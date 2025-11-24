Министър Георг Георгиев: България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир

България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир, който да гарантира нейния суверенитет и териториална цялост, като единствената възможна алтернатива е стриктното спазване на международния правов ред.
Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев при откриването на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в София, цитиран от БНР.
Отбелязано бе, че страната ни приветства последователните усилия на САЩ и на президента Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир в Украйна. България остава силно ангажирана с укрепването на сигурността, стабилността и сътрудничеството в широкия Черноморски регион, заяви министър Георгиев.
"Убедени сме, че в условията на растящи предизвикателства за региона, а именно чрез засилено регионално-икономическо партньорство, можем да градим основата за устойчиво развитие, добросъседство, конкурентоспособност и споделени ценности - приоритети, които, за съжаление, са сериозно обременени от продължаващата руска военна агресия в Украйна, която България осъжда по най-категоричния възможен начин. Именно негативните последици от тази агресия водят до невъзможността за постигане на консенсус сред държавите-членки по редица важни въпроси за оптималното функциониране на организацията. Организацията в момента функционира в условията на много и силни глобални предизвикателства. Държавите, които се намираме в този граничен, бих го нарекъл регион, и по-специфично - България на кръстопътя на два континента - в условията на конфликти, които застрашават цялостната архитектура на сигурност.. смятам, че формати като настоящия дават една много солидна платформа за това да градим помежду си разбирателство, насочено в посока търсене на просперитета на държавите".
До коментар #6 от "Последния Софиянец":И този ли е от богоизбраните, както е тръгнало ще ни спретнат украйнският сценарий скоро!
14 АМА ВЕРНО ЛИ ????
Или тиквата ги направи всички богове( или много богати ) от герб !!!!!!
До коментар #19 от "оня с коня":Едни така са врякали че "Враговете на Русия СА НАШИ ПРИЯТЕЛИ" ама знаеш как свършва филма им нали ? Или не знаеш?
22 Колко неадекватен трябва да си верно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
До коментар #21 от "То и по времето на Хитлер":Пропускаш Подробността че сега в Ролята на Хитлер Е ПУТИН,така че не е зле да му разкажеш края на Филма.
До коментар #24 от "оня с коня":Може и такива приказки да ви разказват, но не им вярвай много много младеж
До коментар #25 от "В детската градина":Това ли успя да измислиш в елементарното си желание да изкараш че нямам СОБСТВЕНО МНЕНИЕ,а някой ми промива Мозъка?Имам си Брачед и то е много твърдо и категорично,като при това съм ГОРД че ми личи!:)
46 Без 1 ден да се е потрудил дуп едавеца
През 2022 г. лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов става кум на сватбата му с журналистката Виолета Манчева
2022 г. заявява, че българската армия е „не просто добре оборудвана, тя е свръх оборудвана, тя е мега оборудвана, тя е ултра финансирана в последните 10 години".
47 Без 1 ден стаж
Заместник-министър на външните работи в третото правителство на Бойко Борисов, без да има стаж, специализация или опит.
