Първан Симеонов: Пеевски се превръща в дразнител с безспорните си политически успехи. Той ще расте на следващи избори

Бюджетът е обществен инструмент. Винаги, когато се обсъждат бюджети, има обществено напрежение. За мен има един сериозен сблъсък между двете измерения на бюджета – общественото и икономическото. Историческата мисия на това управление е приключването на интеграцията на еврото. Задачата пред бюджета е да довърши този процес с еврото, но най-голямата цена да не падне върху най-бедните и ощетени хора. Това заяви пред БНТ Боряна Димитрова, социолог от "Алфа рисърч", цитирана от novini.bg.

Социологът от "Мяра" Първан Симеонов коментира темата за това купува ли се спокойствие с бюджета: „Очевидно това е стремежът на властта. Не съм оптимист дали ще успеят да постигнат такова спокойствие. Оказа се, че голяма част от по-европейските слоеве у нас протестират срещу този бюджет – още едно доказателство, че не бюджетното разпределение, а политическите прочити са по-важни. Поредиците протести – духа нов вятър.”

Димитрова коментира геополитическата ситуация в световен мащаб: „Говорим за процес на водене на преговори, очевидно типичен за Тръмп. Да правим днес изводи, че Европа е унизена и няма бъдеще, е твърде преждевременно. Предстои процес на преговори, на тестване на позиции, които неизбежно ще повлияят на България. Точката на съсредоточие ще са президентските избори догодина. Големият разказ е на избирателите.”

„Пеевски се превръща в дразнител с безспорните си политически успехи. Той ще расте на следващи избори. Логично е една нова политическа алтернатива, явно Радев ще влезе в по-националистично звучащи територии – онова, което БСП можеше да бъде. Президентските избори ще бъдат вот на доверие или на недоверие към настоящата власт. И Пеевски, и Борисов мислят за тези избори от сутрин до вечер. Изгубят ли управляващите тези избори, вероятно ще последва предсрочен вот и ще се даде струя за партия на Радев”, на мнение е Симеонов.

„Най-любопитно е какво ще направи Борисов, защото на него му е видимо неудобно в компанията на Пеевски. Спецов е много точен борисовски ход. Големият въпрос е Пеевски ще контролира ли „Лукойл“, допълни още той.