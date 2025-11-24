Новини
България »
София »
Министър Георг Георгиев: България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир

Министър Георг Георгиев: България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир

24 Ноември, 2025 14:39 759 49

  • георг георгиев-
  • българия-
  • поддръжник-
  • украйна-
  • усилия-
  • мир

Страната ни приветства последователните усилия на САЩ и на президента Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир в Украйна, каза още външният министър

Министър Георг Георгиев: България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир, който да гарантира нейния суверенитет и териториална цялост, като единствената възможна алтернатива е стриктното спазване на международния правов ред.

Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев при откриването на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в София, цитиран от БНР.

Отбелязано бе, че страната ни приветства последователните усилия на САЩ и на президента Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир в Украйна. България остава силно ангажирана с укрепването на сигурността, стабилността и сътрудничеството в широкия Черноморски регион, заяви министър Георгиев.

"Убедени сме, че в условията на растящи предизвикателства за региона, а именно чрез засилено регионално-икономическо партньорство, можем да градим основата за устойчиво развитие, добросъседство, конкурентоспособност и споделени ценности - приоритети, които, за съжаление, са сериозно обременени от продължаващата руска военна агресия в Украйна, която България осъжда по най-категоричния възможен начин. Именно негативните последици от тази агресия водят до невъзможността за постигане на консенсус сред държавите-членки по редица важни въпроси за оптималното функциониране на организацията. Организацията в момента функционира в условията на много и силни глобални предизвикателства. Държавите, които се намираме в този граничен, бих го нарекъл регион, и по-специфично - България на кръстопътя на два континента - в условията на конфликти, които застрашават цялостната архитектура на сигурност.. смятам, че формати като настоящия дават една много солидна платформа за това да градим помежду си разбирателство, насочено в посока търсене на просперитета на държавите".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1111

    39 0 Отговор
    Този да не се бърка,дето не му е работа.Русия вече спечели тази война.Слава на Русия!

    14:56 24.11.2025

  • 2 пешо

    37 1 Отговор
    продажен боклук

    14:59 24.11.2025

  • 3 Гост

    36 0 Отговор
    Как го постигат това, направо им се възхищавам. Европейска школа! Избълвал един вагон думи, без да каже нищо конкретно. Подкрепял Украйна и САЩ едновременно?! В моменат Украйна и САЩ са на две абсолютно противоположни позиции, как може едновремемно ги подкрепяме, не разбирам? Така се прави - увъртайте, усуквайте, подкрепяйте всички ...и се молете, да не ви срещне мечката! Единственият смислен ход на България в момента, да не се правим, на по католици от Папата, че иначе ние сме следващите.

    15:01 24.11.2025

  • 4 дядото

    29 0 Отговор
    продажни иди оти. твърди поддръжници на украйна,но я поддържате за наша сметка и ние живеем все по-зле.

    15:04 24.11.2025

  • 5 Феникс

    28 0 Отговор
    Този келеш не знае милият че най - трайният и справедлив мир ще бъде, капитулацията на Украйна и връщането и в руската орбита на влияние!

    15:06 24.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    27 0 Отговор
    Еврейчето Георг разчита хазарите да го спасят.

    Коментиран от #8

    15:14 24.11.2025

  • 7 нннн

    20 0 Отговор
    Папагал.

    15:15 24.11.2025

  • 8 Феникс

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    И този ли е от богоизбраните, както е тръгнало ще ни спретнат украйнският сценарий скоро!

    15:18 24.11.2025

  • 9 Разбрахме те и вчера бре

    21 0 Отговор
    Подлого ГЕЙргиев.... Всеки ден ли ще дразниш с присъствието си?

    15:18 24.11.2025

  • 10 ?????

    10 0 Отговор
    А вярно ли е че ГЕРБ свалили украинския прапор от централата си?

    15:20 24.11.2025

  • 11 Тоя чукан

    17 0 Отговор
    Не беше ли поддръжник на Украйна и преди да почне да търси справедлив и траен мир ? А? А нещо за нацистки Израел няма ли пак да се изцепи мощно ?

    15:21 24.11.2025

  • 12 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    17 0 Отговор
    Оди целувай ръка на оня със зайчарника!

    15:21 24.11.2025

  • 13 Тома

    17 0 Отговор
    То Украйна умря ма герги

    15:23 24.11.2025

  • 14 АМА ВЕРНО ЛИ ????

    16 0 Отговор
    Тоя мишок за кой се мисли ??????
    Или тиквата ги направи всички богове( или много богати ) от герб !!!!!!

    15:23 24.11.2025

  • 15 фбр

    19 0 Отговор
    Скрий се нещастнико ! Външната политика не е лъжица за твоята уста ! Това не ти е да целуваш ръката на тиквен Боко !!!

    15:23 24.11.2025

  • 16 Дориана

    9 0 Отговор
    Георг Георгиев и ГЕРБ/ СДС , ако вкарат България във война от подмазване и рабополечие към ЕС да са готови да понесат всички последици от икономически срив до човешки загуби на фронта. Заради тях хиляди невинни български момчета могат да загинат.

    15:24 24.11.2025

  • 17 Като дойдат Русите на дунава

    12 0 Отговор
    Ще видим къде ще се крият факти и ей тоя малоумник барабар със смелите ни евроатлантици ????

