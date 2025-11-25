Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен

Ново заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Очаква се в Окръжния съд в Плевен днес да бъдат разпитани поредните свидетели по процеса. Предстои да бъдат изслушани и 5 вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, обобщи БНТ.
На предишното съдебно заседание бащата на Сияна, Николай Попов изрази съмнения в изготвянето на автотехническата експертиза, която е съществена за решаването на делото. Според него адвокат Явор Нотев, който защитава обвиняемия и вещото лице по делото – проф. Станимир Карапетков са в тесни служебни и приятелски отношения.
За това Николай Попов, заяви, че ще поиска нова експертиза и отвеждането на проф. Карапетков по делото. Подсъдим по делото е 65-годишният водач на тежкотоварен камион Георги Александров, който на 31 март тази година помете фатално автомобила с момиченцето и нейния дядо в участъка между селата Телиш и Радомирци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 козметичен салон Сияна
Коментиран от #12
08:06 25.11.2025
2 Селянин
Коментиран от #3, #4
08:07 25.11.2025
3 Селяните са умни хора
До коментар #2 от "Селянин":Ти нормален ли си?! Камионът навлиза в насрещното. С колан и без колан няма никакво значение, защото колата е смачкана тотално навсякъде.
Коментиран от #5, #8
08:13 25.11.2025
4 Градски
До коментар #2 от "Селянин":Селски адски си прав!!
08:14 25.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Марко
Съдебната експертиза по инцидента казва нещо маааааааалко по-различно описаното в инфото на мисирката.
Но това мааааааалко по-различно нещо старателно се укрива от пернатите из медиите.
Пернати, какво да ги правиш!
Коментиран от #11, #19
08:15 25.11.2025
7 Веселинов
08:19 25.11.2025
8 Марко
До коментар #3 от "Селяните са умни хора":Не ти ли е малко странно, че дядото /който е от страната поела удара/ оцелява, а детето, което по дефиниция трябва да е на задната седалка с колан, загива?
Какво беше твърдението ти за интелекта на събеседника, би ли ни припомнил, след като прокоментираш моя въпрос?
08:19 25.11.2025
9 Тонев
08:20 25.11.2025
10 Василев
08:23 25.11.2025
11 таксиджия 🚖
До коментар #6 от "Марко":Напиши ги тези детайли
Коментиран от #14
08:24 25.11.2025
12 днес видя ли изгева
До коментар #1 от "козметичен салон Сияна":Дано ти е за последно!
08:29 25.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Марко
До коментар #11 от "таксиджия 🚖":Аз мога да напиша тук каквото ми е угодно. И на тази база да твърдя каквото ми е угодно точно така, както прави и коментираният баща. Това са все частни, пристрастни мнения.
Въпросът е защо медиите всеки ден старателно ни информират за това, което говори бащата, а досега нито една медия не публикува поне резюме на експертизите. Отговорът на този реторичен въпрос е нарисуван. И е същият, като отговора на въпроса "Защо нито една медия не взе интервю от съпругата на убития от автомобил на НСО сънародник в Аксаково?".
Толкова от мен.
Коментиран от #16, #18
08:41 25.11.2025
15 Вчера този
Пожелавам на Явор Нотев успех!
08:45 25.11.2025
16 В конкретната медия
До коментар #14 от "Марко":Маря Атанасова е пристрастна към темата!
Но не вярвам нещо да зависи от една пенсионерка!
Разпореждане от ЦК на Банкя.
Дано днес пуснат шофьора! Иначе, лошо! За Бащата!
08:50 25.11.2025
17 Колеги
08:53 25.11.2025
18 ои8уйхътгрф
До коментар #14 от "Марко":Дъртакъ от Аксаково си е виновен сам... Независимо с колко е карал джипа на Кирчу (максимум 130км/ч- повече там не може), независимо от частично ограничената видимост излизащите от селото на главният път ИМАТ ПРЕДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ да видят колите и да преценят времето... Обяснявам ти го простичко:
Това кръстовище е в този си вид ОТКАКТО СЪЩЕСТВУВА, вероятно над 70 години... Там стават ПТП-та ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДКО точно щото завоя е гаден и хората внимават как се включват в главния път... И лично аз за над 50 години не помня там да е имало смъртен случай... А там честичко минават селските джигити с бясна скорост... Хич не е за първи път да минават и НСО от там...
А и свидетели казват какво е станало... Къде е гледал и колко е виждал дъртака не е ясно, но е имало дупка в трафика да се включи спокойно човек обаче дъртия е потеглил твърде късно и буквално джипа е нямало как да го заобиколи... Превишената скорост на джипа е фактор разбира се, но зверското отнемане на предимство е ОСНОВЕН ФАКТОР за ПТП-то...
Коментиран от #20
09:05 25.11.2025
19 Май пожарникарО
До коментар #6 от "Марко":дядото на момичето се удря в задните гуми/то предни няма/ на полуремаркето, невиждащ от водния/кален "облак" който се образува от камиона при дъжд.....И Оппааааа шофьора на камиона виновен?????
09:20 25.11.2025
20 Марко
До коментар #18 от "ои8уйхътгрф":Умниченце, избърши пяната от бъбривата си уста и записвай:
Няма отнемане на предимство, ако в момента на навлизане в кръстовище с ограничена видимост водачът на навлизащото МПС не е виждал летяща с над 80 км/ч над разрешеното кола, която е извън зоната на видимост.
Хайде, дъвчи сега!
09:21 25.11.2025
21 Чорбара
09:46 25.11.2025
22 няма свидетели
09:58 25.11.2025