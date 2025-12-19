Новини
Fitch Ratings: Политическата нестабилност в България затруднява реформите и перспективите за растеж

19 Декември, 2025

Кредитната агенция не очаква последната политическа криза в страната да окаже влияние върху приемането на еврото

Снимка: БГНЕС
Оставката на българското правителство подчертава предизвикателствата пред прилагането на структурни реформи, включително фискална корекция, както и как това може да се отрази на икономическия растеж, заяви Fitch Ratings, цитирана от "Нова телевизия".

Кредитната рейтингова агенция не счита, че това ще повлияе на присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г., членството в която се отразява в рейтинга „BBB+“/Стабилен на страната.

Българският министър-председател Росен Желязков подаде оставка на 11 декември след мащабни антиправителствени протести, които започнаха в отговор на предложението за бюджет за 2026 г.

Fitch Ratings не очаква последната политическа криза в страната да окаже влияние върху приемането на еврото, което според нея ще продължи както е планирано. Европейската комисия заяви, че независимо от политическата ситуация „необходимите решения са взети и остават в сила“. Започнаха дискусии за сформиране на правителство на националното единство, макар че не е ясно кога ще приключат.

През юли агенцията повиши рейтинга на България до „BBB+“, след като ЕКОФИН на Европейския съвет одобри заявлението ѝ за присъединяване към еврозоната. Това отразява прякото положително въздействие, което това ще има върху резултатите от модела за рейтинга (SRM) на Fitch за България, главно чрез гъвкавостта на резервната валута.

Коалицията на малцинството на Желязков беше на власт едва от януари и базовата прогноза е, че ще се проведат предсрочни избори, най-вероятно през пролетта на 2026 г. Това ще бъдат осмите предсрочни избори в България от 2021 г. насам, посочи Fitch Ratings.

Според Fitch, основната фискална позиция на България се е влошила през последните години поради увеличените социални разходи, големите увеличения на заплатите в публичния сектор и забавянията в прилагането на реформите, въпреки че публичният дълг остава много нисък – под 30% от БВП през 2025 г. Повторните промени в правителството могат да отслабят капацитета за средносрочно фискално приспособяване, необходимо за овладяване на нарастващите дефицити.

Fitch Ratings очаква фискалният дефицит да се повиши до 3,2% през 2026 г. и 4,3% през 2027 г. от 3% през 2025 г. Това е в сравнение с предишната прогноза, че дефицитът ще остане непроменен през следващата година и ще се повиши до 3,1% през 2027 г. Тези ревизии отразяват неуспеха на отиващото си правителство да изпълни планираните мерки за приходите през тази година, а за 2027 г. – въздействието от доставките на военно оборудване на стойност 1,2% от БВП.

В по-широк план институционалните ограничения и политическата нестабилност забавиха напредъка по структурните реформи в сравнение с другите страни, въпреки успешното приключване на процеса по приемане на еврото. България изостава по усвояването на средства от ЕС по Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) и редовните кохезионни фондове. Това може да създаде предизвикателства за изплащането на средствата по RRF, като се има предвид крайният срок за изпълнение в края на август 2026 г., казват от рейтинговата агенция.

Икономическите резултати през тази година бяха подкрепени от силен номинален ръст на заплатите, предсрочно потребление преди влизането в еврозоната и силна инвестиционна активност. Fitch Ratings повиши прогнозата си за реалния растеж на БВП за 2025 г. от 3,1% на 3,3%, за да отрази по-добрите от очакваните резултати за деветмесечието на 2025 г. Въпреки това, вероятното забавяне на изпълнението на проектите, финансирани от ЕС, и подновената политическа несигурност ще окажат натиск върху растежа през следващата година, като компенсират по-силния ефект на пренос. Агенцията ревизира прогнозите си за растежа през 2026 и 2027 г. леко надолу, до 2,7% от 2,8%.


