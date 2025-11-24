Новини
Васил Велев пред ФАКТИ: За да се харесат на 200 хиляди души управляващите, ще обеднеят 2 милиона

24 Ноември, 2025

Хората, които сега не разбират бюджета, ще го разберат, когато видят фишовете си за заплата през февруари, казва той

Васил Велев пред ФАКТИ: За да се харесат на 200 хиляди души управляващите, ще обеднеят 2 милиона - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов

В навечерието на обсъждането на държавния бюджет напрежението между работодателските организации и управляващите нараства. Представителите на бизнеса предупреждават за риск от по-висока осигурителна тежест, демотивация на работещите и потенциално изтегляне на инвеститори. Според тях заложените приходи са нереалистични, а разходите – прекомерни, което може да доведе до ускорено задлъжняване на страната. Пред ФАКТИ говори Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

– Г-н Велев, как гледате думите, че това е единственият бюджет, който може да се предложи от управляващите…
– Разбира се, че не е това единственото, което може да се предложи. Работодателските организации направиха конструктивни предложения как може да се подобри проектобюджетът, като не се вдигат данъци, осигуровки, не се бърка в джоба на 2 милиона работещи хора и в същото време да не се влоши салдото. Тоест, ние направихме три предложения за промяна в приходната част и няколко в разходната.

– А чуваемост има ли за тях?
– Като че ли няма чуваемост. Това бързане за приемане на бюджета, този опит за формално обсъждане в Тристранката, в което ние отказахме да участваме, говори за това. Очевидно не се слуша. Въобще не се чуват логични аргументи, добри предложения. Чува се само улицата. Ако има протести – проблемът се решава някак.

– Ако няма протести – проблем няма. Така ли излиза?
– Не, проблемът остава и расте, и един ден ще избухне.

– Много се коментира данък дивидент – бил и луксозен, защото хората купували така луксозни коли и яхти…
– Например, от гледна точка на луксозното потребление – яхти, самолети и т.н.? Аз не познавам някой, който да си е купил яхта или самолет с дивидент.

– Но чухме, че луксът се "удря" по този начин…
– Че някой, който е реализирал печалба и е разпределил дивиденти, с обложените пари си е купил яхта или самолет? Не е сериозно това. Чуваме как ще консолидираме луксозното потребление. То не се консолидира по този начин. Яхтите и самолетите не се купуват от физически лица, а от фирми. За сметка на това ще изгоним и малкото инвеститори от капиталовия пазар. За сметка на това ще бъркаме в джоба и на дребните инвеститори – тези, които са притежатели на миноритарни пакети от предприятията, работници, служители. Това са стотици хиляди души, които получават макар и малък дивидент.

– Какъв ще е ефектът от данък дивидент за хазната?
– Според нас приходите ще намалеят, а няма да се увеличат. Това всички го виждат, знаят и казват. Това е и заради авансово изтегления дивидент през тази година, но не само.

– Какъв е основният проблем на бюджета според вас?
– По-големият проблем, всъщност, е ръстът на осигурителната тежест. Ръстът на осигу-ровките бърка в джоба на всички работещи в икономиката в частния сектор.

– Как ще се отрази това на едно семейство?
– Грубо казано – 50–60 лева месечно ще струва това на човек със средна нетна заплата от около 2000 лева. И това е само за следващата година с 2% ръст. За двамата доходът ще е с около 100 лева по-малко.

– А по-следващата?
– По-следващата (б.р. – 2027 година) с още 1%. Така данъкът върху труда (осигурителната тежест) ще нарасне от 53% до около 58%. За да се платят 100 лева нетно, трябва да се внасят тези 53% осигуровки и данък сега. Това прави увеличение от 53 на 58 лева месечно през 2027-а. Така от масата пари, които се разпределят за възнаграждения, ще бъде извадена по-голяма сума, за да отиде в бюджета и оттам най-вече в сектори като отбрана, правосъдна система, прокура-тура, МВР, където възнагражденията растат с двуцифрени числа. Миналата година нараснаха с 50%, тази – с още 12%. Някои държавни комисии отново са с 50%.

