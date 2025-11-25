Новини
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен
Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен

25 Ноември, 2025 08:04 600 22

  • сияна-
  • катастрофа-
  • дело

На предишното съдебно заседание бащата на Сияна, Николай Попов изрази съмнения в изготвянето на автотехническата експертиза

Делото "Сияна": Разпитват свидетели и вещи лица в Окръжния съд в Плевен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Ново заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Очаква се в Окръжния съд в Плевен днес да бъдат разпитани поредните свидетели по процеса. Предстои да бъдат изслушани и 5 вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи, обобщи БНТ.

На предишното съдебно заседание бащата на Сияна, Николай Попов изрази съмнения в изготвянето на автотехническата експертиза, която е съществена за решаването на делото. Според него адвокат Явор Нотев, който защитава обвиняемия и вещото лице по делото – проф. Станимир Карапетков са в тесни служебни и приятелски отношения.

За това Николай Попов, заяви, че ще поиска нова експертиза и отвеждането на проф. Карапетков по делото. Подсъдим по делото е 65-годишният водач на тежкотоварен камион Георги Александров, който на 31 март тази година помете фатално автомобила с момиченцето и нейния дядо в участъка между селата Телиш и Радомирци.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 козметичен салон Сияна

    13 3 Отговор
    некъв баща на сияна с оскубаните вежди цял ден по телевизора

    Коментиран от #12

    08:06 25.11.2025

  • 2 Селянин

    14 2 Отговор
    Ако дядото беше накарал детето да си сложи колана и да е с колан, сега щеше да е живо. Реалният обвинаем трябва да е водача на лекият автомобил, а не на камиона. Затова са тези системи за сигурност. Стига са търсили под вола теле.

    Коментиран от #3, #4

    08:07 25.11.2025

  • 3 Селяните са умни хора

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Ти нормален ли си?! Камионът навлиза в насрещното. С колан и без колан няма никакво значение, защото колата е смачкана тотално навсякъде.

    Коментиран от #5, #8

    08:13 25.11.2025

  • 4 Градски

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин":

    Селски адски си прав!!

    08:14 25.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Марко

    10 0 Отговор
    ............Подсъдим по делото е 65-годишният водач на тежкотоварен камион Георги Александров, който на 31 март тази година помете фатално автомобила с момиченцето и нейния дядо в участъка между селата Телиш и Радомирци...

    Съдебната експертиза по инцидента казва нещо маааааааалко по-различно описаното в инфото на мисирката.
    Но това мааааааалко по-различно нещо старателно се укрива от пернатите из медиите.
    Пернати, какво да ги правиш!

    Коментиран от #11, #19

    08:15 25.11.2025

  • 7 Веселинов

    9 1 Отговор
    Герберасти, ходете да плачете в Зайчарника, в двора на простия си крадлив Вожд, който открадна милиарди от парите за пътища, дадени от Европа.

    08:19 25.11.2025

  • 8 Марко

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Селяните са умни хора":

    Не ти ли е малко странно, че дядото /който е от страната поела удара/ оцелява, а детето, което по дефиниция трябва да е на задната седалка с колан, загива?
    Какво беше твърдението ти за интелекта на събеседника, би ли ни припомнил, след като прокоментираш моя въпрос?

    08:19 25.11.2025

  • 9 Тонев

    14 1 Отговор
    Така нареченият "баща на Сияна" няма ли си индивидуалност и име. И защо не каже, кой му е дал Синята лампа ?

    08:20 25.11.2025

  • 10 Василев

    10 1 Отговор
    Активистът на ГЕРБ-Оборище да ходи да плаче на рамото на Вожда си Тиквата. Той е отговорен за смъртта по "пътищата" МУ.

    08:23 25.11.2025

  • 11 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Марко":

    Напиши ги тези детайли

    Коментиран от #14

    08:24 25.11.2025

  • 12 днес видя ли изгева

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "козметичен салон Сияна":

    Дано ти е за последно!

    08:29 25.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Марко

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "таксиджия 🚖":

    Аз мога да напиша тук каквото ми е угодно. И на тази база да твърдя каквото ми е угодно точно така, както прави и коментираният баща. Това са все частни, пристрастни мнения.
    Въпросът е защо медиите всеки ден старателно ни информират за това, което говори бащата, а досега нито една медия не публикува поне резюме на експертизите. Отговорът на този реторичен въпрос е нарисуван. И е същият, като отговора на въпроса "Защо нито една медия не взе интервю от съпругата на убития от автомобил на НСО сънародник в Аксаково?".
    Толкова от мен.

    Коментиран от #16, #18

    08:41 25.11.2025

  • 15 Вчера този

    4 2 Отговор
    Изкърти медиите! Това беше генерална репетия към днешното заседание!
    Пожелавам на Явор Нотев успех!

    08:45 25.11.2025

  • 16 В конкретната медия

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Марко":

    Маря Атанасова е пристрастна към темата!
    Но не вярвам нещо да зависи от една пенсионерка!
    Разпореждане от ЦК на Банкя.
    Дано днес пуснат шофьора! Иначе, лошо! За Бащата!

    08:50 25.11.2025

  • 17 Колеги

    5 0 Отговор
    Да спрем да коментираме. От нашите коментари, тоя се зарежда и дори става аругантен!

    08:53 25.11.2025

  • 18 ои8уйхътгрф

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Марко":

    Дъртакъ от Аксаково си е виновен сам... Независимо с колко е карал джипа на Кирчу (максимум 130км/ч- повече там не може), независимо от частично ограничената видимост излизащите от селото на главният път ИМАТ ПРЕДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ да видят колите и да преценят времето... Обяснявам ти го простичко:

    Това кръстовище е в този си вид ОТКАКТО СЪЩЕСТВУВА, вероятно над 70 години... Там стават ПТП-та ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДКО точно щото завоя е гаден и хората внимават как се включват в главния път... И лично аз за над 50 години не помня там да е имало смъртен случай... А там честичко минават селските джигити с бясна скорост... Хич не е за първи път да минават и НСО от там...

    А и свидетели казват какво е станало... Къде е гледал и колко е виждал дъртака не е ясно, но е имало дупка в трафика да се включи спокойно човек обаче дъртия е потеглил твърде късно и буквално джипа е нямало как да го заобиколи... Превишената скорост на джипа е фактор разбира се, но зверското отнемане на предимство е ОСНОВЕН ФАКТОР за ПТП-то...

    Коментиран от #20

    09:05 25.11.2025

  • 19 Май пожарникарО

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Марко":

    дядото на момичето се удря в задните гуми/то предни няма/ на полуремаркето, невиждащ от водния/кален "облак" който се образува от камиона при дъжд.....И Оппааааа шофьора на камиона виновен?????

    09:20 25.11.2025

  • 20 Марко

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "ои8уйхътгрф":

    Умниченце, избърши пяната от бъбривата си уста и записвай:

    Няма отнемане на предимство, ако в момента на навлизане в кръстовище с ограничена видимост водачът на навлизащото МПС не е виждал летяща с над 80 км/ч над разрешеното кола, която е извън зоната на видимост.

    Хайде, дъвчи сега!

    09:21 25.11.2025

  • 21 Чорбара

    3 0 Отговор
    Разчепено ,без колан,дядо и неадекватен, по всичко личи пиян.

    09:46 25.11.2025

  • 22 няма свидетели

    0 0 Отговор
    има и някакво объркване . загиналата била с полу отрязана глава а тираджията убиец седял над 2 часа без да и даде първа помощ без да е доктор . и тя издъхнала . ремаркето отрязва горната част на колата и разбива предницата . добрия стар пожарникар е карал нормално . и е ранен и той . тира е многотонна композиция с ремарке . кат се засили и трудно спира . лек дъжд и 30 км по бързо и е станало поднасяне . Такъв вид нарушаване се санкционира . но трудно е предвидимо . инцидент . по закон ако ескорт кара бързо срещу теб спираш и отбиваш в дясно . същото е . киро уби стареца .

    09:58 25.11.2025

