Кирил Петков: Дебелото Д и малкото б са толкова силни, колкото им позволим. От нас зависи

Не стига, че взимат от всеки работещ чрез повишените осигуровки.
Не стига, че удвоиха данъка върху дивидента - директен удар по всеки предприемач.
Не стига, че вдигнаха максималния осигурителен праг и взимат още от най-можещите хора с висока добавена стойност.
А сега взимат 10 млрд. евро заем от децата ни - за пръв път от години драстично вдигат дълга към БВП.
И като черешка на всичко това, дебелото Д иска концесия на държавната лотария за 15 години.
Това публикува на страницата си във фейсбук бившият съпредседател на ПП Кирил Петков. Ето и още от неговия коментар:
1) Ако сте собственици на малък бизнес - елате.
2) Ако сте служители, чието увеличение няма да видите, защото държавата ще ви го прибере – елате.
3) Ако сте млади лекари, на които им писна да ги лъжат - елате.
4) Ако сте в ИТ сектора и ви товарят още с осигуровки - елате.
5) Ако сте родители, които не искат децата им да плащат за кражбите на дебелото Д - елате.
6) Ако сте в държавния сектор, на когото не му вдигат заплатите, а за полицията винаги има - елате.
7) Ако не можете да повярвате на заплатите на магистратите и на липсата на справедливост - елате.
8. Ако ви писна как хора около Пеевски искат да взимат двойно за извозване на боклука- елате.
9) Ако сте варненци, които няма да позволят да им откраднат гласа - елате.
10) Ако не искате България да бъде на двамата дебелаци - елате.
Или всички излизаме в сряда да кажем „Стига толкова!“, или ще разберем колко още могат да ни вземат.
Дебелото Д и малкото б са толкова силни, колкото им позволим. От нас зависи.
Елате всички на протеста в сряда в 18:00. Време е да кажем заедно: СТИГА ТОЛКОВА.
