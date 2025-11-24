Новини
Йотова: За мен бюджетът за 2026 г. трябва да осигури на някой изборите без реформи и визия за развитие на икономиката

24 Ноември, 2025 10:37 746 19

"Колкото и да се опитват да кажат, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен от него. Смущаващи са няколко неща - съкратените срокове между двете четения, все пак става дума за най-важния закон и бъдещето на държавата. Бюджетът обещава нови 10 млрд. лева дълг, което е изключително тревожен елемент", смята вицепрезидентът

Йотова: За мен бюджетът за 2026 г. трябва да осигури на някой изборите без реформи и визия за развитие на икономиката - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За мен бюджетът за 2026 г. трябва да осигури на някой изборите без реформи и визия за развитие на икономиката. Без производство и икономика социалните мерки не могат да бъдат сами за себе си, няма как само да се изпразва хазната. Така вицепрезидентът Илияна Йотова коментира план-сметката, която беше приета на първо четене в парламента, цитирана от Нова телевизия.

Вицепрезидентът разкритикува остро фискалната рамка за 2026 г. "Колкото и да се опитват да кажат, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен от него. Смущаващи са няколко неща - съкратените срокове между двете четения, все пак става дума за най-важния закон и бъдещето на държавата. Бюджетът обещава нови 10 млрд. лева дълг, което е изключително тревожен елемент", смята Илияна Йотова.

Според нея протестите – както на синдикатите, така и срещу решенията на Столичната община, имат пресечна точка и това е недоволството на хората.

Относно думите на депутата от „БСП-Обединена левица” Атанас Атанасов, че тя е част от възможните претенденти за държавен глава на изборите догодина, Йотова заяви: "Рано е да отговоря дали бих се впуснала в президентската надпревара. Благодаря на колегите от БСП за признанието".

Тя отказа да коментира дали е обсъждала с БСП евентуална своя кандидатура. Според нея сериозен страх предизвиква постоянните коментари за създаване на партия на президента Радев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 поне няма скрити неща и изненади

    2 1 Отговор
    а лукоила ще донесе и цигарите вдигат , глобите . това е както и възнагражденията за мениджър директор . милион на година . а дали е билетар в градския транспорт или бос на верига бензиностанции , или началник митница явно не е от значение . така са направени заплатите . и всеки от ръководителите вдига цената за която отговаря . редно е ако е престъпен бюджета да ги осъдят . завеждат дела . така е навсякъде .

    10:45 24.11.2025

  • 3 Какво друго могат?

    12 2 Отговор
    Освен да си купуват изборите. Икономика няма , фалит. Народа е в емиграция заради управляващите.

    10:46 24.11.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    9 4 Отговор
    Те тая раздаде на стотици руски шпиони бг тескерета да си шетат из Европа!

    Коментиран от #10

    10:47 24.11.2025

  • 5 бегайте с тоз бюджет

    11 4 Отговор
    Много рошава , вечерта са и мачкали сочното дупе

    10:47 24.11.2025

  • 6 Румен Резидента

    11 5 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    10:48 24.11.2025

  • 7 Лукойл пак не плати данъци

    7 4 Отговор
    за миналата година!

    10:50 24.11.2025

  • 8 петхилядник кука

    4 3 Отговор
    Винаги ще гласувам за главното "Д". Той ми даде толкова много в некадърното ми съществуване!

    10:50 24.11.2025

  • 9 хах

    5 2 Отговор
    Тез обаче кви са видими , другар , милиционер , военен . Баххти държавата , ще се емигрира

    10:51 24.11.2025

  • 10 Въпросче

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Това , че близо милион мюсюлмани в България сте с европейски паспорти малко ли ти е ?.

    10:54 24.11.2025

  • 11 Eлементарно

    3 9 Отговор
    Този "бюджет" е такъв какъвто са казали от ЕС! Целта на бюджета е чрез държавния дълг да храним ЕС !!! Другото са "съчинения по картинка" и окопаване на статуквото в управлението на "държавна ясла"!

    11:01 24.11.2025

  • 12 Анджо

    7 1 Отговор
    Много често говори тая ,започна да замесва и радев в президентската институция, май се гласи за изборите.

    Коментиран от #14

    11:03 24.11.2025

  • 13 Мандарина

    8 0 Отговор
    И коя икономика госпожо? Кое освен държавната телевизия остана българско в България?

    11:09 24.11.2025

  • 14 Няма лошо

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анджо":

    Да се готви за избори.

    11:15 24.11.2025

  • 15 Стою

    8 0 Отговор
    Йотова, няма да станеш президент!

    11:17 24.11.2025

  • 16 Иван

    3 2 Отговор
    Бюджетът заповядан от сащ щели запазване на колониалният режим след капитулацията на краварите пред Русия. Но това едва ли ще се получи

    11:20 24.11.2025

  • 17 Калитко

    1 2 Отговор
    Браво .Открихте топлата вода.

    11:21 24.11.2025

  • 18 Йотова, този бюджет-пародия

    5 1 Отговор
    Е - благодарение на твоята партия БСП и затова
    по-добре си мълчи, защото целия българския народ
    вече разбира - как загробването на България
    със заличаване на националната ни валута и суверенитет,
    става именно с твоята партия БСП, която те направи
    вицепрезидент и на която ти си член-социалистка.
    Та се чудим как с този национален погром твоите съчленове социалисти
    щели да те издигат евентуално на ... президент!?!
    Скрийте се всички предатели и с бюджета и с щастливото ви евро...

    11:25 24.11.2025

  • 19 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Осигурява крадене":

    1 ТИ ЗАЩО РАЗПРОСТРАНЯВАШ ЛЪЖИ КОЛКО ПОЛУЧАВАШ

    12:32 24.11.2025

Новини по градове:
