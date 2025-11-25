Финансова конференция под мотото "Еврозоната: Уравнения и решения" 2025 ще се проведе днес в София. Това посочи БНТ.
На събитието ще участват водещи експерти от банковия, финансовия, технологичния, застрахователния, пенсионно-осигурителния и ритейл секторa.
По време на финансовия форум ще се обсъдят реалните предизвикателства и възможностите пред икономиката на страната по пътя към еврозоната.
1 Нека
07:57 25.11.2025
2 си дзън
високи данъци и осигуровки за работещите = високи заплати за неработещите съд, полиция, прокуратура
07:57 25.11.2025
3 България Полицейска Държава
Инфлацията причинена от конверсията на лв. в евро е през тавана?
Погледни цените на Стоки, Услуги и Храни.
България влиза в Еврозоната и в спиралата на Международни Заеми с 200 (за да догоним останалите в Еврозоната) но Българите трябва да помнят че Заемите Днес ще бъдат изискани от тяхните Деца и Внуци.
Бъдещето на България е поставено на карта в Европейското Казино.
08:08 25.11.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #13
08:09 25.11.2025
5 си дзън
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Какви долари бе - само рубли купувайте.
08:10 25.11.2025
6 Питане
08:13 25.11.2025
7 Ако България беше фалирала по
Всичко това взето заедно минус евтини енергийни ресурси и суровини предоставяни от СССР по времето на Соца?
Коментиран от #16
08:14 25.11.2025
8 Голем смех
08:15 25.11.2025
9 Еврозоната:
08:15 25.11.2025
10 Какво е построено за последни те 35
Са, да проследим какво е изградено в НРБ само за няколко години през 50-те!
В София, между 1950-1956 г., са построени:
☑️ Националният стадион “Васил Левски”, открит на 1-ви май 1953 г.;
☑️ Народната библиотека "Кирил и Методий", открита на 16-ти декември 1953 г.;
☑️ Центърът на София, включващ сградата на Партийния дом,
Министерския съвет,
Държавния съвет, хотел "Балкан", ЦУМ,
Полиграфическия комбинат "Димитър Благоев", завършен през 1955 г.
☑️ Средният годишен ръст на промишленото производство от 1950 до 1956 г. е 22.8%. При индекс 100 за 1950 г. ръстът на промишлената продукция е вече 192 % .
☑️ През този период се строят над 30 крупни промишлени предприятия, като 23 от тях влизат в експлоатация до 1957 г.
Най-основните от са:
▪️Металургичният завод в Перник;
▪️Химическият комбинат в Димитровград;
▪️Химическият комбинат в Девня;
▪️Завод "6-ти септември - Балканкар" в София;
▪️Заводът за антибиотици в Разград;
▪️Корабостроител- ният комбинат "Ернст Телман" във Варна;
▪️Текстилният комбинат "Асен Халачев" в Плевен;
▪️Памукопредачната фабрика "Балкан" в Габрово;
▪️Текстилен комбинат “Пловдив”;
▪️Текстилен комбинат “Стара Загора”;
▪️Обувният завод "Петър Ченгелов" в Пловдив и др. … … …
☑️ През този период е започнато строителството на:
🔹Хладилният завод "Антон Иванов" в София;
🔹Енергийният комплекс "Марица-изток" и още и още …
☑️ В областта на селс
08:17 25.11.2025
12 Ъъъъ не!
08:21 25.11.2025
13 Ко ривеш,
До коментар #4 от "Последния Софиянец":И без това нямаш ратишки в "заведението" ти !
08:25 25.11.2025
16 Блат нико,
До коментар #7 от "Ако България беше фалирала по":И по време на соца, и сега ни управляват БКП и ДС.
Ама от где толко акъл, за да го проумееш?
Коментиран от #20
08:30 25.11.2025
18 Въпрос към всички в България
08:38 25.11.2025
20 По времето на Соца да,
До коментар #16 от "Блат нико,":Сега управлява утайката на БКП и ДС , тяхните синове и внуци, най меркантилната част.
08:43 25.11.2025
21 Продължение:
▪️На 28 май 1950 г. влиза в действие Свищовско-Беленската напоителна система;
▪️На 28 май 1951 г. - Бръшлянската напоителна система;
▪️След тях влизат в експлоатация:
• Язовир "Васил Коларов";
• Язовир "Студена";
• Хидровъзел "Александър Стамболийски";
• Хидровъзел "Георги Димитров";
• Шабленската напоителна система;
• Блатишката напоителна система.
С увеличаване напояването на земеделските земи значително е повишен и добивът на селскостопанската продукция.
☑️ На 12 април 1952 г. Министерският съвет приема постановление за оказване помощ на земеделските кооперации и изграждането към тях на ферми за едър рогат добитък, овцевъдство, свиневъдство и птицевъдство, с цел насищане на вътрешния пазар с хранителни стоки, както и производството на стоки за износ.
08:45 25.11.2025
23 Продължение
08:56 25.11.2025
25 Продължение
• ВЕЦ "Видима";
• ВЕЦ "Петрохан";
• ВЕЦ "Росица - 1";
• ВЕЦ "Република" …
☑️ През периода 1950 - 1956 г. са открити:
• Хидровъзелът "Искър";
• Мостът на река "Дунав" (за първи път в историята на България е построено такова сложно съоръжение);
• Институтът за бърза медицинска помощ "Н. И. Пирогов";
08:58 25.11.2025