Имаме за две години удвояване на възнагражденията в някои репресивни структури, докато хората на труда, които пълнят бюджета с данъците си, обедняват.

Тоест, за да бъдат обичани управляващите от примерно 200 хиляди души, ще бъдат „намразени“ от 2 милиона души. За да се харесат на 200 хиляди души управляващите, ще обеднеят 2 милиона! Това е аритметиката. Хората, които сега не го разбират бюджета, ще го разберат, когато видят фишовете си за заплата след Нова година – през февруари, когато ще получат заплатите си за януари.

– Заложените приходи в бюджета изпълними ли са според вас?
– Не е изпълнимо. Няма как да нарасне с 1/3 ДДС. Тази година нарасна с два пъти по-малко от това, което бе планирано. Прекомерните харчове, които се залагат, не съответстват на състоянието и ръста на икономиката. Това води до продължаващо задлъжняване с много бързо темпо. Следващата година ще платим два пъти повече лихви по държавния дълг, отколкото сме платили миналата.

За две години имаме удвояване на лихвените плащания.

Милиарди левове ще отидат за обслужване на дълга, вместо за образование, здравеопазване, култура, спорт.

– Може ли да се каже, че просто ни харесва да теглим дългове? Или сме поставени в та-кава ситуация?
– Явно определени управляващи смятат, че се „минаваме“, след като не участваме в тази финансова вакханалия, обзела Западния свят – говоря за задлъжняване.

– Да се живее на кредит?
– Но това не е безопасно. Бързо ще стане така, че няма да ни дават кредити, а в един момент тези кредити ще се поискат. Тогава ще дойде външен човек да управлява публичните финанси, след като ние не можем да ги управляваме. Този филм сме го гледали, но паметта е къса явно – така беше при фалита на държавата през 1996–97 г., така стана в Гърция, така става сега в Румъния. Замразяват се доходи, намаляват се пенсии и минимални заплати, както стана в Гърция. Това ще се случи в България утре.

А днес виждаме една голяма несправедливост: не може хора с висше образование, квалификация и специализация да получават 2–3 пъти по-малко от хора със средно образование в репресивния апарат.

Обществото няма да понесе тази нес-праведливост.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е да де нали

    16 0 Отговор
    Толкова им електората !?…..

    13:22 24.11.2025

  • 2 честен ционист

    1 13 Отговор
    Нови 2 млн ще дойдат на тяхно място.

    13:25 24.11.2025

  • 3 2 млн сме за Русия

    6 5 Отговор
    Приемем ли цифровото Еврото нищо не може да спре една Франция, или Германия например да ни върне всички регистрирани в България бежанци, и даже да им плаща издъжката, ако не шават от територията.

    Коментиран от #8

    13:27 24.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Срещу по високите такси за паркиране 2 млн ни подкрепят и 45 000 обещаха да дойдат пред общината а бяхме само 300

    Коментиран от #14

    13:27 24.11.2025

  • 5 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    23 1 Отговор
    "Ако настаниш прасе в двореца, то не става крал. Дворецът става кочина."
    Така, че ако две-три npaceта са настанени в Парламент, Президентство, Прокуратура ... няма как България да не стане кочина.

    13:28 24.11.2025

  • 6 гражданин

    6 22 Отговор
    тоя чичо е никой, дава заплати на едва 2500 човека неговата група, а го гледаме всеки ден по телевизията, оня от Уолтопия също, който така или иначе щял да напуска държавата, ами напускайте, отивайте в Германия, там данъци и осигуровки сигурно няма, и сигурно корпоративния данък е само 10 процента, колкото и тук

    Коментиран от #10

    13:29 24.11.2025

  • 7 Хаха

    5 20 Отговор
    Велефф не пропуска ден да не рИве от телевизора или по медиите за "високите" бюджетни заплати, като че ли той лично ги раздава!
    Но го стяга чепика, че заплатите в бюджета са по-високи от тези на неговите работници, за отпуските да не говорим и вероятно заради това му бягат по-кадърните кадри в бюджетни предприятия, на по-добри заплати и други условия! Ами така е, щом се стиска за да има за офшорните му сметки, за имоти, яхти, коли, поколения, за неприлични бакшиши по екзотични острови... Да не се ослушва, а да развръзва кесията, щото и той иска от 01.01.26 г. да сме в клуба на "богатите"! Няма "богати" държави с мизерни заплати, Велефф...

    13:29 24.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Буха ха

    8 0 Отговор
    Твърдо нье. Ще обеднеят не управляващите, а хората

    13:33 24.11.2025

  • 10 ГЕРБ АД - Асвалтополагане и ремонти

    21 2 Отговор

    До коментар #6 от "гражданин":

    Заплата не се дава, а се изкарва !
    Когато вземаш от тези, които изкарват парите и благата и ги даваш на нищоправещи и излишни тъpтeи и неyдачници, това неминуемо води до бедност за всички.

    Коментиран от #19, #21, #30

    13:36 24.11.2025

  • 11 Помнещ

    7 8 Отговор
    Тоз другар беше против заплата 1200 лв минимална , милионер е!

    13:37 24.11.2025

  • 12 Разбирач

    11 2 Отговор
    Тоя очилатко на снимката наистина ли е толкоз тъп, че да не вдява, че на изборите гласуват точно тези 200 хиляди, а не тези 2 милиона. На последния им е все тая. Те живуркат в територията на инерция. Все им е тая дали управляват Тиквата, Шиши, Харвардските измамници, Копейкин, Руди Гела или Фастъците

    13:38 24.11.2025

  • 13 дрън дрън

    13 2 Отговор
    Ами тия 2 милиона като не гласуват против мафията, дефакто я подкрепят и заслужават да обеднеят !

    Ама и тогава пак няма да им дойде акълът ...

    13:38 24.11.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    И сбърканите русофили са само 300.

    13:38 24.11.2025

  • 15 Ззз

    10 1 Отговор
    Само в България е възможно работодателските организации да защитават интересите на работниците по-добре от така наречените синдикати - КНСБ до ония ден бяха съгласни за бюджета. А на Тулyпа тия 200 хил. гарантирани гласа ще са му като манна небесна след изтичането на цuгaнскuте му гласове към пpacето.

    13:40 24.11.2025

  • 16 йхсфйс

    7 0 Отговор
    полицейска държава.
    скоро държавата на Д П

    13:41 24.11.2025

  • 17 Ганя Путинофила

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Ганя русофила не ще дасе вози на Масквич. Иска БеЕмВе!

    13:41 24.11.2025

  • 18 капиталиста социалист

    6 1 Отговор
    Това червено куфарче няма свършване евала ,вълшебно е

    13:42 24.11.2025

  • 19 Хаха

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "ГЕРБ АД - Асвалтополагане и ремонти":

    И кво според теб е "изкарал" тоя шнорхел на снимката!? Дали повече, отколкото е взел.... Да ходи да "изкара" нещо в Германия щом е недоволен от България, а той самия "кадърен"... Или поне финансов министър в България да покаже как се прави и разходва бюджета на държаната!?

    13:44 24.11.2025

  • 20 ще обеднеят повече от 2 милиона

    5 1 Отговор
    Ама заради НАТО,тенекиите, барутите и олигофрениите

    13:53 24.11.2025

  • 21 демократ

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "ГЕРБ АД - Асвалтополагане и ремонти":

    Че Българските предприятия какво "изкарват". Кой конглокират къде и на кой пазар колко конглокентноспособни сме.

    13:54 24.11.2025

  • 22 Щото е много лоша

    7 0 Отговор
    "Атмосверата" и за това Домушчиев милиардер в евро за 10 години стана нали? Само щавене за вас !

    13:55 24.11.2025

  • 23 Това е истината !

    5 0 Отговор
    Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между служителите и работниците в тези фирми и корпорации . И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Ъхъъъ..

    13:58 24.11.2025

  • 24 Майстор Тричко

    4 1 Отговор
    По неофициални сведения за една година (2024) са раздадени дивиденти от 23 миларда лева. Т.е. скрити от данъци пари. Те не отишли за луксозни коли и яхти, а с тях богаташите си купували семки и бонбонки за мача между ЦСКА и Левски... или пък ги давали за благотворителност на Българската Коледа. То бива лицемерие, но такова икономическо заробване НЕ БИВА. Но каквото посееш, това ще пожънеш. Бурите се задават от далечния запад - САЩ (всяко седмо дете там живее в нищета - бъдещата армия на бунта), близкия запад - Германия, Франция, Испания, Италия, а чак след това в заспалите блажен сън бивши соцдържави. Но бурите са неизбежни - "... пролетариатът може да изгуби само оковите си".

    13:59 24.11.2025

  • 25 Ачо от ПП

    0 4 Отговор
    Само с си виновни тези 2 милиона заблуденяци като не гласуват. Ако бяха гласували за ПП сега щяха да си свиркат. Киро осигури лично от Америка газ за 2 дни като ни го спряха. Асен увеличи пенсии, заплати, всичко. Спря контрабандата и бюджетът се пръскаше по шевовете. Но като не гласуват, сега да си сърбат попарата.

    13:59 24.11.2025

  • 26 Д-р Марин Белчев

    2 1 Отговор
    Велев използва реални слабости в бюджета – особено увеличената осигурителна тежест и нарастващите държавни разходи – но върху тях надгражда силни преувеличения и драматизация. Интервюто представя едностранно бизнес интереса като универсален обществен интерес, което е манипулативен подход. Няма икономически основания да се говори за фалити, масово обедняване или бягство на инвеститори. Има обаче напълно валидни аргументи за риск от по-висок дефицит, лошо мотивирани разходи и ускорено задлъжняване.

    Велев удобно пропуска ключов контекст: България остава държавата с най-ниска обща данъчна и осигурителна тежест в ЕС. Да критикуваш само осигуровките, без да споменаваш този факт, е подвеждащо.

    Факт е, че в МВР, прокуратурата и армията имаше агресивно увеличение на заплатите през 2023–2025 г. Но това не важи за сектори като околна среда, води, култура, наука, здравеопазване и социални услуги, където високообразовани експерти едва свързват двата края със заплати под 2000 лв. Това са хората, които реално поддържат функционирането на държавата и бизнес средата. Голяма част от тях изостават хронично спрямо инфлацията – не защото държавата няма пари, а защото политическият избор беше да се финансират силовите структури, които гласуват и пазят ГЕРБ.

    14:00 24.11.2025

  • 27 Вместо глупости да дрънка

    3 2 Отговор
    Само на един въпрос да отговори. Какъв% е облагаемата печалба на фирмите и корпорациите от БВП ? Само на този въпрос !

    14:08 24.11.2025

  • 28 За да се платят 100 лева нетно

    3 1 Отговор
    Приемаме че трябва да се внасят тези 53% осигуровки и данък сега. Това прави увеличение от 53 на 58 лева. Но основният въпрос е заплатите какъв % са от оборота и печалбата. Какъв % от общите разходи са. И повече ли са от тока на индустрията примерно ? А? А като тока ви е субсидиран от Ковида до днес? Мълчите нали.... над 7,6 милиарда са субсидиите от данъците ни но за това пък примерно от КЦМ 1 грам злато, сребро че и олово даже не можем да си купим нали? Щото ви субсидираме подли хора долни ....

    14:16 24.11.2025

  • 29 Дребен бизнес

    0 1 Отговор
    Аз лично ще съкратя персонал от 1.01.2026

    14:17 24.11.2025

  • 30 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "ГЕРБ АД - Асвалтополагане и ремонти":

    Нещо си се объркал Всеки сам работи и си изкарва парите А този червеният милионер за 30 години само прибира експлоатира хората и сега реве че данък дивидент му се увеличава А като прибира милиарди от държавата да си плаща ток не реве АЛЧНИ експлоататори Тук работодатели европейски няма Свикнали да работят в сивата икономика и нищо да не плащат на държава и работници

    14:20 24.11.2025

  • 31 Ходи в Индия бре пич

    1 0 Отговор
    Да видиш колко струва труда... Пробвай се да ги наемеш ..Аре успех

    14:20 24.11.2025

  • 32 2024 година:

    1 0 Отговор
    200 милиарда лева БВП
    90 милиарда лева е облагаема печалба на корпорации и фирми. 8 милиарда евро -16 милиарда лева годишно напускат България. На практика бизнеса данъци не плаща а банките 3,7 милиарда направиха печалба за година. Бананова държава и банани за хората. Над 32,5 милиарда лева са вече в обръщение а валутни резерви които по договора с МВФ трябва да има ги няма, а и сега и сребърният фонд ще опукат. Не са казали от МВФ не са ни девалвирали. Над 18 милиарда лева са новонапечатаните фалшиви но истински левове. Кой и как ги напечаата и кой ги усвои никой не казва

    14:22 24.11.2025

  • 33 Промяна

    2 0 Отговор
    Невероятна наглост от този господин Загрижил се за ХОРАТА хахахахахахаха Сее разделения омраза между българите ВЕЛЕВ ЗАГРИЖЕНИЯТ ЧЕРВЕН МИЛИОНЕР

    14:22 24.11.2025

  • 34 На Дедо

    2 0 Отговор
    Велев!? По времето на 90 години, същите като теб бизнесмени!!!!!!!!!! Говорихте на работниците ви. Не говорете толкова много, че на портала чакат такива като вас. Е!? Няма вече на портала. За твое сведение, за това, повечето Българи избягаха в чужбина. Върнах се, от чужбина заради болните ми родители. Работя в склад на едро, за алкохол и безалкохолни напитки. И почти никаде не искат фактури!? Защо ли? А, да казвам ли и това, че правим по няколко десетки хиляди на ден. И фирмата на края на годината отчита, че е на загуба. Че работим по цял ден, а ни водят на 4 часа. И работим 6 дена в седмицата. Печалбата се прекрива, първо. Не издаваме фактури. Второ, идват едни програмисти, и трият програмата и почваме уж с новата!? Ако идват данъчни, те знаят предварително. И ако все пак, решиш да напуснеш. Защото независимо колко време работиш. Бизнесмените. Се обаждат един на друг, и оставаш без работа. Ах, да не забравяме и купоните, те просто не ги дават. Наравиха си къщи за гости!!!! И то безочливо си живеят в тях. Още да пиша ли!? Така е в малкия град, с минимална заплата. Защото Бизнесмените нямат пари за яхти. Така, че ако между фирмите. Се за дължат, да плащат по банков път. Пари ще има за всичко.

    14:23 24.11.2025

  • 35 От чужбина

    2 0 Отговор
    Бързат да приемат бюджет. Следва недоволство народа, ама едва когато усети това по джоба с през следващата година. Това недоволство довежда до протести и сваляне на правителството. Избори, и Пеевски идва официално на власт. За момента той НЕ е официално на власт и не може да бъде обвинен. Това е научил от Доган - хем разпределя порциите, хем невинен. Освен това Европа трябва да плати войната, а ние сме в Европа, при това от клуб на "желаещите".
    Честито!

    14:25 24.11.2025

  • 36 Повтарям колеги !

    3 0 Отговор
    За 2024 година ! Около 200 милиарда лева БВП
    и забележете около 90 милиарда лева е облагаема печалба на корпорации и фирми. Проверете го и ме поправете ако греша. И тея от КРИБ и Асоциацията на индустриалния капитал в България ми ревнали представете си за заплатите ....

    14:27 24.11.2025

  • 37 696

    2 0 Отговор
    Това не е харесване това е подла схема, 200000 човека плюс всички техни роднини и всички приятели и изборите са спечелени, те са се окопали несретници който друго не могат да работят и гласуват с двете ръце за герб.

    14:39 24.11.2025

