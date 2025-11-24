Йотова: За мен бюджетът за 2026 г. трябва да осигури на някой изборите без реформи и визия за развитие на икономиката

За мен бюджетът за 2026 г. трябва да осигури на някой изборите без реформи и визия за развитие на икономиката. Без производство и икономика социалните мерки не могат да бъдат сами за себе си, няма как само да се изпразва хазната. Така вицепрезидентът Илияна Йотова коментира план-сметката, която беше приета на първо четене в парламента, цитирана от Нова телевизия.
Вицепрезидентът разкритикува остро фискалната рамка за 2026 г. "Колкото и да се опитват да кажат, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен от него. Смущаващи са няколко неща - съкратените срокове между двете четения, все пак става дума за най-важния закон и бъдещето на държавата. Бюджетът обещава нови 10 млрд. лева дълг, което е изключително тревожен елемент", смята Илияна Йотова.
Според нея протестите – както на синдикатите, така и срещу решенията на Столичната община, имат пресечна точка и това е недоволството на хората.
Относно думите на депутата от „БСП-Обединена левица” Атанас Атанасов, че тя е част от възможните претенденти за държавен глава на изборите догодина, Йотова заяви: "Рано е да отговоря дали бих се впуснала в президентската надпревара. Благодаря на колегите от БСП за признанието".
Тя отказа да коментира дали е обсъждала с БСП евентуална своя кандидатура. Според нея сериозен страх предизвиква постоянните коментари за създаване на партия на президента Радев.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 поне няма скрити неща и изненади
10:45 24.11.2025
3 Какво друго могат?
10:46 24.11.2025
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #10
10:47 24.11.2025
5 бегайте с тоз бюджет
10:47 24.11.2025
6 Румен Резидента
10:48 24.11.2025
7 Лукойл пак не плати данъци
10:50 24.11.2025
8 петхилядник кука
10:50 24.11.2025
9 хах
10:51 24.11.2025
10 Въпросче
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Това , че близо милион мюсюлмани в България сте с европейски паспорти малко ли ти е ?.
10:54 24.11.2025
11 Eлементарно
11:01 24.11.2025
12 Анджо
Коментиран от #14
11:03 24.11.2025
13 Мандарина
11:09 24.11.2025
14 Няма лошо
До коментар #12 от "Анджо":Да се готви за избори.
11:15 24.11.2025
15 Стою
11:17 24.11.2025
16 Иван
11:20 24.11.2025
17 Калитко
11:21 24.11.2025
18 Йотова, този бюджет-пародия
по-добре си мълчи, защото целия българския народ
вече разбира - как загробването на България
със заличаване на националната ни валута и суверенитет,
става именно с твоята партия БСП, която те направи
вицепрезидент и на която ти си член-социалистка.
Та се чудим как с този национален погром твоите съчленове социалисти
щели да те издигат евентуално на ... президент!?!
Скрийте се всички предатели и с бюджета и с щастливото ви евро...
11:25 24.11.2025
19 Промяна
До коментар #1 от "Осигурява крадене":1 ТИ ЗАЩО РАЗПРОСТРАНЯВАШ ЛЪЖИ КОЛКО ПОЛУЧАВАШ
12:32 24.11.2025