Министър Георг Георгиев: България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир

България остава твърд поддръжник на усилията на Украйна за справедлив и траен мир, който да гарантира нейния суверенитет и териториална цялост, като единствената възможна алтернатива е стриктното спазване на международния правов ред.

Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев при откриването на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество в София, цитиран от БНР.

Отбелязано бе, че страната ни приветства последователните усилия на САЩ и на президента Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир в Украйна. България остава силно ангажирана с укрепването на сигурността, стабилността и сътрудничеството в широкия Черноморски регион, заяви министър Георгиев.

"Убедени сме, че в условията на растящи предизвикателства за региона, а именно чрез засилено регионално-икономическо партньорство, можем да градим основата за устойчиво развитие, добросъседство, конкурентоспособност и споделени ценности - приоритети, които, за съжаление, са сериозно обременени от продължаващата руска военна агресия в Украйна, която България осъжда по най-категоричния възможен начин. Именно негативните последици от тази агресия водят до невъзможността за постигане на консенсус сред държавите-членки по редица важни въпроси за оптималното функциониране на организацията. Организацията в момента функционира в условията на много и силни глобални предизвикателства. Държавите, които се намираме в този граничен, бих го нарекъл регион, и по-специфично - България на кръстопътя на два континента - в условията на конфликти, които застрашават цялостната архитектура на сигурност.. смятам, че формати като настоящия дават една много солидна платформа за това да градим помежду си разбирателство, насочено в посока търсене на просперитета на държавите".