели и са поискали пари за общините, които са били получени.

Според Дикме новата партия на Ахмед Доган няма да успее.

И допълни, че новата партия се създава в опит да има противопоставяне на Делян Пеевски - това е основната причина


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клати Крачолов

    9 0 Отговор
    Обичам да си клатим крачолите в държавни измислени институции!

    09:36 24.11.2025

  • 2 гръндж

    4 0 Отговор
    Разходките в една демократична държава са до банкоматите.

    09:37 24.11.2025

  • 3 Факт

    10 3 Отговор
    Виктор Орбан е велик държавник. Четири пъти го избират унгарците за премиер. Даде 13-та и 14-та пенсия на старите хора. В същото време нашите управници искат да вдигнат пенсиите с 7% при инфлация от над 30% и то чак от 1юли т.е. вдигането е само за 6 месеца от годината. Орбан дава 32000 хиляди евро на всяко семейство с три деца и още толкова с 2% лихва за 25 години. Всички възрастни хора над 65 години се возят БЕЗПЛАТНО с трамваи, автобуси и влакове из цяла Унгария. Магистралите им са в перфектно състояние, без дупки и постоянни ремонти, защото не крадат като нашите управляващи.

    Коментиран от #9

    09:41 24.11.2025

  • 4 Крадците не правят реформи!

    10 0 Отговор
    Само крадат...

    09:41 24.11.2025

  • 5 Васко Кръпката ни излъга

    7 0 Отговор
    Пееше ни : " комунизма си отива, спете спокойно деца"!

    09:48 24.11.2025

  • 6 Тома

    10 0 Отговор
    Нали ако направим реформи ще загубим избирателите на шайката герб и депесе партията на ченгетата бе батко

    09:55 24.11.2025

  • 7 Оракула от Делфи

    10 0 Отговор
    Дикме , я кажи ти какви реформи направи , като беше министър
    а вината да станеш такъв ,беше лично на Ахмед Доган,
    (не че Ахмед... ми е много симпатичен)!!
    Сега, да ти дам един съвет, като на "партиен изменник "
    целувай ръка , на Доган ,за да не целуваш г-за на Шиши!!!

    09:55 24.11.2025

  • 8 Реформи а? Демократични а?

    6 0 Отговор
    Междувременно националният дълг на САЩ е нараснал с над 600 милиарда долара само за един месец.
    Помислете! Разделете 600 милиарда долара на население от 370 милиона и получавате над 1600 долара на човек, включително бебета. Само за един месец!

    09:59 24.11.2025

  • 9 С чужда пита помен !

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Състоянието икономиката на Унгария в момента е плачевно!
    Герги Марков ли ти наприказва тия тъпотий???

    Коментиран от #12

    10:00 24.11.2025

  • 10 Откри топлата вода нали?

    5 0 Отговор
    Че догодина икономическият растеж ще се забави, а безработицата ще расте. И разходите за НАТО и олигофрении и пръдни ще са 6,5% от БВП ...."свързани с конкретни реформи".....а?

    10:01 24.11.2025

  • 11 когато и парите

    0 1 Отговор
    ги изяжда инфлацията и няма угодия . нещата се пазят същите . обновяват се . средствата се нагаждат към цените . кой губи . и в киев е така . взема пари, раздава ги . понякога ги открадват . затова и там няма реформа . по помашки се казва бюджетиране . бюджетират се нуждаещите се .

    10:13 24.11.2025

  • 12 яяя

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "С чужда пита помен !":

    няма "Й" в края на дума в множествено число

    Коментиран от #14

    10:20 24.11.2025

  • 13 Абсурдистан

    4 0 Отговор
    И тоя откри топлата вода. Тези примати така и не искат да признаят, че от комунистическия преврат до ден днешен не е имало никащви реформи.

    10:24 24.11.2025

  • 14 Да имаш право!

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "яяя":

    "Тъпотиите" са в множественно число!

    10:29 24.11.2025

  • 15 Айде

    2 0 Отговор
    И този се сети, след години крадене!

    10:38 24.11.2025

  • 16 Че какви реформи за крадене?

    2 0 Отговор
    Крадене може и без реформи!

    10:38 24.11.2025

  • 17 Асен Василев е виновен

    1 0 Отговор
    Трагичното състояние на държавата се дължи на три фактора:

    - Тежката корупция от най-ниско до най-високо ниво. Никой не желае да се бори с този социален недъг, защото знае, че самият той може да намаже филията. И ще остане ненаказан. От тук следва и вторият фактор, а именно:
    - Тотална липса на върховенство на закона. За 30 години няма осъден ефективно НИТО ЕДИН политик от национален мащаб. Нито един. А не е като да няма кой и да няма за какво… Съседна Румъния, която вкара дори министър-председател в затвора, вече й дишаме праха по всеки един параграф.
    - Пълно неглижиране на факта, че България е жертвата в една перфидна, но много опасна за всички нас, хибридна война. От отсрещната страна имаме зложелателна Русия, която от векове мечтае да ни превърне в Задунайская губерния и днес е по-близо до това от когато и да е било.

    10:59 24.11.2025

  • 18 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    2 0 Отговор
    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.

    11:00 24.11.2025

  • 19 БКП Ново начало

    1 0 Отговор
    В превод от гербски: "Понеже последните 4 години нямахме възможност да крадем достатъчно, ще си наваксаме догодина."

    11:02 24.11.2025

  • 20 Цвете

    3 0 Отговор
    И ТИ СИ ЕДИН ОТ БИВШИТЕ ИГРАЧИ.😉

    Коментиран от #21

    11:08 24.11.2025

  • 21 търговище

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Цвете":

    доган го нерече гюн сураТ ,А ЗА НОВАТА ПАРТИЯ НА СОКОЛА е мнго прав ,няма бъдеще ТАНЕР и другия мъжа на секретарката ,са показно недобрежалателни за истрадалия народ от етноса

    11:48 24.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол