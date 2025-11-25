Новини
България »
Всички градове »
Кирил Петков: Дебелото Д и малкото б са толкова силни, колкото им позволим. От нас зависи

Кирил Петков: Дебелото Д и малкото б са толкова силни, колкото им позволим. От нас зависи

25 Ноември, 2025 11:35 3 932 118

  • кирил петков-
  • дебело д-
  • малко б-
  • сила-
  • протести

Или всички излизаме в сряда да кажем „Стига толкова!“, или ще разберем колко още могат да ни вземат, призовава още Петков

Кирил Петков: Дебелото Д и малкото б са толкова силни, колкото им позволим. От нас зависи - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не стига, че взимат от всеки работещ чрез повишените осигуровки.

Не стига, че удвоиха данъка върху дивидента - директен удар по всеки предприемач.

Не стига, че вдигнаха максималния осигурителен праг и взимат още от най-можещите хора с висока добавена стойност.

А сега взимат 10 млрд. евро заем от децата ни - за пръв път от години драстично вдигат дълга към БВП.

И като черешка на всичко това, дебелото Д иска концесия на държавната лотария за 15 години.

Това публикува на страницата си във фейсбук бившият съпредседател на ПП Кирил Петков. Ето и още от неговия коментар:

1) Ако сте собственици на малък бизнес - елате.

2) Ако сте служители, чието увеличение няма да видите, защото държавата ще ви го прибере – елате.

3) Ако сте млади лекари, на които им писна да ги лъжат - елате.

4) Ако сте в ИТ сектора и ви товарят още с осигуровки - елате.

5) Ако сте родители, които не искат децата им да плащат за кражбите на дебелото Д - елате.

6) Ако сте в държавния сектор, на когото не му вдигат заплатите, а за полицията винаги има - елате.

7) Ако не можете да повярвате на заплатите на магистратите и на липсата на справедливост - елате.

8. Ако ви писна как хора около Пеевски искат да взимат двойно за извозване на боклука- елате.

9) Ако сте варненци, които няма да позволят да им откраднат гласа - елате.

10) Ако не искате България да бъде на двамата дебелаци - елате.

Или всички излизаме в сряда да кажем „Стига толкова!“, или ще разберем колко още могат да ни вземат.

Дебелото Д и малкото б са толкова силни, колкото им позволим. От нас зависи.

Елате всички на протеста в сряда в 18:00. Време е да кажем заедно: СТИГА ТОЛКОВА.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирето

    39 25 Отговор
    се беше отказал от политиката?Прави се на Ботев,да става президент!

    Коментиран от #106

    11:37 25.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    46 7 Отговор
    СИЛНИ ПО ПРОСТАЩИНА И КИЛОГРАМИ.
    ИНТЕЛЕКТ НУЛА.

    11:39 25.11.2025

  • 4 Марко

    43 32 Отговор
    Какво стана с осемте милиарда на Кокоран, Простокиро?
    Тия пари кой ги открадна?

    11:39 25.11.2025

  • 5 Трол

    33 22 Отговор
    Хубав парапет.

    11:40 25.11.2025

  • 6 Хохо Бохо

    39 22 Отговор
    К тъпото си е К тъпото. Не, че не е прав ама не зависи от к тъпото и ко ами от народа

    11:40 25.11.2025

  • 7 Трябва да има Наказателен Вот

    38 9 Отговор
    и Наказателна Акция срещу произвола на Властта.
    Власт която е взета с Изборни Машинации

    11:40 25.11.2025

  • 8 хяй

    34 19 Отговор
    Голям тигър тоз , да не му паснат клипчета от квартирата

    11:41 25.11.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    35 19 Отговор
    Киро Умния е замязал на талибан.

    11:42 25.11.2025

  • 10 Ристьо Кирев

    22 8 Отговор
    Жив е той жив е,на майце си...

    11:42 25.11.2025

  • 11 ПуПу

    24 11 Отговор
    Точно защото от народа зависи. И понеже е тъп и още по-тъп да гласува за просташки партии като Възраждане Величие ИТН ВМРО НФСБ Марешки БСП Меч и още подобни на тях псевдо партии на социал национал патриотарска тематика. Обаче всички са проекти на мафията. Народът по някаква причина си иска мафията. ПП вие не правите разлика! Как ще седнете на една мафия с адвокатите и олигарсите на същата мафия от БСП. С какво безочие Лена Бориславова ще се договаря с детето на мафията Крум Зарков да не се закачат изтеклите по давност преписки в КПКОНПИ? С какво право? Вие сами ви го причинихте. Опитайте се да се договоряте с една прогнила прослойка от обществото възприела се за господарска с наглото са очивствие за превъзходство над останалите и правото да грабят народа и държавата. Вие също сте виновни. Тази корумпирана прослойка трябва да бъде пометена.

    11:43 25.11.2025

  • 12 ленчето с мустака

    26 14 Отговор
    Кире, дръж са здраво за запарапета докато катериш стълбицата на властта, така си по-силен!

    11:44 25.11.2025

  • 13 банкеръ

    27 13 Отговор
    Няма никакво значение .Двамата големи ще управляват завинаги . След касичката от тотото , следва касичката от парите на БОРДА . Само гледйате , в какво ще се превърне България за следващите 30 дни . След Нова година ударно вдигане на всички данъци + данък наследство .Вече сте ограбени , но ще ви го кажат след Нова година

    11:44 25.11.2025

  • 14 Булдог

    35 15 Отговор
    А , когато се бяхте ,, сглобили" пееше друга песен! И мазно кафе пиеше!

    11:45 25.11.2025

  • 15 Мазньо

    25 7 Отговор
    Колко мъжествен е станал Кирчо с таз брада!

    Коментиран от #28

    11:45 25.11.2025

  • 16 Ивелин Михайлов

    32 11 Отговор
    Ми вие ги върнахте във властта бе сглобкаджии!

    11:45 25.11.2025

  • 17 бай Бончо

    26 10 Отговор
    Минавам да попитам .На протеста ще има ли безплатни банани ? Мисля , че е демократично да има многоооо банани .

    Коментиран от #26, #30

    11:45 25.11.2025

  • 18 Гореща точка

    20 5 Отговор
    Лена Бориславова да се извини и да поиска отварянето и възобновяването на всички преписки и дела в КПКОНПИ и НАП, съдилищата също. Тези документи трябва да са публично и свободно достъпни в интернет от всеки гражданин, да се види кои са грабителите на България.

    11:46 25.11.2025

  • 19 Сталин

    18 10 Отговор
    Абе аз си мисля, веднъж когато Киру се върне в родината си Канада,ще ни бъде много скучно,няма да има кой да ни забавлява,и ще ни се наложи да събираме пари за билет да връщаме Киру в България да ни разиграва цирк и комедия,защото във тъмните времена на царуването на Тиквата и Прасето някой трябва да ни разсмива.

    Коментиран от #51

    11:46 25.11.2025

  • 20 Сталин

    26 9 Отговор
    За Киру да е глупак е професия

    Коментиран от #29

    11:47 25.11.2025

  • 21 Да,

    22 8 Отговор
    От вас зависеше и вие се провалихте!

    11:47 25.11.2025

  • 22 Крайно време е

    27 10 Отговор
    Народа да възстанем и да съборим цялата шайка

    Коментиран от #89

    11:47 25.11.2025

  • 23 Соня

    17 14 Отговор
    Кирчо имитира с тая брада Доналд Тръмп-младши хихи

    Коментиран от #27

    11:47 25.11.2025

  • 24 Или

    10 1 Отговор
    както е казал народът ни " Мечката скача според тоягата" !

    11:47 25.11.2025

  • 25 банкя

    10 5 Отговор
    Заря ще има ли ?

    11:47 25.11.2025

  • 26 Ще има

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "бай Бончо":

    За тебе кожени само си вземи ваСелин

    11:49 25.11.2025

  • 27 Почти

    11 5 Отговор

    До коментар #23 от "Соня":

    прилича на мъж!

