Подписаха споразумения за сътрудничество между организации в България и Китай

Седемнадесет споразумения за сътрудничество между представители на организации от неправителствения сектор, университети и сдружения в
България и Китай, бяха подписани в присъствието на вицепремиера Атанас Зафиров и заместник-председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители Сяо Дзие.
В приветствието си към участниците в събитието вицепремиерът Зафиров отбеляза, че България винаги е била мост между региони, култури, икономически пространства. „Вярваме, че именно партньорства, основани на прозрачност, диалог и взаимно уважение, ще оформят бъдещето на нашето сътрудничество. С подписването на днешните споразумения заявяваме готовност да надграждаме постигнатото и да задълбочаваме връзките между българския и китайския народ“, каза Зафиров. Той припомни, че през 2015 г. България и Китай сключиха меморандум за подкрепа на инициативата „Един пояс, един път” (ЕПЕП) и добави, че разглежда подписването на днешните споразумения като „стъпка за осъществяването на напредък и реципрочност в сътрудничеството между двете държави“.
Споразуменията за сътрудничество са в секторите образование, здравеопазване и икономическо партньорство. Подписването е по повод 10-годишнината от присъединяването на България към инициативата „Един пояс, един път“.
Вицепремиерът Зафиров и заместник-председателят на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народите Сяо Дзие разгледаха културния кът, в който бяха представени традиционни китайски облекла, произведения на калиграфията, изобразителното изкуство и традиционния китайски напитки.
По време на церемонията, ректорът на УНСС, една от подписващите институции, връчи на вицепремиера Зафиров благодарствен медал за заслуги в областта на междуинституционалното сътрудничество и оказваната подкрепа за учебното заведение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:57 24.11.2025
2 сланята на Алиекспрес ще е България
13:59 24.11.2025
3 Оги
14:02 24.11.2025
4 Ето го идругия лицемер
14:03 24.11.2025
5 Ганя Путинофила
14:09 24.11.2025
6 Лицемерни 60клуци
14:16 24.11.2025
7 Мария
14:27 24.11.2025
8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПО 180-200 КИЛА....
АМА ЗА ВСЯКА СВИНЯ ИДВА КОЛЕДА!
14:31 24.11.2025
9 Гледа
14:42 24.11.2025