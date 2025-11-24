Новини
Подписаха споразумения за сътрудничество между организации в България и Китай

24 Ноември, 2025 13:50 503 9

Зафиров отбеляза, че България винаги е била мост  между региони, култури, икономически пространства

Седемнадесет споразумения за сътрудничество между представители на организации от неправителствения сектор, университети и сдружения в

България и Китай, бяха подписани в присъствието на вицепремиера Атанас Зафиров и заместник-председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители Сяо Дзие.

В приветствието си към участниците в събитието вицепремиерът Зафиров отбеляза, че България винаги е била мост между региони, култури, икономически пространства. „Вярваме, че именно партньорства, основани на прозрачност, диалог и взаимно уважение, ще оформят бъдещето на нашето сътрудничество. С подписването на днешните споразумения заявяваме готовност да надграждаме постигнатото и да задълбочаваме връзките между българския и китайския народ“, каза Зафиров. Той припомни, че през 2015 г. България и Китай сключиха меморандум за подкрепа на инициативата „Един пояс, един път” (ЕПЕП) и добави, че разглежда подписването на днешните споразумения като „стъпка за осъществяването на напредък и реципрочност в сътрудничеството между двете държави“.

Споразуменията за сътрудничество са в секторите образование, здравеопазване и икономическо партньорство. Подписването е по повод 10-годишнината от присъединяването на България към инициативата „Един пояс, един път“.

Вицепремиерът Зафиров и заместник-председателят на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народите Сяо Дзие разгледаха културния кът, в който бяха представени традиционни китайски облекла, произведения на калиграфията, изобразителното изкуство и традиционния китайски напитки.

По време на церемонията, ректорът на УНСС, една от подписващите институции, връчи на вицепремиера Зафиров благодарствен медал за заслуги в областта на междуинституционалното сътрудничество и оказваната подкрепа за учебното заведение.


  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Зафирката даже и китайска прическа си е избарал.

    13:57 24.11.2025

  • 2 сланята на Алиекспрес ще е България

    1 1 Отговор
    Тея наще не чакаха и официалната капитулация на ЕС и Украйана в четвъртък и вече записаха ускорения курс по мандарин.

    13:59 24.11.2025

  • 3 Оги

    1 1 Отговор
    Фред, искам заводи на BYD, Hisense, XPeng, Xiaomi в БГ!!!

    14:02 24.11.2025

  • 4 Ето го идругия лицемер

    3 0 Отговор
    Зафиров, предателю! Ти се продаде, за да подпираш кожляка на диабетика! Сега се усмихваш на китайците. Знали знаеш, че са агенти на Путин?

    14:03 24.11.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Маскалия без Китай е умрела !

    14:09 24.11.2025

  • 6 Лицемерни 60клуци

    1 0 Отговор
    Както казах и преди, усещат на къде ще духат..вятъра.Скоро и отношенията с Русия ще започнат

    14:16 24.11.2025

  • 7 Мария

    1 0 Отговор
    Ужас, комундето си е комунде 🙄

    14:27 24.11.2025

  • 8 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    НАШИТЕ ШОПАРИ ДОБРЕ СИ ГИ ГЛЕДАМЕ....
    ПО 180-200 КИЛА....
    АМА ЗА ВСЯКА СВИНЯ ИДВА КОЛЕДА!

    14:31 24.11.2025

  • 9 Гледа

    0 0 Отговор
    тъпо и мазно , а хъъъъъ и проговорил китайски ! Хората с губят времето с тези ненужни и вредни субекти ! Мутрьо и той се цъкна !

    14:42 24.11.2025

