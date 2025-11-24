Новини
Представители на “Възраждане” проведоха среща с делегация на Китайската народна република

24 Ноември, 2025 09:38, обновена 24 Ноември, 2025 09:48 772

Разговорите се проведоха в неделя сутринта в сградата на Народното събрание

Представители на “Възраждане” проведоха среща с делегация на Китайската народна република - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В неделя сутринта делегации на "Възраждане" и Китайската народна република проведоха среща в сградата на Народното събрание.

Делегацията на “Възраждане” беше водена от Костадин Костадинов - председател на партията, а делегацията на Китайската народна република от Н. Пр. Сяо Дзие - заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП).

В началото на разговора и двете страни отправиха приветствия една към друга, отчитайки важността на срещата на високо ниво за поддържане на българо-китайските взаимоотношения.

Като историк, Костадин Костадинов в своето приветствено слово припомни зa далечната историческа свързаност между китайския и българския народ. И отговорността, която имат днес към бъдещето, Китай, който освен държава е и цивилизация, и най-старата държава в Европа, България. Той изрази желание зa задълбочаване на двустранните връзки между “Възраждане” и Китайската комунистическа партия в полза на китайския и българския народ.

От своя страна Н. Пр. г-н Сяо Дзие също отправи приветствие. Той потвърди, че България и Китай са свързани от дълбоко приятелство и сътрудничество като част от инициативата “Един пояс - един път”, която предоставя възможности за сътрудничество във всяка сфера. Н.пр г-н Сяо Дзие потвърди готовността на Китай да работи с България и света.

В разговора бяха обсъдени различни сектори с възможност за сътрудничество.

Делегацията на “Възраждане” беше съставена от Костадин Костадинов - председател на “Възраждане”, Цончо Ганев - зам.-председател на “Възраждане” и на Народното събрание, Петър Петров - зам.-председател на “Възраждане” и на ПГ на “Възраждане”, и народните представители: Ангел Янчев, Ангел Славчев, Ангел Георгиев, Димо Дренчев, Маргарита Махаева, Ивайло Чорбов, Виолета Кърпачева, Георги Хрисимиров, Йордан Тодоров и Славчо Крумов.

Делегацията на Китайската народна република беше съставена от

- заместник-председател на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП), Н.Пр.Дай Цинли - извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в София, Лу Кан - заместник-министър на Международния отдел на Централния комитет на Китайската комунистическа партия, Луи Дзие - заместник-председател на Мрежата на НПО за международния обмен на Китай, бивш заместник-председател на Постоянния комитет на Народния конгрес на провинция Съчуан, председател на Мрежата на НПО за международния обмен на провинция Съчуан, Уан Къ - генерален секретар на Мрежата на НПО за международния обмен на Китай, Тиен Гън, научен сътрудник на Мрежата НПО за международния обмен на Китай.