    11:49 25.11.2025

  • 28 Сталин

    13 4 Отговор

    До коментар #15 от "Мазньо":

    Това е новия му профил в GRINDR

    11:49 25.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 специално

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "бай Бончо":

    Бай Бончо, за теб може да донесат и кукурузи!

    11:51 25.11.2025

  • 31 Пламен

    11 3 Отговор
    Опозицията,разпускайте седянката!

    11:51 25.11.2025

  • 32 Нищо не

    20 6 Отговор
    зависи от този въздухар,той самият е зависим само от парапета

    11:51 25.11.2025

  • 33 Питар

    25 11 Отговор
    Кой си ти бе шарлатанин
    Мястото ти е в затвора .
    Тоя не разбра ли че ПП и ДБ са най мразените хора в България

    11:51 25.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Става за Премиер

    13 6 Отговор
    на Канада!

    11:52 25.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Фибата

    16 6 Отговор
    Подалият оставка за корупция какво е? Изтривалка за краката на голямо Д и още по-голямото Б! Капиш?

    11:54 25.11.2025

  • 39 Опозицията

    16 4 Отговор
    В парламента сме само за субсидията!...И готините ,евтини кюфтета!

    11:54 25.11.2025

  • 40 избирател

    8 9 Отговор
    Тия се шегуват . Управлението няма да падне .

    11:55 25.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дон Хуан

    13 5 Отговор
    Киро, да има кой да те изправи ама много си надупчен. Сам се докара до там и вече не можеш да се наречеш мъж

    11:56 25.11.2025

  • 43 стоян георгиев- стъки

    10 6 Отговор
    Кирчо на мъшшшкар и бунтар ли се прави с брадата ,че нещо не вдявам ?Ами и аз съм с брада, от онези Под Прикритие ,дет се вика откак се помня ,ама по голям мъшшшкар не съм станал .

    11:56 25.11.2025

  • 44 В кабинета

    5 3 Отговор
    имам портрети на Левски,Ботев и Петков!

    11:56 25.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Прилича на Ботев

    6 3 Отговор
    След 10 г. на Благоев!

    11:59 25.11.2025

  • 48 ?????

    15 4 Отговор
    Присмяла се кука на криво дърво.
    Кикито е просто пример за неможач.
    Не зная как Радев ще изкупи греха си че го пусна в политиката.
    Ако си беше стоял световнонеизвестен търговец на изсушено кисело мляко щеше да е най-добре за всички.
    И за Кикито също.

    11:59 25.11.2025

  • 49 Надарена кака

    13 4 Отговор
    Абе КиКи щоо не си стои у Канада ,като е толкова хубаво там ?Номерът с Носталгията не минава при нас ,дайте нещо по реално ,та да се вържем и ние !

    11:59 25.11.2025

  • 50 банкята

    5 5 Отговор
    Е когато трябваше да има референдум мълчахте,сега новия бюджет в левро много лош,но да протестираме пред празни сгради и след като всичко вече е нагласено е изключително умно,също като простокир талибанков браво,всички будни жълтопаветници бъдете там!

    12:02 25.11.2025

  • 51 Тервел

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    Защо продължаваш да дразниш хората с българско самосъзнание с това фашистко име Сталин Българоубиец. За разлика от вас има хора запознати с истинските събития от българската история.

    Коментиран от #58

    12:04 25.11.2025

  • 52 Анонимен

    8 8 Отговор
    Кики,от Тулупа само вие сте по зле.

    12:05 25.11.2025

  • 53 ами

    11 8 Отговор
    късно е Кирца, когато продавахте националните интереси за едно потупване от Брюксел - това не се забравя, сега и да ривеш, с нищо няма да промените мнението на повечето хора...

    12:06 25.11.2025

  • 54 Ван

    13 3 Отговор
    Кирил Петков имаше своя шанс, когато беше в управлението, сега е късно.
    А народът...както винаги, го няма.

    Коментиран от #82

    12:08 25.11.2025

  • 55 Дребен бизнес

    13 5 Отговор
    След този призив се отказах да стачкувам.Аз зад про100киро не заставам.

    12:08 25.11.2025

  • 56 бай Ставри

    18 5 Отговор
    Кики !? На колко линии си бе душко !

    12:08 25.11.2025

  • 57 ППДБ

    4 13 Отговор
    Издигаме кандидатурата на г-н Петков за президент!

    Коментиран от #77

    12:09 25.11.2025

  • 58 Ван

    8 6 Отговор

    До коментар #51 от "Тервел":

    Сталин е взел много от България, но ако не беше той, сега гърците щяха да си върнат всичко до Пловдив на юг, сърбите щяха да прилапат цяло Шопско, а Добрич и околностите и до днес щяха да са румънски.
    Пак редно да сме благодарни, че е можело и по-зле да стане.
    И преди да ми опонираш, само да напомня, че именно Западът ни връчва на СССР.

    Коментиран от #66

    12:13 25.11.2025

  • 59 Морфей

    7 2 Отговор
    Казало Простото Кире.

    12:19 25.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 123456

    9 2 Отговор
    Да да , като зависеше от вас - ти ходеше по стълбища да щипеш моми по парапетите и после да пиеш мазно кафе ! Отврат -- и едните и другите !

    12:26 25.11.2025

  • 62 нннн

    6 3 Отговор
    Ами защо вие, нещастници, изпрахте, изгладихте и качихте на бял кон дебелото Д и малкото б? Ма били евроатлантици? Негодници са. И ваши бивши ортаци...

    12:26 25.11.2025

  • 63 бицемерието и лъжите

    6 1 Отговор
    са явно дълбоко вграден начин на поведение на тази самовлюбено личност, която толкова дълбоко е затънала корупционни сделки, а същевременно се опитва да обвини опонентите в същите на принципа"сто пъти повторена лъжа става истина " в очите на несведущите - иначе защо така панически подаде оставка от всички публични постове и се покри като мишка след скандала с варненския кмет? А сега обърна палачинката и се опитва себе си и кмета да изкара борци за правда и да изплува отново с надеждата,че никой няма да го пита за вече стореното с черните каси и джобни пари за партията и водачите й?!

    12:27 25.11.2025

  • 64 Ха ХаХа

    5 2 Отговор
    Всички евроджендъри брадасохо като Мюсюлмански братя и турчелята.
    Нищо не зависи от теб Киро Тъпото

    12:35 25.11.2025

  • 65 ГЕРБ

    7 2 Отговор
    Дебил от вас нищо не зависи набий си го в тъпата кратуна

    Коментиран от #83

    12:35 25.11.2025

  • 66 Ако бяхме към запада

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Ван":

    България щеше дохб де,както искаше Чърчил...картофена нива

    12:37 25.11.2025

  • 67 Ежко

    5 2 Отговор
    Кире,видяхме ви колко струвате!Не си ти,който трябва да води парада срещу Тиквата и Прасето!Не ставате за тази работа!Нали точно вие се огънахте и ги ""изпрахте",а?

    12:38 25.11.2025

  • 68 Киро с брадата не е по умен

    6 4 Отговор
    1.Ако искате да ви управляват откровени фалшификатори-идете!
    2.Ако искате да ви заблуждават с пудели и пачки-идете!
    3.Ако искате да сте подчинени на Посолството-идете!
    4.Ако искате да ви газят с джиповете по пътищата-идете!
    5.Ако искате да плащате за пици, любовници и воаяжи-идете!
    6.Ако вярвате на хора с фалшиво образование и ниска култура-идете!
    7.Ако желаете България да стане провинция на Америка или Русия-идете!
    8.Ако искате още договори като Боташ-идете!
    😂😂😂😂

    12:38 25.11.2025

  • 69 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    От теб -вече нищо не зависи....ама гледам все към парапета те влече......Какво стана с островите дето щяхте да си купите?!Нали всичко беше съгласувано с посолство-То?! Изритаха Ви като мръсни котета-там където ви е мястото!

    12:41 25.11.2025

  • 70 стоян георгиев

    8 2 Отговор
    Къв е тоя муджахидини?

    12:44 25.11.2025

  • 71 Град Козлодуй

    8 2 Отговор
    Колко по-добро място за живеене щеше да бъде Родината ни-ако тези неможачи и крадци въобще не се бяха пръквали!

    12:44 25.11.2025

  • 72 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    Някой хора вместо Акт за раждане-трябва да имат писменно извинение от производителите на контацептиви!Тоя е един от тези хора!

    12:49 25.11.2025

  • 73 ама държавници

    4 2 Отговор
    си имаме - Дебелото Д, малкото б, брадатото К !!! Що не вървите всички на майките си в п!

    12:49 25.11.2025

  • 74 Доктора

    5 3 Отговор
    Ще дойда на протест ако:
    -го няма Кирчо Петков -лъжеца;
    -го няма Асен Василев -измамника;
    -го няма Ники Денков -мрънкалото;
    -я няма Лена-“компетентната” говорилня

    12:49 25.11.2025

  • 75 Простото К. и Дашното Л.

    7 2 Отговор
    са толкова нагли, колкото им позволим!

    12:49 25.11.2025

  • 76 Промяна

    5 4 Отговор
    КИРО КРАДЕ КРАДЕ КРАДЕ САБОТИРА САБОТИРА САБОТИРА И ИЗЛЕЗЕ НИ ЛУК ЯЛ НИ ЛУК МИРИСАЛ ЗА ТЕЗИ ШАРЛАТАНИ ЗАКОНИ НЕ ВАЖАТ ЗАЩО КОЙ ГИ ДЪРЖИ ДА РУШАТ БЪЛГАРИЯ

    12:50 25.11.2025

  • 77 Ту-Туууууу

    4 3 Отговор

    До коментар #57 от "ППДБ":

    По-добре издигнете пак Чехльо....по-умен е от тоя неможач и парапет-артист!

    12:51 25.11.2025

  • 78 Синя София

    5 3 Отговор
    Въздухари,нищо не зависи от вас,жалки картинки,опропастихте надеждите на милиони хора

    12:55 25.11.2025

  • 79 Ватенка

    6 3 Отговор
    Редник Петков да се яви на служба в Покровск!

    12:57 25.11.2025

  • 80 Собствените имена

    5 2 Отговор
    в българския език се изписват винаги с главна буква.

    Ако се изписват като абревиатура, винаги са с главна буква, след която се слага точка.

    Прякорите се изписват също с главна буква.

    Някой да ги обясни тия граматики на Киро Простото!

    13:01 25.11.2025

  • 81 и те така

    5 2 Отговор
    Порция смях в залата

    13:03 25.11.2025

  • 82 Напротив

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Ван":

    Народът го има, или поне по-тълата част която гласува за патриотарските партии на русистка основа. Само където са толкова тъпи, че избират ви агинит същото. Просто защото корупцията, престъпността и русизма, както и либерализма вървят в пакет на промоция.

    13:06 25.11.2025

  • 83 От вас още по-малко!

    1 4 Отговор

    До коментар #65 от "ГЕРБ":

    Като излязат всички недоволни на площада, ще си подавате ОСТАВКИТЕ!

    Коментиран от #84, #91

    13:09 25.11.2025

  • 84 "ГЕРБ"

    5 4 Отговор

    До коментар #83 от "От вас още по-малко!":

    Чакаме да Ви видим!Понеже знаем колко можете и какви сте измамници-знаем,че нищо не можете и нищо няма да направите.С такива "лидери"-само парапета може да държите!Дори и Кметовете Ви са не можачи!

    Коментиран от #94

    13:20 25.11.2025

  • 85 йсйдйдйдй

    3 3 Отговор
    довчера бяхте в сглобка и правихте тройка в скута с мазно каже ся рев смешници

    13:20 25.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 На татко Петко

    6 3 Отговор
    дебилчето лъжливо.....

    13:21 25.11.2025

  • 88 Аса

    4 3 Отговор
    Нали щяхте да блокирате парламента? Некадърници.

    13:22 25.11.2025

  • 89 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Крайно време е":

    22 ТИ НЕ СИ НАРОДЪТ КОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕШ ШАРЛАТАНИЯТА НА САБОТЬОРИТЕ СВЪРШИ ДА СЕ ЗНАЕ 2025 ГОДИНА Е ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА

    13:27 25.11.2025

  • 90 Идва краят на илюзията

    5 3 Отговор
    В България абсолютно всеки знае, че Борисов и Пеевски е трябвало още преди години да са в затвора. Сега гражданското недоволство с право ще се обърне срещу тези, които са се правили, че не виждат злоупотребата с власт. Нито турците искат Пеевски, нито ромите искат барисаф. Изцоцали са всички частни фирми и търговски дружества, и сега правят партийната си субсидия от държавния бюджет.

    Коментиран от #93

    13:27 25.11.2025

  • 91 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "От вас още по-малко!":

    83 КОИ СА ТЕЗИ НЕ ДО ВОЛ НИ ТЕ 83 И ЗАЩО ЗАПЛАШВАШ КОГО ЗАПЛАШВАШ КАТО КАКЪВ ЗАПЛАШВАШ ТОВА Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ 83 НЕ Е ПУТИНСКА ДИКТАТУРА ДА ЗНАЕШ

    13:31 25.11.2025

  • 92 Мекото К

    5 2 Отговор
    и мустакатото Л,кандидатпрезидендска двойка!

    13:32 25.11.2025

  • 93 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #90 от "Идва краят на илюзията":

    ГРАЖДАНСКО НЕДОВОЛСТВО ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА ТИ ЛИ СИ ТОВА ИЛИ ШАРЛАТАНИТЕ САБОТЬОРИ НАЗНАЧЕНИ С АЛА БАЛАТА И ПЛАТЕНИТЕ БОЖКОВИ ПРОТЕСТИ КОИТО ПРЕВЪРНАХА ИЗБОРИТЕ В СВОЙ СОБСТВЕН БИЗНЕС САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ИЗМАМНИЦИ ЗАКОНИ НЕ ВАЖАТ ЗА ТЕЗИ ШАРЛАТАНИ ЗАЩО

    Коментиран от #95

    13:33 25.11.2025

  • 94 ГЕРБерски свиняшници

    5 4 Отговор

    До коментар #84 от ""ГЕРБ"":

    И ние знаем колко вие можете, корумпирани паразити.

    Коментиран от #101

    13:33 25.11.2025

  • 95 Безделници

    6 3 Отговор

    До коментар #93 от "Промяна":

    Как е, шарлатани? Няма гости на хотелите ли? АпартаМентаджии.

    13:36 25.11.2025

  • 96 Петков

    3 4 Отговор
    бъдещия юмрук на народа!

    Коментиран от #99, #100, #103

    13:40 25.11.2025

  • 97 Ха ха ха

    3 2 Отговор
    "Малкото б" - Браво Кирил! Това са истините, които съсипват монолингвиста-еднокнижник.

    13:40 25.11.2025

  • 98 Коста

    3 0 Отговор
    Собственика на лотарията са идвам ли?

    13:44 25.11.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Бай Ставри

    4 2 Отговор

    До коментар #96 от "Петков":

    Петков-бъдещия съкилийник на Тиквата и Прасето! Каква сглобка ще направят тримцата в 4 килия-2ри отряд.....!

    13:50 25.11.2025

  • 101 Блади Магнита

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "ГЕРБерски свиняшници":

    Свиняшници-ама Герберски а не Шарлатански.

    13:53 25.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Петков":

    Мека китка-юмрук не стиска!

    13:58 25.11.2025

  • 104 Промяна

    1 2 Отговор
    ВСИЧКИТЕ ПРАСЕТА ЗА МЕЗЕТА!

    14:00 25.11.2025

  • 105 Сенсей

    5 1 Отговор
    Споко Кире....с татко ти Петко сме опекли нещата за сряда!Всичко е уредено!

    14:02 25.11.2025

  • 106 Бай Ставри

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кирето":

    Какъв Ботев бе батко този е оригинал джипси

    14:06 25.11.2025

  • 107 малко факти

    5 2 Отговор
    Киро Просто Смешников - без повече коментар .

    14:27 25.11.2025

  • 108 Нехис

    5 1 Отговор
    Простий, предпочитам всеки друг, но не и вашата хиперинфлация, бензин 3.50 и раздавания на пликове + ала-бала с Мунчо!
    Прозрял съм ви още когато се появихте на сцената и само глупаци биха гласували за разни "млади, позитивни и усмихнати" мошеници!

    14:30 25.11.2025

  • 109 Кики кристала

    4 2 Отговор
    Ти си пътник ....л...й...о канадско!!

    15:01 25.11.2025

  • 110 Град Козлодуй

    3 2 Отговор
    Не му върви на тоя!Все на парапетите го снимат!Киро ходи си лей куршум!

    Коментиран от #112

    15:20 25.11.2025

  • 111 Лу М-Пен

    2 2 Отговор
    Киро "истината"....ей голям досадник е тоя жълтопаветник......

    15:24 25.11.2025

  • 112 Ту-Туууууу

    2 2 Отговор

    До коментар #110 от "Град Козлодуй":

    Не му върви нито в любовтта,нито в политиката,нито в лъжите.Ако съм на негово място-хващам първия самолет за Канада и скачам от най-високата скала на Ниагарския водопад.Вижда,че е станал за смях и е пълна карикатура и пак се слага....нахален като емигрант-ром в Англия!

    15:27 25.11.2025

  • 113 Астон

    3 1 Отговор
    Кики пак се събуди,дали си е пил х.Тоя доказан лъжец не зная кой го брои за нещо.Да върви да друса бебето на баджо.

    15:38 25.11.2025

  • 114 Промяна

    2 2 Отговор
    КИРО ЛЪЖЕ ТА СЕ НОСИ КИРО ЛЕНА ВАСИЛЕВ ДЕНКОВ РАШКОВ ХАХАХАХАХА ПАК ТРЪГНАЛИ ДА НАГЛЕЯТ КАТО 2020 СМЯТАТ ЧЕ БОЖКОВ ПАК ЩЕ ПЛАЩА СВЪРШИ ВИ АЛА БАЛАТА ШАРЛАТАНИ КОГО ЩЕ ЛЪЖЕТЕ СЕГА ЗАЩО НЕ СТЕ РАЗСЛЕДВАНИ ЗА РАЗРУШЕНИЯТА КОИТО ПРИЧИНИХТЕ НА БЪЛГАРИЯ КОЙ ВИ ДЪРЖИ ИЗМАМНИЦИ

    Коментиран от #115

    15:44 25.11.2025

  • 115 Перо Шенгена

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Промяна":

    Божков плащаше на един герберски крадец с името Влади.....дето го намагнитиха.....Ама ти не си в час!Простено ти е щото си прО ст!

    15:46 25.11.2025

  • 116 Коко

    2 1 Отговор
    Кирооооо кога ще щурмувате парапета?!Питам и идвам ако и Лена е там?!

    15:49 25.11.2025

  • 117 Ной

    2 2 Отговор
    Както велики империи са се спасявали от фалит със строеж на пирамиди, други със строителство на пътища, Рим,така и ЕС сега се оказа на дъното и войната в украйна е нейната пирамида. Спре ли войната Европа загива, затова еврогеьовете не искат мир.

    16:06 25.11.2025

  • 118 Тинейджър от русе

    1 1 Отговор
    Стана ясно че софиянци са меки китки и затова ИДВАМЕ да ви покажем как се прави.

    17:01 25.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол