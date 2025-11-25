Новини
Финансова конференция под мотото "Еврозоната: Уравнения и решения" 2025 ще се проведе днес в София

25 Ноември, 2025 07:54 561 26

На събитието ще участват водещи експерти от банковия, финансовия, технологичния, застрахователния, пенсионно-осигурителния и ритейл секторa

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Финансова конференция под мотото "Еврозоната: Уравнения и решения" 2025 ще се проведе днес в София. Това посочи БНТ.

На събитието ще участват водещи експерти от банковия, финансовия, технологичния, застрахователния, пенсионно-осигурителния и ритейл секторa.

По време на финансовия форум ще се обсъдят реалните предизвикателства и възможностите пред икономиката на страната по пътя към еврозоната.


България
  • 1 Нека

    13 0 Отговор
    Теменугата да дръпне една реч !

    07:57 25.11.2025

  • 2 си дзън

    13 0 Отговор
    Уравнението е:
    високи данъци и осигуровки за работещите = високи заплати за неработещите съд, полиция, прокуратура

    07:57 25.11.2025

  • 3 България Полицейска Държава

    5 0 Отговор
    България изгражда Полицейска  Държава, подчинена Брюксел, по тертип на СССР. (отсъства позитивът на сътрудничеството с СССР, Ресурси, Енергийни Ресурси)
    Инфлацията причинена от конверсията на лв. в евро е през тавана?
    Погледни цените на Стоки, Услуги и Храни.
    България влиза в Еврозоната и в спиралата на Международни Заеми с 200 (за да догоним останалите в Еврозоната) но Българите трябва да помнят че Заемите Днес ще бъдат изискани от тяхните Деца и Внуци.
    Бъдещето на България е поставено на карта в Европейското Казино.

    08:08 25.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    След края на войната еврото ще става само за тоалетна хартия.Като райхсмарката след Втората световна.Купувайте долари и юани.По чейнчбюрата вече са дефицит.

    Коментиран от #5, #13

    08:09 25.11.2025

  • 5 си дзън

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Какви долари бе - само рубли купувайте.

    08:10 25.11.2025

  • 6 Питане

    3 0 Отговор
    Късото ню-ню ли ще е докладчик ?

    08:13 25.11.2025

  • 7 Ако България беше фалирала по

    7 1 Отговор
    времето на Соца с 10 милиарда външен дълг, къде е Българската Държава Днес с 20 милиарда евро заеми само за една година, рекордна инфлация повишаване на цени на Стоки, Услуги, Енерго Носители, Данъци и Такси?
    Всичко това взето заедно минус евтини енергийни ресурси и суровини предоставяни от СССР по времето на Соца?

    Коментиран от #16

    08:14 25.11.2025

  • 8 Голем смех

    1 1 Отговор
    Днес каква е организацията? ПП-ейките и копейките ше протестират ли заедно против еврото ? :) хахахахахахахаха

    08:15 25.11.2025

  • 9 Еврозоната:

    4 0 Отговор
    нерешими уравнения, с много неизвестни ?????????????????

    08:15 25.11.2025

  • 10 Какво е построено за последни те 35

    7 1 Отговор
    години след 1989 г.?

    Са, да проследим какво е изградено в НРБ само за няколко години през 50-те!

    В София, между 1950-1956 г., са построени:
    ☑️ Националният стадион “Васил Левски”, открит на 1-ви май 1953 г.;
    ☑️ Народната библиотека "Кирил и Методий", открита на 16-ти декември 1953 г.;
    ☑️ Центърът на София, включващ сградата на Партийния дом,
    Министерския съвет,
    Държавния съвет, хотел "Балкан", ЦУМ,
    Полиграфическия комбинат "Димитър Благоев", завършен през 1955 г.
    ☑️ Средният годишен ръст на промишленото производство от 1950 до 1956 г. е 22.8%. При индекс 100 за 1950 г. ръстът на промишлената продукция е вече 192 % .
    ☑️ През този период се строят над 30 крупни промишлени предприятия, като 23 от тях влизат в експлоатация до 1957 г.
    Най-основните от са:
    ▪️Металургичният завод в Перник;
    ▪️Химическият комбинат в Димитровград;
    ▪️Химическият комбинат в Девня;
    ▪️Завод "6-ти септември - Балканкар" в София;
    ▪️Заводът за антибиотици в Разград;
    ▪️Корабостроител- ният комбинат "Ернст Телман" във Варна;
    ▪️Текстилният комбинат "Асен Халачев" в Плевен;
    ▪️Памукопредачната фабрика "Балкан" в Габрово;
    ▪️Текстилен комбинат “Пловдив”;
    ▪️Текстилен комбинат “Стара Загора”;
    ▪️Обувният завод "Петър Ченгелов" в Пловдив и др. … … …
    ☑️ През този период е започнато строителството на:
    🔹Хладилният завод "Антон Иванов" в София;
    🔹Енергийният комплекс "Марица-изток" и още и още …
    ☑️ В областта на селс

    08:17 25.11.2025

  • 12 Ъъъъ не!

    4 0 Отговор
    Поради липса на гейпарад, ежедневно се събират на подобни мероприятия за обмяна на опит и сватосване на млади гейове и гейовици!

    08:21 25.11.2025

  • 13 Ко ривеш,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    И без това нямаш ратишки в "заведението" ти !

    08:25 25.11.2025

  • 16 Блат нико,

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ако България беше фалирала по":

    И по време на соца, и сега ни управляват БКП и ДС.
    Ама от где толко акъл, за да го проумееш?

    Коментиран от #20

    08:30 25.11.2025

  • 18 Въпрос към всички в България

    2 0 Отговор
    Всички тези данни ни оставят без дъх, защото за последните 36 години, построеното от нашите деди и родители само се руши, граби и разпродава от една шепа безродници - често пъти и на безценица, само и само за да запазят кожите си с чужда протекция! Ше позволим ли на една шепа българи да превърнат страната ни от земен рай в съсипана, но лесно достъпна за чакали и хиени територия …

    08:38 25.11.2025

  • 20 По времето на Соца да,

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Блат нико,":

    Сега управлява утайката на БКП и ДС , тяхните синове и внуци, най меркантилната част.

    08:43 25.11.2025

  • 21 Продължение:

    1 0 Отговор
    ☑️ В областта на селското стопанство е извършено широко хидромелиоративно строителство:
    ▪️На 28 май 1950 г. влиза в действие Свищовско-Беленската напоителна система;
    ▪️На 28 май 1951 г. - Бръшлянската напоителна система;
    ▪️След тях влизат в експлоатация:
    • Язовир "Васил Коларов";
    • Язовир "Студена";
    • Хидровъзел "Александър Стамболийски";
    • Хидровъзел "Георги Димитров";
    • Шабленската напоителна система;
    • Блатишката напоителна система.
    С увеличаване напояването на земеделските земи значително е повишен и добивът на селскостопанската продукция.
    ☑️ На 12 април 1952 г. Министерският съвет приема постановление за оказване помощ на земеделските кооперации и изграждането към тях на ферми за едър рогат добитък, овцевъдство, свиневъдство и птицевъдство, с цел насищане на вътрешния пазар с хранителни стоки, както и производството на стоки за износ.

    08:45 25.11.2025

  • 23 Продължение

    1 0 Отговор
    ☑️ На 12 април 1952 г. Министерският съвет приема постановление за оказване помощ на земеделските кооперации и изграждането към тях на ферми за едър рогат добитък, овцевъдство, свиневъдство и птицевъдство, с цел насищане на вътрешния пазар с хранителни стоки, както и производството на стоки за износ.

    08:56 25.11.2025

  • 25 Продължение

    1 0 Отговор
    ☑️ През 1951 г. започват работа:
    • ВЕЦ "Видима";
    • ВЕЦ "Петрохан";
    • ВЕЦ "Росица - 1";
    • ВЕЦ "Република" …
    ☑️ През периода 1950 - 1956 г. са открити:
    • Хидровъзелът "Искър";
    • Мостът на река "Дунав" (за първи път в историята на България е построено такова сложно съоръжение);
    • Институтът за бърза медицинска помощ "Н. И. Пирогов";

    08:58 25.11.2025