    Коментиран от #49

    15:27 24.11.2025

  • 18 Колко в бюджета, боклукоо

    13 0 Отговор
    Тва "твърд поддръжник на усилията на Украйна" колко ще ни струва продажнико? А? Колко сте заложили в бюджета? В декларацията на Европейския съвет за Украйна се похвали, че ЕС вече е предоставил 177,5 милиарда евро от 2022 г. насам и „се ангажира да посрещне неотложните финансови нужди на Украйна за 2026–2027 г., включително за нейните военни и отбранителни усилия“. Ще последват още стотици милиарди. А ние балъците 1% ще платим а? боклукоо....

    15:27 24.11.2025

  • 19 оня с коня

    2 10 Отговор
    Чудите се тука що БГ като всички останали Европ. Държави заявява твърдата си подкрепа за Украйна?Ами просто е - ВСИЧКИ Врагове на Русия СА НАШИ ПРИЯТЕЛИ!Ма разберете го веднъж завинаги бе Русофилски Гьотверени и се ПРИМИРЕТЕ че НИГОГДА повече няма да бъде за Руснака "Курица не птица и Болхария не зад граница"

    Коментиран от #21

    15:34 24.11.2025

  • 20 Направо ме е гнус от тоя ....

    13 0 Отговор
    Мерц, Макрон, Стармър вчики са под 20% обществена подкрепа и то силно завишено. Колко си мисли това пишлеме че имат реално в България ? А? Боооклуци смооотани, случайници нещастни

    15:35 24.11.2025

  • 21 То и по времето на Хитлер

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    Едни така са врякали че "Враговете на Русия СА НАШИ ПРИЯТЕЛИ" ама знаеш как свършва филма им нали ? Или не знаеш?

    Коментиран от #24

    15:38 24.11.2025

  • 22 Колко неадекватен трябва да си верно

    11 0 Отговор
    да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    15:40 24.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 оня с коня

    0 8 Отговор

    До коментар #21 от "То и по времето на Хитлер":

    Пропускаш Подробността че сега в Ролята на Хитлер Е ПУТИН,така че не е зле да му разкажеш края на Филма.

    Коментиран от #25

    15:43 24.11.2025

  • 25 В детската градина

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Може и такива приказки да ви разказват, но не им вярвай много много младеж

    Коментиран от #30

    15:45 24.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Как се крият само като терористи

    4 0 Отговор
    Някаква измислена 66-ата "Генерална" асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в София и никъде не е обявена представете си .... и до колко е за "икономическо сътрудничество" се вижда от изказването на това недоразумение Георг

    15:54 24.11.2025

  • 30 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "В детската градина":

    Това ли успя да измислиш в елементарното си желание да изкараш че нямам СОБСТВЕНО МНЕНИЕ,а някой ми промива Мозъка?Имам си Брачед и то е много твърдо и категорично,като при това съм ГОРД че ми личи!:)

    15:55 24.11.2025

  • 31 И тоя е

    6 0 Отговор
    Бъркал в контакта …. Вие сте временно изпълняващ господин министър и вие не сте България .

    15:56 24.11.2025

  • 32 ТРЪМП

    6 0 Отговор
    АБЕ ТИ КОЙ БЕШЕ

    15:57 24.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мам кати

    4 0 Отговор
    абеналъм, кой те пита теб, кръгла нула, ??????????

    16:36 24.11.2025

  • 38 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    НА ВСИЧКИ СЕ ПОКЛАНЯТЕ.....САМО И САМО ДА СТЕ "ГОТИНИ"....

    16:37 24.11.2025

  • 39 Тошо

    5 0 Отговор
    Този кой го пита, говори за териториална цялост на Украйна, какви са тези измишльотини, Русия печели и завладява нови територии, губещите никой не ги пита нищо, а те приемат това което им се налага.Примери в нашата и световна история - бол.

    16:37 24.11.2025

  • 40 Министър не е титла

    3 0 Отговор
    Дори да изписваш и двете имена на човека не можеш да слагаш отпред министър все едно е титла като доктор например. Обаче министър не е титла. Правилно е да се каже министъра на външните работи Георг Георгиев.

    17:06 24.11.2025

  • 41 Министър не е титла

    3 0 Отговор
    Дори да изписваш и двете имена на човека не можеш да слагаш отпред министър все едно е титла като доктор например. Обаче министър не е титла. Правилно е да се каже министъра на външните работи Георг Георгиев.

    17:39 24.11.2025

  • 42 Скрий се бе

    0 0 Отговор
    Запартък

    19:14 24.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Дедо

    0 0 Отговор
    Ей момиченце. Трай си , поне няма да звучеше толкова нелепо.

    19:43 24.11.2025

  • 45 Така де

    0 0 Отговор
    Подкрепяйте колко то може повече те там в Украина знаят как да използват паричките , днес отново киев купува от чехите китайски дронове 20 пъти по скъпи парите се превеждат на няква фирма от 22 г и следите водят до един офис нает празен, пари нема

    19:46 24.11.2025

  • 46 Без 1 ден да се е потрудил дуп едавеца

    0 0 Отговор
    През февруари 2017 г., когато е председател на младежката организация на ГЕРБ, става известен с целуването на ръката на Бойко Борисов
    През 2022 г. лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов става кум на сватбата му с журналистката Виолета Манчева
    2022 г. заявява, че българската армия е „не просто добре оборудвана, тя е свръх оборудвана, тя е мега оборудвана, тя е ултра финансирана в последните 10 години“.

    21:55 24.11.2025

  • 47 Без 1 ден стаж

    0 0 Отговор
    През февруари 2017 г. е председател на младежката организация на ГЕРБ, става известен с целуването на ръката на Бойко Борисов. Бойко Борисов става кум на сватбата му.
    Заместник-министър на външните работи в третото правителство на Бойко Борисов, без да има стаж, специализация или опит.

    21:59 24.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове